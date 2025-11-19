Разделы

Цифра ГК Вист Групп VG Karier Цифра.Карьер Интеллектуальный карьер Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом


СОБЫТИЯ

19.11.2025 ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды 1
23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 1
19.04.2024 АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов 1
18.12.2023 «Алроса» внедрила решение на базе АСУ ГТК «Карьер» 1
22.06.2022 Российская система управления горным производством внедрена на крупнейшем железорудном карьере в Перу 1
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
12.08.2019 «ВИСТ групп» внедрила систему «Карьер» на разрезе «Русского угля» в Хакасии 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
07.06.2019 «Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
16.05.2019 Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G 1
04.04.2019 «БелАЗ» и «Вист групп» испытали роботизированный самосвал БелАЗ-7513R 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 1
03.10.2018 Vist Robotics представила беспилотный погрузчик БелАЗ 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
06.07.2018 Vist Robotics завершила первый этап роботизации погрузчика БелАЗ 78250 1
18.06.2018 Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером 1
01.03.2018 VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко 1
15.02.2018 Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах» 1
15.05.2012 Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 11
Цифра ГК 140 8
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
QBurst 2 2
Luxms YASP - ЯСП 7 2
Сенсорные Системы 72 2
Siemens AG - Siemens Group 2627 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 2
Ростелеком 10272 2
Dell EMC 5088 2
Cisco Systems 5218 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 2
Huawei 4203 2
Qualcomm Technologies 1906 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 2
Intel Corporation 12520 2
HP Inc. 5753 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1574 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
Крок - Croc 1814 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1216 2
MediaTek - Ralink 569 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 665 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 620 2
Winnum - Signum - Сигнум 12 2
РТСофт - RTSoft 93 2
8916 2
Dell Technologies - Dell Computer 2161 2
Ниеншанц Автоматика 27 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 36 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 2 1
Micromine 5 1
Microlab 16 1
Thriveni 1 1
МегаФон 9819 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 1
Ред Софт - Red Soft 975 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 11
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 4
Алроса АК - МНГОК - Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат - Мирнинский ГОК - Мирнинский горно-обогатительный комбинат 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1995 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 2
Cosapi Mineria 2 2
Ренова актив 3 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 250 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 11 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Северсталь Ресурс 18 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Первая горнорудная компания 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 448 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 554 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 512 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 117 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 53 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Uber 336 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3232 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4762 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4840 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6418 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56784 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6823 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17646 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6129 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2409 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1197 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33757 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1130 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4811 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72544 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22852 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14766 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5956 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1517 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7234 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1259 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3313 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21763 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12278 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17772 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11483 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10515 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1628 2
Промышленный компьютер - Industrial Computer 50 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2082 2
Субтехнологии 21 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 878 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2412 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2043 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1884 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6241 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1473 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16652 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25944 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12302 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4046 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4607 2
БелАЗ 7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 21 2
Intel x86 - архитектура процессора 1978 2
PTC ThingWorx 25 2
Luxms BI 96 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 2
Apple iPhone 6 4862 2
SAP Leonardo 37 2
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 8 1
Цифра ГК - Горный MES 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 985 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2867 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1205 1
Winnum Platform 7 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 524 1
Владимиров Дмитрий 15 4
Богачев Игорь 182 3
Гущин Станислав 4 2
Путин Владимир 3331 2
Вексельберг Виктор 154 2
Растопшин Павел 47 2
Мацук Игорь 5 2
Емельченков Сергей 141 2
Площенко Станислав 2 1
Канеева Юлия 1 1
Juarez Rafael - Хуарес Рафаель 1 1
Ходаков Сергей 42 1
Кривозубов Павел 27 1
Каримов Руслан 41 1
Бондаренко Александр 39 1
Одинцев Николай 3 1
Секлецов Сергей 1 1
Семенов Игорь 10 1
Морозов Александр 25 1
Клебанов Алексей 3 1
Аронсон Михаил 28 1
Годунов Николай 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 155870 15
Беларусь - Белоруссия 6013 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 2
Марокко - Королевство 213 2
Индия - Bharat 5670 2
Америка Латинская 1876 2
Перу - Республика 286 2
Белиз 72 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1052 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 184 1
Россия - ДФО - Якутия - Айхал 9 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Павловское месторождение (Новая Земля) 1 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 1
Перу - Наска плато 14 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Шахтерск 5 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 552 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45529 1
Казахстан - Республика 5781 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Украина 7778 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 667 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 302 1
Монголия 365 1
Африка Северная 248 1
Америка - Американский регион 2188 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 1
Индонезия - Республика 1000 1
Чили - Республика 483 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1056 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20247 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4901 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8045 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4229 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54734 2
Ergonomics - Эргономика 1683 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1417 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4348 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6640 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2252 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3695 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1938 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1168 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 988 1
Английский язык 6858 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8315 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2008 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2578 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 587 1
Средства производства 52 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6272 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5487 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7763 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1525 1
Образование в России 2532 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2059 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9590 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 761 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3755 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2747 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1670 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8353 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 972 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 3
Skolkovo Robotics Forum 12 1
