ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite

Частичная замена DeepStream Как стало известно CNews, российская ИТ-компания « Криптонит » (входит в «ИКС Холдинг») разработала программное обеспечение для обработки видеода

Эксперт отдела перспективных исследований российской компании « Криптонит » Игорь Нетай разработал способ ускорения обнаружения объектов, принадлежащих одному региону с произвольно заданными размерами. Материал станет частью научной работы о перспективах при

« Криптонит » (входит в «ИКС холдинг») провел исследование стойкости трех криптографических механизмов федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к едино

Научно-исследовательская и производственная компания « Криптонит » объявила о выводе на рынок робототехнического решения, которое поможет предприятия

тной работы с компанией Bi.Zone», — отметил генеральный директор научно-производственной компаниии « Криптонит » Вартан Хачатуров. Изучить Ru-Wireguard и принять участие в развитии проекта могут

Новый протокол безопасности, разработанный в лаборатории криптографии НПК « Криптонит » позволит передавать персональные данные от пользователя сервису только лишь в форм

Будущий музей криптографии, проект научно-производственной компании « Криптонит » (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея

Инвестиционная компания « Криптонит » (входит в «ИКС Холдинг») 31 марта 2020 года завершила прием заявок на второй всероссийский конкурс технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Призовой фонд конкурс

Десятки миллионов в отечественные ИТ Российская инвестиционная компания « Криптонит » планирует в 2020 г. вложить в технологические стартапы до 100 млн руб. Из них 20 м

Инвестиционная компания « Криптонит » (в составе одноименной группы компаний входит в многопрофильную ИТ-экосистему «ИКС Холдинг») планирует в перспективе 5-7 лет выйти на суммарную выручку около 1 млрд руб. Инвестиции в

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и « Криптонит », входящий в «ИКС холдинг», заключили договор по определению долей в совместном пре

В финале « Криптонит Startup Challenge» лучшими из лучших стали стартапы из Москвы, занимающиеся системами биометрической идентификации – удостоверение личности на основе голоса ИБРиС и распознавание по л

« Криптонит » (входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг») объявила о том, что в первые дни проведения конкурса технологических стартапов « Криптонит Startup Challenge» доля проекто

НПК « Криптонит », совместное предприятие «Ростеха» и компании «Цитадель», создаст первый в России м

ревышает 5 мкм. По международным номенклатурным правилам, новый минерал не может получить название « криптонит », поскольку он не имеет никакого отношения к химическому элементу криптону. Он буде