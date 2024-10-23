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Металлургия Металлургическая промышленность Metallurgical industry День металлурга третье воскресенье июля металлоторговля

Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля

 

Вырасту - встану к Мартену! 1970 год издания Вырасту - встану к Мартену! 1970 год издания
советский плакат «Слава советским металлургам!» 1974 год издания советский плакат «Слава советским металлургам!» 1974 год издания
Рабочий 1971 г. Май Данциг Рабочий 1971 г. Май Данциг
Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год
Тяжёлая индустрия - основа мощи нашей родины! Художник: И. Тоидзе, 1954г. Тяжёлая индустрия - основа мощи нашей родины! Художник: И. Тоидзе, 1954г.
«Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год. «Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год.
Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год
Сталь – основа индустрии! (Неизвестный художник) 1973 год Сталь – основа индустрии! (Неизвестный художник) 1973 год
Наказ страны - закон для металлурга! Художник: Е. Малолетков, 1957г. Наказ страны - закон для металлурга! Художник: Е. Малолетков, 1957г.
Юрий Пименов "Даешь тяжелую индустрию!" 1927 г. Юрий Пименов "Даешь тяжелую индустрию!" 1927 г.
Арцыбушев Алексей Петрович (1919 - 2017) "Рождение Первой коммунистической бригады", 1959 г. (соавторы: А.А. Андреева, Э.М. Бинщток, С.М. Ивашев-Мусатов) Арцыбушев Алексей Петрович (1919 - 2017) "Рождение Первой коммунистической бригады", 1959 г. (соавторы: А.А. Андреева, Э.М. Бинщток, С.М. Ивашев-Мусатов)
"У сталеваров" 1949 Гончаров Федор Семенович (1875-1955) "У сталеваров" 1949 Гончаров Федор Семенович (1875-1955)
«Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975) «Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975)
"Шуровальщики", 1930 г. Дормидонтов Николай Иванович (1898 - 1962) "Шуровальщики", 1930 г. Дормидонтов Николай Иванович (1898 - 1962)
Кочетова Наталья Сталевары. 1980 Кочетова Наталья Сталевары. 1980
«Симфония шестой домны» 1979 Седухин Евгений Васильевич «Симфония шестой домны» 1979 Седухин Евгений Васильевич
Вальцовщики 1972 г. Гурвич Иосиф Михайлович (1909 - 1992) Вальцовщики 1972 г. Гурвич Иосиф Михайлович (1909 - 1992)
"Про смелых людей и железную гору. В сталелитейном цеху" Лурье Аркадий Александрович (1916 - 1990) "Про смелых людей и железную гору. В сталелитейном цеху" Лурье Аркадий Александрович (1916 - 1990)
"Кузнецкстрой. Домна № 1", 1931 г. Пётр Иванович Котов (1889–1953) "Кузнецкстрой. Домна № 1", 1931 г. Пётр Иванович Котов (1889–1953)
БЕЗОПАСНОСТЬ: металл и вода Литография, 1939 г. Металлургиздат, СССР. Тираж 5 тыс. экз. Художник Вентцель А.К., редактор Крылова Л.А. БЕЗОПАСНОСТЬ: металл и вода Литография, 1939 г. Металлургиздат, СССР. Тираж 5 тыс. экз. Художник Вентцель А.К., редактор Крылова Л.А.
"Ковш" Семенов Б. А. 1978 год "Ковш" Семенов Б. А. 1978 год
«Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975) «Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975)
«В Мартене. Заправочная машина» 1952 Автор:Ховаев Вячеслав Александрович «В Мартене. Заправочная машина» 1952 Автор:Ховаев Вячеслав Александрович
«На Сталинском заводе», 1949 г. Михаил Костин «На Сталинском заводе», 1949 г. Михаил Костин
«Сталь пошла», 1955 г. Автор: Ветрогонский Владимир Александрович «Сталь пошла», 1955 г. Автор: Ветрогонский Владимир Александрович
«Литейный цех» (1955 г.) «Литейный цех» (1955 г.)
День на Кировском 1982г. Светлана Пономаренко День на Кировском 1982г. Светлана Пономаренко
"Горячий металл" 2014г холст, масло Антонова Дарья "Горячий металл" 2014г холст, масло Антонова Дарья
"Проба металла" Янев Анатолий Никитович (род. 1945) "Проба металла" Янев Анатолий Никитович (род. 1945)
Сергей Куклин "Дыхание домны" (1975) Сергей Куклин "Дыхание домны" (1975)
