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Северный полярный круг Полярные регионы Приполярье

Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье

СОБЫТИЯ


19.11.2025 МТС расширила сеть LTE в национальном селе на Полярном круге

авигаторы, смотреть прогноз погоды перед поездкой. Аксарка – арктический поселок на линии северного Полярного круга, основанный на берегу реки Обь в 30-х годах прошлого века раскулаченными крес
12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале

чила связью удаленное месторождение на побережье Обской губы Карского моря в 60 километрах от морского арктического порта Сабетта. Новая базовая станция МТС стала самой северной точкой на карте связи Полярного Урала. Об этом CNews сообщили представители МТС. Телеком-оборудование, адаптированное к условиям Крайнего Севера, было специально доставлено воздушным транспортом из города Новый Урен
22.10.2024 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

В 2026 г. в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от «Сбера». Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правл
22.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом

сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более 170 тыс. человек. Расположен в 1500 км от Красноярска и 300 км в зоне Северного полярного круга. Добраться до города можно двумя способами – летом по воде и круглогодично на самолете. «Повышение качества мобильных услуг и развитие сотовой связи в Норильске входит
01.11.2023 «Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом

аструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре. Строительство объектов связи за Полярным кругом
28.12.2022 «Мегафон» запустил мобильный интернет за полярным кругом

«Мегафон» установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за Северным полярным кругом. Теперь вахтовики, которые работают на этой территории, смогут оперативно реш
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом

обеспечит надежность эксплуатации ВОЛС и в будущем позволит исключить его смещение под действием подводных течений. «С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте — продвигаются к удаленным населенным пунктам, реа
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом

итная карточка северного края и один из его популярных туристических объектов. Воссозданный традиционный поселок северных народов расположен на правом берегу реки Обь в 15 километрах от Салехарда, за полярным кругом. На его территории расположено более 400 уникальных экспонатов, которые теперь находятся под постоянным видеонаблюдением — «Ростелеком» смонтировал 30 умных цифровых камер по вс
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге

тве районов Салехарда, в том числе покрывает такие значимые объекты городской инфраструктуры как аэропорт, речной порт, городской парк и главную площадь у центра культуры и спорта «Геолог», монумент «Полярный круг», выезды на Лабытнанги и Аксарку. Кроме того, возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом от МТС появилась у жителей микрорайонов Арктический, Изумрудный, Солне
28.10.2011 Facebook на Полярном круге

Компания Facebook объявила, что новый, третий по счёту, центр хранения данных будет открыт ею в Европе. Точным местом дислокации центра выбран шведский городок Лулео. Городок расположен недалеко от Полярного круга, его климат считается одним из самых холодных для Швеции. На строительство центра в Лулио компания Facebook собирается потратить 150 миллионов долларов.
04.07.2011 Huawei и Telenor запустили LTE за Полярным кругом

одном из островов архипелага Шпицберген, провинция Свальбард, на 78°13′ северной широты за Северным полярным кругом. Как отмечается, 100 лет назад Telenor построила на островах первую телеграфн
23.11.2010 «МегаФон» открыл собственный офис за Полярным кругом

В рамках программы развития собственной розницы «МегаФон» открыл новый офис за Полярным кругом - в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Как отмечают в операторе, активное развитие розничных каналов – приоритетное направление деятельности «МегаФона». Общая

12.11.2003 Центр интернет-образования открывается за Полярным кругом

14 ноября 2003 года в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - Салехарде, расположенном за Полярным кругом, состоится открытие центра Федерации Интернет Образования. Раньше педагоги средних школ ЯНАО для обучения современным информационным технологиям были вынуждены ездить в Тюменски

Публикаций - 141, упоминаний - 161

Северный полярный круг и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Ростелеком 10948 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Huawei 4677 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Cisco Systems 5372 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 2
OLS - Original Live Systems 11 2
Google LLC 12690 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Технологии Будущего 169 2
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
NetApp - Network Appliance 667 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Schneider Electric 614 2
OneWeb - WorldVU 46 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Шахты 0 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 1
Virgin Group 144 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
Motorola Solutions - Pelco 69 1
National Instruments - NI 27 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
GFI Software 209 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 4
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
Севергеофизика - Северное геофизическое предприятие 4 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Skellefteå Kraft 1 1
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпромнефть Ямал 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Ямал СПГ 11 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Медведь 20 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
Правительство Канады 51 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Greenpeace - Гринпис 130 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 30
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 22
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 19 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 1
Яндекс.Лицей 31 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco WCS - Cisco Wireless Control System 17 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Apple Локатор 87 1
ФТС РФ - ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
РДП Инновации - EcoRouter 16 1
AdAstra SCADA Trace Mode 14 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Cisco LoRaWAN 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Дроздов Владимир 37 5
Чуйко Владимир 20 4
Канев Александр 9 4
Симайченков Сергей 9 3
Мельников Александр 98 2
Логинов Александр 54 2
Оболтин Александр 12 2
Николаев Айсен 57 2
Егошин Сергей 117 2
Третьяк Константин 34 2
Карпачев Александр 25 2
Шалманов Сергей 202 2
Найденков Сергей 14 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Shubin Neil - Шубин Нейл 2 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Мелихов Дмитрий 69 2
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Beines Kevin - Бэйнес Кевин 2 2
Путин Владимир 3454 2
Чибис Андрей 36 2
Иванов Сергей 405 2
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Красюков Дмитрий 43 1
Кулиш Александр 15 1
Распопин Николай 48 1
Майстренко Игорь 46 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 27
Россия - Крайний Север 350 22
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Европа 24964 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
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Россия - СЗФО - Республика Коми 835 14
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 12
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 51 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 11
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Канада 5082 9
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 48 8
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 45 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
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Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
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