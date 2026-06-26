Индексная книга (каталог) CNews*
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Ананьин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 90, упоминаний - 107
Ананьин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 180 14
|Лавров Владимир 111 8
|Боровиков Сергей 34 6
|Тарасов Алексей 14 6
|Тараканов Артем 39 6
|Кутилов Евгений 22 6
|Грунин Андрей 10 6
|Исмаилов Рашид 65 6
|Волотовская Елена 48 6
|Серова Елена 320 5
|Кичко Дмитрий 69 5
|Краснов Михаил 87 4
|Щербаков Борис 47 4
|Легезо Денис 40 4
|Кувшинов Роман 18 4
|Баланова Светлана 37 4
|Карачинский Анатолий 96 4
|Завьялов Дмитрий 7 3
|Потапов Сергей 30 3
|Карев Аркадий 19 3
|Удалов Сергей 7 3
|Ильичева Светлана 4 3
|Сухоруков Владимир 4 3
|Трояновский Владимир 63 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Макаров Валентин 251 3
|Бобровников Борис 104 3
|Анисимов Константин 45 2
|Попов Константин 21 2
|Комлев Николай 113 2
|Панкратов Валерий 34 2
|Попова Мария 141 2
|Аншина Марина 79 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Строкань Александр 3 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Рыбакова Любовь 17 2
|Корнильев Кирилл 65 2
|Хавторин Антон 25 2
|Лысенко Александр 11 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.