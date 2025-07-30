Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых

31 августа 1948 - в СССР День шахтёра. Официально праздник утверждён в СССР по предложению министров угольной промышленности Д. Г. Оника и А. Ф. Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтёра состоялось 29 августа 1948 года. В начале года министр издал приказ «О подготовке к празднику День шахтёра». В нём отмечалось, что все работники угольной промышленности должны встретить праздник производственными достижениями и улучшением жилищно-бытовых условий, были определены меры по укреплению трудовой дисциплины, вводу в работу новых машин, ускорению строительства и реконструкции шахт, даны задания по подготовке материалов для награждения особо отличившихся в труде шахтёров.

«В недрах земли» 1967 г. На картине изображен шахтер в забое соляной шахты Пермского края Шардаков Павел Фёдорович
Слава шахтерскому труду! Художники: С. Забулаев, В. Сачков, 1953г.
«ШАХТЕРСКОМУ ТРУДУ — ПОЧЕТ И СЛАВА!» Челнакова В. СССР, 1970 год
«Славься, труд шахтёрский!» Советский плакат о работниках самой тяжелой и опасной профессии. Чумаков В. Е., 1974 год.
Вернём угольный долг стране (Густав Клуцис) 1930 год
Шахтеры. Есть рекорд! 1974 г. Киракозов Герасим Артёмович (1928 - 2014) «День шахтера!» Советский плакат о шахтерах. Соловьев Е.П., 1963 год.
«Работать по-стахановски!» Советский плакат о работниках самой тяжелой и опасной профессии. Кундышев В. К., 1986 год.
«Ваша лампа, товарищ, инженер!» Дело чести советских специалистов — отдать свои опыт и знания социалистическому производству. Говорков В., 1933 год.
"Перед сменой. Бригада А.Г. Стаханова", 1937 г. Ряжский Георгий Георгиевич (1895-1952)
"Шахтёры" 1957 г. Неизвестный художник Богатыри Донбасса Вахтанг Ахвледиани (1977 \ 1979)
"Шахтёры", 1961 г. Киселёв Иван Захарович (1923 - 1981)
"Шахтер" 1959 Автор:Труфанов Михаил Павлович
«Шахтёр» 1950-е. Зарецкий Виктор Иванович (1925– 1990)
"Жажда" 1971 г. Константин Максимов
Комбайн освоил - добычу удвоил! (Е. Малолетков) 1954 год
«Механизируем Донбасс!» Советский плакат о повышении уровня механизации производства в угольно-добывающей отрасли. Дейнека А., 1930 год. «Уголь – это хлеб для промышленности» Художник Кокорекин А, 1946 год
"Рудник. Сатка" 1935 г. Яковлев Б.Н.
Горнорабочий помни, все сокровища земли тебе отдала Октябрьская революция! Плакат посвящён проблеме владения природными ресурсами. С приходом к власти большевиков и утверждением декрета "О земле" в 1917 г. вся земля, а также ее наземные и подземные природные ресурсы были национализированы. Декрет СНК «О недрах земли» 1920 г. детально прописывал порядок недроиспользования и реализации права государственной собственности на недра и их ресурсы. Автор неизвестен, 1972г. Шахтеры, подготовимся для трудовых подвигов на фронте социалистического строительства! Плакат посвящен развитию шахтерского дела в Советском Союзе в 1960-е гг. - в период, когда благодаря ряду социальных условий, предоставляемых государством, шахтеры стали считаться "аристократией рабочего класса". Уже в 1958 г. СССР занял первое место в мире по валовой добыче угля благодаря освоению новых бассейнов на востоке страны. К 1965 г. в шахтерском деле уже было задействовано 1113 тыс. рабочих, а отрасль вышла на первое место по уровню зарплат в СССР (почти 2000 р. в месяц). О. Эйгес, 1967г.
Добыча и обработка полиметаллических руд. (Неизвестный художник) 1955 год 