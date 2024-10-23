Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля

Вырасту - встану к Мартену! 1970 год издания Вырасту - встану к Мартену! 1970 год издания советский плакат «Слава советским металлургам!» 1974 год издания советский плакат «Слава советским металлургам!» 1974 год издания Рабочий 1971 г. Май Данциг Рабочий 1971 г. Май Данциг Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год Тяжёлая индустрия - основа мощи нашей родины! Художник: И. Тоидзе, 1954г. Тяжёлая индустрия - основа мощи нашей родины! Художник: И. Тоидзе, 1954г. «Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год. «Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год. Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год Металлургия - основа развития! (Неизвестный художник) 1981 год Сталь – основа индустрии! (Неизвестный художник) 1973 год Сталь – основа индустрии! (Неизвестный художник) 1973 год Наказ страны - закон для металлурга! Художник: Е. Малолетков, 1957г. Наказ страны - закон для металлурга! Художник: Е. Малолетков, 1957г. Юрий Пименов "Даешь тяжелую индустрию!" 1927 г. Юрий Пименов "Даешь тяжелую индустрию!" 1927 г. Арцыбушев Алексей Петрович (1919 - 2017) "Рождение Первой коммунистической бригады", 1959 г. (соавторы: А.А. Андреева, Э.М. Бинщток, С.М. Ивашев-Мусатов) Арцыбушев Алексей Петрович (1919 - 2017) "Рождение Первой коммунистической бригады", 1959 г. (соавторы: А.А. Андреева, Э.М. Бинщток, С.М. Ивашев-Мусатов) "У сталеваров" 1949 Гончаров Федор Семенович (1875-1955) "У сталеваров" 1949 Гончаров Федор Семенович (1875-1955) «Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975) «Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975) "Шуровальщики", 1930 г. Дормидонтов Николай Иванович (1898 - 1962) "Шуровальщики", 1930 г. Дормидонтов Николай Иванович (1898 - 1962) Кочетова Наталья Сталевары. 1980 Кочетова Наталья Сталевары. 1980 «Симфония шестой домны» 1979 Седухин Евгений Васильевич «Симфония шестой домны» 1979 Седухин Евгений Васильевич Вальцовщики 1972 г. Гурвич Иосиф Михайлович (1909 - 1992) Вальцовщики 1972 г. Гурвич Иосиф Михайлович (1909 - 1992) "Про смелых людей и железную гору. В сталелитейном цеху" Лурье Аркадий Александрович (1916 - 1990) "Про смелых людей и железную гору. В сталелитейном цеху" Лурье Аркадий Александрович (1916 - 1990) "Кузнецкстрой. Домна № 1", 1931 г. Пётр Иванович Котов (1889–1953) "Кузнецкстрой. Домна № 1", 1931 г. Пётр Иванович Котов (1889–1953) БЕЗОПАСНОСТЬ: металл и вода Литография, 1939 г. Металлургиздат, СССР. Тираж 5 тыс. экз. Художник Вентцель А.К., редактор Крылова Л.А. БЕЗОПАСНОСТЬ: металл и вода Литография, 1939 г. Металлургиздат, СССР. Тираж 5 тыс. экз. Художник Вентцель А.К., редактор Крылова Л.А. "Ковш" Семенов Б. А. 1978 год "Ковш" Семенов Б. А. 1978 год «Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975) «Литейный цех» Гринштейн Иосиф (1901-1975) «В Мартене. Заправочная машина» 1952 Автор:Ховаев Вячеслав Александрович «В Мартене. Заправочная машина» 1952 Автор:Ховаев Вячеслав Александрович «На Сталинском заводе», 1949 г. Михаил Костин «На Сталинском заводе», 1949 г. Михаил Костин «Сталь пошла», 1955 г. Автор: Ветрогонский Владимир Александрович «Сталь пошла», 1955 г. Автор: Ветрогонский Владимир Александрович «Литейный цех» (1955 г.) «Литейный цех» (1955 г.) День на Кировском 1982г. Светлана Пономаренко День на Кировском 1982г. Светлана Пономаренко "Горячий металл" 2014г холст, масло Антонова Дарья "Горячий металл" 2014г холст, масло Антонова Дарья "Проба металла" Янев Анатолий Никитович (род. 1945) "Проба металла" Янев Анатолий Никитович (род. 1945) Сергей Куклин "Дыхание домны" (1975) Сергей Куклин "Дыхание домны" (1975) «Утренняя плавка» 1970 г. Чернявский Георгий Георгиевич (1924-1981) «Утренняя плавка» 1970 г. Чернявский Георгий Георгиевич (1924-1981) Кузнецы. 