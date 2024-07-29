Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mandriva Mandrake Mandrakesoft
Компания Mandriva, ранее известная как Mandrakesoft, образовалась в результате объединения нескольких компаний-пионеров свободного и открытого программного обеспечения: французских Mandrakesoft и Edge IT, бразильской компании Connectiva и американской Lycoris.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.07.2024
|
Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скач
|01.06.2015
|
Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники
Причиной ликвидации французской Mandriva, выпускающей одноименный Linux-дистрибутив, стали иски бывших сотрудников, которых к
|27.05.2015
|
Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию
Французская компания Mandriva, производящая одноименный Linux-дистрибутив, начала процесс ликвидации. Об этом гово
|10.07.2012
|
Трагически погиб русский СПО-программист, бывший ключевой разработчик Mandriva
8 июля 2012 г. погиб Евгений Додонов, известный участник движения Open Source, в недавнем прошлом один из ключевых разработчиков Linux Mandriva. По сообщению бразильской прессы, несчастье произошло во время велосипедной поездки Евгения Додонова с его другом в области Aracê de Santo Antônio. Согласно статье в издании Sao Carlos
|10.07.2012
|
Погиб бывший главный разработчик Mandriva Евгений Додонов
Стало известно о том, что в воскресенье, 8 июля, в возрасте 31 года в Бразилии погиб Евгений Додонов, бывший ведущий разработчик компании Mandriva. Как сообщает бразильское издание Sao Carlos, Додонов скорее всего погиб в результате велосипедной аварии. Друг, который сопровождал Евгения Додонова в ходе велосипедной поездки, заяви
|09.07.2012
|
Mandriva спасена - россияне дали денег
Французская компания Mandriva, производящая одноименный Linux-дистрибутив, осуществила допэмиссию на 4 млн евро, сообщил CNews источник среди акционеров компании. Ее полностью выкупил контролирующий акционер компан
|30.04.2012
|
Русские нашли способ спасти Mandriva
Сегодня должно состояться собрание акционеров компании-разработчика французского Linux-дистрибутива Mandriva, рассказал в корпоративном блоге главный операционный директор организации Жан-Мануэль Крозе (Jean-Manuel Croset). Компания давно не общалась с сообществом разработчиков, отметил Крозе
|01.02.2012
|
Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам
Предложение о покупке находящегося на грани банкротства французского Linux-разработчика Mandriva, сделанное неназванным инвестором, было отвергнуто миноритарным акционером компании. Об этом в корпоративном блоге Mandriva сообщил главный операционный директор компании Джиан
|11.01.2012
|
Mandriva будут банкротить
16 января французский Linux-разработчик Mandriva может объявить о банкротстве, предупредил президент компании Доминик Лукугэн (Dominique Loucougain). В письме акционерам, копия которого была размещена на форуме разработчиков дистрибу
|11.10.2011
|
Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva
компания – победитель конкурса Pingwin Software представит уже готовый продукт французской компании Mandriva, которая также принадлежит Леониду Рейману. «Если это произойдет, — указывает в свое
|29.08.2011
|
Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет
Компания-производитель программного обеспечения Mandriva объявила о выпуске новой версии популярной свободной операционной системы Mandriva Desktop 2011. При создании версии Mandriva Desktop 2011 были переосмыслены основные при
|13.07.2011
|
Акционеры Mandriva опять сменили главу компании
В компании Mandriva назначен новый председатель совета директоров. Вместо Арно Лапревота (Arnaud Laprévote), который занимал этот пост с марта 2010 г. (совмещая его с постом CEO), новым временным главой к
|12.07.2011
|
Mandriva потеряла главного разработчика
Евгений Додонов, один из ключевых разработчиков Mandriva, объявил в своем блоге о предстоящем уходе из компании до конца текущего месяца. Евгений Додонов родился в Москве, проживает в Бразилии с 1996 г. В Mandriva Евгений пришел в 200
|19.05.2011
|
Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva
Выборы наблюдательного совета и правления французской компании Mandriva состоялись 18 марта, говорится в материалах компании. Три из четырех мест в наблюдательном совете заняли представители российского фонда NGI: Артур Акопьян, Алексей Черников и бывший м
|31.03.2011
|
Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2
Компания Mandriva.Ru и проект EduMandriva объявляют о выходе новой версии EduMandriva и коробочных комплектов EduMandriva и Mandriva 2010.2 для школ. Новая версия EduMandriva основана на Mandr
|22.03.2011
|
Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2
Компания Mandriva объявила о выходе новой версии высокопроизводительного решения для корпоративного сервера Mandriva — Mandriva Enterprise Server 5.2. В MES 5.2 расширено количество поддер
|21.01.2011
|
Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ
Компания Mandriva представила новый продукт: Mandriva-Mythware Education Solution, созданный в сотрудничестве с китайским разработчиком Mythware. Совместное решение направлено на школы, использую
|10.12.2010
|
Министерство образования Бразилии закупает несколько сот тысяч компьютеров с Mandriva
приняло решение о массовой закупке ноутбуков со свободным ПО для начальных школ от бразильского производителя Positivo. В качестве операционной системы в них будет использоваться операционная система Mandriva Linux. Хотя компания Intel и не является непосредственным производителем компьютеров, они используют дизайн от Intel и позиционируются под брэндом Intel Classmate PC. По сообщению прес
|18.11.2010
|
Mandriva представила новый график выпуска релизов
После продолжительного периода молчания, вызванного организационными изменениями, компания Mandriva объявила о предстоящем выпуске сразу двух релизов в ближайшие месяцы. Первый из них, Mandriva Linux 2010.2, ожидается в качестве подарка к Рождеству, и его релиз запланирован на
|01.10.2010
|
Mandriva заменит французских разработчиков на российских
Как сообщил CNews генеральный директор компании PingWin Software Дмитрий Комиссаров, который вошел в состав совета директоров компании Mandriva по итогам собрания акционеров 17 сентября, компания Mandriva планирует несколько изменить состав команды разработки. Долю разработчиков в Бразилии – порядка 70% от общего числа
|21.09.2010
|
Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России
Вчера в официальном блоге Mandriva были объявлены некоторые детали, касающиеся планов реструктуризации Mandriva по итогам собрания акционеров, состоявшегося в прошедшую пятницу. Обращает на себя внимание то, что
|20.09.2010
|
Бывшие разработчики создали форк Mandriva
18 сентября группа бывших разработчиков и участников сообщества пользователей Mandriva объявила о создании нового проекта Mageia – ответвления (форка) дистрибутива Mand
|16.09.2010
|
Пользователи опасаются, что Mandriva перестанет существовать
Французская компания Mandriva, разработчик одноименного дистрибутива Linux, испытывает финансовую несостоятельност
|13.09.2010
|
Mandriva стремительно теряет разработчиков
Основной проблемой французской компании Mandriva, разработчика открытого программного обеспечения, является финансовая несостоятельность. Об этом в одном из обсуждений на ее официальном сайте заявил главный исполнительный директор Ар
|03.09.2010
|
Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации
изменила расстановку сил на рынке ПО, хотя ее окончательные последствия предсказать еще невозможно. В этих условиях будущее ведущих коммерческих производителей дистрибутивов Linux – Red Hat, Novell и Mandriva – во многом остается туманным. Какой бы значимостью эти компании ни обладали в сообществе ПО с открытым кодом, по меркам ИТ-рынка они не являются компаниями первой величины и потому мо
|02.09.2010
|
PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества
Отечественные компании PingWin Software (группа компаний “АйТи”) и Mandriva.ru объявили о расширении сотрудничества. Согласно новому соглашению, PingWin Software “продолжит заниматься внедрением решений на базе дистрибутивов Mandriva Linux и корпоративн
|25.08.2010
|
Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack
Компания Mandriva объявила о выпуске российской версии дистрибутива Mandriva 2010 Spring Powerpack, предназначенного для установки на рабочей станции, в том числе и корпоративной, а также на небо
|23.08.2010
|
Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva
Компания Mandriva, французский производитель Linux-решений, приняла решение о созыве объединенного общего собрания акционеров в своем головном офисе в Париже 15 сентября текущего года. Помимо утверждени
|09.07.2010
|
Mandriva назвала своего партнера по внедрениям в России