«Утренняя плавка» 1970 г. Чернявский Георгий Георгиевич (1924-1981) «Утренняя плавка» 1970 г. Чернявский Георгий Георгиевич (1924-1981)
Кузнецы. 1957 г. Александр Александрович Дейнека. Кузнецы. 1957 г. Александр Александрович Дейнека.
"Сталеплавильный завод", 1949 г. Дуленков Борис Дмитриевич (1918 - 1992) "Сталеплавильный завод", 1949 г. Дуленков Борис Дмитриевич (1918 - 1992)
"Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012) "Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012)
"Плавка выдана", 1957 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997) "Плавка выдана", 1957 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997)
«Освоение нового процесса», 1953 г. Неясов Василий Андреевич «Освоение нового процесса», 1953 г. Неясов Василий Андреевич
"Литейщики", 1959 г. Игорь Иванович Симонов "Литейщики", 1959 г. Игорь Иванович Симонов
Панфилов Валерий Васильевич (1927) Панфилов Валерий Васильевич (1927)
"Литейщики" 1959 Автор:Симонов Игорь "Литейщики" 1959 Автор:Симонов Игорь
"Чугун идет" 1976 Автор:Седухин Евгений "Чугун идет" 1976 Автор:Седухин Евгений
"Мартеновский цех" 1930 Автор:Покаржевский Пётр Дмитриевич "Мартеновский цех" 1930 Автор:Покаржевский Пётр Дмитриевич
"Завод Серп и Молот в Москве. Мартеновский цех", 1931 г. Куприн Александр Васильевич (1880 - 1960) "Завод Серп и Молот в Москве. Мартеновский цех", 1931 г. Куприн Александр Васильевич (1880 - 1960)
"Литейщик" 1962 Автор:Рязанов Юрий Филиппович "Литейщик" 1962 Автор:Рязанов Юрий Филиппович
"Минута отдыха", 1973 г. Коваленко Иван Анатольевич (род. 1931) "Минута отдыха", 1973 г. Коваленко Иван Анатольевич (род. 1931)
«Рабочее утро» 1983-1985 гг. Комендант Юрий Сергеевич (1926-2009) «Рабочее утро» 1983-1985 гг. Комендант Юрий Сергеевич (1926-2009)
"Сталевар" 1986 г. Баскаков Николай Николаевич (1918 - 1993) "Сталевар" 1986 г. Баскаков Николай Николаевич (1918 - 1993)
"Металлурги Донбасса" Бельский Михаил Гаврилович (1922 - 1972) "Металлурги Донбасса" Бельский Михаил Гаврилович (1922 - 1972)
"Рабочий", 1972 г. Данциг Май Вольфович "Рабочий", 1972 г. Данциг Май Вольфович
"Мои герои" Игорь Иванович Симонов (1927 - 2019) "Мои герои" Игорь Иванович Симонов (1927 - 2019)
"Ф. Безуглов, плавильщик завода «Красный выборжец»" 1960 г. Серебряный Иосиф Александрович "Ф. Безуглов, плавильщик завода «Красный выборжец»" 1960 г. Серебряный Иосиф Александрович
Жуков Евгений Алексеевич, 1968 г. "Сталевар" Жуков Евгений Алексеевич, 1968 г. "Сталевар"
Тимофей Коваленко "Металлургия" (1971) Тимофей Коваленко "Металлургия" (1971)
"Уральские металлурги" 1960 г. Прагер Владимир Исаакович (1903 - 1960) "Уральские металлурги" 1960 г. Прагер Владимир Исаакович (1903 - 1960)
Джаков Крум Степанович, "Сталь готова", 1930-е гг. Джаков Крум Степанович, "Сталь готова", 1930-е гг.
Домна 1967 г. Безуглый Даниил Иванович (1914 - 1977) Домна 1967 г. Безуглый Даниил Иванович (1914 - 1977)
"У молота", 1978г. Автор: Семёнов Борис Александрович "У молота", 1978г. Автор: Семёнов Борис Александрович
"Выпуск шлака (Косогорский металлургический завод)", 1939 г. Вольтер Алексей Александрович (1889 - 1973) "Выпуск шлака (Косогорский металлургический завод)", 1939 г. Вольтер Алексей Александрович (1889 - 1973)
Сергей Афанасьев "Красноярский алюминиевый завод" (1966) Сергей Афанасьев "Красноярский алюминиевый завод" (1966)
Виктор Вихтинский "Доменный цех Харьковского металлургического завода" (1951) Виктор Вихтинский "Доменный цех Харьковского металлургического завода" (1951)
«25,4 миллиона тонн стали в 1950 году. Чтоб крепче мы стали — дадим больше стали!» Плакат о темпах развитии сталилитейной отрасли в стране советов. Климашин В.С., 1951 год. «25,4 миллиона тонн стали в 1950 году. Чтоб крепче мы стали — дадим больше стали!» Плакат о темпах развитии сталилитейной отрасли в стране советов. Климашин В.С., 1951 год.
