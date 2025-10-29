Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nvidia Jetson Nano Микрокомпьютер
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Nvidia Jetson Nano и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|ASF - Apache Software Foundation 220 1
|Новодворский Алексей 109 3
|Стрелков Сергей 14 1
|Лунев Александр 4 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Диденко Сергей 23 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Корявов Денис 6 1
|Подлегаев Антон 1 1
|Скиданов Роман 2 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
|AnandTech 73 1
|Liliputing 71 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|Tom’s Hardware 497 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3717 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396305, в очереди разбора - 732399.
Создано именных указателей - 184996.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.