Получите все материалы CNews по ключевому слову
Добывающий сектор экономики Горнодобывающие и угольные предприятия Горная промышленность, добыча Минерально-сырьевой комплекс Mining enterprises Mining industry добыча полезных ископаемых
- 31 августа 1948 - в СССР День шахтёра. Официально праздник утверждён в СССР по предложению министров угольной промышленности Д. Г. Оника и А. Ф. Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтёра состоялось 29 августа 1948 года. В начале года министр издал приказ «О подготовке к празднику День шахтёра». В нём отмечалось, что все работники угольной промышленности должны встретить праздник производственными достижениями и улучшением жилищно-бытовых условий, были определены меры по укреплению трудовой дисциплины, вводу в работу новых машин, ускорению строительства и реконструкции шахт, даны задания по подготовке материалов для награждения особо отличившихся в труде шахтёров.
- Нефтегазовый сектор экономики
СОБЫТИЯ
|30.07.2025
|
Инженеры МФТИ подготовили к испытаниям импортозамещающую систему управления для морской сейсморазведки
В инжиниринговом центре МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создали первую в России экспертную систему для диспетчеризации и управлен
|05.06.2025
|
Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры
единый оператор связи нефтепроводной отрасли «СвязьТранснефть», алмазодобывающая компания «АЛРОСА», горно-металлургическая компания «Северсталь», а также золотодобывающее предприятие «Омсукчанс
|26.05.2025
|
«Удоканская медь» внедрила EAM-систему управления активами «1С:ТОиР Корп» от Деснола
Компания «Деснол», российский центр практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, завершила проект автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОиР Корп» на горно-металлургическом комбинате «Удоканская медь». Этот проект стал первым шагом к построению комплексной цифровой системы управления стоимостью владения производственными активами предприятия
|09.04.2025
|
Аналитика Bronevik.com: интерес туристов к Горно-Алтайску вырос на треть
ческого жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте 2025 г. выросло на 10% год к году. Горно-Алтайск попал в топ-10 туристических направлений по приросту бронирований в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прирост бронирований год к году в I квартале 2025
|21.02.2025
|Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA
|20.02.2025
|
МТС оградила горно-алтайцев от почти пяти лет разговоров со спамерами и мошенниками
блики Алтай за 2024 г. За этот период антиспам-решение МТС заблокировало более 16 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего в 2024 г. спамеры и мошенники звонили горно-алтайцам в августе. В целом именно теплый сезон стал самым «урожайным» для нежелательных звонков. Чаще всего жителям Республики Алтай пытались дозвониться финансовые организации и коллект
|19.12.2024
|
МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками
МТС внедрила систему комплексного учета электроэнергии «под ключ» для МУП «Горэлектросети» в Горно-Алтайске. Благодаря этому решению жителям города, проживающих в частных домах, не нужно тратить время на передачу показаний самостоятельно. Система также минимизирует вероятность ошибки:
|02.10.2024
|
«МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске
а обновлено около 30 базовых станций. Частоты, задействованные в сетях второго и третьего поколения (2G и 3G), переведены в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Горно-Алтайске и пригороде – селах Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка «МегаФон» провел масштабный рефарминг телеком-оборудования. Работы велись с начала 2024 г. и затронули десятки телеком-
|21.08.2024
|
Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника
вательских и производственных предприятий, а также резидент «Сколково», разработала систему SmartGranum для поддержки принятия решений по оптимизации работы оборудования и технологическими процессами горно-обогатительных фабрик и предприятий металлургической промышленности. SmartGranum позволяет эффективнее управлять производственными процессами и оптимизировать режимы работы оборудования,
|22.05.2024
|
ГК «Солар» планирует меры по повышению киберустойчивости горно-металлургической отрасли
ГК «Солар» наращивает усилия в области комплексного укрепления безопасности в горно-металлургической отрасли — одной из ключевых сегментов отечественной экономики, объекты которой отнесены к критической информационной инфраструктуре (КИИ) России. Об этом CNews сообщили п
|21.05.2024
|
«Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли
«Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. Его цель — разработка и внедрение решений для повышения киберустойчивости горно-металлургической отрасли. Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Соглашение подразумевает комплексное взаимодействие для укр
