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Индексная книга (каталог) CNews*
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HPC High Performance Computing Supercomputer Суперкомпьютер СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель высокопроизводительные вычисления высокопроизводительных вычислительных ресурсы супервычисления

HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления


16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500

по результатам теста Linpack, который проходит каждый из потенциальных участников рейтинга. Собрать суперкомпьютер за полгода За развитие Nebius отвечает Роман Чернин, пишет Forbes. Это бывший

19.07.2023 «К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета

их покрытий, перспективных магнитных материалов и материалов с огнеупорными свойствами. Кроме того, суперкомпьютер потребовался для ключевых проектов Центра НТИ, связанных с применением техноло
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ

Платформа RCloud by 3data совместно с HPC Park запустила новый сервис с GPU для ускорения сложных вычислений в облаке. С помощью но
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер

ения монитора или телевизора. Новинка «Модуля» разрабатывалась для использования в серверах и суперкомпьютерах. Также она пригодна для систем машинного зрения, облачной обработки данных и в целом для высокопроизводительных вычислений. Одна из сфер применения ускорителя – системы цифровой обработки сигналов и изображений. Форм-фактор NM Quad – это плата с интерфейсом подключения PCI-E х16, з
15.04.2023 3 факта о самом быстром суперкомпьютере в мире

уперкомпьютер — это более совершенная и мощная версия компьютеров, которые мы используем ежедневно. Суперкомпьютеры способны выполнять миллиарды процессов за одну секунду и могут генерировать т
25.01.2023 Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Само понятие «суперкомпьютер» появилось в 1960-х годах, оно обозначает мощные вычислительные машины, которы
12.12.2022 Стартап создал суперкомпьютер, умеющий переводить естественный язык и писать программный код

Большим данным — большие процессоры Стартап Cerebras Systems представил новый суперкомпьютер Andromeda на базе собственных процессоров WSE-2. По утверждению разработчика,

16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК

Самодельный суперкомпьютер Группа из двух студентов Южного методистского университета в Далласе, штат Тех
10.10.2022 Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему

Мощный, но глючный Американский суперкомпьютер Frontier, первый в мире сумевший преодолеть барьер производительности в 1 экзафлопс, оказался невероятно глючным. Как пишет портал Tom’s Hardware, не проходит ни дня, чтобы в его
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

я. CNews: Спустя два года после запуска своего первого суперкомпьютера Christofari, появился второй суперкомпьютер — Christofari Neo. Для чего потребовалась новая система? Почему недостаточно б
25.03.2022 Nvidia строит «самый мощный в мире» ИИ-суперкомпьютер

через два года сходная модель насчитывала уже 1,6 трлн параметров. Nvidia объявила о создании новых GPU и CPU для особо высокопроизводительных вычислений и пообещала построить самый производительный суперкомпьютер для работы с искусственным интеллектом Обучение таких систем может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Более того, как отметил старший директор по продукции Nvid
16.03.2022 Как выбрать рабочую станцию для креатива, инжиниринга и исследований

быть конгломерат из большого количества компьютеров, проводящих вычисления параллельно (так строят суперкомпьютеры), или отдельная система, обладающая высокой производительностью (так создают

11.02.2022 Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения

AMD объявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с памятью, в таких областях как автоматизация проектирования электроники (EDA) и вычислительная гидродинамика (CFD). Это третье семейство инстансов на базе процессоров Epyc 3 по
08.02.2022 Россияне придумали, как превратить кучу смартфонов в суперкомпьютер

ого института стали и сплавов (НИТУ «МИСиС») доказали, что смартфоны можно превратить в полноценный суперкомпьютер. Как сообщили CNews представители вуза, для этого нужно объединить несколько м
13.01.2022 Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a

объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD Epyc, выпустив новые инстансы Amazon EC2 Hpc6a, предназначенные для высокопроизводительных вычислений (HPC) в облаке. По данным AWS, инстансы Amazon EC2 Hpc6a обеспечивают до 65% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с аналогичными инстансами Amazon EC2. Hpc6a поможет клиента
19.12.2021 Для чего сейчас используют суперкомпьютеры