Переживающий сложные времена французский Linux-разработчик Mandriva объявил о намерении провести масштабную реструктуризацию, в рамках которой будут предприняты меры по сокращению расходов и освоены новые рынки сбыта. Компания планирует расширить поста
|06.07.2010
|
Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС
о департамента фонда NGI Татьяна Чапайкина. Фонд приобрел миноритарную долю во французской компании Mandriva, производителе одноименного Linux-дистрибутива. Сумма сделки и размер приобретенного
|11.05.2010
|
Mandriva выставлена на продажу
Mandriva около месяца находится в поисках покупателя, сообщает французский ресурс Mandriva Linux Online. Решение о продаже было принято руководством компании после оценки всех
|21.04.2010
|
Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ
Компания Mandriva.Ru совместно с проектом EduMandriva и «ГНУ/Линуксцентром» объявила о выпуске новых продуктов для образовательных учреждений: EduMandriva, комплект программного обеспечения Mandriva<
|08.04.2010
|
Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке
На российский рынок вышел серверный продукт корпоративного уровня Mandriva Enterprise Server 5.1 (MES 5.1) с технической поддержкой на русском языке. Mandriva Enterprise Server 5.1 полностью соответствует стандарту LSB 4.0 (Linux Standard Base), что де
|10.11.2009
|
Вышла Mandriva Linux 2010
Компания Mandriva, европейский производитель Linux-решений, сообщила о выходе новой версии своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux – Mandriva Linux 2010. Mandriva Linux 2010 под
|16.02.2009
|
«Имаг» перешла на Mandriva Linux
Группа компаний «Имаг» завершила перевод серверов и рабочих станций своих подразделений на Mandriva Linux. Причиной миграции на свободное программное обеспечение, как пояснили в компании, послужило стремление к повышению эффективности вложений в информатизацию. Миграция осуществлялас
|13.02.2009
|
Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК
Дистрибутивы Mandriva Powerpack 2008 Spring, Mandriva Corporate Server 4 Update 3, Mandriva Flash прошли проверку защищенности от несанкционированного доступа к информации (по 5 классу для СВТ
|22.10.2008
|
Novell, Mandriva и Turbolinux присоединилась к проекту Moblin
Разработчики GNU/Linux-дистрибутивов Novell, Mandriva и Turbolinux объявили о своем участии в открытом проекте Moblin, посвященном разработке решений для оптимизации работы Linux-систем на платформе Intel Atom. Предполагается, что Novell
|21.08.2008
|
Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0
Разработчики Mandriva анонсировали вторую бета-версию дистрибутива Mandriva Linux 2009.0. Среди изменений можно отметить интеграцию Firefox 3 и пре-релиза OpenOffice.Org 3 (сборка проекта Go-OO), а т
|14.07.2008
|
Вышла альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring
Анонсирована альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring. Среди основных изменений следует отметить включение новых версий графических сред KDE 4 (4.1 b2 в альфа-версии), GNOME 2.24 (2.23.4 в альфа-версии), обновление испол
|02.06.2008
|
Mandriva поставит GNU/Linux для 1,5 млн. французских преподавателей
Французское правительство и разработчик GNU/Linux-дистрибутива Mandriva подписали соглашение о предоставлении 60% скидки на приобретение коммерческих версий продуктов для 1,5 млн. преподавателей и персонала 250 французских высших школ и университетов. В на
Mandriva и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 33
|Комиссаров Дмитрий 248 24
|Новодворский Алексей 114 9
|Акопьян Артур 27 7
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Loucougain Dominique - Лукугэн Доминик 5 5
|Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 5
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 5
|Смирнов Алексей 269 5
|Ухлинов Леонид 61 4
|Гребнев Егор 41 4
|Рамендик Михаил 19 4
|Семавина Светлана 4 4
|Бартунов Олег 54 4
|Нарышкин Сергей 51 4
|Фролов Павел 86 4
|Иванников Виктор 23 3
|Карпицкий Олег 84 3
|Додонов Евгений 4 3
|Сомс Леонид 9 3
|Чапайкина Татьяна 4 3
|Wall Larry - Уолл Ларри 8 3
|Croset Jean-Manuel - Крозе Жан-Мануэль 3 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Куликов Александр 21 3
|Шилов Сергей 99 3
|Махонов Александр 31 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Чайка Юрий 43 2
|Шершульский Владислав 22 2
|Черников Алексей 53 2
|Мякишева Марина 84 2
|Зубков Виктор 49 2
|Славин Борис 37 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Габриель Владимир 13 2
|Огнянников Глеб 17 2
|Габриэль Владимир 10 2
|Винниченко Софья 5 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.