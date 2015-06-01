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Mandriva Mandrake Mandrakesoft

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft

Компания Mandriva, ранее известная как Mandrakesoft, образовалась в результате объединения нескольких компаний-пионеров свободного и открытого программного обеспечения: французских Mandrakesoft и Edge IT, бразильской компании Connectiva и американской Lycoris.


01.06.2015 Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники
27.05.2015 Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию
10.07.2012 Трагически погиб русский СПО-программист, бывший ключевой разработчик Mandriva
10.07.2012 Погиб бывший главный разработчик Mandriva Евгений Додонов
09.07.2012 Mandriva спасена - россияне дали денег
30.04.2012 Русские нашли способ спасти Mandriva
01.02.2012 Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам
11.01.2012 Mandriva будут банкротить
11.10.2011 Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva
29.08.2011 Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет
13.07.2011 Акционеры Mandriva опять сменили главу компании
12.07.2011 Mandriva потеряла главного разработчика
19.05.2011 Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva
31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2
22.03.2011 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2
21.01.2011 Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ
10.12.2010 Министерство образования Бразилии закупает несколько сот тысяч компьютеров с Mandriva
18.11.2010 Mandriva представила новый график выпуска релизов
01.10.2010 Mandriva заменит французских разработчиков на российских
21.09.2010 Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России
20.09.2010 Бывшие разработчики создали форк Mandriva
16.09.2010 Пользователи опасаются, что Mandriva перестанет существовать
13.09.2010 Mandriva стремительно теряет разработчиков
03.09.2010 Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации
02.09.2010 PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack
23.08.2010 Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva
09.07.2010 Mandriva назвала своего партнера по внедрениям в России
06.07.2010 Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС
11.05.2010 Mandriva выставлена на продажу
21.04.2010 Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке
10.11.2009 Вышла Mandriva Linux 2010
16.02.2009 «Имаг» перешла на Mandriva Linux
13.02.2009 Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК
22.10.2008 Novell, Mandriva и Turbolinux присоединилась к проекту Moblin
21.08.2008 Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0
02.06.2008 Mandriva поставит GNU/Linux для 1,5 млн. французских преподавателей
10.04.2008 Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring
21.03.2008 Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring

Публикаций - 144, упоминаний - 204

Mandriva упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Red Hat 1183 40
Microsoft Corporation 22497 27
SUSE 323 27
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 20
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 17
Intel Corporation 11262 17
Micro Focus - Novell 856 12
Oracle Corporation 6035 12
АйТи 1179 10
Google LLC 10352 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
HP Inc. 5313 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 159 5
Linux Moblin 52 5
VMware 2025 5
Cisco Systems 4720 5
Netscape Communications Corporation 412 5
ASPLinux - Application Service Provider Linux 88 5
Питерская группа связистов 242 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
SAP SE 4595 4
ALT Linux - Альт Линукс 150 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
6072 4
Canonical 185 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 4
Dell EMC 4736 4
AOL Inc 1525 3
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 3
МВД РФ СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 3
Brocade Communications Systems 240 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 21 3
Nvidia Corp 3118 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 3
NGI Fund 34 24
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
Почта России ПАО 1853 2
КонсультантПлюс 103 2
ПромСвязьКапитал 75 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Prostor Capital 28 1
IPOC 121 1
MIG - Metromedia International Group 57 1
Lockheed Martin 730 1
Black Sea Telecom 3 1
Runica Investments 10 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Альфа-Групп 613 1
Boeing 957 1
Протек - Фармацевтическая компания 45 1
BMW Group 392 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Президент Российской Федерации 3770 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Администрация Президента РФ 904 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Мэр города Москвы 98 1
Правительство Москвы 1640 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
Linux Foundation 167 2
OIN - Open Invention Network 22 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 23
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 453 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 221 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
ISO/IEC 23360 LSB - Linux Standard Base - стандарт дистрибутивов Linux 26 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 304 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 3
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 28 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 73 3
Microsoft Windows приложения 178 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 272 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 131 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 3
Linux OS 7669 111
Microsoft Windows 10 11713 32
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 30
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 26
Linux - Debian GNU 339 24
Mandriva Linux 37 24
Apache OpenOffice 448 19
Red Hat - Linux Fedora 185 18
Linux KDE Plasma 180 18
Mozilla Firefox - браузер 1738 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 11
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 171 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 11
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 11
Linux GNU - Gentoo 26 9
Microsoft Windows 2000 2856 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 8
Oracle Java - язык программирования 2554 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 8
SUSE openSUSE 68 8
Red Hat Linux 179 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 204 8
Microsoft Windows 2104 8
SUSE Linux 192 7
Apple macOS 1457 6
Perl - Язык программирования 118 6
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 264 6
Linux Slackware 24 6
Samba 115 5
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 5
Microsoft Skype 1940 5
Microsoft Office 3247 5
Apple macOS X - Rhapsody 1495 4
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 82 4
Nokia Symbian OS 1388 4
Red Hat RPM - Package Manager 90 4
Google Android 11959 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Sendmail 63 4
Рейман Леонид 1009 29
Комиссаров Дмитрий 192 21
Акопьян Артур 23 7
Новодворский Алексей 104 6
Медведев Дмитрий 1604 5
Гребнев Егор 41 4
Рамендик Михаил 19 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 4
Смирнов Алексей 166 4
Шилов Сергей 75 3
Додонов Евгений 4 3
Нарышкин Сергей 51 3
Куликов Александр 18 3
Нащекин Алексей 112 3
Махонов Александр 31 3
Нечаев Андрей 22 3
Рубанов Владимир 68 3
Габриель Владимир 13 2
Липатов Виталий 8 2
Черников Алексей 34 2
Чайка Юрий 41 2
Ухлинов Леонид 58 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 2
Чемезов Сергей 134 2
Бартунов Олег 34 2
Винниченко Софья 5 2
Массух Илья 202 2
Соловьев Алексей 67 1
Сысоев Игорь 36 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
Krebs Laurie - Кребс Лори 2 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Кучура Виталий 5 1
Матвиенко Валентина 104 1
Ким Александр 36 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 1
Брюквин Юрий 281 1
Мариничев Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 25
Франция - Французская Республика 5665 20
Бразилия - Федеративная Республика 1945 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Европа 12319 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Индия - Республика 4263 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 4
Америка Латинская 1413 4
Молдавия - Республика Молдова 668 3
Канада - Квебек 66 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 3
Европа Западная 1329 3
Ближний Восток 2549 3
Казахстан - Республика 4467 3
Нидерланды 2197 3
Узбекистан - Республика 1285 2
Венгрия 615 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Украина 6212 2
США - Вашингтон - Редмонд 193 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Япония 10069 2
Таджикистан - Республика 726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Кипр - Республика 373 1
Казахстан - Алматы 483 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 1
Нигерия - Федеративная Республика 236 1
Бразилия - Сан-Паулу 145 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 49
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 47
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Юриспруденция 1629 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 2
Торговая марка - Товарный знак 1107 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Образование в России 460 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
РИА Новости 766 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Wikipedia - Википедия 413 1
The Register 1286 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Business Insider 192 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Ars Technica 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Computer Weekly 370 1
РС Рro 87 1
EWeek 179 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
LeMagIT 2 1
DistroWatch 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
Forrester Research 810 2
Juniper Research 468 1
ABI Research 230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 8 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
CNews AWARDS - награда 347 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Docflow 123 1
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
ИнфоКом 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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