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Mandriva Mandrake Mandrakesoft

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft

Компания Mandriva, ранее известная как Mandrakesoft, образовалась в результате объединения нескольких компаний-пионеров свободного и открытого программного обеспечения: французских Mandrakesoft и Edge IT, бразильской компании Connectiva и американской Lycoris.

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29.07.2024 Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скач
01.06.2015 Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники

Причиной ликвидации французской Mandriva, выпускающей одноименный Linux-дистрибутив, стали иски бывших сотрудников, которых к
27.05.2015 Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию

Французская компания Mandriva, производящая одноименный Linux-дистрибутив, начала процесс ликвидации. Об этом гово
10.07.2012 Трагически погиб русский СПО-программист, бывший ключевой разработчик Mandriva

8 июля 2012 г. погиб Евгений Додонов, известный участник движения Open Source, в недавнем прошлом один из ключевых разработчиков Linux Mandriva. По сообщению бразильской прессы, несчастье произошло во время велосипедной поездки Евгения Додонова с его другом в области Aracê de Santo Antônio. Согласно статье в издании Sao Carlos
10.07.2012 Погиб бывший главный разработчик Mandriva Евгений Додонов

Стало известно о том, что в воскресенье, 8 июля, в возрасте 31 года в Бразилии погиб Евгений Додонов, бывший ведущий разработчик компании Mandriva. Как сообщает бразильское издание Sao Carlos, Додонов скорее всего погиб в результате велосипедной аварии. Друг, который сопровождал Евгения Додонова в ходе велосипедной поездки, заяви
09.07.2012 Mandriva спасена - россияне дали денег

Французская компания Mandriva, производящая одноименный Linux-дистрибутив, осуществила допэмиссию на 4 млн евро, сообщил CNews источник среди акционеров компании. Ее полностью выкупил контролирующий акционер компан
30.04.2012 Русские нашли способ спасти Mandriva

Сегодня должно состояться собрание акционеров компании-разработчика французского Linux-дистрибутива Mandriva, рассказал в корпоративном блоге главный операционный директор организации Жан-Мануэль Крозе (Jean-Manuel Croset). Компания давно не общалась с сообществом разработчиков, отметил Крозе
01.02.2012 Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам

Предложение о покупке находящегося на грани банкротства французского Linux-разработчика Mandriva, сделанное неназванным инвестором, было отвергнуто миноритарным акционером компании. Об этом в корпоративном блоге Mandriva сообщил главный операционный директор компании Джиан

11.01.2012 Mandriva будут банкротить

16 января французский Linux-разработчик Mandriva может объявить о банкротстве, предупредил президент компании Доминик Лукугэн (Dominique Loucougain). В письме акционерам, копия которого была размещена на форуме разработчиков дистрибу
11.10.2011 Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva

компания – победитель конкурса Pingwin Software представит уже готовый продукт французской компании Mandriva, которая также принадлежит Леониду Рейману. «Если это произойдет, — указывает в свое
29.08.2011 Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет

Компания-производитель программного обеспечения Mandriva объявила о выпуске новой версии популярной свободной операционной системы Mandriva Desktop 2011. При создании версии Mandriva Desktop 2011 были переосмыслены основные при
13.07.2011 Акционеры Mandriva опять сменили главу компании

В компании Mandriva назначен новый председатель совета директоров. Вместо Арно Лапревота (Arnaud Laprévote), который занимал этот пост с марта 2010 г. (совмещая его с постом CEO), новым временным главой к
12.07.2011 Mandriva потеряла главного разработчика

Евгений Додонов, один из ключевых разработчиков Mandriva, объявил в своем блоге о предстоящем уходе из компании до конца текущего месяца. Евгений Додонов родился в Москве, проживает в Бразилии с 1996 г. В Mandriva Евгений пришел в 200
19.05.2011 Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva

Выборы наблюдательного совета и правления французской компании Mandriva состоялись 18 марта, говорится в материалах компании. Три из четырех мест в наблюдательном совете заняли представители российского фонда NGI: Артур Акопьян, Алексей Черников и бывший м
31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2

Компания Mandriva.Ru и проект EduMandriva объявляют о выходе новой версии EduMandriva и коробочных комплектов EduMandriva и Mandriva 2010.2 для школ. Новая версия EduMandriva основана на Mandr
22.03.2011 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2

