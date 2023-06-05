Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля

Исследование «Т1»: электроэнергетика, розница и металлургия — лидеры в области цифровизации спорте и логистике, фармацевтике, химии и нефтехимии, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Отраслями-лидерами по цифровизации стали электроэнергетика (31,5%), розничная торговля (29,3%), металлургия (25,2%), транспорт и логистика (24,3%), строительство (23,1%). Наименее цифровизированными оказались фармацевтика и сельское хозяйство — по 15,1%. Основным двигателем цифровизации я

Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил на своих предприятиях российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise компании «Труконф» взамен зарубежным Zoom и Skype for Business. Об

Металлургический холдинг «Новосталь-М» выбрал «Лабораторию Касперского» основным поставщиком решений по кибербезопасности Экосистема решений «Лаборатории Касперского» обеспечит полную защиту корпоративной и промышленной инфраструктуры Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) — крупнейшего в металлургическом холдинге «Новосталь-М». На заводе была реализована единая концепция кибербезопасности, что стало возможным благодаря использованию в ОТ- и ИТ-сегментах решений от одного вендор

«Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММ

«Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске «Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Металлургическом районе Челябинска, заменив 4 850 устаревших фонарей на энергоэффективные источники освещения, которые экономят до 70 % муниципального бюджета. Работы проведены в рамках энергос

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Уп

Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства Череповецкий металлургический комбинат запустил автоматизированную систему управления «Технология» на базе SAP ERP. Новое решение служит для сбора и развития информации о продуктах и технологиях компании дл

ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод

ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод

«Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК «Стане 2000». Решение поможет предприятию получить около 30 млн руб. дополнительного дохода в год. Прокатный стан в металлургическом производстве — это комплекс оборудования, который с помощью

ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе Объединенная металлургическая компания совместно с SAP автоматизировала планирование и управление ремонтными работами на Выксунском металлургическом заводе. Проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для

«Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве «Магнитогорский металлургический комбинат» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности групп

«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Реализация проекта позволила ММК сократить затраты на печать в среднем на 23-30%, сообщили CNews в Ricoh. Основная проблема, с которой столкнулся заказчик — «н

«Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на использование системы потокового сканирования, распознавания и первичной обработки документов на базе Abbyy FlexiCapture. Сегодня с помощью данного решения

«Магнитогорский металлургический комбинат» переходит на электронный документооборот На «Магнитогорском металлургическом комбинате» завершился пилотный проект по внедрению электронного документообо

«Бекс» обновила платформу SAP на «Белорусском металлургическом заводе» аботы предприятия», — отметил Александр Волгин, начальник управления автоматизации РУП «Белорусский металлургический завод».

«Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7 «Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ) и корпорация IBM объявили о завершении проекта миграции корпоративной информационной системы ЧМЗ на технологическую площадку завода на базе IBM Power 7. Информацио

«Магнитогорский металлургический комбинат» модернизировал СКД с помощью решений Symantec Компания Symantec сообщила о реализации проекта по обеспечению высокой доступности системы контроля доступа (СКД) в «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК). Отказоустойчивость СКД была реализована применением комплексного решения Symantec Storage Foundation HA for Windows. Целью проекта была модернизации системы к

Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами сложных этапов внедрения ERP-системы. Особенно если речь идет про такие капиталоемкие отрасли, как металлургия. В нашем случае все усложнялось тем, что процесс внедрения шел во время структурн

«Свердловский металлургический завод» ускорил обслуживание клиентов с помощью «1С:Бухгалтерии 8» и «БИТ:CRM 8» Компания «1С:Бухучет и Торговля» сообщила о том, что «Свердловский металлургический завод» оптимизировал работу отдела продаж посредством внедрения решений «1С:

«Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS ММК будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в июле 2011 г. и ее старт будет приурочен ко Дню металлурга. «Ключевыми задачами развития комбината являются расширение сортамента произво

Северо-Кавказский горно-металлургический институт упростил документооборот с помощью DeskWork обеспечения рабочих процессов некоторых отделов вуза, уже опробованы и протестированы в рабочем режиме специалистами СКГМИ, говорится в сообщении Softline. Несмотря на то что Северо-Кавказский горно-металлургический институт имеет собственную систему автоматизации документооборота, программный продукт DeskWork, внедренный в некоторых отделах вуза, позволил поднять эффективность работы сотр