1957 г. Александр Александрович Дейнека. Кузнецы. 1957 г. Александр Александрович Дейнека. "Сталеплавильный завод", 1949 г. Дуленков Борис Дмитриевич (1918 - 1992) "Сталеплавильный завод", 1949 г. Дуленков Борис Дмитриевич (1918 - 1992) "Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012) "Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012) "Плавка выдана", 1957 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997) "Плавка выдана", 1957 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997) «Освоение нового процесса», 1953 г. Неясов Василий Андреевич «Освоение нового процесса», 1953 г. Неясов Василий Андреевич "Литейщики", 1959 г. Игорь Иванович Симонов "Литейщики", 1959 г. Игорь Иванович Симонов Панфилов Валерий Васильевич (1927) Панфилов Валерий Васильевич (1927) "Литейщики" 1959 Автор:Симонов Игорь "Литейщики" 1959 Автор:Симонов Игорь "Чугун идет" 1976 Автор:Седухин Евгений "Чугун идет" 1976 Автор:Седухин Евгений "Мартеновский цех" 1930 Автор:Покаржевский Пётр Дмитриевич "Мартеновский цех" 1930 Автор:Покаржевский Пётр Дмитриевич "Завод Серп и Молот в Москве. Мартеновский цех", 1931 г. Куприн Александр Васильевич (1880 - 1960) "Завод Серп и Молот в Москве. Мартеновский цех", 1931 г. Куприн Александр Васильевич (1880 - 1960) "Литейщик" 1962 Автор:Рязанов Юрий Филиппович "Литейщик" 1962 Автор:Рязанов Юрий Филиппович "Минута отдыха", 1973 г. Коваленко Иван Анатольевич (род. 1931) "Минута отдыха", 1973 г. Коваленко Иван Анатольевич (род. 1931) «Рабочее утро» 1983-1985 гг. Комендант Юрий Сергеевич (1926-2009) «Рабочее утро» 1983-1985 гг. Комендант Юрий Сергеевич (1926-2009) "Сталевар" 1986 г. Баскаков Николай Николаевич (1918 - 1993) "Сталевар" 1986 г. Баскаков Николай Николаевич (1918 - 1993) "Металлурги Донбасса" Бельский Михаил Гаврилович (1922 - 1972) "Металлурги Донбасса" Бельский Михаил Гаврилович (1922 - 1972) "Рабочий", 1972 г. Данциг Май Вольфович "Рабочий", 1972 г. Данциг Май Вольфович "Мои герои" Игорь Иванович Симонов (1927 - 2019) "Мои герои" Игорь Иванович Симонов (1927 - 2019) "Ф. Безуглов, плавильщик завода «Красный выборжец»" 1960 г. Серебряный Иосиф Александрович "Ф. Безуглов, плавильщик завода «Красный выборжец»" 1960 г. Серебряный Иосиф Александрович Жуков Евгений Алексеевич, 1968 г. "Сталевар" Жуков Евгений Алексеевич, 1968 г. "Сталевар" Тимофей Коваленко "Металлургия" (1971) Тимофей Коваленко "Металлургия" (1971) "Уральские металлурги" 1960 г. Прагер Владимир Исаакович (1903 - 1960) "Уральские металлурги" 1960 г. Прагер Владимир Исаакович (1903 - 1960) Джаков Крум Степанович, "Сталь готова", 1930-е гг. Джаков Крум Степанович, "Сталь готова", 1930-е гг. Домна 1967 г. Безуглый Даниил Иванович (1914 - 1977) Домна 1967 г. Безуглый Даниил Иванович (1914 - 1977) "У молота", 1978г. Автор: Семёнов Борис Александрович "У молота", 1978г. Автор: Семёнов Борис Александрович "Выпуск шлака (Косогорский металлургический завод)", 1939 г. Вольтер Алексей Александрович (1889 - 1973) "Выпуск шлака (Косогорский металлургический завод)", 1939 г. Вольтер Алексей Александрович (1889 - 1973) Сергей Афанасьев "Красноярский алюминиевый завод" (1966) Сергей Афанасьев "Красноярский алюминиевый завод" (1966) Виктор Вихтинский "Доменный цех Харьковского металлургического завода" (1951) Виктор Вихтинский "Доменный цех Харьковского металлургического завода" (1951) «25,4 миллиона тонн стали в 1950 году. Чтоб крепче мы стали — дадим больше стали!» Плакат о темпах развитии сталилитейной отрасли в стране советов. Климашин В.С., 1951 год. «25,4 миллиона тонн стали в 1950 году. Чтоб крепче мы стали — дадим больше стали!» Плакат о темпах развитии сталилитейной отрасли в стране советов. Климашин В.С., 1951 год. «Труд советских металлургов умножает мощь страны!» 