HPE - Hewlett Packard Enterprise

В Appdynamics назначен директор по маркетингу 2

Российский рынок облаков за год вырос на треть 1

HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 5

Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1

Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США 2

Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 2

Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 3

Какой должна быть идеальная СХД 6

Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 3

Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 2

Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 2

OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов 1

HPE расширяет возможности HPE GreenLake 3

OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров 1

Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra 6

Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 2

Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 2

Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 2