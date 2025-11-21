Получите все материалы CNews по ключевому слову
WINE Wine Is Not an Emulator Альтернативная реализация Windows API
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|21.11.2025
|
«АЛМИ Партнер» и Etersoft подтвердили совместимость WINE@Etersoft с операционной системой «АльтерОС 2025»
много и прикладного ПО, и Etersoft, российский разработчик программных решений на базе Linux, объявили о совместимости и корректной работе операционной системы «АльтерОС 2025» с программным продуктом WINE@Etersoft 10.3.2. Результаты испытаний, проведенных специалистами компаний, подтверждены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «АльтерОС 2025» — российская опер
|06.06.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft
Российский разработчик ПО «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания Etersoft объявили об успешном завершении тестов на совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft. Благодаря совместимости продуктов пользователи «МСВСфера АРМ 9» смогут минимизировать риски при миграции инфраструктуры и переносе Windows-приложений. WINE@Etersoft – это
|11.10.2024
|
«Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine
олным жизненным циклом изделий, включая проектирование, производство, создание документации и эксплуатацию. Раньше для корректной работы ряда ее компонентов в среде ОС Astra Linux требовался эмулятор Wine, однако все признавали, что это промежуточный этап, и заказчикам нужна возможность пользоваться комплексным решением без каких-либо вспомогательных средств. Подписанный вендорами меморанду
|17.06.2024
|
ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов
ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS с программным продуктом WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В условиях активного импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости российских операционных систем с широ
|13.04.2022
|
«Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group
Онлайн-сервис доставки товаров «Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group. Клиенты смогут выбрать из более чем 5 тыс. наименований алкогольной продукции со всего мира и оформить заказ с услугой самовывоза. В «Сбермаркете» доступен весь ассортимен
|28.02.2022
|
«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
ений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт». В будущем планируется поддержка других ОС на базе ядра Linux. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Поставлять компле
|13.12.2021
|
Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD
«Ред софт» и «Нанософт разработка» завершили тестирование на совместимость своих продуктов. В результате была подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» с wine 6.0 (Staging) и платформы nanoCAD 21.0х64. Платформа nanoCAD – это платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов dwg и IFC делает ее подходя
|18.09.2020
|
Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone
кие компании начали угрожать своим работникам увольнением за то, что они пользуются смартфонами компании Apple. Владение любым iPhone может оставить без работы, к примеру, сотрудникам Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. Как пишет портал MyDrivers, руководство компании выпустило внутреннее распоряжение, согласно которому все без исключения ее сотрудники должны в кратчайшие сроки перестать пол
|13.09.2019
|
Трагически погиб ключевой разработчик Wine
Погиб Юзеф Куча Трагически погиб один из ключевых разработчиков опенсорсного проекта Wine — Юзеф Куча (Józef Kucia). Об этом сообщает на своем сайте компания CodeWeavers, которая разрабатывает проприетарную версию Wine. Юзеф Куча начал работать над Wine в марте 20
|04.02.2013
|
На Android будут работать Windows-приложения
Руководитель проекта Wine, который позволяет запускать Windows-приложения в других средах, Александр Джульярд (Alexandre Julliard) продемонстрировал порт Wine для платформы Android. Он сделал это в рамках ме
|18.08.2010
|
“Этерсофт” получила сертификат совместимости для системы “Гарант” под Linux
Санкт-Петербургская компания “Этерсофт” объявила о получении сертификата совместимости “Гарант-Совместимо” для продукта Wine@Etersoft, позволяющего запускать Windows-приложения из ОС Linux. Таким образом, банк правовой информации “Гарант Эксперт 2010” стал первым программным продуктом в своем классе, который пол
|30.06.2008
|
Вышел Wine 1.1.0
Менее чем через две недели после релиза Wine 1.0 вышел Wine 1.1. Среди нововведений следует отметить поддержку большего числа функций gdiplus, улучшения в работе с графическими планшетами, обновленный компонент Richedit, подде
|19.06.2008
|
Анонсирован релиз Wine 1.0: результат 15 лет разработки
Разработчики проекта Wine — свободной реализации Windows API, позволяющей запуск ряда Windows-приложений под GNU/Linux, анонсировали первый стабильный релиз своего проекта. В настоящий момент проект содержит более
|18.02.2008
|
Google спонсирует разработку Wine
Компания Google объявила о спонсировании компании Codeweavers для улучшения поддержки Photoshop CS и CS2 в среде в Wine. Об этом сообщается в официальном блоге компании google-opensource.blogspot.com. Напомним, что Wine- свободная реализация Windows API, позволяющая запускать некоторые программы для
|07.08.2001
|
Wine.com распродаст коллекцию элитных вин
Ценители и коллекционеры вина получат в следующем месяце уникальный шанс - компания Wine.com, торговавшая вином в Сети, планирует распродать более 80 тыс. бутылок вина, оставшихся после того, как компания обанкротилась в мае. На аукционе ожидается присутствие коллекционеров и
|22.06.2000
|
eVineyard и wine.com сражаются за позиции на американском рынке онлайновой продажи вина с оборотом $1,8 млрд.
Сражение за обладание ведущими позициями на онлайновом рынке продажи вина (а это ни много, ни мало 1,8 миллиарда долларов в год) ведут две компании - wine.com (старожил рынка, работающий на нем с 1995 года) и eVineyard (новичок, появившийся на рынке в прошлом году). По данным ECIN, на стороне eVineyard - разветвленная сеть центров доставки п
WINE и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 7
|Liliputing 76 4
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|ZDnet 663 4
|Phoronix 59 3
|Neowin 217 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Reddit 398 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Ars Technica 450 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|TechSpot 188 1
|South China Morning Post 93 1
|ComputerWorld 144 1
|New Scientist 1448 1
|VideoCardz 44 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|DistroWatch 13 1
|Groklaw 20 1
|ExtremeTech 40 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|РИА Новости 1033 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.