тура Snapdragon 820, использующаяся в смартфонах, почти в 1,5 раза производительней, чем Cray Y-MP, суперкомпьютер-рекордсмен 1988 года. Задачи для суперкомпьютеров В России суперкомпьютеры ест
10.12.2021 Исследование Atos и IQM: 76% мировых ЦОДов будут использовать квантовые вычисления к 2023 году

ние реальных примеров использования имеет решающее значение для будущего успеха квантовых вычислений. Сегодня они чаще всего применяются при анализе больших объемов данных и решении отраслевых задач. Опрос центров высокопроизводительных вычислений выявил четыре основных сценария использования этих технологий: поиск в базах данных (59%); анализ инвестиционных рисков (45%); молекулярное модел
24.11.2021 «Аэродиск» помогла создать суперкомпьютер «Афалина» в СевГУ

тете (СевГУ). Суперкомпьютер реализован в формате высокопроизводительного вычислительного кластера (HPC, high performance cluster) и был запущен в эксплуатацию в конце июля 2021 г. Его общая пр
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер

Второй суперкомпьютер Сбербанка Сбербанк и его облачный провайдер Sbercloud запустили свой второй

11.11.2021 «Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

пания SberCloud, провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-презид
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба

Хуанга, отвечавшей на вопросы об экзопланетах, изменениях климата и структуре белка. И время отклика, и язык жестов анимированной фигурки, и, конечно, сами ответы обещают технологии большое будущее. Суперкомпьютеры и развертывание больших языковых моделей Разумеется, компании нашлось, что показать и в области рекордных мощностей, например новое поколение суперкомпьютера Jetson AGX Orin на

26.10.2021 HPE модернизировала суперкомпьютер Eni HPC4 для поддержки исследований новых источников энергии

Hewlett Packard Enterprise объявила о модернизации суперкомпьютера энергетического концерна Eni под названием HPC4, который позволит компании ускорить открытие новых источников энергии. Новый суперкомпьютер, предоставляемый по модели «как услуга» посредством HPE GreenLake, повысит производительность HPC4, расширит его вычислительные мощности для моделирования и удвоит емкость хранил
26.10.2021 Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию

епции начнется с экспертной оценки того, какие суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления (HPC – High Performance Computing) будут востребованы в основных сферах отечественной промышле
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты

анное на узкий круг научных и государственных задач, обеспечения национальной безопасности. Сегодня HPC-кластер это чаще всего коммерческая система, которая приносит вполне ощутимую пользу комп
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров

Sapphire Rapids. В ходе встречи были представлены инфраструктурные процессоры (Infrastructure Processing Units, IPU) и новые архитектуры графических процессоров, включая микроархитектуры Xe HPG и Xe HPC, а также Системы-на-Кристалле Ponte Vecchio и Alchemist. Эти новые архитектуры будут использоваться в будущих высокопроизводительных продуктах и станут основой для инноваций Intel, обеспечи
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500

тора инновационных высокоплотных и энергоэффективных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC, high-performance computing), центров обработки данных (ЦОД), облачных платформ и систем

30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ

ируют дальнейшее укрепление лидерских позиций компании в области высокопроизводительных вычислений (HPC). Процессоры Intel® установлены в большинстве суперкомпьютеров, которые позволяют проводи
30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий

, USPEX дает возможность предсказывать структуры низкоразмерных материалов: наночастиц, полимеров, поверхностей, межзеренных границ и 2D-кристаллов. Для выполнения этих задач требовался нестандартный суперкомпьютерный центр, который позволяет решать большое число распараллеливаемых задач. На каждую структуру требуется 4–5 стадий расчетов. Каждый расчет — это примерно 8000 задач. А каждый из
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных

Dell Technologies представила новые решения, которые помогут заказчикам эффективнее управлять конвергенцией высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Чтобы помочь организациям справиться с рабочими нагрузками, требующими больших объемов данных, такими как секвенирование генома и моделиро
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC

ским лидером в области масштабируемых высокопроизводительных коммуникационных решений для сегментов HPC (высокопроизводительные вычисления), HPDA (высокопроизводительная аналитика данных) и AI

