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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ананьин Алексей

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Акционеры ПАО «Софтлайн» в ходе годового общего собрания приняли решение впервые выплатить дивиденды 2
26.05.2026 ПАО «Софтлайн» объявляет о решениях Совета директоров, включая рекомендацию о выплате дивидендов 1
16.12.2025 «Софтлайн» объявила о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
07.10.2025 SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
01.10.2025 Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle 2
01.10.2025 ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro 1
23.05.2025 Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys 1
22.05.2025 Совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал Собранию акционеров направить 1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2024 года 1
17.04.2025 СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
13.12.2024 Вместе эффективнее: как объединение крупных игроков ИТ-рынка помогает цифровизации промышленного сектора 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
03.04.2024 «Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С» 2
28.08.2023 Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас» 1
13.07.2023 Softline приобрела долю в ИТ-компании «Борлас» 1
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» 1
24.12.2021 «Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С» 2
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 1
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 2
08.11.2017 Российский рынок систем ERP вырос до 119 млрд рублей 1
31.08.2017 «Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства 1
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
29.08.2016 «1С» купила убыточный сервис автоматизации общепита 1
29.08.2016 Фирма «1С» вошла в состав владельцев Quick Resto 2
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора 1
01.09.2015 Завершен набор магистрантов по совместным программам обучения НИТУ МИСиС и «Борлас» 1
07.07.2014 «Борлас» откроет центр НИОКР в «Сколково» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
29.10.2013 Развод с «Борлас» обошелся IBS почти в $10 млн 1
31.07.2013 У IBS рухнула прибыль 1
29.05.2013 «Барс Груп», «Институт системного мониторинга» и «Финаматикс» будут осуществлять совместную поддержку органов власти в сфере ЖКХ 1
23.05.2013 IBS Group объявила об IPO Luxoft 1
14.05.2013 Выручка «Борлас» по итогам 2012 г. превысила 3,6 млрд руб. 1
24.04.2013 Luxoft купил американского разработчика открытого ПО 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
19.03.2013 Мстислав Емец будет отвечать за развитие бизнеса группы «Борлас» в странах бывшего СССР и Восточной Европы 1
04.03.2013 Возрожденную практику HR-консалтинга «Борласа» возглавила Елена Данилова 1

Публикаций - 90, упоминаний - 107

Ананьин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 70
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 32
Oracle Corporation 7074 31
Softline - Софтлайн 3743 19
9594 15
МегаФон 10742 13
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
SAP SE 5601 10
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 9
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 8
Ростелеком 10948 7
Dell EMC 5180 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 6
Microsoft Corporation 25775 6
Huawei 4677 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 5
Borlas Украина 10 5
IBS Systems Integration Limited 5 5
HP Inc. 5883 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Softkey - Софткей 215 4
IBS SouthEast Integration 4 4
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 4
Broadcom - VMware 2610 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 4
Крок - Croc 1964 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
АйТи 1519 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 3
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 3
Открытые технологии 732 3
Альфа-Банк 1979 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 5
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Держава АКБ 44 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Газпром нефть 725 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 2
Волгоградэнергосбыт 7 2
САНОРС - СамараНефтеОргСинтез 9 2
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 13
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 4
Стандартизация - Standardization 2339 4
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 4
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Oracle Utilities 38 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Luxe Retail - TradeX 60 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Stafory - робот Вера 377 2
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
IBM Informix СУБД 135 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 24 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 8 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
Softline - Borlas HCM Персонал - Borlas Fusion Talent Management 11 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
Oracle Exalogic 73 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 41 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 4 1
Oracle Applications 90 1
Мацоцкий Сергей 180 14
Лавров Владимир 111 8
Боровиков Сергей 34 6
Тарасов Алексей 14 6
Тараканов Артем 39 6
Кутилов Евгений 22 6
Грунин Андрей 10 6
Исмаилов Рашид 65 6
Волотовская Елена 48 6
Серова Елена 320 5
Кичко Дмитрий 69 5
Краснов Михаил 87 4
Щербаков Борис 47 4
Легезо Денис 40 4
Кувшинов Роман 18 4
Баланова Светлана 37 4
Карачинский Анатолий 96 4
Завьялов Дмитрий 7 3
Потапов Сергей 30 3
Карев Аркадий 19 3
Удалов Сергей 7 3
Ильичева Светлана 4 3
Сухоруков Владимир 4 3
Трояновский Владимир 63 3
Нуралиев Борис 298 3
Макаров Валентин 251 3
Бобровников Борис 104 3
Анисимов Константин 45 2
Попов Константин 21 2
Комлев Николай 113 2
Панкратов Валерий 34 2
Попова Мария 141 2
Аншина Марина 79 2
Кузовкин Алексей 155 2
Строкань Александр 3 2
Шмулевич Марк 90 2
Рыбакова Любовь 17 2
Корнильев Кирилл 65 2
Хавторин Антон 25 2
Лысенко Александр 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Украина 7928 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Казахстан - Республика 6048 8
Европа 24964 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 52 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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