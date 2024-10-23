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Металлургия Металлургическая промышленность Metallurgical industry День металлурга третье воскресенье июля металлоторговля
- Металлы - Сплавы
- Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой
- Сталь - сплав железа с углеродом
- Чугун - сплав железа с углеродом
СОБЫТИЯ
|23.10.2024
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Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД
Курс на отечественное Магнитогорский металлургический комбинат начал массовый отказ от иностранного ПО и замену его на суверенные решения, сообщили CNews представители «Группы Астра». Выбор был сделан в пользу решений этой группы
|01.07.2024
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Исследование: металлурги стали в 6 раз чаще обучать сотрудников работе с искусственным интеллектом
изации (в 7,5% случаев). В основном тендеры на обучение работе с искусственным интеллектом проводят металлургические предприятия в: Свердловской области – (18,7% от всех тендеров); Москве и Мос
|13.06.2024
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Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа»
«Инвестиции в ИТ в 2023 году составили 10 млрд рублей» CNews: В 2023 году металлургия вошла в топ-3 самых цифровых отраслей в России. Вырос ли в компании «Северсталь»
|01.03.2024
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«Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi
Попытка создания открытой архитектуры АСУ ТП В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Металлургия» идут работы по созданию открытой архитектуры АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами). Об этом в ходе демодня ИЦК рассказал гендиректор «Северстал
|18.12.2023
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Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК «Металлургия» и новый бренд для своих продуктов
тина для замещения зарубежных ИТ-решений и разработки новых цифровых продуктов для нужд российского бизнеса. «Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспетчеризация подземных горных работ. Для их реализации была создана отдельная ИТ-компания «Н
|05.06.2023
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Исследование «Т1»: электроэнергетика, розница и металлургия — лидеры в области цифровизации
спорте и логистике, фармацевтике, химии и нефтехимии, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Отраслями-лидерами по цифровизации стали электроэнергетика (31,5%), розничная торговля (29,3%), металлургия (25,2%), транспорт и логистика (24,3%), строительство (23,1%). Наименее цифровизированными оказались фармацевтика и сельское хозяйство — по 15,1%. Основным двигателем цифровизации я
|10.01.2023
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Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype
ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил на своих предприятиях российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise компании «Труконф» взамен зарубежным Zoom и Skype for Business. Об
|07.11.2022
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Металлургический холдинг «Новосталь-М» выбрал «Лабораторию Касперского» основным поставщиком решений по кибербезопасности
Экосистема решений «Лаборатории Касперского» обеспечит полную защиту корпоративной и промышленной инфраструктуры Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) — крупнейшего в металлургическом холдинге «Новосталь-М». На заводе была реализована единая концепция кибербезопасности, что стало возможным благодаря использованию в ОТ- и ИТ-сегментах решений от одного вендор
|29.12.2021
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«Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО «ММ
|03.06.2021
|Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
|22.04.2021
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«Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске
счетов. Светильники со специальной оптикой установлены на участках улиц Богдана Хмельницкого, Мира, Сталеваров, Черкасская и на автодороге в Аэропорт. «Ростелеком» в Челябинской области развива
|15.09.2020
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«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Уп
|21.07.2020
|Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
|06.07.2020
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ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод
|02.07.2020
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ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
te. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу мод
|22.06.2020
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«Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК
«Стане 2000». Решение поможет предприятию получить около 30 млн руб. дополнительного дохода в год. Прокатный стан в металлургическом производстве — это комплекс оборудования, который с помощью
|23.01.2018
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ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе
Объединенная металлургическая компания совместно с SAP автоматизировала планирование и управление ремонтными работами на Выксунском металлургическом заводе. Проект реализован силами подразделения SAP Digital Business Services с использованием решений SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management (мобильное решение для
|31.05.2017
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«Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве
«Магнитогорский металлургический комбинат» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности групп
|18.04.2016
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«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Реализация проекта позволила ММК сократить затраты на печать в среднем на 23-30%, сообщили CNews в Ricoh. Основная проблема, с которой столкнулся заказчик — «н
|28.04.2015
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«Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy
«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на использование системы потокового сканирования, распознавания и первичной обработки документов на базе Abbyy FlexiCapture. Сегодня с помощью данного решения
|29.07.2014
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«Магнитогорский металлургический комбинат» переходит на электронный документооборот
На «Магнитогорском металлургическом комбинате» завершился пилотный проект по внедрению электронного документообо
|07.11.2013
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«Бекс» обновила платформу SAP на «Белорусском металлургическом заводе»
аботы предприятия», — отметил Александр Волгин, начальник управления автоматизации РУП «Белорусский металлургический завод».