28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM

ние и внешние проекты в области клиентского сервиса и повышения операционной эффективности бизнеса. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промы
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы

Рынок высокопроизводительных вычислений (HPC) Прорыв в вычислительных системах и микроэлектронике позволил преодолеть сложные проблемы
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter

атываемая с 2019 года, использует преимущества лучшей в отрасли производительности рабочих нагрузок HPC, предлагаемой новыми процессорами AMD Epyc 3-го поколения, способствуя ускорению и продви
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei

иной степени имеющих отношение к высокопроизводительными вычислениями (high performance computing, HPC) и суперкомпьютерными платформами – это Шанхайский центр проектирования высокопроизводите
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов

edge-вычислений и ПК. GPU Nvidia + инстансы Amazon EC2 на базе AWS Graviton2, комплект разработчика HPC с CPU Ampere Computing и двумя GPU, другие инициативы помогают расширить возможности для

16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2

G), подразделение компании Lenovo, представило новые решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) — серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и ThinkSystem SR670 V2. Устройства помогут предп
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

ных вычислений начал расти в 2006 г., когда стал популярен анализ больших данных. Толчок применению HPC дало и расширение использования средств искусственного интеллекта. Ну а всеобщий курс на

05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции

ычислительным ресурсам». Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент и генеральный директор HPC и Mission Critical Solutions в HPE, сказал: «Технологии высокопроизводительных вычислений
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов

теллекта в реальной жизни (inference), а также позволяет выполнять самые сложные задачи в мире ИИ и HPC, — комментирует Ян Бак, генеральный директор и вице-президент подразделения интенсивных в
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру

Кобольд под Linux Эксперты компании ESET выявили довольно оригинальный вредонос, который прицельно атакует суперкомпьютеры и мощные серверы. В ESET эту программу назвали Kobalos (в греческой мифологии так называли озорных духов, любителей наводить беспорядок и пугать смертных; в немецком фольклоре п