«Труд советских металлургов умножает мощь страны!» 1972 год издания «Труд советских металлургов умножает мощь страны!» 1972 год издания
плакат «Пятилетка это реки стали!» Надпись вверху мелким шрифтом: 1970 год - 116 млн тон 1975 год - 146 млн тон •Размер 89/68 см плакат «Пятилетка это реки стали!» Надпись вверху мелким шрифтом: 1970 год - 116 млн тон 1975 год - 146 млн тон •Размер 89/68 см
Советский плакат «Дадим в 1974 году 135,9 млн тон стали досрочно!» 1973 год издания Советский плакат «Дадим в 1974 году 135,9 млн тон стали досрочно!» 1973 год издания
Выплавим сталь! Произведение посвящено важнейшей отрасли Советского Союза - металлургии, и служит цели мотивировать передовиков производства на перевыполнение плана. Очень интересный и с художественной точки зрения плакат: четкий контур, высокие декоративные свойства, локальные и яркие, контрастные цвета - отличительные признаки также и ранних советских плакатов. Н. Денисовский, 1959г. Выплавим сталь! Произведение посвящено важнейшей отрасли Советского Союза - металлургии, и служит цели мотивировать передовиков производства на перевыполнение плана. Очень интересный и с художественной точки зрения плакат: четкий контур, высокие декоративные свойства, локальные и яркие, контрастные цвета - отличительные признаки также и ранних советских плакатов. Н. Денисовский, 1959г.
Трудом своим чудеса творим! Металлургия 1970 год издания Трудом своим чудеса творим! Металлургия 1970 год издания
Металлурги СССР на вахте мира! (Абрамов М.) 1976 год Советский агитационный плакат времен холодной войны относится к началу новой X пятилетки (1976-1980 гг.), которое было ознаменовано рекордными показателями разных сфер промышленности. Металлурги СССР на вахте мира! (Абрамов М.) 1976 год Советский агитационный плакат времен холодной войны относится к началу новой X пятилетки (1976-1980 гг.), которое было ознаменовано рекордными показателями разных сфер промышленности.
«Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год
Собирайте металлолом! (Фомин С.) 1967 год Собирайте металлолом! (Фомин С.) 1967 год
советский плакат «Собирайте металический лом!» 1951 год издания советский плакат «Собирайте металический лом!» 1951 год издания
Отходы - в доходы! (Казанский А.) 1982 год Советский плакат на тему переработки металла и лома. Отходы - в доходы! (Казанский А.) 1982 год Советский плакат на тему переработки металла и лома.
Пионеры и школьники, собирайте, сдавайте металлический лом сборщикам, палаточникам, заготконтрам потребкооперации! Советский плакат, 1957г. Пионеры и школьники, собирайте, сдавайте металлический лом сборщикам, палаточникам, заготконтрам потребкооперации! Советский плакат, 1957г.
советский плакат «План сдачи металлолома выполнили!» На заводе шум и гром, Как бывает в дни аврала. Здесь сдают в металлолом Все, что под руку попало. Не столько лом здесь собирают. Сколько нам очки втирают! 1962 год издания советский плакат «План сдачи металлолома выполнили!» На заводе шум и гром, Как бывает в дни аврала. Здесь сдают в металлолом Все, что под руку попало. Не столько лом здесь собирают. Сколько нам очки втирают! 1962 год издания
«Береги металл!» Советский плакат для металлургов. Арцрунян Е., 1976 год. «Береги металл!» Советский плакат для металлургов. Арцрунян Е., 1976 год.
«СОБИРАЙТЕ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ!» С. Фомин, 1969 год. «СОБИРАЙТЕ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ!» С. Фомин, 1969 год.
«КАЖДАЯ ТОННА СБЕРЕЖЕННОГО МЕТАЛЛА СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА!» С. Фомин, 1960 год. «КАЖДАЯ ТОННА СБЕРЕЖЕННОГО МЕТАЛЛА СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА!» С. Фомин, 1960 год.
Получение стали в конвертере Бессемера. (Ушаков И.Л.) 1954 год Получение стали в конвертере Бессемера. (Ушаков И.Л.) 1954 год
Вырасту - встану к Мартену! 1970 год издания

