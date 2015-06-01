Mandriva Mandrake Mandrakesoft
Компания Mandriva, ранее известная как Mandrakesoft, образовалась в результате объединения нескольких компаний-пионеров свободного и открытого программного обеспечения: французских Mandrakesoft и Edge IT, бразильской компании Connectiva и американской Lycoris.
Mandriva упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|Forrester Research 810 2
|Juniper Research 468 1
|ABI Research 230 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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