Публикаций - 1509, упоминаний - 2222

HPC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11919 348
IBM - International Business Machines Corp 9349 311
Т-Платформы - T-Platforms 394 174
Nvidia Corp 3322 165
AMD - Advanced Micro Devices 4025 160
Microsoft Corporation 24073 110
HP Inc. 5627 107
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 93
SGI Cray 126 91
SGI - Silicon Graphics 375 65
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 64
Dell EMC 4980 62
Google LLC 11401 59
HP - Hewlett-Packard 3615 59
Fujitsu 2031 59
HPE - Hewlett Packard Enterprise 599 42
Lenovo Group 2237 41
Oracle - Sun Microsystems 2209 39
Samsung Electronics 9983 39
Dell Technologies - Dell Computer 2119 39
Oracle Corporation 6518 36
Apple Inc 11673 34
Huawei 3703 32
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 382 31
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 796 30
HP Compaq Computer Corp 1916 29
Amazon Inc - Amazon.com 2897 28
Broadcom - VMware 2266 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3052 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10876 25
Sony 6490 24
Yandex - Яндекс 6501 24
Nvidia - Mellanox Technologies 88 22
Cisco Systems 5011 21
Прогноз 1585 21
SAS Institute 937 20
SAP SE 5116 20
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 161 19
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 754 19
Supermicro 96 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6792 127
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6591 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 30
Tesla Motors 370 24
Jaguar Cars 122 21
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 801 13
Открытие ФК - Банк Открытие 525 13
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 128 12
Россети Ленэнерго 1699 11
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 10
Газпром нефть 557 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2626 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 630 7
Альфа-Банк 1685 7
РЖД - Российские железные дороги 1791 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 7
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 94 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 181 6
eBay Inc 1606 6
Газпром ПАО 1247 6
ГПБ - Газпромбанк 1023 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 406 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 5
Sequoia Capital 109 5
101Hotels.com 455 5
Unsplash 256 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 328 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1040 4
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 62 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1104 4
Роснефть НК - нефтяная компания 503 4
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 754 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 568 4
Boeing 1002 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 195 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 143 51
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2315 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1789 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1306 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10512 34
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5471 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4062 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3390 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2802 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1395 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1734 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4712 19
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 48 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3459 15
Союзное государство России и Белоруссии 50 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2592 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5104 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3162 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4298 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2930 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 12
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 273 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2657 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1109 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 9
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1791 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 741 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1300 8
Правительство Москвы 2215 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2108 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 377 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1773 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 6
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 53 6
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3117 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6182 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 648 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 185 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 557 5
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 42 4
Linux Foundation 178 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 242 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 3 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 2 1
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe - Ассоциация по строительству европейской суперкомпьютерной инфраструктуры 1 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
Союз кинематографистов России 11 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
Демократическая политическая партия США 110 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 272 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 271 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 35 1
Ассоциация менеджеров 84 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
OWASP - Open Web Application Security Project 81 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19964 684
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27740 524
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59203 384
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 515 337
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10333 255
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10206 239
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19342 236
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23656 231
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15591 192
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8748 189
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11522 177
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15680 171
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3410 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44681 168
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8819 143
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5756 137
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4096 133
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22758 132
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14686 131
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2390 115
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7354 114
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 137 111
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14440 99
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5486 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28218 92
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11025 84
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6670 80
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 785 79
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2982 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13315 74
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2852 73
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13803 72
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10313 71
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 240 69
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4828 67
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16533 67
Масштабируемость - Scalability 2901 66
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1135 65
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7959 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23907 63
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1304 165
Linux OS 9120 154
Intel x86 - архитектура процессора 1742 92
Nvidia Tesla GPU 148 72
Microsoft Windows 15036 61
Intel Itanium 625 57
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 104 56
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 138 55
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 48
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 69 48
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 210 44
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 46 44
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 124 43
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 42
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 88 40
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 858 39
РСК Торнадо - RSC Tornado 141 38
Intel Xeon E 190 37
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 37
Microsoft Windows 2000 8659 35
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 35
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 43 34
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 150 33
Intel Xeon Phi 38 31
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 30
Microsoft Azure 1364 25
Т-Платформы - T-Blade 30 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1471 24
IBM Roadrunner 28 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3024 23
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 22
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 47 22
HPE ProLiant 399 22
ACCESS PalmSource - Palm OS 447 22
Google Android 13416 22
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 984 22
IBM System X - IBM eServer xSeries 206 20
Oracle Java - язык программирования 2894 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1886 18
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 118 18
Опанасенко Всеволод 132 62
Абрамов Сергей 73 33
Медведев Дмитрий 1642 22
Путин Владимир 2955 21
Воеводин Владимир 19 15
Шмелев Алексей 23 15
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 86 15
