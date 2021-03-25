Протек Центр внедрений
|25.03.2021
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«Сбер» запускает проект по использованию резервных аккредитивов для центра внедрения «Протек»
«Сбер» и центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек») объявили о запуске проекта по использованию резервных а
|28.03.2016
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«Протек» сократил время приема товара с внедрением Abbyy FlexiCapture
Российский фармдистрибьютор ЦВ «Протек» завершил проект по внедрению системы потокового ввода данных и документов Abbyy Flexi
|25.05.2015
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«Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов
Центр внедрения «Протек», дистрибьютор лекарственных средств и медицинской продукции в России, внедрил комплек
|09.12.2013
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Фармацевтическая группа «Протек» под защитой «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» рада сообщить о продолжении сотрудничества с фармацевтической группой компаний «Протек», в состав которой входит аптечная сеть «Ригла». По итогам поставки новых лицензий решений «Лаборатории Касперского» дистрибьютор фармпрепаратов получил комплексную защиту своей корпорат
|20.08.2012
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«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
viсon завершила ключевой этап проекта по автоматизации системы финансового планирования в компании «Протек». Как результат, российский фармацевтический дистрибьютор получил единую систему бюдже
|24.10.2011
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«АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек»
пания «АйТи» завершила модернизацию службы каталогов Microsoft Active Directory в Центре внедрения «Протек». В ходе проекта была развернута стабильная и масштабируемая система единого каталога
|28.02.2011
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«Протек» выбрала IBM XIV для среды тестирования ERP-системы
консолидации платформы хранения данных для среды тестирования и разработки ERP-системы в компании «Протек». Высокопроизводительный аппаратный комплекс на базе систем хранения данных IBM XIV по
|22.11.2010
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«Протек» мигрирует на IBM Power7
Корпорация IBM сообщила о том, что российский дистрибьютор фармацевтических препаратов «Протек» перешел на системы IBM Power7 для своего центра обработки данных. Новая серверная пла
|26.04.2010
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«Протек» автоматизировал документооборот на базе Directum
Компания Directum завершила проект внедрения ECM-системы Directum в компании ЦВ «Протек» (Москва) – российском дистрибьюторе фармацевтических препаратов и товаров. Система бы
|21.04.2009
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ЦВ «Протек» автоматизирует документооборот с помощью Directum
стемы электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД) Directum в Центре внедрения «Протек» - российском дистрибьюторе фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоров
|02.06.2008
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IBS автоматизировала планирование сбыта в ЦВ «Протек»
Компания IBS и Центр внедрения «Протек», российский фaрмацевтический дистрибьютор, сообщили о завершении проекта по созданию
|14.03.2007
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ЦВ «Протек» внедрил Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition
ого продукта Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition в информационной среде компании ЦВ «Протек». Длительность проекта внедрения, в результате которого на новую схему работы были пер
|28.08.2006
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"Протек" повышает управляемость компании с помощью ERP
Российский фaрмацевтический дистрибьютор ЦВ «Протек» и компания TopS Business Integrator (TopS BI) осуществили успешный запуск ERP-системы
|09.08.2004
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"Протек" внедрил ERP-систему Oracle
Дистрибьютор фармацевтической продукции «Протек» внедрил ERP-систему Oracle E-Business Suite в одном из своих филиалов. В проекте участвовали компания TopS Business Integrator и представительство Oracle в СНГ. Целью проекта являлись о
|18.11.2002
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Центр Внедрения "Протек" выбрал Adaytum e.Planning
ие системы финансового планирования и бюджетирования Adaytum e.Planning в компании Центр Внедрения "Протек". Проект внедрения Adaytum e.Planning. проводится в рамках стратегического плана разви
|04.06.2002
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Robertson & Blums реализовала переход на новый план счетов в компании "Протек"
го консалтинга компании Robertson & Blums Corporation завершил проект по переходу центра внедрения "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. Целью завершившегося проекта являлась разр
Протек и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 319 4
|Горбунов Виктор 4 3
|Абеуов Даурен 6 3
|Скатин Алексей 33 2
|Осокин Андрей 10 2
|Хорошилов Иван 4 2
|Тихомирова Елена 5 2
|Фахрутдинов Валентин 6 2
|Букашкин Антон 5 2
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Котляров Александр 3 1
|Андреев Максим 37 1
|Колесников Юрий 10 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Натрусов Артем 284 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Земков Сергей 158 1
|Новиков Павел 97 1
|Кравченко Евгений 13 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Иваненко Максим 3 1
|Шарак Андрей 62 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Васильев Андрей 24 1
|Анисимов Константин 36 1
|Шаров Владимир 32 1
|Антонов Роман 6 1
|Калаев Дмитрий 21 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Костров Дмитрий 30 1
|Морозова Ольга 11 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Алексеев Сергей 9 1
|Меднов Сергей 124 1
|Попова Мария 141 1
|Голубкова Людмила 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Известия ИД 624 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
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