Nvidia Jetson Nano Микрокомпьютер


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом» 2
30.08.2024 В России создан фотонный вычислитель, обрабатывающий видео в сотни раз быстрее нейросетей на полупроводниковых компьютерах 2
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 2
16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 2
21.09.2022 Nvidia выпустила нового «убйицу» Raspberry Pi. Он в 80 раз мощнее предшественника 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 2
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 2
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 2
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 2

Публикаций - 12, упоминаний - 20

