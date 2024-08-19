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ИКС Криптонит ГК Kryptonite
Научно-производственная компания «Криптонит» входит в «ИКС Холдинг» — российскую многопрофильную ИТ-группу, основные задачи которой — инвестиции, управление и консолидация на рынке телком-медиа и технологий. В числе приоритетных направлений компании «Криптонит» — криптография и информационная безопасность, телекоммуникации, технологии и решения в области хранения, обработки и управления большими данными, машинное обучение и нейросети. На базе НПК действует уникальный научно-исследовательский центр (R&D), объединяющий несколько лабораторий.
|19.08.2024
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В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями
Частичная замена DeepStream Как стало известно CNews, российская ИТ-компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработала программное обеспечение для обработки видеода
|25.03.2024
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В России разработан криптографический механизм, способный выдерживать атаки квантовых компьютеров
Новый криптографический механизм «Кодиеум» Сотрудники российской компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработали криптографический механизм «Кодиеум». По слов
|15.02.2024
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В «Криптоните» разработали алгоритм оптимизации геосервисов с помощью H-кривых
Эксперт отдела перспективных исследований российской компании «Криптонит» Игорь Нетай разработал способ ускорения обнаружения объектов, принадлежащих одному региону с произвольно заданными размерами. Материал станет частью научной работы о перспективах при
|09.11.2023
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Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных
Российские компании «Криптонит» и IDX по заказу Национального технологического центра цифровой криптографии (АНО «
|04.07.2023
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«Криптонит» проверил надежность криптографической защиты федеральной системы ДЭГ
«Криптонит» (входит в «ИКС холдинг») провел исследование стойкости трех криптографических механизмов федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к едино
|09.12.2022
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«Криптонит» запускает направление робототехники
Научно-исследовательская и производственная компания «Криптонит» объявила о выводе на рынок робототехнического решения, которое поможет предприятия
|14.03.2022
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TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования
Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, о
|28.12.2020
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Bi.Zone и «Криптонит» разработали отечественную версию протокола Wireguard
тной работы с компанией Bi.Zone», — отметил генеральный директор научно-производственной компаниии «Криптонит» Вартан Хачатуров. Изучить Ru-Wireguard и принять участие в развитии проекта могут
|30.11.2020
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МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии»
труктуры «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (АНО ТТ), научно-производственная компания «Криптонит» и автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколк
|29.06.2020
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«Криптонит» разработал новый протокол безопасности
Новый протокол безопасности, разработанный в лаборатории криптографии НПК «Криптонит» позволит передавать персональные данные от пользователя сервису только лишь в форм
|16.06.2020
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Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу
Будущий музей криптографии, проект научно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея
|04.06.2020
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Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года
Организатор всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг
|02.04.2020
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На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов
Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») 31 марта 2020 года завершила прием заявок на второй всероссийский конкурс технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Призовой фонд конкурс
|12.02.2020
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«Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам
Десятки миллионов в отечественные ИТ Российская инвестиционная компания «Криптонит» планирует в 2020 г. вложить в технологические стартапы до 100 млн руб. Из них 20 м
|11.02.2020
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«Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей
Инвестиционная компания «Криптонит» (в составе одноименной группы компаний входит в многопрофильную ИТ-экосистему «ИКС Холдинг») планирует в перспективе 5-7 лет выйти на суммарную выручку около 1 млрд руб. Инвестиции в
|19.11.2019
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«Криптонит» возглавит разработку стандартов постквантовой криптографии в России
Руководители лаборатории криптографии НПК «Криптонит» будут разрабатывать проекты национальных стандартов России, определяющие постквант
|07.06.2019
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«Автоматика» и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Криптонит», входящий в «ИКС холдинг», заключили договор по определению долей в совместном пре
|20.05.2019
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В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices
В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими из лучших стали стартапы из Москвы, занимающиеся системами биометрической идентификации – удостоверение личности на основе голоса ИБРиС и распознавание по л
|15.02.2019
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Проекты Big Data лидируют среди заявок на «Криптонит Startup Challenge»
«Криптонит» (входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг») объявила о том, что в первые дни проведения конкурса технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» доля проекто
|04.02.2019
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Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge»
Инвестиционная компания «Криптонит» запускает всероссийский конкурс технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru). В рамках конкурса ИТ-таланты со всей России смогут продемонстр
|18.07.2018
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НПК «Криптонит» откроет в Москве музей компьютерной и шифровальной техники
НПК «Криптонит», совместное предприятие «Ростеха» и компании «Цитадель», создаст первый в России м
|25.04.2007
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Обнаружен "криптонит": подробности
ревышает 5 мкм. По международным номенклатурным правилам, новый минерал не может получить название «криптонит», поскольку он не имеет никакого отношения к химическому элементу криптону. Он буде
|24.04.2007
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В Сербии обнаружен "криптонит"
асен для людей. По международным номенклатурным правилам, новый минерал не может получить название «криптонит», т.к. он не имеет никакого отношения к химическому элементу криптону. Он будет наз
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 84 22
|Стрешинский Иван 38 10
|Усманов Алишер 301 9
|Добродеев Борис 95 7
|Галицкий Александр 106 6
|Сахненко Сергей 89 6
|Бровко Василий 53 6
|Хачатуров Вартан 11 6
|Чемезов Сергей 144 4
|Вермишян Геворк 63 4
|Шишкин Василий 4 4
|Жариков Данил 4 3
|Кабанов Владимир 178 3
|Шелобков Алексей 32 3
|Шадаев Максут 1019 3
|Триерс Станислав 3 3
|Собчак Анатолий 9 3
|Книга Ольга 3 3
|Назаров Александр 66 2
|Серебряникова Анна 73 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Лобанова Лидия 2 2
|Путин Владимир 3205 2
|Глазков Борис 47 2
|Шульга Антон 7 2
|Сиволобов Александр 18 2
|Белов Алексей 21 2
|Нетай Игорь 2 2
|Хасьянова Гульнара 143 1
|Калинин Алексей 65 1
|Калинин Александр 158 1
|Петров Дмитрий 62 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Белов Виктор 56 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Лаконцев Дмитрий 19 1
|Икоев Артем 16 1
|Редькин Александр 5 1
|Хренов Алексей 2 1
|Вакурин Максим 1 1
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