СОБЫТИЯ


23.10.2024 Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД

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01.07.2024 Исследование: металлурги стали в 6 раз чаще обучать сотрудников работе с искусственным интеллектом

изации (в 7,5% случаев). В основном тендеры на обучение работе с искусственным интеллектом проводят металлургические предприятия в: Свердловской области – (18,7% от всех тендеров); Москве и Мос
13.06.2024 Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа»

«Инвестиции в ИТ в 2023 году составили 10 млрд рублей» CNews: В 2023 году металлургия вошла в топ-3 самых цифровых отраслей в России. Вырос ли в компании «Северсталь»

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Попытка создания открытой архитектуры АСУ ТП В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Металлургия» идут работы по созданию открытой архитектуры АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами). Об этом в ходе демодня ИЦК рассказал гендиректор «Северстал
18.12.2023 Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК «Металлургия» и новый бренд для своих продуктов

тина для замещения зарубежных ИТ-решений и разработки новых цифровых продуктов для нужд российского бизнеса. «Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспетчеризация подземных горных работ. Для их реализации была создана отдельная ИТ-компания «Н
05.06.2023 Исследование «Т1»: электроэнергетика, розница и металлургия — лидеры в области цифровизации

спорте и логистике, фармацевтике, химии и нефтехимии, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Отраслями-лидерами по цифровизации стали электроэнергетика (31,5%), розничная торговля (29,3%), металлургия (25,2%), транспорт и логистика (24,3%), строительство (23,1%). Наименее цифровизированными оказались фармацевтика и сельское хозяйство — по 15,1%. Основным двигателем цифровизации я
10.01.2023 Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype

ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил на своих предприятиях российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise компании «Труконф» взамен зарубежным Zoom и Skype for Business. Об
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Экосистема решений «Лаборатории Касперского» обеспечит полную защиту корпоративной и промышленной инфраструктуры Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) — крупнейшего в металлургическом холдинге «Новосталь-М». На заводе была реализована единая концепция кибербезопасности, что стало возможным благодаря использованию в ОТ- и ИТ-сегментах решений от одного вендор
29.12.2021 «Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММ
03.06.2021 Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске

счетов. Светильники со специальной оптикой установлены на участках улиц Богдана Хмельницкого, Мира, Сталеваров, Черкасская и на автодороге в Аэропорт. «Ростелеком» в Челябинской области развива
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Уп
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
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te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод
22.06.2020 «Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК

«Стане 2000». Решение поможет предприятию получить около 30 млн руб. дополнительного дохода в год. Прокатный стан в металлургическом производстве — это комплекс оборудования, который с помощью
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«Магнитогорский металлургический комбинат» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности групп
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Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Реализация проекта позволила ММК сократить затраты на печать в среднем на 23-30%, сообщили CNews в Ricoh. Основная проблема, с которой столкнулся заказчик — «н
28.04.2015 «Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy

«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на использование системы потокового сканирования, распознавания и первичной обработки документов на базе Abbyy FlexiCapture. Сегодня с помощью данного решения
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На «Магнитогорском металлургическом комбинате» завершился пилотный проект по внедрению электронного документообо
07.11.2013 «Бекс» обновила платформу SAP на «Белорусском металлургическом заводе»

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31.05.2012 «Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7

«Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ) и корпорация IBM объявили о завершении проекта миграции корпоративной информационной системы ЧМЗ на технологическую площадку завода на базе IBM Power 7. Информацио
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Компания Symantec сообщила о реализации проекта по обеспечению высокой доступности системы контроля доступа (СКД) в «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК). Отказоустойчивость СКД была реализована применением комплексного решения Symantec Storage Foundation HA for Windows. Целью проекта была модернизации системы к
15.11.2011 Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами

сложных этапов внедрения ERP-системы. Особенно если речь идет про такие капиталоемкие отрасли, как металлургия. В нашем случае все усложнялось тем, что процесс внедрения шел во время структурн
25.04.2011 «Свердловский металлургический завод» ускорил обслуживание клиентов с помощью «1С:Бухгалтерии 8» и «БИТ:CRM 8»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» сообщила о том, что «Свердловский металлургический завод» оптимизировал работу отдела продаж посредством внедрения решений «1С:
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS

ММК будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в июле 2011 г. и ее старт будет приурочен ко Дню металлурга. «Ключевыми задачами развития комбината являются расширение сортамента произво
26.08.2010 Северо-Кавказский горно-металлургический институт упростил документооборот с помощью DeskWork

обеспечения рабочих процессов некоторых отделов вуза, уже опробованы и протестированы в рабочем режиме специалистами СКГМИ, говорится в сообщении Softline. Несмотря на то что Северо-Кавказский горно-металлургический институт имеет собственную систему автоматизации документооборота, программный продукт DeskWork, внедренный в некоторых отделах вуза, позволил поднять эффективность работы сотр
16.06.2009 «Енакиевский металлургический завод» оптимизировал работу ИТ-службы с помощью IBM

Корпорация IBM и Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу «Метинвест», подвели итоги эксплуатации новой системы управления технической поддержкой пользователей, созданной на базе IBM Tivoli Service Reque
21.01.2009 Система DWDM введена на Магнитогорском металлургическом комбинате

В 2008 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ввел в промышленную эксплуатацию пилотный комплекс системы тонкого спектрального уплотнения оптических каналов (DWDM) на базе многосервисной платформы Cisco ONS

25.12.2008 «Чусовской металлургический завод» перешел на Eset NOD32

Компания Eset сообщила о том, что «Чусовской металлургический завод» приобрел 1000 комплектов Eset NOD32 для защиты своих серверов и рабочих станций от вредоносного ПО. В результате собственного тестирования четырех антивирусных продуктов
25.09.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» перевел АТС на платформу Avaya Definity S8720