|31.05.2012
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«Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7
«Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ) и корпорация IBM объявили о завершении проекта миграции корпоративной информационной системы ЧМЗ на технологическую площадку завода на базе IBM Power 7. Информацио
|29.05.2012
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«Магнитогорский металлургический комбинат» модернизировал СКД с помощью решений Symantec
Компания Symantec сообщила о реализации проекта по обеспечению высокой доступности системы контроля доступа (СКД) в «Магнитогорском металлургическом комбинате» (ММК). Отказоустойчивость СКД была реализована применением комплексного решения Symantec Storage Foundation HA for Windows. Целью проекта была модернизации системы к
|15.11.2011
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Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами
сложных этапов внедрения ERP-системы. Особенно если речь идет про такие капиталоемкие отрасли, как металлургия. В нашем случае все усложнялось тем, что процесс внедрения шел во время структурн
|25.04.2011
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«Свердловский металлургический завод» ускорил обслуживание клиентов с помощью «1С:Бухгалтерии 8» и «БИТ:CRM 8»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» сообщила о том, что «Свердловский металлургический завод» оптимизировал работу отдела продаж посредством внедрения решений «1С:
|14.12.2010
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«Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS
ММК будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в июле 2011 г. и ее старт будет приурочен ко Дню металлурга. «Ключевыми задачами развития комбината являются расширение сортамента произво
|26.08.2010
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт упростил документооборот с помощью DeskWork
обеспечения рабочих процессов некоторых отделов вуза, уже опробованы и протестированы в рабочем режиме специалистами СКГМИ, говорится в сообщении Softline. Несмотря на то что Северо-Кавказский горно-металлургический институт имеет собственную систему автоматизации документооборота, программный продукт DeskWork, внедренный в некоторых отделах вуза, позволил поднять эффективность работы сотр
|16.06.2009
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«Енакиевский металлургический завод» оптимизировал работу ИТ-службы с помощью IBM
Корпорация IBM и Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу «Метинвест», подвели итоги эксплуатации новой системы управления технической поддержкой пользователей, созданной на базе IBM Tivoli Service Reque
|21.01.2009
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Система DWDM введена на Магнитогорском металлургическом комбинате
В 2008 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ввел в промышленную эксплуатацию пилотный комплекс системы тонкого спектрального уплотнения оптических каналов (DWDM) на базе многосервисной платформы Cisco ONS
|25.12.2008
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«Чусовской металлургический завод» перешел на Eset NOD32
Компания Eset сообщила о том, что «Чусовской металлургический завод» приобрел 1000 комплектов Eset NOD32 для защиты своих серверов и рабочих станций от вредоносного ПО. В результате собственного тестирования четырех антивирусных продуктов
|25.09.2008
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«Магнитогорский металлургический комбинат» перевел АТС на платформу Avaya Definity S8720
обслуживания абонентов удаленных объектов. Кроме того, реализация проекта позволила предоставить абонентам дополнительные сервисы, базирующиеся на возможностях передовой IP-телефонии. «Магнитогорский металлургический комбинат» в последние годы демонстрирует высокую динамику развития. В 2007 г. по выпуску металлопродукции ММК достиг рекордных показателей, произведя 12,2 млн. тонн проката. Да
|18.09.2008
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Металлургия Донбасса модернизируется
, а составляющие компоненты: время, деньги и уровень развития предприятия - совпали только сегодня, - сказал в ходе пресс-конференции Генеральный директор - председатель Правления ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» Александр Рыженков. - Желание собственника и настойчивые просьбы мэрии в течение последних трех лет позволили прийти к этому результату». В конце ноября предполагается о
|22.08.2008
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Разработан новый металлургический процесс без плавки
Японские ученые разработали новый металлургический процесс, в котором не используется плавка металлов и их извлечение из химических растворов. Как пишет Advanced Engineering Materials, исследователи разработали метод "холодной"
|24.07.2008
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Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim
«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Trim-PMS. В апреле 2008 г. заключен договор между КУМЗ и НПП СпецТек о выполнении данного проекта.
|07.03.2008
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Система безопасности ISS на Западно-Сибирском металлургическом комбинате развивается
успешно завершенные проекты на десятках объектах, к уровню безопасности которых предъявляются высокие требования. Одним из знаковых клиентов для компании «Эвриком-Кузбасс» является «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Работы по созданию комплекса средств защиты комбината компания «Эвриком-Кузбасс» ведет с 2002 г., когда была смонтирована первая очередь системы видеонаблюдения. Осо
|20.02.2008
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«Магнитогорский металлургический комбинат» внедрил систему внутреннего контроля на базе Oracle
IBS Borlas объявила о завершении проекта по созданию cистемы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В 2006 г. руководство «Магнитогорского металлургического комбината», одного из ведущих мировых сталелитейных предприятий, инициировало проект «Создание системы
|13.06.2007
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ЭСТАР освоит электронный документооборот вместе с Directum
Западной Европы до Дальнего Востока. В настоящее время в группу компаний ЭСТАР входят Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, Златоустовский металлургический завод, Нытвенский
|21.11.2006
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"Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме
Компания «Аскон» в Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Комп
|09.11.2006
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Металлургический комбинат России использовал решения Cisco
Крупнейшее предприятие полного цикла черной металлургии России - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принял решение модернизировать АСУ «Производство», которая является одним из ключевых поставщиков информации для корпоративной информационной системы управления
Металлургия и организации, системы, технологии, персоны:
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