Компания Mandriva объявила о выходе новой версии высокопроизводительного решения для корпоративного сервера MandrivaMandriva Enterprise Server 5.2. В MES 5.2 расширено количество поддер
21.01.2011 Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ

Компания Mandriva представила новый продукт: Mandriva-Mythware Education Solution, созданный в сотрудничестве с китайским разработчиком Mythware. Совместное решение направлено на школы, использую
10.12.2010 Министерство образования Бразилии закупает несколько сот тысяч компьютеров с Mandriva

приняло решение о массовой закупке ноутбуков со свободным ПО для начальных школ от бразильского производителя Positivo. В качестве операционной системы в них будет использоваться операционная система Mandriva Linux. Хотя компания Intel и не является непосредственным производителем компьютеров, они используют дизайн от Intel и позиционируются под брэндом Intel Classmate PC. По сообщению прес
18.11.2010 Mandriva представила новый график выпуска релизов

После продолжительного периода молчания, вызванного организационными изменениями, компания Mandriva объявила о предстоящем выпуске сразу двух релизов в ближайшие месяцы. Первый из них, Mandriva Linux 2010.2, ожидается в качестве подарка к Рождеству, и его релиз запланирован на
01.10.2010 Mandriva заменит французских разработчиков на российских

Как сообщил CNews генеральный директор компании PingWin Software Дмитрий Комиссаров, который вошел в состав совета директоров компании Mandriva по итогам собрания акционеров 17 сентября, компания Mandriva планирует несколько изменить состав команды разработки. Долю разработчиков в Бразилии – порядка 70% от общего числа

21.09.2010 Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России

Вчера в официальном блоге Mandriva были объявлены некоторые детали, касающиеся планов реструктуризации Mandriva по итогам собрания акционеров, состоявшегося в прошедшую пятницу. Обращает на себя внимание то, что

20.09.2010 Бывшие разработчики создали форк Mandriva

18 сентября группа бывших разработчиков и участников сообщества пользователей Mandriva объявила о создании нового проекта Mageia – ответвления (форка) дистрибутива Mand
16.09.2010 Пользователи опасаются, что Mandriva перестанет существовать

Французская компания Mandriva, разработчик одноименного дистрибутива Linux, испытывает финансовую несостоятельност
13.09.2010 Mandriva стремительно теряет разработчиков

Основной проблемой французской компании Mandriva, разработчика открытого программного обеспечения, является финансовая несостоятельность. Об этом в одном из обсуждений на ее официальном сайте заявил главный исполнительный директор Ар
03.09.2010 Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации

изменила расстановку сил на рынке ПО, хотя ее окончательные последствия предсказать еще невозможно. В этих условиях будущее ведущих коммерческих производителей дистрибутивов Linux – Red Hat, Novell и Mandriva – во многом остается туманным. Какой бы значимостью эти компании ни обладали в сообществе ПО с открытым кодом, по меркам ИТ-рынка они не являются компаниями первой величины и потому мо
02.09.2010 PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества

Отечественные компании PingWin Software (группа компаний “АйТи”) и Mandriva.ru объявили о расширении сотрудничества. Согласно новому соглашению, PingWin Software “продолжит заниматься внедрением решений на базе дистрибутивов Mandriva Linux и корпоративн
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack

Компания Mandriva объявила о выпуске российской версии дистрибутива Mandriva 2010 Spring Powerpack, предназначенного для установки на рабочей станции, в том числе и корпоративной, а также на небо
23.08.2010 Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva

Компания Mandriva, французский производитель Linux-решений, приняла решение о созыве объединенного общего собрания акционеров в своем головном офисе в Париже 15 сентября текущего года. Помимо утверждени
09.07.2010 Mandriva назвала своего партнера по внедрениям в России

Переживающий сложные времена французский Linux-разработчик Mandriva объявил о намерении провести масштабную реструктуризацию, в рамках которой будут предприняты меры по сокращению расходов и освоены новые рынки сбыта. Компания планирует расширить поста
06.07.2010 Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС

о департамента фонда NGI Татьяна Чапайкина. Фонд приобрел миноритарную долю во французской компании Mandriva, производителе одноименного Linux-дистрибутива. Сумма сделки и размер приобретенного
11.05.2010 Mandriva выставлена на продажу

Mandriva около месяца находится в поисках покупателя, сообщает французский ресурс Mandriva Linux Online. Решение о продаже было принято руководством компании после оценки всех
21.04.2010 Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ

Компания Mandriva.Ru совместно с проектом EduMandriva и «ГНУ/Линуксцентром» объявила о выпуске новых продуктов для образовательных учреждений: EduMandriva, комплект программного обеспечения Mandriva<
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке

На российский рынок вышел серверный продукт корпоративного уровня Mandriva Enterprise Server 5.1 (MES 5.1) с технической поддержкой на русском языке. Mandriva Enterprise Server 5.1 полностью соответствует стандарту LSB 4.0 (Linux Standard Base), что де
10.11.2009 Вышла Mandriva Linux 2010

Компания Mandriva, европейский производитель Linux-решений, сообщила о выходе новой версии своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux – Mandriva Linux 2010. Mandriva Linux 2010 под
16.02.2009 «Имаг» перешла на Mandriva Linux

Группа компаний «Имаг» завершила перевод серверов и рабочих станций своих подразделений на Mandriva Linux. Причиной миграции на свободное программное обеспечение, как пояснили в компании, послужило стремление к повышению эффективности вложений в информатизацию. Миграция осуществлялас
13.02.2009 Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК

Дистрибутивы Mandriva Powerpack 2008 Spring, Mandriva Corporate Server 4 Update 3, Mandriva Flash прошли проверку защищенности от несанкционированного доступа к информации (по 5 классу для СВТ
22.10.2008 Novell, Mandriva и Turbolinux присоединилась к проекту Moblin

Разработчики GNU/Linux-дистрибутивов Novell, Mandriva и Turbolinux объявили о своем участии в открытом проекте Moblin, посвященном разработке решений для оптимизации работы Linux-систем на платформе Intel Atom. Предполагается, что Novell

21.08.2008 Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0

Разработчики Mandriva анонсировали вторую бета-версию дистрибутива Mandriva Linux 2009.0. Среди изменений можно отметить интеграцию Firefox 3 и пре-релиза OpenOffice.Org 3 (сборка проекта Go-OO), а т
14.07.2008 Вышла альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring

Анонсирована альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring. Среди основных изменений следует отметить включение новых версий графических сред KDE 4 (4.1 b2 в альфа-версии), GNOME 2.24 (2.23.4 в альфа-версии), обновление испол
02.06.2008 Mandriva поставит GNU/Linux для 1,5 млн. французских преподавателей

Французское правительство и разработчик GNU/Linux-дистрибутива Mandriva подписали соглашение о предоставлении 60% скидки на приобретение коммерческих версий продуктов для 1,5 млн. преподавателей и персонала 250 французских высших школ и университетов. В на

Публикаций - 192, упоминаний - 227

Mandriva и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 61
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 54
Microsoft Corporation 25775 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 28
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 20
Intel Corporation 12811 20
OpenText - Micro Focus - Novell 880 19
HP Inc. 5883 15
Oracle Corporation 7074 15
TurboLinux - Pacific HiTech 98 13
АйТи 1519 13
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 13
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Conectiva 16 11
Google LLC 12688 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
9594 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Питерская группа связистов 441 6
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 6
Ростелеком 10948 6
Broadcom - VMware 2610 6
Dell EMC 5180 6
Cisco Systems 5372 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 6
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 5
Этерсофт - Etersoft 28 5
SAP SE 5601 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Canonical 221 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 5
Netscape Communications Corporation 426 5
Nvidia Corp 4002 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
МегаФон 10742 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Apple Inc 13154 4
NGI Fund 36 25
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 5
Bryan Garnier - Occam 6 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
КонсультантПлюс 161 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Почта России ПАО 2370 2
Альтернатива Капитал 19 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 1
Lockheed Martin 777 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Геометрия НПО 165 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
Солидарность 0 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Lidings - Лидингс 7 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
BMW Group 482 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
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Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
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Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
OIN - Open Invention Network 24 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 94
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 18
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
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