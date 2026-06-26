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HPE Hewlett Packard Enterprise

HPE - Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представляет собой международную компанию, образованную в результате разделения Hewlett-Packard на две отдельные структуры в 2015 году.  HPE производит серверы различного назначения, включая высокопроизводительные вычислительные системы (HPC), такие как суперкомпьютер Frontier. Также компания предлагает системы хранения данных (СХД), такие как HPE Apollo и Scality RING. Через бренд Aruba HPE предоставляет технологии для построения проводных и беспроводных сетей, включая решения для SD-WAN и безопасность на базе Zero Trust.- HPE GreenLake предлагает гибридные облачные решения, позволяющие заказчикам использовать облачные сервисы с оплатой по факту использования. HPE разрабатывает ПО для управления инфраструктурой, анализа данных и автоматизации процессов. HPE также разрабатывает специализированные технологии, такие как межсетевые соединения HPE Slingshot и системы охлаждения для серверов.

Компания неоднократно оказывалась в центре судебных разбирательств. Например:  В 2023 году Министерство юстиции США попыталось заблокировать сделку по слиянию HPE и Juniper Networks стоимостью $14 млрд. В 2022 году HPE выиграла гражданский иск против основателя компании Autonomy Майка Линча в Великобритании, требуя компенсации в размере $4 млрд за мошенничество при продаже Autonomy. В 2023 году российское юридическое лицо HPE столкнулось с многочисленными исками от местных компаний, требующих возврата средств за прекращение технической поддержки.

В 2022 году компания официально объявила об уходе с российского рынка, хотя её российское представительство продолжило деятельность. По данным на 2023 год российское подразделение продолжало показывать финансовую прибыль. Компания столкнулась с рядом судебных исков от российских партнеров и клиентов после своего ухода.

На рынке HPE сталкивается с рядом компаний, предлагающих схожие продукты и решения. Основные конкуренты включают:

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами

Компания Cloud4Y объявила о вводе в продуктивную эксплуатацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud4Y К41 и М14 — между площадками
14.04.2026 HPE срочно исправляет опасные уязвимости в своей ОС для коммутаторов

Без пароля и привилегий Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила ряд патчей к уязвимостям в своей операционной системе для коммутаторов Aruba A
10.03.2026 HPE разрешила себе повышать цены на серверы после согласования с клиентом. Клиенты не возражают

HPE берет контроль над ценами в свои руки Компания HPE, американский производитель серверного и сетевого оборудования, внесла изменения в условия обслуживания клиентов. По сообщению The Register, вендор, входящий в мировой топ-5 поставщиков сер
14.01.2026 «К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю приходится 59% спроса на сервисные услуги. К такому выводу пришли аналитики «К2Тех», которые изучили тендерные запросы за 2025 г. и статистику обра
05.12.2025 Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный

Удивительные показатели HPE Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчиталась о падении доходо
31.01.2025 Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

терство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать сделку по слиянию Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper стоимостью $14 млрд, пишет Reuters. На фоне этого акции обеих компаний упали н
21.01.2025 Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры

Проверка на ИТ-инциденты Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) проводит расследование возможной хакерской атаки, так как на хак-форуме выставили на про
23.05.2024 Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны

Никто никуда не уходил Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), объявившая о своем уходе из России летом 2022 г., по результатам 2023 г. по-прежнему ос
03.04.2024 Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов

тракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от ушедшей из России американской компании HPE. В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. О прекращении всех опера
01.02.2024 Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей

услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE), пишет ТАСС. «ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в А
29.01.2024 ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

ett Packard Enterprise. О том, что сделка вот-вот состоится, стало известно в начале января 2024 г. HPE готова отдать за Juniper почти $14 млрд. После сделки на одного независимого игрока на ры
03.11.2023 Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE

истем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г. В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры
15.09.2023 К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise

Команда «Мобиус технологии» усиливает экспертизу в области оборудования Hewlett Packard Enterprise: в августе 2023 г. на должность ведущего инженера этого направлени
02.08.2023 Сумма секретных долгов HPE перед российским дистрибутором выросла до 2 миллиардов

ом-оборудования, бытовой техники и электроники OCS к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise (HPE) было подано 5 апреля 2023 г. В заявлении говорится о взыскании 520,2 млн руб. и проценто
27.07.2023 Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

ООО «О-си-эс-центр» к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» было подано 31 октября 2022 г. В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр. П
27.06.2023 Российская ИТ-компания выбила полсотни миллионов из бежавшей из страны HPE

Взыскание с HPE Как выяснил CNews, «Мерлион» отсудил у российского юрлица HPE (ООО «Хьюлетт паккар
11.05.2023 Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов

Взыскание для HPE Как выяснил CNews, Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Ком
10.05.2023 Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис

л CNews, российское представительство американской компании (HP, ранее Hewlett-Packard; не путать с HPE — Hewlett Packard Enterprise), ООО «Эйчпи инк» последний год своего активного присутствия
27.04.2023 Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору

Прощение долгов Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» посчитало необходимым списать свыше 800 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой
15.03.2023 Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE

на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett Packard Enterprise, HPE). Напомним, в июне 2022 г. американская корпорация сообщила о том, что сворачивает свою д
27.01.2023 Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Техподдержка HPE для «Т плюс» Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американ
28.12.2022 Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Техподдержка HPE в «Т плюс» Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере элект
19.12.2022 Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму

Рекордный штраф для HPE Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Hewlett Packard En
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть

еских центров и т. д. Среди ее заказчиков — «Ростелеком», «Северсталь», Hewlett Packard Enterprise (HPE), Ericsson, Headhunter, Adidas и др. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайдекс констракшн» было заре
08.12.2022 Сбежавшую из России HPE подчеркнуто рутинно наказали рублем за обиды «Мегафона» и «Московского метрополитена»

Взыскание с HPE Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 38,7 млн руб.
19.10.2022 ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE

Долг российского офиса HPE Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Спра
15.09.2022 Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE

Иск к HPE на полмиллиарда Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «Имкотрейд» пытается взыскать ч
06.09.2022 Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE

Победа над HPE Как выяснил CNews, российский подрядчик атомной отрасли добился в суде признания недейств
02.09.2022 Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая

Азиатское решение На смену ушедшим американским производителям вычислительного и сетевого оборудования на российский рынок рвутся азиатские вендоры. Место популярных в России Dell, HPE и Cisco могут занять китайские компании Maipu, Gooxi, DCN и пр. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на крупных российских дистрибуторов. Например, Maipu, которая поставляет сетевое оборудован
11.07.2022 Как серверы FenixHost на базе HPE поддерживают бизнес российских компаний

уги уровня Enterprise для СМБ и крупного бизнеса. Размещение ИТ-сервисов осуществляется на серверах HPE. Это hi-end оборудование от Hewlett-Packard, оснащенное наиболее прогрессивными технологи
02.06.2022 Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России

HPE сворачивается Hewlett Packard Enterprise (HPE) полностью уходит из России и Белоруссии и приступает к сворачиванию своего оставшегося б
27.05.2022 HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

Отказ HPE от техподдержки Как стало известно CNews, американская компания Hewlett Packard Enterpris
28.04.2022 «Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали

Параллельный он же «серый» импорт Как стало известно CNews, так называемый серый импорт в Россию «железа» Cisco, HPE, Dell и других зарубежных вендоров с момента начала известных событий на Украине 24 февраля 2022 г. вырос как минимум в два-три раза. Такую оценку в разговоре с редакцией дал представитель

08.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake

Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок оборудования НРЕ по модели HPE GreenLake. Решение предназначено для трансформации ИТ-инфраструктуры организаций по принц
26.01.2022 HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что компания успешно внедрила модульную программно-определяемую СХД на б
24.01.2022 «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»

«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» — сервисной компании, обеспечивающей работу

24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора

ий и разработки у заказчиков. «Сочетание возможностей MerliOnCloud, продуктов и технологий компании HPE, как надежной, безопасной, производительной и управляемой платформы для построения компле
17.12.2021 Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку

ак Чехия. Однако, судя по наименованиям товара, в нем указаны американский процессор Intel и сервер HPE, в том числе составляющие к нему. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Та
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

проводных и беспроводных сетей» на протяжении многих лет». Gartner также отметила лидерскую позицию HPE (Aruba) и в других категориях, оценивая портфель передовых отраслевых решений. В сентябре
17.11.2021 AMD и HPE объявили о создании суперкомпьютера Adastra

ным вычислениям (GENCI) и Национальный вычислительный центр высшего образования Франции (CINES) объявили о приобретении суперкомпьютера Adastra, работающего на базе процессоров AMD Epyc и ускорителей HPE Instinct. Adastra, установка которого намечена на весну следующего года, станет одним из самых мощных суперкомпьютеров в Европе для академических и промышленных открытых исследований. Он та

