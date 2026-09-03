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Prizm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2026 Участник «Сколково» развернул комплекс виртуального медиа-производства в Заполярье 1
04.12.2024 «Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек 1
07.02.2024 «Цифра» представила дизайн-систему Prizm 1
01.12.2021 У молодого безработного россиянина грабители отобрали 350 миллионов в криптовалюте 1
12.08.2016 Легендарный разработчик графики SGI продан 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Prizm и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 164 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
HP 3Com 681 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 208 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
HPE Enterprise Services 58 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Ред Софт - Red Soft 1251 1
HP Inc. 5903 1
Intel Corporation 12850 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 735 1
HP Autonomy 86 1
Ростелеком - TData - ТДата 73 1
OpenText - Micro Focus 122 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 425 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 1
HPE SGI - Silicon Graphics 391 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6368 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1051 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6534 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1867 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7675 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33678 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 1
Repository - Репозиторий 1185 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26964 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35364 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7527 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22696 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23126 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15500 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12346 1
HPE 3PAR 105 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph Computer System 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 2178 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7659 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 10 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Майоров Юрий 1 1
Никулина Анна 1 1
Лоцок Максим 1 1
Архисов Николай 1 1
Карасев Алексей 23 1
Марков Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 613 1
Москва - ЮАО - Борисовские пруды 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Таиланд - Королевство 932 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6614 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4811 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21826 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1676 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3879 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11406 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4696 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 730 1
Энергетика - Energy - Energetically 5908 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5657 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2764 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7553 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8285 1
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 64 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3987 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11822 1
CoinDesk 4 1
Silicon 495 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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