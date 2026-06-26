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HPE Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise (HPE) представляет собой международную компанию, образованную в результате разделения Hewlett-Packard на две отдельные структуры в 2015 году. HPE производит серверы различного назначения, включая высокопроизводительные вычислительные системы (HPC), такие как суперкомпьютер Frontier. Также компания предлагает системы хранения данных (СХД), такие как HPE Apollo и Scality RING. Через бренд Aruba HPE предоставляет технологии для построения проводных и беспроводных сетей, включая решения для SD-WAN и безопасность на базе Zero Trust.- HPE GreenLake предлагает гибридные облачные решения, позволяющие заказчикам использовать облачные сервисы с оплатой по факту использования. HPE разрабатывает ПО для управления инфраструктурой, анализа данных и автоматизации процессов. HPE также разрабатывает специализированные технологии, такие как межсетевые соединения HPE Slingshot и системы охлаждения для серверов.
Компания неоднократно оказывалась в центре судебных разбирательств. Например: В 2023 году Министерство юстиции США попыталось заблокировать сделку по слиянию HPE и Juniper Networks стоимостью $14 млрд. В 2022 году HPE выиграла гражданский иск против основателя компании Autonomy Майка Линча в Великобритании, требуя компенсации в размере $4 млрд за мошенничество при продаже Autonomy. В 2023 году российское юридическое лицо HPE столкнулось с многочисленными исками от местных компаний, требующих возврата средств за прекращение технической поддержки.
В 2022 году компания официально объявила об уходе с российского рынка, хотя её российское представительство продолжило деятельность. По данным на 2023 год российское подразделение продолжало показывать финансовую прибыль. Компания столкнулась с рядом судебных исков от российских партнеров и клиентов после своего ухода.
На рынке HPE сталкивается с рядом компаний, предлагающих схожие продукты и решения. Основные конкуренты включают:
СОБЫТИЯ
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|26.06.2026
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Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами
Компания Cloud4Y объявила о вводе в продуктивную эксплуатацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud4Y К41 и М14 — между площадками
|14.04.2026
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HPE срочно исправляет опасные уязвимости в своей ОС для коммутаторов
Без пароля и привилегий Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила ряд патчей к уязвимостям в своей операционной системе для коммутаторов Aruba A
|10.03.2026
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HPE разрешила себе повышать цены на серверы после согласования с клиентом. Клиенты не возражают
HPE берет контроль над ценами в свои руки Компания HPE, американский производитель серверного и сетевого оборудования, внесла изменения в условия обслуживания клиентов. По сообщению The Register, вендор, входящий в мировой топ-5 поставщиков сер
|14.01.2026
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«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell
Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю приходится 59% спроса на сервисные услуги. К такому выводу пришли аналитики «К2Тех», которые изучили тендерные запросы за 2025 г. и статистику обра
|05.12.2025
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Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный
Удивительные показатели HPE Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчиталась о падении доходо
|31.01.2025
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Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд
терство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать сделку по слиянию Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper стоимостью $14 млрд, пишет Reuters. На фоне этого акции обеих компаний упали н
|21.01.2025
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Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры
Проверка на ИТ-инциденты Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) проводит расследование возможной хакерской атаки, так как на хак-форуме выставили на про
|23.05.2024
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Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны
Никто никуда не уходил Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), объявившая о своем уходе из России летом 2022 г., по результатам 2023 г. по-прежнему ос
|03.04.2024
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Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов
тракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от ушедшей из России американской компании HPE. В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. О прекращении всех опера
|01.02.2024
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Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей
услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE), пишет ТАСС. «ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в А
|29.01.2024
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ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов
ett Packard Enterprise. О том, что сделка вот-вот состоится, стало известно в начале января 2024 г. HPE готова отдать за Juniper почти $14 млрд. После сделки на одного независимого игрока на ры
|03.11.2023
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Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE
истем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г. В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры
|15.09.2023
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К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise
Команда «Мобиус технологии» усиливает экспертизу в области оборудования Hewlett Packard Enterprise: в августе 2023 г. на должность ведущего инженера этого направлени
|02.08.2023
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Сумма секретных долгов HPE перед российским дистрибутором выросла до 2 миллиардов
ом-оборудования, бытовой техники и электроники OCS к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise (HPE) было подано 5 апреля 2023 г. В заявлении говорится о взыскании 520,2 млн руб. и проценто
|27.07.2023
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Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS
ООО «О-си-эс-центр» к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» было подано 31 октября 2022 г. В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр. П
|27.06.2023
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Российская ИТ-компания выбила полсотни миллионов из бежавшей из страны HPE
Взыскание с HPE Как выяснил CNews, «Мерлион» отсудил у российского юрлица HPE (ООО «Хьюлетт паккар
|11.05.2023
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Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов
