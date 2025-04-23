Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173382
ИКТ 13493
Организации 10565
Ведомства 1453
Ассоциации 992
Технологии 3428
Системы 25409
Персоны 74385
География 2814
Статьи 1511
Пресса 1208
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Цифра ГК Конструктор MES ZIAK


Решение для комплексного управления производством «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) — набор прикладных цифровых решений для автоматизации различных аспектов деятельности промышленных предприятий. Решение позволяет обеспечить диспетчеризацию производства, анализировать производительность и ключевые показатели эффективности, контролировать производственные процессы и управлять персоналом. «Конструктор MES» помогает управлять качеством продукции и отслеживать ее генеалогию, а также контролировать состояние и распределение ресурсов. Продукт входит в реестр отечественного ПО.


23.04.2025 «Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи 2
04.12.2024 «Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек 3
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
27.12.2021 Российский разработчик программных продуктов для промышленности «Цифра» представляет новейшее решение для комплексного управления производством ZIAK 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2459 4
УльтимаТек - UltimaTec. 21 1
Devexpress - Developer Express 5 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
СУЭК Кузбасс 5 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 776 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2233 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1591 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 494 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1287 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6805 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1052 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3256 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1216 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9338 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2199 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6352 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2212 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 213 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 3
Prizm 4 1
Цифра ГК - Горный MES 2 1
Цифра ГК - ZIF - Zyfra Industrial Framework - Zyfra Industrial Automation Kit - ПО для обработки индустриальных данных реального времени 5 1
Власова Ирина 1 1
Аронсон Михаил 19 1
Годунов Николай 12 1
Карасев Алексей 4 1
Растопшин Павел 46 1
Емельченков Сергей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 125 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Казахстан - Республика 5615 1
Энергетика - Energy - Energetically 5198 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1349 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2921 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1319 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 821 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153