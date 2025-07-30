Разделы

Добывающий сектор экономики Горнодобывающие и угольные предприятия Горная промышленность, добыча Минерально-сырьевой комплекс Mining enterprises Mining industry добыча полезных ископаемых

Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых

  • 31 августа 1948 - в СССР День шахтёра. Официально праздник утверждён в СССР по предложению министров угольной промышленности Д. Г. Оника и А. Ф. Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтёра состоялось 29 августа 1948 года. В начале года министр издал приказ «О подготовке к празднику День шахтёра». В нём отмечалось, что все работники угольной промышленности должны встретить праздник производственными достижениями и улучшением жилищно-бытовых условий, были определены меры по укреплению трудовой дисциплины, вводу в работу новых машин, ускорению строительства и реконструкции шахт, даны задания по подготовке материалов для награждения особо отличившихся в труде шахтёров.
«В недрах земли» 1967 г. На картине изображен шахтер в забое соляной шахты Пермского края Шардаков Павел Фёдорович «В недрах земли» 1967 г. На картине изображен шахтер в забое соляной шахты Пермского края Шардаков Павел Фёдорович
Слава шахтерскому труду! Художники: С. Забулаев, В. Сачков, 1953г. Слава шахтерскому труду! Художники: С. Забулаев, В. Сачков, 1953г.
«ШАХТЕРСКОМУ ТРУДУ — ПОЧЕТ И СЛАВА!» Челнакова В. СССР, 1970 год «ШАХТЕРСКОМУ ТРУДУ — ПОЧЕТ И СЛАВА!» Челнакова В. СССР, 1970 год
«Славься, труд шахтёрский!» Советский плакат о работниках самой тяжелой и опасной профессии. Чумаков В. Е., 1974 год. «Славься, труд шахтёрский!» Советский плакат о работниках самой тяжелой и опасной профессии. Чумаков В. Е., 1974 год.
Вернём угольный долг стране (Густав Клуцис) 1930 год Вернём угольный долг стране (Густав Клуцис) 1930 год
Шахтеры. Есть рекорд! 1974 г. Киракозов Герасим Артёмович (1928 - 2014) Шахтеры. Есть рекорд! 1974 г. Киракозов Герасим Артёмович (1928 - 2014)
«День шахтера!» Советский плакат о шахтерах. Соловьев Е.П., 1963 год. «День шахтера!» Советский плакат о шахтерах. Соловьев Е.П., 1963 год.
«Работать по-стахановски!» Советский плакат о работниках самой тяжелой и опасной профессии. Кундышев В. К., 1986 год. «Работать по-стахановски!» Советский плакат о работниках самой тяжелой и опасной профессии. Кундышев В. К., 1986 год.
«Ваша лампа, товарищ, инженер!» Дело чести советских специалистов — отдать свои опыт и знания социалистическому производству. Говорков В., 1933 год. «Ваша лампа, товарищ, инженер!» Дело чести советских специалистов — отдать свои опыт и знания социалистическому производству. Говорков В., 1933 год.
"Перед сменой. Бригада А.Г. Стаханова", 1937 г. Ряжский Георгий Георгиевич (1895-1952) "Перед сменой. Бригада А.Г. Стаханова", 1937 г. Ряжский Георгий Георгиевич (1895-1952)
"Шахтёры" 1957 г. Неизвестный художник "Шахтёры" 1957 г. Неизвестный художник
Богатыри Донбасса Вахтанг Ахвледиани (1977 \ 1979) Богатыри Донбасса Вахтанг Ахвледиани (1977 \ 1979)
"Шахтёры", 1961 г. Киселёв Иван Захарович (1923 - 1981) "Шахтёры", 1961 г. Киселёв Иван Захарович (1923 - 1981)
"Шахтер" 1959 Автор:Труфанов Михаил Павлович "Шахтер" 1959 Автор:Труфанов Михаил Павлович
«Шахтёр» 1950-е. Зарецкий Виктор Иванович (1925– 1990) «Шахтёр» 1950-е. Зарецкий Виктор Иванович (1925– 1990)
"Жажда" 1971 г. Константин Максимов "Жажда" 1971 г. Константин Максимов
Комбайн освоил - добычу удвоил! (Е. Малолетков) 1954 год Комбайн освоил - добычу удвоил! (Е. Малолетков) 1954 год
«Механизируем Донбасс!» Советский плакат о повышении уровня механизации производства в угольно-добывающей отрасли. Дейнека А., 1930 год. «Механизируем Донбасс!» Советский плакат о повышении уровня механизации производства в угольно-добывающей отрасли. Дейнека А., 1930 год.
«Уголь – это хлеб для промышленности» Художник Кокорекин А, 1946 год «Уголь – это хлеб для промышленности» Художник Кокорекин А, 1946 год
"Рудник. Сатка" 1935 г. Яковлев Б.Н. "Рудник. Сатка" 1935 г. Яковлев Б.Н.
Горнорабочий помни, все сокровища земли тебе отдала Октябрьская революция! Плакат посвящён проблеме владения природными ресурсами. С приходом к власти большевиков и утверждением декрета "О земле" в 1917 г. вся земля, а также ее наземные и подземные природные ресурсы были национализированы. Декрет СНК «О недрах земли» 1920 г. детально прописывал порядок недроиспользования и реализации права государственной собственности на недра и их ресурсы. Автор неизвестен, 1972г. Горнорабочий помни, все сокровища земли тебе отдала Октябрьская революция! Плакат посвящён проблеме владения природными ресурсами. С приходом к власти большевиков и утверждением декрета "О земле" в 1917 г. вся земля, а также ее наземные и подземные природные ресурсы были национализированы. Декрет СНК «О недрах земли» 1920 г. детально прописывал порядок недроиспользования и реализации права государственной собственности на недра и их ресурсы. Автор неизвестен, 1972г.
Шахтеры, подготовимся для трудовых подвигов на фронте социалистического строительства! Плакат посвящен развитию шахтерского дела в Советском Союзе в 1960-е гг. - в период, когда благодаря ряду социальных условий, предоставляемых государством, шахтеры стали считаться "аристократией рабочего класса". Уже в 1958 г. СССР занял первое место в мире по валовой добыче угля благодаря освоению новых бассейнов на востоке страны. К 1965 г. в шахтерском деле уже было задействовано 1113 тыс. рабочих, а отрасль вышла на первое место по уровню зарплат в СССР (почти 2000 р. в месяц). О. Эйгес, 1967г. Шахтеры, подготовимся для трудовых подвигов на фронте социалистического строительства! Плакат посвящен развитию шахтерского дела в Советском Союзе в 1960-е гг. - в период, когда благодаря ряду социальных условий, предоставляемых государством, шахтеры стали считаться "аристократией рабочего класса". Уже в 1958 г. СССР занял первое место в мире по валовой добыче угля благодаря освоению новых бассейнов на востоке страны. К 1965 г. в шахтерском деле уже было задействовано 1113 тыс. рабочих, а отрасль вышла на первое место по уровню зарплат в СССР (почти 2000 р. в месяц). О. Эйгес, 1967г.
Добыча и обработка полиметаллических руд. (Неизвестный художник) 1955 год Добыча и обработка полиметаллических руд. (Неизвестный художник) 1955 год
«В недрах земли» 1967 г. На картине изображен шахтер в забое соляной шахты Пермского края Шардаков Павел Фёдорович

