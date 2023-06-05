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Металлургия Металлургическая промышленность Metallurgical industry День металлурга третье воскресенье июля металлоторговля

Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля

«Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год. «Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год.
«Больше металла — сильнее родина!» Соловьев М., 1953 год.


05.06.2023 Исследование «Т1»: электроэнергетика, розница и металлургия — лидеры в области цифровизации

спорте и логистике, фармацевтике, химии и нефтехимии, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Отраслями-лидерами по цифровизации стали электроэнергетика (31,5%), розничная торговля (29,3%), металлургия (25,2%), транспорт и логистика (24,3%), строительство (23,1%). Наименее цифровизированными оказались фармацевтика и сельское хозяйство — по 15,1%. Основным двигателем цифровизации я
10.01.2023 Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype

ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил на своих предприятиях российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise компании «Труконф» взамен зарубежным Zoom и Skype for Business. Об
07.11.2022 Металлургический холдинг «Новосталь-М» выбрал «Лабораторию Касперского» основным поставщиком решений по кибербезопасности

Экосистема решений «Лаборатории Касперского» обеспечит полную защиту корпоративной и промышленной инфраструктуры Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) — крупнейшего в металлургическом холдинге «Новосталь-М». На заводе была реализована единая концепция кибербезопасности, что стало возможным благодаря использованию в ОТ- и ИТ-сегментах решений от одного вендор
29.12.2021 «Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММ
03.06.2021 Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Металлургическом районе Челябинска, заменив 4 850 устаревших фонарей на энергоэффективные источники освещения, которые экономят до 70 % муниципального бюджета. Работы проведены в рамках энергос
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Уп
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства

Череповецкий металлургический комбинат запустил автоматизированную систему управления «Технология» на базе SAP ERP. Новое решение служит для сбора и развития информации о продуктах и технологиях компании дл
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP

te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP

te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод
22.06.2020 «Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК

«Стане 2000». Решение поможет предприятию получить около 30 млн руб. дополнительного дохода в год. Прокатный стан в металлургическом производстве — это комплекс оборудования, который с помощью
23.01.2018 ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе

Объединенная металлургическая компания совместно с SAP автоматизировала планирование и управление ремонтными работами на Выксунском металлургическом заводе. Проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для

31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

«Магнитогорский металлургический комбинат» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности групп
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Реализация проекта позволила ММК сократить затраты на печать в среднем на 23-30%, сообщили CNews в Ricoh. Основная проблема, с которой столкнулся заказчик — «н
28.04.2015 «Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy

«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на использование системы потокового сканирования, распознавания и первичной обработки документов на базе Abbyy FlexiCapture. Сегодня с помощью данного решения
29.07.2014 «Магнитогорский металлургический комбинат» переходит на электронный документооборот

На «Магнитогорском металлургическом комбинате» завершился пилотный проект по внедрению электронного документообо
07.11.2013 «Бекс» обновила платформу SAP на «Белорусском металлургическом заводе»

аботы предприятия», — отметил Александр Волгин, начальник управления автоматизации РУП «Белорусский металлургический завод».
31.05.2012 «Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7

«Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ) и корпорация IBM объявили о завершении проекта миграции корпоративной информационной системы ЧМЗ на технологическую площадку завода на базе IBM Power 7. Информацио
29.05.2012 «Магнитогорский металлургический комбинат» модернизировал СКД с помощью решений Symantec

Компания Symantec сообщила о реализации проекта по обеспечению высокой доступности системы контроля доступа (СКД) в «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК). Отказоустойчивость СКД была реализована применением комплексного решения Symantec Storage Foundation HA for Windows. Целью проекта была модернизации системы к
15.11.2011 Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами

сложных этапов внедрения ERP-системы. Особенно если речь идет про такие капиталоемкие отрасли, как металлургия. В нашем случае все усложнялось тем, что процесс внедрения шел во время структурн
25.04.2011 «Свердловский металлургический завод» ускорил обслуживание клиентов с помощью «1С:Бухгалтерии 8» и «БИТ:CRM 8»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» сообщила о том, что «Свердловский металлургический завод» оптимизировал работу отдела продаж посредством внедрения решений «1С:
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS

ММК будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в июле 2011 г. и ее старт будет приурочен ко Дню металлурга. «Ключевыми задачами развития комбината являются расширение сортамента произво
26.08.2010 Северо-Кавказский горно-металлургический институт упростил документооборот с помощью DeskWork