Публикаций - 732, упоминаний - 1149

HPE и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 174
HP - Hewlett-Packard 3662 156
Lenovo Group 2446 140
IBM - International Business Machines Corp 9699 140
Microsoft Corporation 25775 139
Cisco Systems 5372 131
HP Inc. 5883 129
Huawei 4676 118
Dell Technologies - Dell Computer 2219 118
Intel Corporation 12811 110
Broadcom - VMware 2610 110
Oracle Corporation 7074 73
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 72
HPE Aruba Networks 98 64
AMD - Advanced Micro Devices 4641 62
NetApp - Network Appliance 667 55
Google LLC 12688 50
Nvidia Corp 4002 44
Red Hat 1378 42
Fujitsu 2105 38
Samsung Electronics 11064 38
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 37
SAP SE 5601 37
Apple Inc 13154 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 32
Supermicro 135 32
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 31
Крок - Croc 1964 29
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 29
МегаФон 10742 29
Veeam Software 345 28
Softline - Софтлайн 3743 28
Hitachi - Хитачи 1501 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Ростелеком 10948 25
9594 24
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 24
HPE - Juniper Networks 460 24
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Газпром ПАО 1493 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Фаберлик - Faberlic 115 7
eBay Inc 1640 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Альфа-Банк 1979 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 6
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Uber 357 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Новатэк - ранее Новафининвест 76 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
Почта России ПАО 2370 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 20
Судебная власть - Judicial power 2500 19
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 9
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Федеральное казначейство России 1949 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 8
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 7
OpenCAPI Consortium 13 7
Gen-Z Consortium 11 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 368
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 303
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 299
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 253
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 252
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 183
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 150
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 146
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 121
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 112
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 110
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 103
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 97
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 91
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 82
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 68
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 67
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 67
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 61
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 60
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 60
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 53
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 53
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 52
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 51
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 49
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 48
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 43
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 41
Intel x86 - архитектура процессора 2151 74
Linux OS 11533 60
HPE GreenLake 58 56
HPE ProLiant 409 42
Microsoft Windows 16882 39
Microsoft Azure 1526 37
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 36
HPE 3PAR 105 33
Apple iPhone 6 4861 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 31
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 29
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 27
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 27
HPE InfoSight 23 23
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 22
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 21
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 21
HPE SimpliVity 32 21
Broadcom - VMware vSphere 614 20
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 19
Microsoft Office 365 1042 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 16
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 24 16
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 16
HPE Synergy 62 16
HPE Pointnext Services 16 16
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 16
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 15
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 15
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 15
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 15
Google Cloud Platform - GCP 383 14
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 14
HPE Apollo 15 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 13
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
FreePik 1841 13
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 31
Лебедев Михаил 72 25
Neri Antonio - Нери Антонио 21 19
Попов Михаил 56 13
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 10
Лебедев Владимир 94 9
Hurd Mark - Херд Марк 97 8
McKay Peter - Маккей Питер 21 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Lynch Mike - Линч Майк 14 7
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 7
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 6
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 8 6
Шумилин Александр 8 6
Соловьев Дмитрий 84 6
Пенязь Дмитрий 22 6
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 5
Черепенников Антон 86 5
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 5
Данильянц Алексей 21 5
Щербина Александр 7 5
Копосов Максим 74 5
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 5
White Keith - Уайт Кит 10 5
Тимашев Ратмир 69 4
Казьмин Алексей 7 4
Богданов Кирилл 112 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Главчев Владимир 21 4
Калинин Александр 189 4
Меньшов Кирилл 139 4
Горохов Евгений 40 4
Shetti Milan - Шетти Милан 4 4
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 4
OsbornePatrick - Осборн Патрик 4 4
Кулаков Павел 29 4
Stolarski Kuba - Столарски Куба 9 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 404
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 102
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
Европа 24964 51
Япония 13807 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Украина 7928 25
Ближний Восток 3154 23
США - Калифорния 4829 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Африка - Африканский регион 3641 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 20
Китай - Тайвань 4245 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Казахстан - Республика 6048 16
Европа Восточная 3138 15
Нидерланды 3746 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Индия - Bharat 5869 13
Канада 5081 13
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Швеция - Королевство 3782 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Израиль 2856 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Америка - Американский регион 2206 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Польша - Республика 2031 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 172
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 155
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 80
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 45
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 41
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 36
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 35
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
Энергетика - Energy - Energetically 5855 27
Импортозамещение - параллельный импорт 618 26
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 21
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 19
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 22
Bloomberg 1627 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
The Register - The Register Hardware 1784 11
Forbes - Форбс 1002 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Tom’s Hardware 600 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Ведомости 1466 5
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 5
ZDnet 663 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
BleepingComputer - Издание 458 3
N+1 - Издание 188 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
IDG - International Data Group 117 3
Phoronix 59 3
The Verge - Издание 619 2
FT - Financial Times 1296 2
РИА Новости 1033 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Wired - Издание 276 2
The Information 83 2
Fortune 211 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
TechSpot 188 2
Independent 111 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Digital Trends - Издание 35 1
Global Times 16 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
IDC - International Data Corporation 4975 115
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
Gartner - Гартнер 3658 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 21
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 14
IDC Russia - IDC Россия 183 12
Fortune Global 500 295 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 6
Markets&Markets Research 113 5
Forrester Research 834 5
Fortune Global 100 142 4
Forbes Global 2000 50 4
TrendForce 187 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 3
IDC EMEA 19 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Forbes Cloud 100 6 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 2
Evalueserve 3 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ZK Research 8 1
Synergy Research Group 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Мобиус технологии - Академия Мобиус 8 2
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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