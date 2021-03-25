Протек - Центр внедрений

«Сбер» и центр внедрения « Протек » (входит в ГК « Протек ») объявили о запуске проекта по использованию резервных а

Российский фармдистрибьютор ЦВ « Протек » завершил проект по внедрению системы потокового ввода данных и документов Abbyy Flexi

Центр внедрения « Протек », дистрибьютор лекарственных средств и медицинской продукции в России, внедрил комплек