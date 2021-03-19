ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных

В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запущен модульный центр обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр станет прочной основой для реализации инициатив по цифровой трансформации предприятия и повысит надежность функционирования его систем управления.

Проект реализован совместно с ИТ-компанией «Крок». Проект выполнен с целью расширения вычислительных мощностей ММК для дальнейшей реализации согласованной программы цифровизации и не носит иной характер, в т.ч. не связан с военной сферой.

Модульный дата-центр ММК – специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования площадью в 200 кв. м, рассчитанное на 36 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой в 208 кВт. Этого достаточно для размещения не менее 400 единиц современного высокопроизводительного оборудования хранения и обработки данных. Система волоконно-оптических кабелей обеспечит скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду, что даст возможность организовать каналы доступа к ресурсам ЦОД с максимальной пропускной способностью. Центр позволит закрыть потребности ПАО «ММК» в собственных вычислительных мощностях на ближайшие годы.

Основной предпосылкой строительства нового центра стал непрерывный рост объемов обрабатываемой информации. Этот рост напрямую связан с динамикой развития Магнитогорского металлургического комбината, увеличением количества и сложности проектов в области автоматизации и цифровизации, а также возросшими требованиями по обеспечению отказоустойчивости и доступности информационных ресурсов. В частности, в модульном дата-центре планируется размещать ИТ-оборудование для проектов по созданию единой MES-системы ПАО «ММК» и систем управления корпоративными данными, аппаратные платформы для проектов с применением технологий промышленного Интернета вещей (IIoT), позиционирования персонала, машин и механизмов в опасных зонах, машинного зрения, математического моделирования, продвинутой аналитики и других.

«Для нас было важно создать ЦОД, который полностью соответствует лидирующим позициям ММК среди предприятий черной металлургии России. С его помощью мы планируем повысить надежность функционирования информационных систем управления предприятием, консолидировать вычислительные мощности и создать инфраструктурную основу для реализации стратегии цифровизации ПАО «ММК», – прокомментировал запуск нового ЦОД главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

«Строительство модульного дата-центра реализовано в рамках комплексного сотрудничества ММК с компанией «Крок». Сооружение отвечает актуальной задаче сохранения непрерывности бизнеса и, что немаловажно, способно стать одним из элементов полномасштабной реализации программы цифрового развития предприятия», – отметил заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании «Крок» Олег Терехов.

Специалисты «Крок» провели проектно-изыскательские работы, подготовили площадку для строительства и обеспечили ее необходимыми коммуникациями. Особенность проекта состоит в том, что сборка модулей, включая установку ключевого оборудования, была почти полностью осуществлена в Самаре на площадке производителя. Затем модули были доставлены в Магнитогорск. Такой подход позволил существенно сократить сроки и объем работ на площадке ММК.

Для обеспечения высокой точности сборки модульной конструкции были использованы BIM-технологии. Модульная конструкция обеспечивает гибкое масштабирование путем согласованного наращивания числа дополнительных модулей для размещения стоек. Среди других реализованных технических решений – система кондиционирования с поддержкой заданного уровня влажности в машинных залах и система диспетчеризации.