обеспечения рабочих процессов некоторых отделов вуза, уже опробованы и протестированы в рабочем режиме специалистами СКГМИ, говорится в сообщении Softline. Несмотря на то что Северо-Кавказский горно-металлургический институт имеет собственную систему автоматизации документооборота, программный продукт DeskWork, внедренный в некоторых отделах вуза, позволил поднять эффективность работы сотр
16.06.2009 «Енакиевский металлургический завод» оптимизировал работу ИТ-службы с помощью IBM

Корпорация IBM и Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу «Метинвест», подвели итоги эксплуатации новой системы управления технической поддержкой пользователей, созданной на базе IBM Tivoli Service Reque
21.01.2009 Система DWDM введена на Магнитогорском металлургическом комбинате

В 2008 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ввел в промышленную эксплуатацию пилотный комплекс системы тонкого спектрального уплотнения оптических каналов (DWDM) на базе многосервисной платформы Cisco ONS

25.12.2008 «Чусовской металлургический завод» перешел на Eset NOD32

Компания Eset сообщила о том, что «Чусовской металлургический завод» приобрел 1000 комплектов Eset NOD32 для защиты своих серверов и рабочих станций от вредоносного ПО. В результате собственного тестирования четырех антивирусных продуктов
25.09.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» перевел АТС на платформу Avaya Definity S8720

обслуживания абонентов удаленных объектов. Кроме того, реализация проекта позволила предоставить абонентам дополнительные сервисы, базирующиеся на возможностях передовой IP-телефонии. «Магнитогорский металлургический комбинат» в последние годы демонстрирует высокую динамику развития. В 2007 г. по выпуску металлопродукции ММК достиг рекордных показателей, произведя 12,2 млн. тонн проката. Да
18.09.2008 Металлургия Донбасса модернизируется

, а составляющие компоненты: время, деньги и уровень развития предприятия - совпали только сегодня, - сказал в ходе пресс-конференции Генеральный директор - председатель Правления ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» Александр Рыженков. - Желание собственника и настойчивые просьбы мэрии в течение последних трех лет позволили прийти к этому результату». В конце ноября предполагается о
22.08.2008 Разработан новый металлургический процесс без плавки

Японские ученые разработали новый металлургический процесс, в котором не используется плавка металлов и их извлечение из химических растворов. Как пишет Advanced Engineering Materials, исследователи разработали метод "холодной"
24.07.2008 Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim

«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Trim-PMS. В апреле 2008 г. заключен договор между КУМЗ и НПП СпецТек о выполнении данного проекта.
07.03.2008 Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается

успешно завершенные проекты на десятках объектах, к уровню безопасности которых предъявляются высокие требования. Одним из знаковых клиентов для компании «Эвриком-Кузбасс» является «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Работы по созданию комплекса средств защиты комбината компания «Эвриком-Кузбасс» ведет с 2002 г., когда была смонтирована первая очередь системы видеонаблюдения. Осо
20.02.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» внедрил систему внутреннего контроля на базе Oracle

IBS Borlas объявила о завершении проекта по созданию cистемы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В 2006 г. руководство «Магнитогорского металлургического комбината», одного из ведущих мировых сталелитейных предприятий, инициировало проект «Создание системы
13.06.2007 ЭСТАР освоит электронный документооборот вместе с Directum

Западной Европы до Дальнего Востока. В настоящее время в группу компаний ЭСТАР входят Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, Златоустовский металлургический завод, Нытвенский
21.11.2006 "Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме

Компания «Аскон» в Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Комп
13.11.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии"

пецсталь, Челябинский МК, Трубная Металлургическая Компания, ЕвразХолдинг, «Огнеупоры», Горьковский металлургический завод, Донецкий металлургический завод, Мариупольский металлургически
09.11.2006 Металлургический комбинат России использовал решения Cisco

Крупнейшее предприятие полного цикла черной металлургии России - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принял решение модернизировать АСУ «Производство», которая является одним из ключевых поставщиков информации для корпоративной информационной системы управления

19.09.2006 НПФ "Ракурс" внедрило АСУ ТП на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

НПФ "Ракурс" завершила выполнение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию АСУ ТП турбокомпрессора ТК5500/22 ТК-10 ПВС-2 ТЭЦ ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», а также проведение консультаций и тренингов для персонала заказчика по обслуживанию АСУ ТП. АСУ ТП турбокомпрессора представляет собой двухуровневую распределенную с
16.05.2006 "Открытые Технологии" внедрила Payroll на Выксунском металлургическом заводе

