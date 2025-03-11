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Индексная книга (каталог) CNews*
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Феоктистов Вадим


11.03.2025 ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
14.04.2022 На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона» 1
14.12.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть для ММК 1
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 1
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 1
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве 1
16.05.2014 В Магнитогорске и Челябинске пройдет промышленная ИТ-конференция «Стальной хребет России» 1
29.05.2012 «Магнитогорский металлургический комбинат» модернизировал СКД с помощью решений Symantec 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Феоктистов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ММК Информсервис 52 31
8297 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 16
Газинформсервис - ГИС 285 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 945 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 8
Oracle Corporation 6723 6
Microsoft Corporation 24703 5
SAP SE 5294 4
IBM - International Business Machines Corp 9451 4
Крок - Croc 1778 2
Softline - Софтлайн 2868 2
МегаФон 9011 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 2
Yandex - Яндекс 7477 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Intel Corporation 12234 2
Adobe Systems 1556 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 398 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 2
Naumen - Наумен 630 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 1
Selectel - Селектел 395 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 117 1
Broadcom - VMware 2383 1
Lenovo Group 2297 1
Huawei 3968 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Ростелеком 9785 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 26
РЖД - Российские железные дороги 1917 25
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 249 20
Лента - Сеть розничной торговли 2098 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 16
McDonald’s - Макдоналдс 198 10
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1191 9
Альфа-Банк 1782 9
Ингосстрах СПАО 422 9
Русагро Группа Компаний 280 9
Фармстандарт АО 40 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 9
Совкомбанк ПАО 259 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 9
ТрансКонтейнер 38 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
АльфаСтрахование СГ 322 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 8
НСПК - Национальная система платежных карт 821 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1040 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1972 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 16
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2915 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1142 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
Федеральное казначейство России 1788 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6719 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5457 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 17
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4194 16
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2188 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 11
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1267 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 191 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5364 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3102 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1327 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2877 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 16
НКТ - Р7-Офис 386 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Айсорс - Isource Inspector 22 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 10
NVision Барьер 661 9
Microsoft Windows 15761 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 3
ММК Робот-Рекрутер 2 2
ММК - Мой ММК 3 2
ММК iКлиент 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 2
Linux OS 10056 2
Microsoft Office 3765 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 2
1С:Корпорация 48 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 456 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1284 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1340 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 25 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
1С:ERP Управление предприятием 564 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 450 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 428 1
Новые облачные технологии - МойОфис 793 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
Натрусов Артем 284 25
Чаркин Евгений 297 24
Абакумов Евгений 206 24
Сергеев Сергей 138 18
Александров Александр 70 16
Меденцев Константин 98 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 51 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Шадаев Максут 1018 16
Сотин Денис 205 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 46 16
Кубарев Алексей 54 16
Шойтов Александр 78 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тятюшев Максим 101 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Теплицкий Дмитрий 73 15
Свиридов Владимир 28 15
Слесаренко Марина 23 15
Солопов Вячеслав 37 15
Верисов Михаил 22 15
Ильина Наталья 18 15
Тихонова Божена 16 15
Чаркин Владимир 16 15
Порошин Тимур 30 15
Суровец Дмитрий 77 9
Шеховцов Юрий 34 9
Поляков Сергей 73 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Россия - РФ - Российская федерация 145998 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2517 11
Европа Восточная 3100 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 9
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 292 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 3
Турция - Турецкая республика 2384 3
Украина 7639 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2769 2
Европа 21831 2
Германия - Федеративная Республика 12721 2
Египет - Арабская Республика 1008 2
Япония 13320 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1568 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 247 1
Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2938 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
Южная Корея - Республика 6678 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3003 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Ближний Восток 2957 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Америка Латинская 1820 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 145 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
Болгария - Республика 776 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 1
Россия - УФО - Челябинская область 1239 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 16
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3180 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 12
Экономический эффект 1080 11
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 9
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 639 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2869 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4994 3
Аудит - аудиторский услуги 2705 3
Импортозамещение - параллельный импорт 493 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1910 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2212 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 2
Образование в России 2224 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 955 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Мобильные системы 116 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 4
Markets&Markets Research 112 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3562 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Forrester Wave 45 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 857 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 16
CNews AWARDS - награда 521 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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