Садовничий Виктор 58 14
Каспаров Гарри 52 12
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 11
Савин Геннадий 12 9
Колбин Евгений 64 7
Рафаловский Давид 31 7
Шабанов Борис 8 7
Чуракова Елена 11 7
Фаенов Кирилл 8 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 385 7
Buck Ian - Бак Йэн 11 6
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 6
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 161 6
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 6
Алифанов Кирилл 64 6
Кристофари Николай 6 6
Чернышенко Дмитрий 531 5
Евтушенко Олег 142 5
Прохоров Фёдор 83 5
Гергель Виктор 6 5
Щеголев Игорь 696 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 5
Пожидаев Николай 77 5
Бородин Павел 14 5
Кожевников Михаил 25 5
Никифоров Николай 1134 4
Арлазаров Владимир 202 4
Рыбаков Михаил 16 4
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Водясов Алексей 221 4
Комков Алексей 16 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Россия - РФ - Российская федерация 133493 632
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50985 433
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40814 186
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13748 168
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16070 162
Япония 13121 157
Европа 21405 150
Германия - Федеративная Республика 12404 123
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13912 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13124 85
США - Калифорния 4555 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16272 65
Земля - планета Солнечной системы 10138 52
Франция - Французская Республика 7691 50
Южная Корея - Республика 6470 41
Россия - СФО - Новосибирск 3980 41
Беларусь - Белоруссия 5209 38
Европа Восточная 3040 37
Китай - Тайвань 3856 35
Азия - Азиатский регион 5294 32
Индия - Bharat 5262 30
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 164 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2437 26
Россия - ПФО - Нижегородская область 1667 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2757 24
Италия - Итальянская Республика 4276 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3143 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 22
США - Нью-Йорк 3069 21
Испания - Королевство 3664 21
Нидерланды 3415 21
Канада 4780 19
Украина 7446 19
Казахстан - Республика 5271 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3481 17
Финляндия - Финляндская Республика 3546 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5000 17
США - Техас 975 17
Израиль 2674 16
Швеция - Королевство 3580 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26542 467
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47504 316
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45271 178
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5227 154
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12468 112
Энергетика - Energy - Energetically 4709 107
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12138 95
Физика - Physics - область естествознания 2478 94
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1483 86
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2934 86
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4045 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16857 79
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9035 76
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15363 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8305 71
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5286 67
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1857 60
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9413 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22339 50
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 828 48
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3639 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7863 45
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6341 45
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4698 45
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2090 42
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4683 42
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4384 41
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2256 41
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3728 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6505 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10270 38
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1159 37
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3650 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3484 36
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2659 35
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1585 35
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1701 34
Образование в России 1866 33
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3141 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4540 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5835 26
Tom’s Hardware 292 18
Silicon 481 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 10
New Scientist 1447 9
The Register 1510 9
Bloomberg 1191 8
NYT - The New York Times 1012 8
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 7
Phys.org 972 7
EE Times 158 6
N+1 - Издание 147 6
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
Times 604 6
РИА Новости 851 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1565 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11103 6
HPC.ru 117 5
InfoSync 35 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 785 5
VNUNet.com 214 5
FT - Financial Times 1191 5
Nature 802 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 913 5
Forbes - Форбс 713 5
ZDnet 595 5
CNews TV 747 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 4
Space Daily 528 4
Computer Weekly 374 4
ScienceDaily 400 4
CNET Networks - CNET News 1642 4
CNews - ZOOM.CNews 1816 4
InformationWeek 241 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 3
Inquirer 463 3
DigiTimes - Издание 1308 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 132 105
IDC - International Data Corporation 4884 53
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7773 33
Gartner - Гартнер 3509 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2837 14
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 8
IBM Research 107 7
CNews ИТ-инфраструктура 28 7
CNews Мишень 161 6
Fortune Global 100 139 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 4
Microsoft Research 138 4
TrendForce 99 3
Fortune Global 500 285 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 289 2
CNews Рынок ИТ-услуг 161 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 559 2
Gartner - Dataquest 347 2
Markets&Markets Research 109 2
Omdia 24 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 2
Mordor Intelligence 22 1
SPEC Power benchmark 2 1
Piper Jaffray 99 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 1
ITResearch 118 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
Frost & Sullivan 201 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Forrester Research 819 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
NPD Group 140 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Tractica 7 1
Fortune Global 1000 50 1
BCG - Boston Consulting Group 103 1
РАН - Российская академия наук 1771 170
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1397 150
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 65
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 53
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 51
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 776 30
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 30
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 274 26
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 25
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 19
ТГУ - Томский государственный университет 150 18
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 260 18
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 17
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 15
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 15
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 122 15
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 14
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 155 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 846 13
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 233 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 120 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 306 10
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 326 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 205 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 9
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 44 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 479 9
University of Oxford - Оксфордский университет 195 9
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 8
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 8
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 934 8
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 7
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2263 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1160 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 7
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1900 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 6
День молодёжи - 27 июня 738 6
CeBIT 611 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 4
CNews AWARDS - награда 451 4
Электронное государство XXI века 32 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 3
Intel Developer Forum - IDF 276 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 3
LinuxWorld 52 2
NetApp Insight - конференция 7 2
Микроэлектроника - международный форум 17 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
NetApp Insight Digital 1 1
Oracle OpenWorld 65 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Международный женский день - 8 марта 312 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 265 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Intel Architecture Day 4 1
Red Dot Design Award 55 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 9 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
ПРОSTOR 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1277076, в очереди разбора - 813051.
Создано именных указателей - 142451.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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