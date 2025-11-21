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WINE Wine Is Not an Emulator Альтернативная реализация Windows API

СОБЫТИЯ

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21.11.2025 «АЛМИ Партнер» и Etersoft подтвердили совместимость WINE@Etersoft с операционной системой «АльтерОС 2025»

много и прикладного ПО, и Etersoft, российский разработчик программных решений на базе Linux, объявили о совместимости и корректной работе операционной системы «АльтерОС 2025» с программным продуктом WINE@Etersoft 10.3.2. Результаты испытаний, проведенных специалистами компаний, подтверждены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «АльтерОС 2025» — российская опер
06.06.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft

Российский разработчик ПО «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания Etersoft объявили об успешном завершении тестов на совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft. Благодаря совместимости продуктов пользователи «МСВСфера АРМ 9» смогут минимизировать риски при миграции инфраструктуры и переносе Windows-приложений. WINE@Etersoft – это

11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine

олным жизненным циклом изделий, включая проектирование, производство, создание документации и эксплуатацию. Раньше для корректной работы ряда ее компонентов в среде ОС Astra Linux требовался эмулятор Wine, однако все признавали, что это промежуточный этап, и заказчикам нужна возможность пользоваться комплексным решением без каких-либо вспомогательных средств. Подписанный вендорами меморанду
17.06.2024 ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS с программным продуктом WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В условиях активного импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости российских операционных систем с широ
13.04.2022 «Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group

Онлайн-сервис доставки товаров «Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group. Клиенты смогут выбрать из более чем 5 тыс. наименований алкогольной продукции со всего мира и оформить заказ с услугой самовывоза. В «Сбермаркете» доступен весь ассортимен
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux

ений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт». В будущем планируется поддержка других ОС на базе ядра Linux. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Поставлять компле
13.12.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD

«Ред софт» и «Нанософт разработка» завершили тестирование на совместимость своих продуктов. В результате была подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» с wine 6.0 (Staging) и платформы nanoCAD 21.0х64. Платформа nanoCAD – это платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов dwg и IFC делает ее подходя
18.09.2020 Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone

кие компании начали угрожать своим работникам увольнением за то, что они пользуются смартфонами компании Apple. Владение любым iPhone может оставить без работы, к примеру, сотрудникам Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. Как пишет портал MyDrivers, руководство компании выпустило внутреннее распоряжение, согласно которому все без исключения ее сотрудники должны в кратчайшие сроки перестать пол
13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine

Погиб Юзеф Куча Трагически погиб один из ключевых разработчиков опенсорсного проекта Wine — Юзеф Куча (Józef Kucia). Об этом сообщает на своем сайте компания CodeWeavers, которая разрабатывает проприетарную версию Wine. Юзеф Куча начал работать над Wine в марте 20
04.02.2013 На Android будут работать Windows-приложения

Руководитель проекта Wine, который позволяет запускать Windows-приложения в других средах, Александр Джульярд (Alexandre Julliard) продемонстрировал порт Wine для платформы Android. Он сделал это в рамках ме
18.08.2010 “Этерсофт” получила сертификат совместимости для системы “Гарант” под Linux

Санкт-Петербургская компания “Этерсофт” объявила о получении сертификата совместимости “Гарант-Совместимо” для продукта Wine@Etersoft, позволяющего запускать Windows-приложения из ОС Linux. Таким образом, банк правовой информации “Гарант Эксперт 2010” стал первым программным продуктом в своем классе, который пол
30.06.2008 Вышел Wine 1.1.0

Менее чем через две недели после релиза Wine 1.0 вышел Wine 1.1. Среди нововведений следует отметить поддержку большего числа функций gdiplus, улучшения в работе с графическими планшетами, обновленный компонент Richedit, подде
19.06.2008 Анонсирован релиз Wine 1.0: результат 15 лет разработки

Разработчики проекта Wine — свободной реализации Windows API, позволяющей запуск ряда Windows-приложений под GNU/Linux, анонсировали первый стабильный релиз своего проекта. В настоящий момент проект содержит более

18.02.2008 Google спонсирует разработку Wine

Компания Google объявила о спонсировании компании Codeweavers для улучшения поддержки Photoshop CS и CS2 в среде в Wine. Об этом сообщается в официальном блоге компании google-opensource.blogspot.com. Напомним, что Wine- свободная реализация Windows API, позволяющая запускать некоторые программы для

07.08.2001 Wine.com распродаст коллекцию элитных вин

Ценители и коллекционеры вина получат в следующем месяце уникальный шанс - компания Wine.com, торговавшая вином в Сети, планирует распродать более 80 тыс. бутылок вина, оставшихся после того, как компания обанкротилась в мае. На аукционе ожидается присутствие коллекционеров и

22.06.2000 eVineyard и wine.com сражаются за позиции на американском рынке онлайновой продажи вина с оборотом $1,8 млрд.

Сражение за обладание ведущими позициями на онлайновом рынке продажи вина (а это ни много, ни мало 1,8 миллиарда долларов в год) ведут две компании - wine.com (старожил рынка, работающий на нем с 1995 года) и eVineyard (новичок, появившийся на рынке в прошлом году). По данным ECIN, на стороне eVineyard - разветвленная сеть центров доставки п

Публикаций - 146, упоминаний - 147

WINE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 20
Intel Corporation 12811 19
Этерсофт - Etersoft 28 17
Nvidia Corp 4002 14
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 12
Apple Inc 13154 11
Ред Софт - Red Soft 1236 11
Google LLC 12688 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Valve Software 254 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Red Hat 1378 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 7
CodeWeavers 14 7
9594 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
Top Systems - Топ Системы 88 6
Proton Technologies AG 54 6
Oracle Corporation 7074 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 5
Huawei 4676 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
TeamViewer 138 4
Нанософт 148 4
Canonical 221 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Linspire - Lindows 59 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 3
Arca Noae 5 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
LG Electronics 3735 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP Inc. 5883 3
КонсультантПлюс 161 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 2
Резонанс НПП 407 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Boeing 1031 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
LEGO 260 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Лудинг - Luding 11 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Ароматный мир 8 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
РБК Центр 16 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 113
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
Microsoft Windows приложения 228 25
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
Эмулятор - Emulation 298 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
Microsoft Windows API 311 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 16
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
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Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 11
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