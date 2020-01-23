Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ананьин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 104
Ананьин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 205 2
|Строкань Александр 2 2
|Карпинский Алексей 37 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Липич Григорий 49 1
|Мякишева Марина 84 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Томлянович Степан 6 1
|Шелепов Владимир 16 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Белов Александр 69 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Петров Сергей 51 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Аронсон Михаил 4 1
|Бобровников Борис 86 1
|CNews Analytics 1991 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765405, в очереди разбора - 669091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765405, в очереди разбора - 669091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru