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ИКС Криптонит ГК Kryptonite

ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite

Научно-производственная компания «Криптонит» входит в «ИКС Холдинг» — российскую многопрофильную ИТ-группу, основные задачи которой — инвестиции, управление и консолидация на рынке телком-медиа и технологий. В числе приоритетных направлений компании «Криптонит» — криптография и информационная безопасность, телекоммуникации, технологии и решения в области хранения, обработки и управления большими данными, машинное обучение и нейросети. На базе НПК действует уникальный научно-исследовательский центр (R&D), объединяющий несколько лабораторий. 


19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями

Частичная замена DeepStream Как стало известно CNews, российская ИТ-компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработала программное обеспечение для обработки видеода
25.03.2024 В России разработан криптографический механизм, способный выдерживать атаки квантовых компьютеров

Новый криптографический механизм «Кодиеум» Сотрудники российской компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработали криптографический механизм «Кодиеум». По слов
15.02.2024 В «Криптоните» разработали алгоритм оптимизации геосервисов с помощью H-кривых

Эксперт отдела перспективных исследований российской компании «Криптонит» Игорь Нетай разработал способ ускорения обнаружения объектов, принадлежащих одному региону с произвольно заданными размерами. Материал станет частью научной работы о перспективах при
09.11.2023 Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных

Российские компании «Криптонит» и IDX по заказу Национального технологического центра цифровой криптографии (АНО «
04.07.2023 «Криптонит» проверил надежность криптографической защиты федеральной системы ДЭГ

«Криптонит» (входит в «ИКС холдинг») провел исследование стойкости трех криптографических механизмов федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к едино
09.12.2022 «Криптонит» запускает направление робототехники

Научно-исследовательская и производственная компания «Криптонит» объявила о выводе на рынок робототехнического решения, которое поможет предприятия
14.03.2022 TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования

Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, о
28.12.2020 Bi.Zone и «Криптонит» разработали отечественную версию протокола Wireguard

тной работы с компанией Bi.Zone», — отметил генеральный директор научно-производственной компаниии «Криптонит» Вартан Хачатуров. Изучить Ru-Wireguard и принять участие в развитии проекта могут

30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии»

труктуры «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (АНО ТТ), научно-производственная компания «Криптонит» и автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколк
29.06.2020 «Криптонит» разработал новый протокол безопасности

Новый протокол безопасности, разработанный в лаборатории криптографии НПК «Криптонит» позволит передавать персональные данные от пользователя сервису только лишь в форм
16.06.2020 Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу

Будущий музей криптографии, проект научно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея

04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года

Организатор всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов

Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») 31 марта 2020 года завершила прием заявок на второй всероссийский конкурс технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Призовой фонд конкурс
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам

Десятки миллионов в отечественные ИТ Российская инвестиционная компания «Криптонит» планирует в 2020 г. вложить в технологические стартапы до 100 млн руб. Из них 20 м
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей

Инвестиционная компания «Криптонит» (в составе одноименной группы компаний входит в многопрофильную ИТ-экосистему «ИКС Холдинг») планирует в перспективе 5-7 лет выйти на суммарную выручку около 1 млрд руб. Инвестиции в
19.11.2019 «Криптонит» возглавит разработку стандартов постквантовой криптографии в России

Руководители лаборатории криптографии НПК «Криптонит» будут разрабатывать проекты национальных стандартов России, определяющие постквант
07.06.2019 «Автоматика» и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Криптонит», входящий в «ИКС холдинг», заключили договор по определению долей в совместном пре
20.05.2019 В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices

В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими из лучших стали стартапы из Москвы, занимающиеся системами биометрической идентификации – удостоверение личности на основе голоса ИБРиС и распознавание по л
15.02.2019 Проекты Big Data лидируют среди заявок на «Криптонит Startup Challenge»

«Криптонит» (входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг») объявила о том, что в первые дни проведения конкурса технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» доля проекто
04.02.2019 Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge»

Инвестиционная компания «Криптонит» запускает всероссийский конкурс технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru). В рамках конкурса ИТ-таланты со всей России смогут продемонстр
18.07.2018 НПК «Криптонит» откроет в Москве музей компьютерной и шифровальной техники

НПК «Криптонит», совместное предприятие «Ростеха» и компании «Цитадель», создаст первый в России м
25.04.2007 Обнаружен "криптонит": подробности

ревышает 5 мкм. По международным номенклатурным правилам, новый минерал не может получить название «криптонит», поскольку он не имеет никакого отношения к химическому элементу криптону. Он буде
24.04.2007 В Сербии обнаружен "криптонит"

асен для людей. По международным номенклатурным правилам, новый минерал не может получить название «криптонит», т.к. он не имеет никакого отношения к химическому элементу криптону. Он будет наз

Публикаций - 71, упоминаний - 120

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Альфа-Банк 1782 4
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ГПБ - Газпромбанк 1092 3
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Газпром ПАО 1348 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 3
Земля - планета Солнечной системы 10420 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1123 3
Азия - Азиатский регион 5572 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2896 3
Казахстан - Республика 5585 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3010 2
Африка - Африканский регион 3497 2
Ближний Восток 2958 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1697 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1481 2
Германия - Берлин 717 2
Узбекистан - Республика 1753 2
Армения - Республика 2300 2
Сербия - Республика 340 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 2
Москва - Марфино 8 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 2
Германия - Федеративная Республика 12725 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 804 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7545 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Южная Корея - Республика 6680 1
Япония 13322 1
Беларусь - Белоруссия 5744 1
Россия - УФО - Свердловская область 1532 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16469 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4708 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7556 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 7
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2143 3
Образование в России 2229 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5892 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 3
Энергетика - Energy - Energetically 5149 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 919 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3245 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2148 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2336 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1974 2
Лоббизм - Lobbying 93 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6019 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2146 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4883 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2692 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1909 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 4
Ведомости 1035 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Forbes - Форбс 840 1
BCG - Boston Consulting Group 109 4
Gartner - Гартнер 3562 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 314 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 343 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 536 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 4 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 949 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 77 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 1
ТГУ - Томский государственный университет 175 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 225 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 10
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 2
Формула Русь - Чемпионат 3 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 321 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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