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Ананьин Алексей


23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 1
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 4
08.11.2017 Российский рынок систем ERP вырос до 119 млрд рублей 1
31.08.2017 «Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства 1
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
29.08.2016 «1С» купила убыточный сервис автоматизации общепита 1
29.08.2016 Фирма «1С» вошла в состав владельцев Quick Resto 2
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 2
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора 1
01.09.2015 Завершен набор магистрантов по совместным программам обучения НИТУ МИСиС и «Борлас» 1
07.07.2014 «Борлас» откроет центр НИОКР в «Сколково» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
29.10.2013 Развод с «Борлас» обошелся IBS почти в $10 млн 3
31.07.2013 У IBS рухнула прибыль 1
29.05.2013 «Барс Груп», «Институт системного мониторинга» и «Финаматикс» будут осуществлять совместную поддержку органов власти в сфере ЖКХ 1
23.05.2013 IBS Group объявила об IPO Luxoft 1
14.05.2013 Выручка «Борлас» по итогам 2012 г. превысила 3,6 млрд руб. 1
24.04.2013 Luxoft купил американского разработчика открытого ПО 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
19.03.2013 Мстислав Емец будет отвечать за развитие бизнеса группы «Борлас» в странах бывшего СССР и Восточной Европы 1
04.03.2013 Возрожденную практику HR-консалтинга «Борласа» возглавила Елена Данилова 1
21.01.2013 «Санорс» вместе с «Борлас» создаст единую ИТ-систему управления холдингом 1
13.12.2012 «Борлас» стал провайдером услуг аутсорсинга бизнес-процессов на платформе Oracle 1
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
25.07.2012 «Борлас» реализует PLM-проект для ГП «Антонов» 1
24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России 1
20.07.2012 Ананьин: Стратегический приоритет группы IBS – это Luxoft, интегратор на втором плане 3
03.07.2012 «Борлас» развивает экспертизу в отрасли энергетики: приобретение «БК-Биллинг» 1
06.06.2012 Константин Кива занял пост директора «Борлас Украина» 1
05.06.2012 IBS заработала за год меньше, чем ожидала 1
21.05.2012 ИТ-сообщество ликует: впервые отраслевым министром стал ИТ-профессионал 1
28.04.2012 Борис Щербаков покидает Oracle после 13 лет работы 1
05.04.2012 IBS, какой мы ее знали, подходит к концу 1
16.02.2012 IBS завершила сделку по выкупу своих акций у основателя «Борлас» 1
06.02.2012 Еще одна "дочка" готовится покинуть IBS 1
02.02.2012 Развод IBS и «Борлас» затягивается, но сотрудники уже переезжают 4
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
19.01.2012 Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора IBS 1

Публикаций - 60, упоминаний - 104

Ананьин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Microsoft Corporation 11127 5
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
3761 4
Verysell - Верисел 91 4
SAP SE 3216 3
Ростелеком Связьинвест 702 3
АйТи 752 3
iTeco - Ай-Теко 718 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ланит ГК 1159 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Borlas - Борлас Секьюрити Казахстан 2 2
Астерос - Asteros 531 2
General Electric - Дженерал электрик 121 1
Intracom Telecom 39 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
Google LLC 7161 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Nortel Networks 223 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Borlas Казахстан 3 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Галактика - Корпорация 249 1
Аплана Группа компаний 102 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Oracle Corporation 3356 1
Информзащита 423 1
Крок 1221 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Барс груп 402 1
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Аэрофлот 493 2
Уралкалий ПАО 62 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Челябэнергосбыт 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Связь-банк 79 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
ФосАгро 54 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
DHL Express 82 1
Открытие ФК 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
UCS R-Keeper 35 1
Alfresco 114 1
Java - Язык программирования 1178 1
Гознак КИС УРП - корпоративная информационная система управления ресурсами предприятий Гознака 1 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Нуралиев Борис 205 2
Строкань Александр 2 2
Карпинский Алексей 37 1
Рыбакова Любовь 12 1
Липич Григорий 49 1
Мякишева Марина 84 1
Соколюк Валерий 26 1
Томлянович Степан 6 1
Шелепов Владимир 16 1
Антипинский Андрей 3 1
Яппаров Тагир 72 1
Белов Александр 69 1
Корнеев Сергей 75 1
Петров Сергей 51 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Аронсон Михаил 4 1
Бобровников Борис 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 13
Украина 3378 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Казахстан - Республика 2641 4
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Кронштадт 51 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Восточная Европа 1682 1
Европа 3774 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Европа Западная 616 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 2
Сириус - Образовательный центр 85 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765405, в очереди разбора - 669091.
Создано именных указателей - 46354.
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