Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft

Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скач

Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники Причиной ликвидации французской Mandriva, выпускающей одноименный Linux-дистрибутив, стали иски бывших сотрудников, которых к

Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию Французская компания Mandriva, производящая одноименный Linux-дистрибутив, начала процесс ликвидации. Об этом гово

Трагически погиб русский СПО-программист, бывший ключевой разработчик Mandriva 8 июля 2012 г. погиб Евгений Додонов, известный участник движения Open Source, в недавнем прошлом один из ключевых разработчиков Linux Mandriva. По сообщению бразильской прессы, несчастье произошло во время велосипедной поездки Евгения Додонова с его другом в области Aracê de Santo Antônio. Согласно статье в издании Sao Carlos

Погиб бывший главный разработчик Mandriva Евгений Додонов Стало известно о том, что в воскресенье, 8 июля, в возрасте 31 года в Бразилии погиб Евгений Додонов, бывший ведущий разработчик компании Mandriva. Как сообщает бразильское издание Sao Carlos, Додонов скорее всего погиб в результате велосипедной аварии. Друг, который сопровождал Евгения Додонова в ходе велосипедной поездки, заяви

Mandriva спасена - россияне дали денег Французская компания Mandriva, производящая одноименный Linux-дистрибутив, осуществила допэмиссию на 4 млн евро, сообщил CNews источник среди акционеров компании. Ее полностью выкупил контролирующий акционер компан

Русские нашли способ спасти Mandriva Сегодня должно состояться собрание акционеров компании-разработчика французского Linux-дистрибутива Mandriva, рассказал в корпоративном блоге главный операционный директор организации Жан-Мануэль Крозе (Jean-Manuel Croset). Компания давно не общалась с сообществом разработчиков, отметил Крозе

Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам Предложение о покупке находящегося на грани банкротства французского Linux-разработчика Mandriva, сделанное неназванным инвестором, было отвергнуто миноритарным акционером компании. Об этом в корпоративном блоге Mandriva сообщил главный операционный директор компании Джиан

Mandriva будут банкротить 16 января французский Linux-разработчик Mandriva может объявить о банкротстве, предупредил президент компании Доминик Лукугэн (Dominique Loucougain). В письме акционерам, копия которого была размещена на форуме разработчиков дистрибу

Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva компания – победитель конкурса Pingwin Software представит уже готовый продукт французской компании Mandriva, которая также принадлежит Леониду Рейману. «Если это произойдет, — указывает в свое

Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет Компания-производитель программного обеспечения Mandriva объявила о выпуске новой версии популярной свободной операционной системы Mandriva Desktop 2011. При создании версии Mandriva Desktop 2011 были переосмыслены основные при

Акционеры Mandriva опять сменили главу компании В компании Mandriva назначен новый председатель совета директоров. Вместо Арно Лапревота (Arnaud Laprévote), который занимал этот пост с марта 2010 г. (совмещая его с постом CEO), новым временным главой к

Mandriva потеряла главного разработчика Евгений Додонов, один из ключевых разработчиков Mandriva, объявил в своем блоге о предстоящем уходе из компании до конца текущего месяца. Евгений Додонов родился в Москве, проживает в Бразилии с 1996 г. В Mandriva Евгений пришел в 200

Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva Выборы наблюдательного совета и правления французской компании Mandriva состоялись 18 марта, говорится в материалах компании. Три из четырех мест в наблюдательном совете заняли представители российского фонда NGI: Артур Акопьян, Алексей Черников и бывший м

Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2 Компания Mandriva.Ru и проект EduMandriva объявляют о выходе новой версии EduMandriva и коробочных комплектов EduMandriva и Mandriva 2010.2 для школ. Новая версия EduMandriva основана на Mandr

Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2 Компания Mandriva объявила о выходе новой версии высокопроизводительного решения для корпоративного сервера Mandriva — Mandriva Enterprise Server 5.2. В MES 5.2 расширено количество поддер

Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ Компания Mandriva представила новый продукт: Mandriva-Mythware Education Solution, созданный в сотрудничестве с китайским разработчиком Mythware. Совместное решение направлено на школы, использую

Министерство образования Бразилии закупает несколько сот тысяч компьютеров с Mandriva приняло решение о массовой закупке ноутбуков со свободным ПО для начальных школ от бразильского производителя Positivo. В качестве операционной системы в них будет использоваться операционная система Mandriva Linux. Хотя компания Intel и не является непосредственным производителем компьютеров, они используют дизайн от Intel и позиционируются под брэндом Intel Classmate PC. По сообщению прес

Mandriva представила новый график выпуска релизов После продолжительного периода молчания, вызванного организационными изменениями, компания Mandriva объявила о предстоящем выпуске сразу двух релизов в ближайшие месяцы. Первый из них, Mandriva Linux 2010.2, ожидается в качестве подарка к Рождеству, и его релиз запланирован на

Mandriva заменит французских разработчиков на российских Как сообщил CNews генеральный директор компании PingWin Software Дмитрий Комиссаров, который вошел в состав совета директоров компании Mandriva по итогам собрания акционеров 17 сентября, компания Mandriva планирует несколько изменить состав команды разработки. Долю разработчиков в Бразилии – порядка 70% от общего числа

Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России Вчера в официальном блоге Mandriva были объявлены некоторые детали, касающиеся планов реструктуризации Mandriva по итогам собрания акционеров, состоявшегося в прошедшую пятницу. Обращает на себя внимание то, что

Бывшие разработчики создали форк Mandriva 18 сентября группа бывших разработчиков и участников сообщества пользователей Mandriva объявила о создании нового проекта Mageia – ответвления (форка) дистрибутива Mand

Пользователи опасаются, что Mandriva перестанет существовать Французская компания Mandriva, разработчик одноименного дистрибутива Linux, испытывает финансовую несостоятельност

Mandriva стремительно теряет разработчиков Основной проблемой французской компании Mandriva, разработчика открытого программного обеспечения, является финансовая несостоятельность. Об этом в одном из обсуждений на ее официальном сайте заявил главный исполнительный директор Ар

Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации изменила расстановку сил на рынке ПО, хотя ее окончательные последствия предсказать еще невозможно. В этих условиях будущее ведущих коммерческих производителей дистрибутивов Linux – Red Hat, Novell и Mandriva – во многом остается туманным. Какой бы значимостью эти компании ни обладали в сообществе ПО с открытым кодом, по меркам ИТ-рынка они не являются компаниями первой величины и потому мо

PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества Отечественные компании PingWin Software (группа компаний “АйТи”) и Mandriva.ru объявили о расширении сотрудничества. Согласно новому соглашению, PingWin Software “продолжит заниматься внедрением решений на базе дистрибутивов Mandriva Linux и корпоративн

Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack Компания Mandriva объявила о выпуске российской версии дистрибутива Mandriva 2010 Spring Powerpack, предназначенного для установки на рабочей станции, в том числе и корпоративной, а также на небо

Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva Компания Mandriva, французский производитель Linux-решений, приняла решение о созыве объединенного общего собрания акционеров в своем головном офисе в Париже 15 сентября текущего года. Помимо утверждени

Mandriva назвала своего партнера по внедрениям в России Переживающий сложные времена французский Linux-разработчик Mandriva объявил о намерении провести масштабную реструктуризацию, в рамках которой будут предприняты меры по сокращению расходов и освоены новые рынки сбыта. Компания планирует расширить поста

Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС о департамента фонда NGI Татьяна Чапайкина. Фонд приобрел миноритарную долю во французской компании Mandriva, производителе одноименного Linux-дистрибутива. Сумма сделки и размер приобретенного

Mandriva выставлена на продажу Mandriva около месяца находится в поисках покупателя, сообщает французский ресурс Mandriva Linux Online. Решение о продаже было принято руководством компании после оценки всех

Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ Компания Mandriva.Ru совместно с проектом EduMandriva и «ГНУ/Линуксцентром» объявила о выпуске новых продуктов для образовательных учреждений: EduMandriva, комплект программного обеспечения Mandriva<

Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке На российский рынок вышел серверный продукт корпоративного уровня Mandriva Enterprise Server 5.1 (MES 5.1) с технической поддержкой на русском языке. Mandriva Enterprise Server 5.1 полностью соответствует стандарту LSB 4.0 (Linux Standard Base), что де

Вышла Mandriva Linux 2010 Компания Mandriva, европейский производитель Linux-решений, сообщила о выходе новой версии своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux – Mandriva Linux 2010. Mandriva Linux 2010 под

«Имаг» перешла на Mandriva Linux Группа компаний «Имаг» завершила перевод серверов и рабочих станций своих подразделений на Mandriva Linux. Причиной миграции на свободное программное обеспечение, как пояснили в компании, послужило стремление к повышению эффективности вложений в информатизацию. Миграция осуществлялас

Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК Дистрибутивы Mandriva Powerpack 2008 Spring, Mandriva Corporate Server 4 Update 3, Mandriva Flash прошли проверку защищенности от несанкционированного доступа к информации (по 5 классу для СВТ

Novell, Mandriva и Turbolinux присоединилась к проекту Moblin Разработчики GNU/Linux-дистрибутивов Novell, Mandriva и Turbolinux объявили о своем участии в открытом проекте Moblin, посвященном разработке решений для оптимизации работы Linux-систем на платформе Intel Atom. Предполагается, что Novell

Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0 Разработчики Mandriva анонсировали вторую бета-версию дистрибутива Mandriva Linux 2009.0. Среди изменений можно отметить интеграцию Firefox 3 и пре-релиза OpenOffice.Org 3 (сборка проекта Go-OO), а т

Вышла альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring Анонсирована альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring. Среди основных изменений следует отметить включение новых версий графических сред KDE 4 (4.1 b2 в альфа-версии), GNOME 2.24 (2.23.4 в альфа-версии), обновление испол