Oracle E-Business Suite в подразделении "Объединенной металлургической компании" – ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ). Договор на внедрение модуля расчета зарплаты (Payroll) между к
05.03.2005 "Национальная металлургия" внедрила систему анализа СМИ

Компания «Аналитические Бизнес Решения» (АБР) сообщает о заключении контракта с журналом «Национальная металлургия» (НМ) на поставку системы анализа СМИ и конкурентной разведки «Семантический архив». Система позволит автоматизировать весь цикл функционирования аналитической службы журнала «Нацио
06.07.2004 Металлурги строят ИТ-вертикаль власти

 его годового оборота. Смену сдал — систему принял На Запсибе системам АСУТП порядка 10 лет2. «Металлургия достаточно консервативная промышленность, и нам вовсе не хочется оказываться на о

Публикаций - 571, упоминаний - 647

Металлургия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 5016 97
Oracle Corporation 6423 72
7357 41
Microsoft Corporation 23861 38
IBM - International Business Machines Corp 9280 37
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 454 36
SAP CIS - САП СНГ 840 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8235 28
Cisco Systems 4952 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10073 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1555 25
Крок - Croc 1742 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1926 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10407 21
Цифра ГК 2210 19
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 18
Intel Corporation 11796 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7367 16
АйТи 1321 15
Ростелеком - Связьинвест 1704 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2940 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4363 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 983 13
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 344 13
Yandex - Яндекс 6103 13
HP Inc. 5595 13
Галактика - Корпорация 1433 12
ММК Информсервис 48 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 11
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 240 11
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 11
Siemens AG - Siemens Group 2557 11
HP - Hewlett-Packard 3622 11
Accenture plc 652 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1019 10
Softline - Софтлайн 2235 10
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 9
Открытые технологии 691 9
Oracle - Sun Microsystems 2208 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 206 108
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 218 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6195 40
Северсталь ПАО - Severstal 393 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 366 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 386 24
Газпром нефть 531 22
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 26 21
РЖД - Российские железные дороги 1695 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 348 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 147 19
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2565 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2534 17
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 27 15
Газпром ПАО 1194 15
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 949 14
АльфаСтрахование СГ 277 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 168 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6363 13
Русагро Группа Компаний 220 13
ФосАгро 94 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 13
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 377 12
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 17 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 11
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 260 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 548 10
Роснефть НК - нефтяная компания 490 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1936 10
ГПБ - Газпромбанк 979 10
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 190 10
Альфа-Банк 1641 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9833 26
Президент Российской Федерации 3876 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2587 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1661 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3961 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 713 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3143 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1717 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 9
Правительство Москвы 2144 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 6
Федеральное казначейство России 1620 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2564 6
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 109 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 5
Судебная власть - Judicial power 2162 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 5
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1268 4
World Bank Group - Всемирный банк 300 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 254 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 728 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 994 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 245 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 251 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 297 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1589 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2619 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 77 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56288 250
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27148 204
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41838 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13809 105
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5453 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26814 71
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8429 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9013 69
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10468 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11371 67
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10590 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18391 58
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13922 49
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13828 35
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11331 34
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 920 34
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2706 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2145 33
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 637 33
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1848 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9701 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5802 30
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11959 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8447 30
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 477 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22928 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10425 27
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1094 26
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 46
Microsoft Windows 2000 12894 38
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 820 20
Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 44 19
Apple iPhone 6 6331 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2034 12
Microsoft Office 3540 11
Age of Kings 3460 10
Linux OS 8678 9
Oracle Applications 68 8
1С:ERP Управление предприятием 384 8
Microsoft Windows 14800 7
Oracle Java - язык программирования 2829 7
SAP SuccessFactors - SAP SF 141 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 7
ВГТРК Смотрим 552 6
Oracle Utilities 38 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1128 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 6
Google Android 13042 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 6
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 405 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 438 5
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 5
Oracle Retail 58 5
Microsoft Windows BitLocker 1296 5
Oracle СУБД 600 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 244 5
Apple iOS 7114 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1150 4
SAP Ariba 286 4
Oracle PeopleSoft 418 4
1С:Управление Холдингом 129 4
