«АЛМИ Партнер» и Etersoft подтвердили совместимость WINE@Etersoft с операционной системой «АльтерОС 2025» много и прикладного ПО, и Etersoft, российский разработчик программных решений на базе Linux, объявили о совместимости и корректной работе операционной системы «АльтерОС 2025» с программным продуктом WINE@Etersoft 10.3.2. Результаты испытаний, проведенных специалистами компаний, подтверждены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «АльтерОС 2025» — российская опер

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft Российский разработчик ПО «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания Etersoft объявили об успешном завершении тестов на совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft. Благодаря совместимости продуктов пользователи «МСВСфера АРМ 9» смогут минимизировать риски при миграции инфраструктуры и переносе Windows-приложений. WINE@Etersoft – это

«Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine олным жизненным циклом изделий, включая проектирование, производство, создание документации и эксплуатацию. Раньше для корректной работы ряда ее компонентов в среде ОС Astra Linux требовался эмулятор Wine, однако все признавали, что это промежуточный этап, и заказчикам нужна возможность пользоваться комплексным решением без каких-либо вспомогательных средств. Подписанный вендорами меморанду

ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS с программным продуктом WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В условиях активного импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости российских операционных систем с широ

«Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group Онлайн-сервис доставки товаров «Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group. Клиенты смогут выбрать из более чем 5 тыс. наименований алкогольной продукции со всего мира и оформить заказ с услугой самовывоза. В «Сбермаркете» доступен весь ассортимен

«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux ений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт». В будущем планируется поддержка других ОС на базе ядра Linux. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Поставлять компле

Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD «Ред софт» и «Нанософт разработка» завершили тестирование на совместимость своих продуктов. В результате была подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» с wine 6.0 (Staging) и платформы nanoCAD 21.0х64. Платформа nanoCAD – это платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов dwg и IFC делает ее подходя

Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone кие компании начали угрожать своим работникам увольнением за то, что они пользуются смартфонами компании Apple. Владение любым iPhone может оставить без работы, к примеру, сотрудникам Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. Как пишет портал MyDrivers, руководство компании выпустило внутреннее распоряжение, согласно которому все без исключения ее сотрудники должны в кратчайшие сроки перестать пол

Трагически погиб ключевой разработчик Wine Погиб Юзеф Куча Трагически погиб один из ключевых разработчиков опенсорсного проекта Wine — Юзеф Куча (Józef Kucia). Об этом сообщает на своем сайте компания CodeWeavers, которая разрабатывает проприетарную версию Wine. Юзеф Куча начал работать над Wine в марте 20

На Android будут работать Windows-приложения Руководитель проекта Wine, который позволяет запускать Windows-приложения в других средах, Александр Джульярд (Alexandre Julliard) продемонстрировал порт Wine для платформы Android. Он сделал это в рамках ме

“Этерсофт” получила сертификат совместимости для системы “Гарант” под Linux Санкт-Петербургская компания “Этерсофт” объявила о получении сертификата совместимости “Гарант-Совместимо” для продукта Wine@Etersoft, позволяющего запускать Windows-приложения из ОС Linux. Таким образом, банк правовой информации “Гарант Эксперт 2010” стал первым программным продуктом в своем классе, который пол

Вышел Wine 1.1.0 Менее чем через две недели после релиза Wine 1.0 вышел Wine 1.1. Среди нововведений следует отметить поддержку большего числа функций gdiplus, улучшения в работе с графическими планшетами, обновленный компонент Richedit, подде

Анонсирован релиз Wine 1.0: результат 15 лет разработки Разработчики проекта Wine — свободной реализации Windows API, позволяющей запуск ряда Windows-приложений под GNU/Linux, анонсировали первый стабильный релиз своего проекта. В настоящий момент проект содержит более

Google спонсирует разработку Wine Компания Google объявила о спонсировании компании Codeweavers для улучшения поддержки Photoshop CS и CS2 в среде в Wine. Об этом сообщается в официальном блоге компании google-opensource.blogspot.com. Напомним, что Wine- свободная реализация Windows API, позволяющая запускать некоторые программы для

Wine.com распродаст коллекцию элитных вин Ценители и коллекционеры вина получат в следующем месяце уникальный шанс - компания Wine.com, торговавшая вином в Сети, планирует распродать более 80 тыс. бутылок вина, оставшихся после того, как компания обанкротилась в мае. На аукционе ожидается присутствие коллекционеров и