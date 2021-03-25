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Протек Центр внедрений

Протек - Центр внедрений


25.03.2021 «Сбер» запускает проект по использованию резервных аккредитивов для центра внедрения «Протек»

«Сбер» и центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек») объявили о запуске проекта по использованию резервных а
28.03.2016 «Протек» сократил время приема товара с внедрением Abbyy FlexiCapture

Российский фармдистрибьютор ЦВ «Протек» завершил проект по внедрению системы потокового ввода данных и документов Abbyy Flexi
25.05.2015 «Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов

Центр внедрения «Протек», дистрибьютор лекарственных средств и медицинской продукции в России, внедрил комплек
09.12.2013 Фармацевтическая группа «Протек» под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» рада сообщить о продолжении сотрудничества с фармацевтической группой компаний «Протек», в состав которой входит аптечная сеть «Ригла». По итогам поставки новых лицензий решений «Лаборатории Касперского» дистрибьютор фармпрепаратов получил комплексную защиту своей корпорат
20.08.2012 «Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

viсon завершила ключевой этап проекта по автоматизации системы финансового планирования в компании «Протек». Как результат, российский фармацевтический дистрибьютор получил единую систему бюдже
24.10.2011 «АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек»

пания «АйТи» завершила модернизацию службы каталогов Microsoft Active Directory в Центре внедрения «Протек». В ходе проекта была развернута стабильная и масштабируемая система единого каталога

28.02.2011 «Протек» выбрала IBM XIV для среды тестирования ERP-системы

консолидации платформы хранения данных для среды тестирования и разработки ERP-системы в компании «Протек». Высокопроизводительный аппаратный комплекс на базе систем хранения данных IBM XIV по
22.11.2010 «Протек» мигрирует на IBM Power7

Корпорация IBM сообщила о том, что российский дистрибьютор фармацевтических препаратов «Протек» перешел на системы IBM Power7 для своего центра обработки данных. Новая серверная пла
26.04.2010 «Протек» автоматизировал документооборот на базе Directum

Компания Directum завершила проект внедрения ECM-системы Directum в компании ЦВ «Протек» (Москва) – российском дистрибьюторе фармацевтических препаратов и товаров. Система бы
21.04.2009 ЦВ «Протек» автоматизирует документооборот с помощью Directum

стемы электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД) Directum в Центре внедрения «Протек» - российском дистрибьюторе фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоров
02.06.2008 IBS автоматизировала планирование сбыта в ЦВ «Протек»

Компания IBS и Центр внедрения «Протек», российский фaрмацевтический дистрибьютор, сообщили о завершении проекта по созданию

14.03.2007 ЦВ «Протек» внедрил Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition

ого продукта Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition в информационной среде компании ЦВ «Протек». Длительность проекта внедрения, в результате которого на новую схему работы были пер
28.08.2006 "Протек" повышает управляемость компании с помощью ERP

Российский фaрмацевтический дистрибьютор ЦВ «Протек» и компания TopS Business Integrator (TopS BI) осуществили успешный запуск ERP-системы
09.08.2004 "Протек" внедрил ERP-систему Oracle

Дистрибьютор фармацевтической продукции «Протек» внедрил ERP-систему Oracle E-Business Suite в одном из своих филиалов. В проекте участвовали компания TopS Business Integrator и представительство Oracle в СНГ. Целью проекта являлись о
18.11.2002 Центр Внедрения "Протек" выбрал Adaytum e.Planning

ие системы финансового планирования и бюджетирования Adaytum e.Planning в компании Центр Внедрения "Протек". Проект внедрения Adaytum e.Planning. проводится в рамках стратегического плана разви
04.06.2002 Robertson & Blums реализовала переход на новый план счетов в компании "Протек"

го консалтинга компании Robertson & Blums Corporation завершил проект по переходу центра внедрения "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. Целью завершившегося проекта являлась разр

Публикаций - 56, упоминаний - 96

Протек и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 9
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
Крок - Croc 1777 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
HP Inc. 5685 6
Oracle Corporation 6688 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
SAP SE 5277 4
8213 4
Navicon - Навикон 284 4
Протек - Спарго Технологии 14 3
МегаФон 8805 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Intel Corporation 12197 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
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Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 3
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Cisco Systems 5114 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
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Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Информзащита 756 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
1С-Рарус 887 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 2
Yandex - Яндекс 7340 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
АйТи 1365 1
Broadcom - VMware 2359 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Почта России ПАО 2112 4
Альфа-Банк 1769 4
Евросеть 1404 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Bayer AG - Байер 83 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 3
Силовые машины 111 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 3
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 3
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 3
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 3
Dixis - Диксис 359 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 2
Комус 94 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 2
Юнифарм - Unipharm 11 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Седьмой Континент 64 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
Группа Союз Концерн 5 2
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
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