Решение для комплексного управления производством «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) — набор прикладных цифровых решений для автоматизации различных аспектов деятельности промышленных предприятий. Решение позволяет обеспечить диспетчеризацию производства, анализировать производительность и ключевые показатели эффективности, контролировать производственные процессы и управлять персоналом. «Конструктор MES» помогает управлять качеством продукции и отслеживать ее генеалогию, а также контролировать состояние и распределение ресурсов. Продукт входит в реестр отечественного ПО.