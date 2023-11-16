HPC High Performance Computing Supercomputer Суперкомпьютер СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель высокопроизводительные вычисления высокопроизводительных вычислительных ресурсы супервычисления

Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 по результатам теста Linpack, который проходит каждый из потенциальных участников рейтинга. Собрать суперкомпьютер за полгода За развитие Nebius отвечает Роман Чернин, пишет Forbes. Это бывший

«К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета их покрытий, перспективных магнитных материалов и материалов с огнеупорными свойствами. Кроме того, суперкомпьютер потребовался для ключевых проектов Центра НТИ, связанных с применением техноло

RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ Платформа RCloud by 3data совместно с HPC Park запустила новый сервис с GPU для ускорения сложных вычислений в облаке. С помощью но

В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер ения монитора или телевизора. Новинка «Модуля» разрабатывалась для использования в серверах и суперкомпьютерах. Также она пригодна для систем машинного зрения, облачной обработки данных и в целом для высокопроизводительных вычислений. Одна из сфер применения ускорителя – системы цифровой обработки сигналов и изображений. Форм-фактор NM Quad – это плата с интерфейсом подключения PCI-E х16, з

3 факта о самом быстром суперкомпьютере в мире уперкомпьютер — это более совершенная и мощная версия компьютеров, которые мы используем ежедневно. Суперкомпьютеры способны выполнять миллиарды процессов за одну секунду и могут генерировать т

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах Само понятие «суперкомпьютер» появилось в 1960-х годах, оно обозначает мощные вычислительные машины, которы

Стартап создал суперкомпьютер, умеющий переводить естественный язык и писать программный код Большим данным — большие процессоры Стартап Cerebras Systems представил новый суперкомпьютер Andromeda на базе собственных процессоров WSE-2. По утверждению разработчика,

Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК Самодельный суперкомпьютер Группа из двух студентов Южного методистского университета в Далласе, штат Тех

Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему Мощный, но глючный Американский суперкомпьютер Frontier, первый в мире сумевший преодолеть барьер производительности в 1 экзафлопс, оказался невероятно глючным. Как пишет портал Tom’s Hardware, не проходит ни дня, чтобы в его

Антон Смирнов - Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды» я. CNews: Спустя два года после запуска своего первого суперкомпьютера Christofari, появился второй суперкомпьютер — Christofari Neo. Для чего потребовалась новая система? Почему недостаточно б

Nvidia строит «самый мощный в мире» ИИ-суперкомпьютер через два года сходная модель насчитывала уже 1,6 трлн параметров. Nvidia объявила о создании новых GPU и CPU для особо высокопроизводительных вычислений и пообещала построить самый производительный суперкомпьютер для работы с искусственным интеллектом Обучение таких систем может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Более того, как отметил старший директор по продукции Nvid

Как выбрать рабочую станцию для креатива, инжиниринга и исследований быть конгломерат из большого количества компьютеров, проводящих вычисления параллельно (так строят суперкомпьютеры), или отдельная система, обладающая высокой производительностью (так создают

Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения AMD объявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с памятью, в таких областях как автоматизация проектирования электроники (EDA) и вычислительная гидродинамика (CFD). Это третье семейство инстансов на базе процессоров Epyc 3 по

Россияне придумали, как превратить кучу смартфонов в суперкомпьютер ого института стали и сплавов (НИТУ «МИСиС») доказали, что смартфоны можно превратить в полноценный суперкомпьютер. Как сообщили CNews представители вуза, для этого нужно объединить несколько м

Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD Epyc, выпустив новые инстансы Amazon EC2 Hpc6a, предназначенные для высокопроизводительных вычислений (HPC) в облаке. По данным AWS, инстансы Amazon EC2 Hpc6a обеспечивают до 65% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с аналогичными инстансами Amazon EC2. Hpc6a поможет клиента

Для чего сейчас используют суперкомпьютеры тура Snapdragon 820, использующаяся в смартфонах, почти в 1,5 раза производительней, чем Cray Y-MP, суперкомпьютер-рекордсмен 1988 года. Задачи для суперкомпьютеров В России суперкомпьютеры ест

Исследование Atos и IQM: 76% мировых ЦОДов будут использовать квантовые вычисления к 2023 году ние реальных примеров использования имеет решающее значение для будущего успеха квантовых вычислений. Сегодня они чаще всего применяются при анализе больших объемов данных и решении отраслевых задач. Опрос центров высокопроизводительных вычислений выявил четыре основных сценария использования этих технологий: поиск в базах данных (59%); анализ инвестиционных рисков (45%); молекулярное модел

«Аэродиск» помогла создать суперкомпьютер «Афалина» в СевГУ тете (СевГУ). Суперкомпьютер реализован в формате высокопроизводительного вычислительного кластера (HPC, high performance cluster) и был запущен в эксплуатацию в конце июля 2021 г. Его общая пр

Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер Второй суперкомпьютер Сбербанка Сбербанк и его облачный провайдер Sbercloud запустили свой второй

«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo пания SberCloud, провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-презид

Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба Хуанга, отвечавшей на вопросы об экзопланетах, изменениях климата и структуре белка. И время отклика, и язык жестов анимированной фигурки, и, конечно, сами ответы обещают технологии большое будущее. Суперкомпьютеры и развертывание больших языковых моделей Разумеется, компании нашлось, что показать и в области рекордных мощностей, например новое поколение суперкомпьютера Jetson AGX Orin на

HPE модернизировала суперкомпьютер Eni HPC4 для поддержки исследований новых источников энергии Hewlett Packard Enterprise объявила о модернизации суперкомпьютера энергетического концерна Eni под названием HPC4, который позволит компании ускорить открытие новых источников энергии. Новый суперкомпьютер, предоставляемый по модели «как услуга» посредством HPE GreenLake, повысит производительность HPC4, расширит его вычислительные мощности для моделирования и удвоит емкость хранил

Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию епции начнется с экспертной оценки того, какие суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления (HPC – High Performance Computing) будут востребованы в основных сферах отечественной промышле

Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты анное на узкий круг научных и государственных задач, обеспечения национальной безопасности. Сегодня HPC-кластер это чаще всего коммерческая система, которая приносит вполне ощутимую пользу комп

Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров Sapphire Rapids. В ходе встречи были представлены инфраструктурные процессоры (Infrastructure Processing Units, IPU) и новые архитектуры графических процессоров, включая микроархитектуры Xe HPG и Xe HPC, а также Системы-на-Кристалле Ponte Vecchio и Alchemist. Эти новые архитектуры будут использоваться в будущих высокопроизводительных продуктах и станут основой для инноваций Intel, обеспечи

Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 тора инновационных высокоплотных и энергоэффективных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC, high-performance computing), центров обработки данных (ЦОД), облачных платформ и систем

Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ ируют дальнейшее укрепление лидерских позиций компании в области высокопроизводительных вычислений (HPC). Процессоры Intel® установлены в большинстве суперкомпьютеров, которые позволяют проводи

Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий , USPEX дает возможность предсказывать структуры низкоразмерных материалов: наночастиц, полимеров, поверхностей, межзеренных границ и 2D-кристаллов. Для выполнения этих задач требовался нестандартный суперкомпьютерный центр, который позволяет решать большое число распараллеливаемых задач. На каждую структуру требуется 4–5 стадий расчетов. Каждый расчет — это примерно 8000 задач. А каждый из

Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных Dell Technologies представила новые решения, которые помогут заказчикам эффективнее управлять конвергенцией высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Чтобы помочь организациям справиться с рабочими нагрузками, требующими больших объемов данных, такими как секвенирование генома и моделиро

РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC ским лидером в области масштабируемых высокопроизводительных коммуникационных решений для сегментов HPC (высокопроизводительные вычисления), HPDA (высокопроизводительная аналитика данных) и AI

МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM ние и внешние проекты в области клиентского сервиса и повышения операционной эффективности бизнеса. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промы

В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы Рынок высокопроизводительных вычислений (HPC) Прорыв в вычислительных системах и микроэлектронике позволил преодолеть сложные проблемы

Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter атываемая с 2019 года, использует преимущества лучшей в отрасли производительности рабочих нагрузок HPC, предлагаемой новыми процессорами AMD Epyc 3-го поколения, способствуя ускорению и продви

США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei иной степени имеющих отношение к высокопроизводительными вычислениями (high performance computing, HPC) и суперкомпьютерными платформами – это Шанхайский центр проектирования высокопроизводите

Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов edge-вычислений и ПК. GPU Nvidia + инстансы Amazon EC2 на базе AWS Graviton2, комплект разработчика HPC с CPU Ampere Computing и двумя GPU, другие инициативы помогают расширить возможности для

Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 G), подразделение компании Lenovo, представило новые решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) — серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и ThinkSystem SR670 V2. Устройства помогут предп

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений? ных вычислений начал расти в 2006 г., когда стал популярен анализ больших данных. Толчок применению HPC дало и расширение использования средств искусственного интеллекта. Ну а всеобщий курс на

AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции ычислительным ресурсам». Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент и генеральный директор HPC и Mission Critical Solutions в HPE, сказал: «Технологии высокопроизводительных вычислений

Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов теллекта в реальной жизни (inference), а также позволяет выполнять самые сложные задачи в мире ИИ и HPC, — комментирует Ян Бак, генеральный директор и вице-президент подразделения интенсивных в