СОБЫТИЯ


30.07.2025 Инженеры МФТИ подготовили к испытаниям импортозамещающую систему управления для морской сейсморазведки

В инжиниринговом центре МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создали первую в России экспертную систему для диспетчеризации и управлен
05.06.2025 Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры

единый оператор связи нефтепроводной отрасли «СвязьТранснефть», алмазодобывающая компания «АЛРОСА», горно-металлургическая компания «Северсталь», а также золотодобывающее предприятие «Омсукчанс
26.05.2025 «Удоканская медь» внедрила EAM-систему управления активами «1С:ТОиР Корп» от Деснола

Компания «Деснол», российский центр практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, завершила проект автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОиР Корп» на горно-металлургическом комбинате «Удоканская медь». Этот проект стал первым шагом к построению комплексной цифровой системы управления стоимостью владения производственными активами предприятия
09.04.2025 Аналитика Bronevik.com: интерес туристов к Горно-Алтайску вырос на треть

ческого жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте 2025 г. выросло на 10% год к году. Горно-Алтайск попал в топ-10 туристических направлений по приросту бронирований в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прирост бронирований год к году в I квартале 2025

21.02.2025 Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA
20.02.2025 МТС оградила горно-алтайцев от почти пяти лет разговоров со спамерами и мошенниками

блики Алтай за 2024 г. За этот период антиспам-решение МТС заблокировало более 16 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего в 2024 г. спамеры и мошенники звонили горно-алтайцам в августе. В целом именно теплый сезон стал самым «урожайным» для нежелательных звонков. Чаще всего жителям Республики Алтай пытались дозвониться финансовые организации и коллект
19.12.2024 МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками

МТС внедрила систему комплексного учета электроэнергии «под ключ» для МУП «Горэлектросети» в Горно-Алтайске. Благодаря этому решению жителям города, проживающих в частных домах, не нужно тратить время на передачу показаний самостоятельно. Система также минимизирует вероятность ошибки:

02.10.2024 «МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске

а обновлено около 30 базовых станций. Частоты, задействованные в сетях второго и третьего поколения (2G и 3G), переведены в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Горно-Алтайске и пригороде ­– селах Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка «МегаФон» провел масштабный рефарминг телеком-оборудования. Работы велись с начала 2024 г. и затронули десятки телеком-
21.08.2024 Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника

вательских и производственных предприятий, а также резидент «Сколково», разработала систему SmartGranum для поддержки принятия решений по оптимизации работы оборудования и технологическими процессами горно-обогатительных фабрик и предприятий металлургической промышленности. SmartGranum позволяет эффективнее управлять производственными процессами и оптимизировать режимы работы оборудования,

22.05.2024 ГК «Солар» планирует меры по повышению киберустойчивости горно-металлургической отрасли

ГК «Солар» наращивает усилия в области комплексного укрепления безопасности в горно-металлургической отрасли — одной из ключевых сегментов отечественной экономики, объекты которой отнесены к критической информационной инфраструктуре (КИИ) России. Об этом CNews сообщили п
21.05.2024 «Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли

«Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. Его цель — разработка и внедрение решений для повышения киберустойчивости горно-металлургической отрасли. Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Соглашение подразумевает комплексное взаимодействие для укр
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro

в России. Организация собирает, хранит и предоставляет доступ к геологическим данным, созданным геологическими организациями СССР и современной России. Она отслеживает месторождения и другие объекты полезных ископаемых, проводит работы по изучению недр и оценке запасов и ресурсов минеральных ископаемых в стране. В ИС «Росгеолфонда» входит 6 подсистем: Федеральная государственная автоматизи
06.05.2024 Получение разрешений на строительство над месторождением полезных ископаемых ускорили в два раза в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Благодаря оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных те
23.04.2024 Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре

ании. Исследование основано на серии интервью с топ-менеджерами отрасли, а также на результатах, полученных в рамках опроса 130 респондентов из 50 компаний, представляющих более половины объема рынка горно-металлургической индустрии России. *** «Яков и Партнеры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в Дубае, Абу-Даби, Нью-Дели и Шанхае. ГК

22.04.2024 Почти 3000 онлайн-заявлений на выдачу заключений о полезных ископаемых подано в Подмосковье с начала 2024 года

ий и связи Московской области. «В Московской области растет число заявлений на земельные услуги. Например, с начала года жители подали порядка 3000 онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком. Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно бы
03.04.2024 Нефтегаз, химическая и горнодобывающая промышленность идут в цифровые облака!

вления, методы обработки и анализа не похожи друг на друга. Но в тоже время они имеют тесные связи как по передаваемым данным, так и по процессам управления. Например, цех железнодорожного транспорта горно-обогатительного комбината и рудоуправление имеют разные задачи, объекты управления, контроля и производственные алгоритмы. Но они взаимодействуют между собой, используя общие процессы и д
12.02.2024 Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA
29.12.2023 Функциональность модуля «1С:Горнодобывающая промышленность» в обогатительных процессах

, и тогда специалистам пришла в голову идея: использовать часть функционала модуля для «1С:ERP» «1С:Горнодобывающая промышленность 2». «У клиента не было необходимости проводить глубокую автома
08.11.2023 Золотодобывающая компания «Полюс» внедрила Start AWR, чтобы предупредить кибератаки на сотрудников
25.10.2023 Золотодобывающая компания «Полюс» запустила виртуального ассистента для внутренней техподдержки
17.04.2023 «Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК), входящий в группу компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разрабо
10.02.2023 «Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота

«Южное горно-строительное управление» масштабирует электронный документооборот и увеличивает количество рабочих мест для электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этла
02.02.2023 «УГМК-телеком» обеспечила шахтеров Учалинского рудника беспроводной связью

его процесса, снизит затраты человеческих ресурсов, а также увеличит коэффициент полезного действия горно-шахтного оборудования за счет сокращения простоев», – отметил начальник Учалинского под
26.01.2023 Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс»

ультате реализации проекта планируется расширение функционала существующего программного продукта – горно-геологической информационной системы (ГГИС) «Геомикс-геология» с целью дальнейшего заме
12.10.2022 Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру

разделениями. Кроме того, работа в продуктовых командах привычнее и для самих ИТ-специалистов, они развивают курируемые системы и оперативно адаптируют их под задачи бизнеса. *** «Полюс» — российская золотодобывающая компания, основные производственные объекты расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). «Полюс диджитал» р
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре

Распадская угольная компания успешно внедрила в свою систему безопасности видеосервер на российских комплектующих. Первыми использовать отечественные процессоры и материнские платы при производстве систем
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление»

Строительная компания «Южное горно-строительное управление» использует для хранения производственной, финансовой и проектной документации электронный архив «Этлас». ЗАО «Южное горно-строительное управление» располож
16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи

во-Широкинский рудник» Владимир Белополов. «Системы связи для таких объектов, как полиметаллические рудники, это, прежде всего, вопрос безопасности, поэтому для добывающих компаний при реализац
25.05.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

«Мегафон» запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»). Гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизиров
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования

и поставщиков полного спектра удобрений и промышленных продуктов. Группа включает в себя производства, крупные логистические узлы, дистрибуторскую сеть и добывающие предприятия, входящие в дивизион «Горнорудный». Несмотря на распределенную структуру и масштаб компании, бюджетный процесс добывающих предприятий не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере, бюджет отдельных предпр
26.03.2021 Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината

«Сименс» приступила с помощью партнера к реализации проекта на Донском горно-обогатительном комбинате – предприятии по добыче хромовой руды. В рамках партнерства «Сименс» в Казахстане поставит оборудование для обновления системы автоматизации комплекса УПО-1, а та
24.07.2020 BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности

химическое обогащение руды, а также искусственный интеллект для промышленности. Совместный проект «Умный рудник» предлагает встроенные решения на основе искусственного интеллекта, а также обши
25.10.2019 ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых

ABB представила новую версию библиотеки автоматизированного управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых с новым графическим интерфейсом визуального контроля, главная задача которого отображать информацию в его ситуационном контексте. Библиотека управления процессами добычи и п
16.05.2019 Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых

ельной частью Солнечной системы нужно официально закрепить статус «космической пустыни». Так они хотят защитить планеты и другие небесные тела от нового этапа «золотой лихорадки» — безудержной добычи полезных ископаемых, но на этот раз в космосе. По научному мнению, более 85% Солнечной системы должно быть закрыто от человеческого вмешательства, а космическим компаниям можно оставить примерн
29.05.2017 «БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети

На Южном Урале автосамосвалы научились «общаться» по мобильной сети. Более 250 большегрузных машин теперь работают под управлением SIM-карт. Светлинский горно-обогатительный карьер перевел «БелАЗы» на онлайн-режим, сообщили CNews в «Мегафоне». Такое техническое решение впервые связисты «Мегафона» реализовали на предприятиях «Южуралзолото Группа
05.06.2016 Люксембург планирует отправить шахтеров в космос

r-1. Надежная геологоразведка в космической добыче имеет особое значение, поскольку отправка робота-шахтера к «пустому» астероиду обернется большими убытками. Планы Люксембурга вполне реалистич
27.08.2015 ТТК предоставил канал связи для трансляции Дня шахтера в Кемеровской области

Компания ТТК, российский оператор связи в России, предоставила телерадиокомпании «27 плюс» телекоммуникационную инфраструктуру для организации трансляции празднования Дня шахтера в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках заключенного контракта «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставила ТРК «27 плюс» канал связи
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки

олагается заполнить пробелы в геологических данных Африканского континента. Отсутствие информации о полезных ископаемых затрудняет инвестиции в горнодобывающую промышленность Африки, а также по
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке

В 2012 году перед золотодобывающей компанией Nordgold, на тот момент уже имеющей рудники Lefa в Гвинее и Taparko в Буркина-Фасо, а также находящийся на стадии строительства р

Россия - РФ - Российская федерация 156831 593
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 149
Земля - планета Солнечной системы 10658 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 76
Европа 24634 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 64
Казахстан - Республика 5792 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 54
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 46
Украина 7793 37
Германия - Федеративная Республика 12936 34
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 33
Беларусь - Белоруссия 6023 32
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 30
Япония 13547 30
Азия - Азиатский регион 5748 30
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 28
Индия - Bharat 5697 28
Канада 4985 27
Франция - Французская Республика 7975 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 27
Россия - СФО - Кемеровская область 985 26
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 23
Африка - Африканский регион 3570 23
Уран - планета Солнечной системы 547 22
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 21
Южная Корея - Республика 6858 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 19
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 17
Россия - СФО - Новосибирск 4650 17
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 16
Бразилия - Федеративная Республика 2450 16
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 16
Армения - Республика 2368 15