обслуживания абонентов удаленных объектов. Кроме того, реализация проекта позволила предоставить абонентам дополнительные сервисы, базирующиеся на возможностях передовой IP-телефонии. «Магнитогорский металлургический комбинат» в последние годы демонстрирует высокую динамику развития. В 2007 г. по выпуску металлопродукции ММК достиг рекордных показателей, произведя 12,2 млн. тонн проката. Да
18.09.2008 Металлургия Донбасса модернизируется

, а составляющие компоненты: время, деньги и уровень развития предприятия - совпали только сегодня, - сказал в ходе пресс-конференции Генеральный директор - председатель Правления ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» Александр Рыженков. - Желание собственника и настойчивые просьбы мэрии в течение последних трех лет позволили прийти к этому результату». В конце ноября предполагается о
22.08.2008 Разработан новый металлургический процесс без плавки

Японские ученые разработали новый металлургический процесс, в котором не используется плавка металлов и их извлечение из химических растворов. Как пишет Advanced Engineering Materials, исследователи разработали метод "холодной"
24.07.2008 Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim

«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Trim-PMS. В апреле 2008 г. заключен договор между КУМЗ и НПП СпецТек о выполнении данного проекта.
07.03.2008 Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается

успешно завершенные проекты на десятках объектах, к уровню безопасности которых предъявляются высокие требования. Одним из знаковых клиентов для компании «Эвриком-Кузбасс» является «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Работы по созданию комплекса средств защиты комбината компания «Эвриком-Кузбасс» ведет с 2002 г., когда была смонтирована первая очередь системы видеонаблюдения. Осо
20.02.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» внедрил систему внутреннего контроля на базе Oracle

IBS Borlas объявила о завершении проекта по созданию cистемы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В 2006 г. руководство «Магнитогорского металлургического комбината», одного из ведущих мировых сталелитейных предприятий, инициировало проект «Создание системы
13.06.2007 ЭСТАР освоит электронный документооборот вместе с Directum

Западной Европы до Дальнего Востока. В настоящее время в группу компаний ЭСТАР входят Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, Златоустовский металлургический завод, Нытвенский
21.11.2006 "Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме

Компания «Аскон» в Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Комп
09.11.2006 Металлургический комбинат России использовал решения Cisco

Крупнейшее предприятие полного цикла черной металлургии России - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принял решение модернизировать АСУ «Производство», которая является одним из ключевых поставщиков информации для корпоративной информационной системы управления


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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
Microsoft Corporation 25775 36
SAP CIS - САП СНГ 868 33
Ростелеком 10948 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 28
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 26
Yandex - Яндекс 9215 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
ММК Информсервис 69 21
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Cisco Systems 5372 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Крок - Croc 1964 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
МегаФон 10742 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
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Галактика - Корпорация 1545 14
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Siemens AG - Siemens Group 2673 13
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РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 11
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ABB Group - Asea Brown Boveri 331 11
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
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Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 9
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Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 97
Северсталь ПАО - Severstal 629 62
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 32
Газпром нефть 725 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 19
Газпром ПАО 1493 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 18
Русагро Группа Компаний 379 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 16
ФосАгро 176 14
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Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 13
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
АльфаСтрахование СГ 394 12
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 11
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 11
Почта России ПАО 2370 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
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Новард УК - Novard 73 10
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 4
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ГосИнформСистемы 160 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 33
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 39
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 22
Microsoft Windows 2000 8678 20
1С:ERP Управление предприятием 841 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 16882 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Microsoft Office 4170 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Google Android 15243 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Apple iPhone 6 4861 9
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Oracle Applications 90 8
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 14 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Apple iOS 8583 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 6
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 6
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 6
Oracle Utilities 38 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Путин Владимир 3454 21
Натрусов Артем 313 15
Урьяс Вадим 98 12
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Федоров Алексей 142 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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