«Енакиевский металлургический завод» оптимизировал работу ИТ-службы с помощью IBM Корпорация IBM и Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу «Метинвест», подвели итоги эксплуатации новой системы управления технической поддержкой пользователей, созданной на базе IBM Tivoli Service Reque

Система DWDM введена на Магнитогорском металлургическом комбинате В 2008 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ввел в промышленную эксплуатацию пилотный комплекс системы тонкого спектрального уплотнения оптических каналов (DWDM) на базе многосервисной платформы Cisco ONS

«Чусовской металлургический завод» перешел на Eset NOD32 Компания Eset сообщила о том, что «Чусовской металлургический завод» приобрел 1000 комплектов Eset NOD32 для защиты своих серверов и рабочих станций от вредоносного ПО. В результате собственного тестирования четырех антивирусных продуктов

«Магнитогорский металлургический комбинат» перевел АТС на платформу Avaya Definity S8720 обслуживания абонентов удаленных объектов. Кроме того, реализация проекта позволила предоставить абонентам дополнительные сервисы, базирующиеся на возможностях передовой IP-телефонии. «Магнитогорский металлургический комбинат» в последние годы демонстрирует высокую динамику развития. В 2007 г. по выпуску металлопродукции ММК достиг рекордных показателей, произведя 12,2 млн. тонн проката. Да

Металлургия Донбасса модернизируется , а составляющие компоненты: время, деньги и уровень развития предприятия - совпали только сегодня, - сказал в ходе пресс-конференции Генеральный директор - председатель Правления ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» Александр Рыженков. - Желание собственника и настойчивые просьбы мэрии в течение последних трех лет позволили прийти к этому результату». В конце ноября предполагается о

Разработан новый металлургический процесс без плавки Японские ученые разработали новый металлургический процесс, в котором не используется плавка металлов и их извлечение из химических растворов. Как пишет Advanced Engineering Materials, исследователи разработали метод "холодной"

Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim «СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Trim-PMS. В апреле 2008 г. заключен договор между КУМЗ и НПП СпецТек о выполнении данного проекта.

Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается успешно завершенные проекты на десятках объектах, к уровню безопасности которых предъявляются высокие требования. Одним из знаковых клиентов для компании «Эвриком-Кузбасс» является «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Работы по созданию комплекса средств защиты комбината компания «Эвриком-Кузбасс» ведет с 2002 г., когда была смонтирована первая очередь системы видеонаблюдения. Осо

«Магнитогорский металлургический комбинат» внедрил систему внутреннего контроля на базе Oracle IBS Borlas объявила о завершении проекта по созданию cистемы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В 2006 г. руководство «Магнитогорского металлургического комбината», одного из ведущих мировых сталелитейных предприятий, инициировало проект «Создание системы

ЭСТАР освоит электронный документооборот вместе с Directum Западной Европы до Дальнего Востока. В настоящее время в группу компаний ЭСТАР входят Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, Златоустовский металлургический завод, Нытвенский

"Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме Компания «Аскон» в Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Комп

16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" пецсталь, Челябинский МК, Трубная Металлургическая Компания, ЕвразХолдинг, «Огнеупоры», Горьковский металлургический завод, Донецкий металлургический завод, Мариупольский металлургически

Металлургический комбинат России использовал решения Cisco Крупнейшее предприятие полного цикла черной металлургии России - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принял решение модернизировать АСУ «Производство», которая является одним из ключевых поставщиков информации для корпоративной информационной системы управления

НПФ "Ракурс" внедрило АСУ ТП на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» НПФ "Ракурс" завершила выполнение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию АСУ ТП турбокомпрессора ТК5500/22 ТК-10 ПВС-2 ТЭЦ ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», а также проведение консультаций и тренингов для персонала заказчика по обслуживанию АСУ ТП. АСУ ТП турбокомпрессора представляет собой двухуровневую распределенную с

"Открытые Технологии" внедрила Payroll на Выксунском металлургическом заводе Oracle E-Business Suite в подразделении "Объединенной металлургической компании" – ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ). Договор на внедрение модуля расчета зарплаты (Payroll) между к

"Национальная металлургия" внедрила систему анализа СМИ Компания «Аналитические Бизнес Решения» (АБР) сообщает о заключении контракта с журналом «Национальная металлургия» (НМ) на поставку системы анализа СМИ и конкурентной разведки «Семантический архив». Система позволит автоматизировать весь цикл функционирования аналитической службы журнала «Нацио