Взыскание для HPE Как выяснил CNews, Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Ком
|10.05.2023
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Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис
л CNews, российское представительство американской компании (HP, ранее Hewlett-Packard; не путать с HPE — Hewlett Packard Enterprise), ООО «Эйчпи инк» последний год своего активного присутствия
|27.04.2023
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Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору
Прощение долгов Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» посчитало необходимым списать свыше 800 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой
|15.03.2023
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Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE
на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett Packard Enterprise, HPE). Напомним, в июне 2022 г. американская корпорация сообщила о том, что сворачивает свою д
|27.01.2023
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Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России
Техподдержка HPE для «Т плюс» Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американ
|28.12.2022
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Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России
Техподдержка HPE в «Т плюс» Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере элект
|19.12.2022
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Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму
Рекордный штраф для HPE Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Hewlett Packard En
|14.12.2022
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Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть
еских центров и т. д. Среди ее заказчиков — «Ростелеком», «Северсталь», Hewlett Packard Enterprise (HPE), Ericsson, Headhunter, Adidas и др. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайдекс констракшн» было заре
|08.12.2022
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Сбежавшую из России HPE подчеркнуто рутинно наказали рублем за обиды «Мегафона» и «Московского метрополитена»
Взыскание с HPE Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 38,7 млн руб.
|19.10.2022
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ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE
Долг российского офиса HPE Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Спра
|15.09.2022
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Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE
Иск к HPE на полмиллиарда Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «Имкотрейд» пытается взыскать ч
|06.09.2022
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Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE
Победа над HPE Как выяснил CNews, российский подрядчик атомной отрасли добился в суде признания недейств
|02.09.2022
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Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая
Азиатское решение На смену ушедшим американским производителям вычислительного и сетевого оборудования на российский рынок рвутся азиатские вендоры. Место популярных в России Dell, HPE и Cisco могут занять китайские компании Maipu, Gooxi, DCN и пр. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на крупных российских дистрибуторов. Например, Maipu, которая поставляет сетевое оборудован
|11.07.2022
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Как серверы FenixHost на базе HPE поддерживают бизнес российских компаний
уги уровня Enterprise для СМБ и крупного бизнеса. Размещение ИТ-сервисов осуществляется на серверах HPE. Это hi-end оборудование от Hewlett-Packard, оснащенное наиболее прогрессивными технологи
|02.06.2022
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Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России
HPE сворачивается Hewlett Packard Enterprise (HPE) полностью уходит из России и Белоруссии и приступает к сворачиванию своего оставшегося б
|27.05.2022
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HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор
Отказ HPE от техподдержки Как стало известно CNews, американская компания Hewlett Packard Enterpris
|28.04.2022
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«Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали
Параллельный он же «серый» импорт Как стало известно CNews, так называемый серый импорт в Россию «железа» Cisco, HPE, Dell и других зарубежных вендоров с момента начала известных событий на Украине 24 февраля 2022 г. вырос как минимум в два-три раза. Такую оценку в разговоре с редакцией дал представитель
|08.02.2022
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Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake
Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок оборудования НРЕ по модели HPE GreenLake. Решение предназначено для трансформации ИТ-инфраструктуры организаций по принц
|26.01.2022
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HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»
Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что компания успешно внедрила модульную программно-определяемую СХД на б
|24.01.2022
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«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»
«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» — сервисной компании, обеспечивающей работу
|24.01.2022
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«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора
ий и разработки у заказчиков. «Сочетание возможностей MerliOnCloud, продуктов и технологий компании HPE, как надежной, безопасной, производительной и управляемой платформы для построения компле
|17.12.2021
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Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку
ак Чехия. Однако, судя по наименованиям товара, в нем указаны американский процессор Intel и сервер HPE, в том числе составляющие к нему. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Та
|10.12.2021
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Aruba признана лидером магического квадранта Gartner
проводных и беспроводных сетей» на протяжении многих лет». Gartner также отметила лидерскую позицию HPE (Aruba) и в других категориях, оценивая портфель передовых отраслевых решений. В сентябре
|17.11.2021
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AMD и HPE объявили о создании суперкомпьютера Adastra
ным вычислениям (GENCI) и Национальный вычислительный центр высшего образования Франции (CINES) объявили о приобретении суперкомпьютера Adastra, работающего на базе процессоров AMD Epyc и ускорителей HPE Instinct. Adastra, установка которого намечена на весну следующего года, станет одним из самых мощных суперкомпьютеров в Европе для академических и промышленных открытых исследований. Он та
HPE и организации, системы, технологии, персоны:
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