1972 год издания «Труд советских металлургов умножает мощь страны!» 1972 год издания плакат «Пятилетка это реки стали!» Надпись вверху мелким шрифтом: 1970 год - 116 млн тон 1975 год - 146 млн тон •Размер 89/68 см плакат «Пятилетка это реки стали!» Надпись вверху мелким шрифтом: 1970 год - 116 млн тон 1975 год - 146 млн тон •Размер 89/68 см Советский плакат «Дадим в 1974 году 135,9 млн тон стали досрочно!» 1973 год издания Советский плакат «Дадим в 1974 году 135,9 млн тон стали досрочно!» 1973 год издания Выплавим сталь! Произведение посвящено важнейшей отрасли Советского Союза - металлургии, и служит цели мотивировать передовиков производства на перевыполнение плана. Очень интересный и с художественной точки зрения плакат: четкий контур, высокие декоративные свойства, локальные и яркие, контрастные цвета - отличительные признаки также и ранних советских плакатов. Н. Денисовский, 1959г. Выплавим сталь! Произведение посвящено важнейшей отрасли Советского Союза - металлургии, и служит цели мотивировать передовиков производства на перевыполнение плана. Очень интересный и с художественной точки зрения плакат: четкий контур, высокие декоративные свойства, локальные и яркие, контрастные цвета - отличительные признаки также и ранних советских плакатов. Н. Денисовский, 1959г. Трудом своим чудеса творим! Металлургия 1970 год издания Трудом своим чудеса творим! Металлургия 1970 год издания Металлурги СССР на вахте мира! (Абрамов М.) 1976 год Советский агитационный плакат времен холодной войны относится к началу новой X пятилетки (1976-1980 гг.), которое было ознаменовано рекордными показателями разных сфер промышленности. Металлурги СССР на вахте мира! (Абрамов М.) 1976 год Советский агитационный плакат времен холодной войны относится к началу новой X пятилетки (1976-1980 гг.), которое было ознаменовано рекордными показателями разных сфер промышленности. «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год Собирайте металлолом! (Фомин С.) 1967 год Собирайте металлолом! (Фомин С.) 1967 год советский плакат «Собирайте металический лом!» 1951 год издания советский плакат «Собирайте металический лом!» 1951 год издания Отходы - в доходы! (Казанский А.) 1982 год Советский плакат на тему переработки металла и лома. Отходы - в доходы! (Казанский А.) 1982 год Советский плакат на тему переработки металла и лома. Пионеры и школьники, собирайте, сдавайте металлический лом сборщикам, палаточникам, заготконтрам потребкооперации! Советский плакат, 1957г. Пионеры и школьники, собирайте, сдавайте металлический лом сборщикам, палаточникам, заготконтрам потребкооперации! Советский плакат, 1957г. советский плакат «План сдачи металлолома выполнили!» На заводе шум и гром, Как бывает в дни аврала. Здесь сдают в металлолом Все, что под руку попало. Не столько лом здесь собирают. Сколько нам очки втирают! 1962 год издания советский плакат «План сдачи металлолома выполнили!» На заводе шум и гром, Как бывает в дни аврала. Здесь сдают в металлолом Все, что под руку попало. Не столько лом здесь собирают. Сколько нам очки втирают! 1962 год издания «Береги металл!» Советский плакат для металлургов. Арцрунян Е., 1976 год. «Береги металл!» Советский плакат для металлургов. Арцрунян Е., 1976 год. «СОБИРАЙТЕ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ!» С. Фомин, 1969 год. «СОБИРАЙТЕ ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ!» С. Фомин, 1969 год. «КАЖДАЯ ТОННА СБЕРЕЖЕННОГО МЕТАЛЛА СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА!» С. Фомин, 1960 год. «КАЖДАЯ ТОННА СБЕРЕЖЕННОГО МЕТАЛЛА СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА!» С. Фомин, 1960 год. Получение стали в конвертере Бессемера. (Ушаков И.Л.) 1954 год Получение стали в конвертере Бессемера. (Ушаков И.Л.) 1954 год Вырасту - встану к Мартену! 1970 год издания