|06.05.2024
|
Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro
в России. Организация собирает, хранит и предоставляет доступ к геологическим данным, созданным геологическими организациями СССР и современной России. Она отслеживает месторождения и другие объекты полезных ископаемых, проводит работы по изучению недр и оценке запасов и ресурсов минеральных ископаемых в стране. В ИС «Росгеолфонда» входит 6 подсистем: Федеральная государственная автоматизи
|06.05.2024
|
Получение разрешений на строительство над месторождением полезных ископаемых ускорили в два раза в Подмосковье
На портале госуслуг Московской области обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Благодаря оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных те
|23.04.2024
|
Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре
ании. Исследование основано на серии интервью с топ-менеджерами отрасли, а также на результатах, полученных в рамках опроса 130 респондентов из 50 компаний, представляющих более половины объема рынка горно-металлургической индустрии России. *** «Яков и Партнеры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в Дубае, Абу-Даби, Нью-Дели и Шанхае. ГК
|22.04.2024
|
Почти 3000 онлайн-заявлений на выдачу заключений о полезных ископаемых подано в Подмосковье с начала 2024 года
ий и связи Московской области. «В Московской области растет число заявлений на земельные услуги. Например, с начала года жители подали порядка 3000 онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком. Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно бы
|03.04.2024
|
Нефтегаз, химическая и горнодобывающая промышленность идут в цифровые облака!
вления, методы обработки и анализа не похожи друг на друга. Но в тоже время они имеют тесные связи как по передаваемым данным, так и по процессам управления. Например, цех железнодорожного транспорта горно-обогатительного комбината и рудоуправление имеют разные задачи, объекты управления, контроля и производственные алгоритмы. Но они взаимодействуют между собой, используя общие процессы и д
|12.02.2024
|Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA
|29.12.2023
|
Функциональность модуля «1С:Горнодобывающая промышленность» в обогатительных процессах
, и тогда специалистам пришла в голову идея: использовать часть функционала модуля для «1С:ERP» «1С:Горнодобывающая промышленность 2». «У клиента не было необходимости проводить глубокую автома
|08.11.2023
|Золотодобывающая компания «Полюс» внедрила Start AWR, чтобы предупредить кибератаки на сотрудников
|25.10.2023
|Золотодобывающая компания «Полюс» запустила виртуального ассистента для внутренней техподдержки
|17.04.2023
|
«Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината
Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК), входящий в группу компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разрабо
|10.02.2023
|
«Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота
«Южное горно-строительное управление» масштабирует электронный документооборот и увеличивает количество рабочих мест для электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этла
|02.02.2023
|
«УГМК-телеком» обеспечила шахтеров Учалинского рудника беспроводной связью
его процесса, снизит затраты человеческих ресурсов, а также увеличит коэффициент полезного действия горно-шахтного оборудования за счет сокращения простоев», – отметил начальник Учалинского под
|26.01.2023
|
Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс»
ультате реализации проекта планируется расширение функционала существующего программного продукта – горно-геологической информационной системы (ГГИС) «Геомикс-геология» с целью дальнейшего заме
|12.10.2022
|
Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру
разделениями. Кроме того, работа в продуктовых командах привычнее и для самих ИТ-специалистов, они развивают курируемые системы и оперативно адаптируют их под задачи бизнеса. *** «Полюс» — российская золотодобывающая компания, основные производственные объекты расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). «Полюс диджитал» р
|13.09.2022
|Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате
|30.08.2022
|
Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре
Распадская угольная компания успешно внедрила в свою систему безопасности видеосервер на российских комплектующих. Первыми использовать отечественные процессоры и материнские платы при производстве систем
|15.07.2022
|
Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление»
Строительная компания «Южное горно-строительное управление» использует для хранения производственной, финансовой и проектной документации электронный архив «Этлас». ЗАО «Южное горно-строительное управление» располож
|16.12.2021
|
Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
во-Широкинский рудник» Владимир Белополов. «Системы связи для таких объектов, как полиметаллические рудники, это, прежде всего, вопрос безопасности, поэтому для добывающих компаний при реализац