SAP BW - SAP Business Warehouse 127 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 157 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3593 4
Путин Владимир 2841 20
Натрусов Артем 227 17
Урьяс Вадим 88 13
Феоктистов Вадим 35 11
Кравченко Константин 78 10
Шевченко Владимир 144 10
Левиков Антон 68 10
Хохлов Игорь 25 9
Педоренко Андрей 42 9
Цыганов Вячеслав 64 9
Ковалев Виктор 40 8
Ракишев Кенес 43 8
Еремин Андрей 14 8
Гревцев Владимир 23 7
Ганин Виктор 11 7
Богачев Игорь 178 7
Шадаев Максут 740 7
Ананьин Алексей 77 7
Дехканов Данил 7 6
Широких Алексей 71 6
Фирстов Сергей 8 6
Асратян Петр 36 6
Пирогов Алексей 29 6
Фирер Олег 29 5
Нуралиев Борис 276 5
Сотин Денис 179 5
Милых Валерий 7 5
Зельдец Игорь 7 5
Рейман Леонид 1033 5
Каплан Дмитрий 6 5
Иншаков Дмитрий 42 5
Мартынов Михаил 10 5
Разумовский Дмитрий 99 5
Леонтович Алексей 32 4
Строкович Антон 52 4
Мартынов Владислав 113 4
Орловский Виктор 354 4
Щиров Илья 45 4
Муромец Юлия 28 4
Крутой Игорь 16 4
Россия - РФ - Российская федерация 128265 425
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40577 139
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13479 110
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50867 75
Казахстан - Республика 5126 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15747 47
Украина 7413 46
Европа 21564 42
Беларусь - Белоруссия 4688 32
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1390 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13876 29
Германия - Федеративная Республика 12303 28
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 259 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15614 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2701 24
Европа Восточная 3022 24
Россия - СФО - Новосибирск 3866 22
Япония 13057 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13127 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 15
Азия - Азиатский регион 5205 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3466 14
Россия - Сибирь 2187 13
Россия - УФО - Челябинская область 1040 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2484 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6622 11
Канада 4753 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2914 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2412 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 15 10
Финляндия - Финляндская Республика 3513 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1456 9
Индия - Bharat 5181 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2454 9
Ближний Восток 2710 9
Африка - Африканский регион 3334 9
Франция - Французская Республика 7642 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43599 191
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46290 150
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15886 101
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 534 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25370 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21558 83
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7247 77
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2154 70
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11389 70
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4873 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11364 56
Энергетика - Energy - Energetically 4597 56
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4410 53
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4676 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5152 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5412 42
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8177 39
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2319 39
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 667 38
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1806 38
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1005 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5052 34
Логистика сбытовая - Сбыт 2254 33
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4555 24
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1217 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11055 23
Коммерсантъ - Издательский дом 1414 7
Прайм - Агентство экономической информации 863 6
Forbes - Форбс 666 5
TAdviser - Центр выбора технологий 325 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 4
Национальная металлургия - журнал 4 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 4
Ведомости 666 4
САПР и графика 11 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 728 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 2
New Scientist 1447 2
Открытые системы ИД 173 2
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 1
CNews TV 747 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
Washington Profile 140 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Казахстан Сегодня 308 1
Intelligent Enterprise 27 1
Defense Tech 44 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
RUSCADASEC 2 1
Мобильные системы 115 1
СК Пресс 19 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Rambler - Секрет фирмы 34 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 28 1
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УралПолит.Ru 8 1
Fortune 210 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 1
CrunchBase 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7619 72
IDC - International Data Corporation 4876 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2497 19
Gartner - Гартнер 3503 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 4
Markets&Markets Research 106 4
BCG - Boston Consulting Group 101 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 101 2
Forrester Research 815 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
A2:Research 8 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Gartner - AMR Research 48 1
Computer Economics 32 1
Moody's Investors Service 135 1
ITResearch 116 1
eMarketer 201 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Forbes Global 2000 32 1
Technavio 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 1
S&P 500 554 1
Fortune Global 100 139 1
Mordor Intelligence 20 1
ARC Advisory Group 20 1
Analysys Mason 26 1
IoT Analytics 4 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 128 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 279 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 761 10
РАН - Российская академия наук 1826 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 252 7
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 704 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 41 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 3
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Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 620 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 505 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 204 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 320 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 81 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 252 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 9 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
TU/e - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 7 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 5 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 21 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 12 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 20 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11968 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1845 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2168 14
Oracle AppsForum 23 12
Белые ночи САПР 21 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 5
CNews AWARDS - награда 440 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1112 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 4
Oracle OpenWorld 65 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
ИнфоКом 89 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 240 3
CNews FORUM Кейсы 156 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
День молодёжи - 27 июня 710 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
HP - Программные миры HP 9 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
ERP-Диалоги 3 1
Docflow 133 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
CNews Большие данные 4 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 361 1
1С:ERP Бизнес-форум 15 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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