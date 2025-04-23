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Цифра ГК Конструктор MES ZIAK
Решение для комплексного управления производством «Цифра. Конструктор MES» (бывш. ZIAK) — набор прикладных цифровых решений для автоматизации различных аспектов деятельности промышленных предприятий. Решение позволяет обеспечить диспетчеризацию производства, анализировать производительность и ключевые показатели эффективности, контролировать производственные процессы и управлять персоналом. «Конструктор MES» помогает управлять качеством продукции и отслеживать ее генеалогию, а также контролировать состояние и распределение ресурсов. Продукт входит в реестр отечественного ПО.
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Власова Ирина 1 1
|Аронсон Михаил 19 1
|Годунов Николай 12 1
|Карасев Алексей 4 1
|Растопшин Павел 46 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
|Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 125 1
|Беларусь - Белоруссия 5792 1
|Казахстан - Республика 5615 1
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