|25.05.2021
|
«Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
«Мегафон» запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»). Гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизиров
|27.04.2021
|
Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования
и поставщиков полного спектра удобрений и промышленных продуктов. Группа включает в себя производства, крупные логистические узлы, дистрибуторскую сеть и добывающие предприятия, входящие в дивизион «Горнорудный». Несмотря на распределенную структуру и масштаб компании, бюджетный процесс добывающих предприятий не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере, бюджет отдельных предпр
|26.03.2021
|
Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината
«Сименс» приступила с помощью партнера к реализации проекта на Донском горно-обогатительном комбинате – предприятии по добыче хромовой руды. В рамках партнерства «Сименс» в Казахстане поставит оборудование для обновления системы автоматизации комплекса УПО-1, а та
|24.07.2020
|
BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности
химическое обогащение руды, а также искусственный интеллект для промышленности. Совместный проект «Умный рудник» предлагает встроенные решения на основе искусственного интеллекта, а также обши
|25.10.2019
|
ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых
ABB представила новую версию библиотеки автоматизированного управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых с новым графическим интерфейсом визуального контроля, главная задача которого отображать информацию в его ситуационном контексте. Библиотека управления процессами добычи и п
|16.05.2019
|
Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых
ельной частью Солнечной системы нужно официально закрепить статус «космической пустыни». Так они хотят защитить планеты и другие небесные тела от нового этапа «золотой лихорадки» — безудержной добычи полезных ископаемых, но на этот раз в космосе. По научному мнению, более 85% Солнечной системы должно быть закрыто от человеческого вмешательства, а космическим компаниям можно оставить примерн
|29.05.2017
|
«БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети
На Южном Урале автосамосвалы научились «общаться» по мобильной сети. Более 250 большегрузных машин теперь работают под управлением SIM-карт. Светлинский горно-обогатительный карьер перевел «БелАЗы» на онлайн-режим, сообщили CNews в «Мегафоне». Такое техническое решение впервые связисты «Мегафона» реализовали на предприятиях «Южуралзолото Группа
|05.06.2016
|
Люксембург планирует отправить шахтеров в космос
r-1. Надежная геологоразведка в космической добыче имеет особое значение, поскольку отправка робота-шахтера к «пустому» астероиду обернется большими убытками. Планы Люксембурга вполне реалистич
|27.08.2015
|
ТТК предоставил канал связи для трансляции Дня шахтера в Кемеровской области
Компания ТТК, российский оператор связи в России, предоставила телерадиокомпании «27 плюс» телекоммуникационную инфраструктуру для организации трансляции празднования Дня шахтера в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках заключенного контракта «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставила ТРК «27 плюс» канал связи
|10.02.2014
|
Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки
олагается заполнить пробелы в геологических данных Африканского континента. Отсутствие информации о полезных ископаемых затрудняет инвестиции в горнодобывающую промышленность Африки, а также по
|17.10.2013
|
Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке
В 2012 году перед золотодобывающей компанией Nordgold, на тот момент уже имеющей рудники Lefa в Гвинее и Taparko в Буркина-Фасо, а также находящийся на стадии строительства р
Добывающий сектор экономики и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 12
|Шадаев Максут 1146 9
|Богачев Игорь 182 8
|Емельченков Сергей 141 7
|Медведев Дмитрий 1662 7
|Куртяник Надежда 369 6
|Тиунов Леонид 38 6
|Дунаев Сергей 61 6
|Натрусов Артем 312 5
|Талдыкина Наталья 48 5
|Терехов Олег 8 5
|Владимиров Дмитрий 15 5
|Симаткина Светлана 54 4
|Чаркин Евгений 314 4
|Трапезин Владимир 30 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 4
|Песков Дмитрий 113 4
|Здаров Андрей 17 4
|Ермишина Лиана 11 4
|Надеин Андрей 17 4
|Мартынов Владислав 113 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Медведев Алексей 28 4
|Кирьянова Александра 155 4
|Бекиров Руслан 56 3
|Карамышев Дмитрий 5 3
|Книгин Михаил 26 3
|Цыганок Артём 3 3
|Геллерман Михаил 56 3
|Исхизова Александра 91 3
|Желтухин Вадим 64 3
|Корякин Павел 7 3
|Паршин Максим 321 3
|Долгов Василий 26 3
|Урусов Виктор 149 3
|Романов Александр 13 3
|Тутаев Михаил 55 3
|Джабиев Георгий 53 3
|Малышев Сергей 99 3
|Кузнецов Сергей 161 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.