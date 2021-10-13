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HPE
Hewlett Packard Enterprise


13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 2
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 4
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 5
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 3
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 2
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 2
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
03.09.2021 Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США 2
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 2
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 2
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 3
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 6
15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 3
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 2
01.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 2
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 2
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям 1
23.06.2021 OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов 1
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake 3
17.06.2021 HPE представит доклад «Масштабируемая СХД для экспоненциально растущих данных» в рамках онлайн-конференции CNews «Системы хранения данных 2021» 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
11.06.2021 IDC: российский серверный рынок сократился на 6,1% в деньгах по итогам I квартала 2021 года 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 2
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 2
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 2
26.05.2021 OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров 1
14.05.2021 Все ПК и мобильники с Wi-Fi с 1997 года беззащитны перед взломом 1
11.05.2021 Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra 6
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 1
11.05.2021 Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 2
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 2
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 2
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 2
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 2

Публикаций - 436, упоминаний - 1035

HPE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 2393 86
IBM 3530 85
Lenovo Group 1636 75
Microsoft Corporation 11039 71
VMware 1829 68
Huawei 2727 59
Intel Corporation 4158 59
HP Inc. 2901 58
Cisco Systems 2037 56
Dell Technologies 133 47
HPE Aruba Networks 67 43
NetApp 485 38
Oracle Corporation 3333 34
HP - Hewlett-Packard 881 34
AMD - Advanced Micro Devices 1664 30
Red Hat 665 30
Google LLC 7135 28
КНС Групп - Yadro 124 25
Samsung Electronics 5641 24
Nvidia Corp 2012 24
Veeam Software 250 22
SUSE 167 20
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 20
SAP SE 3208 19
Fujitsu 740 18
Supermicro 65 17
Stack Group - Стек Групп 109 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 16
Nutanix 70 15
Amazon Inc - Amazon.com 1469 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 12
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
3728 11
Hitachi 466 11
Commvault 148 11
Cray 50 10
Toshiba Corporation 1081 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 10
Seagate Technology 281 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Открытие ФК 538 7
X5 Group 599 6
Thoma Bravo 13 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Uber 257 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
Альфа-Банк 1123 4
eBay Inc 529 4
Uber Technologies 258 4
Аэрофлот 492 4
ВТБ24 583 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Posti Group Corporation - Itella 21 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Square 38 3
Уралсиб Банк 389 3
Газпром ПАО 519 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Балтика - Пивоваренная компания 111 2
Volvo Cars 155 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Право.ру 5 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Bessemer Venture Partners 28 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Continental AG 35 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Почта Банк 289 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 2
Global CIO 28 2
Трансаэро - авиакомпания 41 2
UDR Inc 6 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Правительство РФ 2200 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
Федеральное казначейство России 766 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Парк Зарядье 14 1
AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 1 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Правительство Калининградской области 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Linux Foundation 157 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 8
Gen-Z Consortium 11 7
OpenCAPI Consortium 13 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 117
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 30
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 22
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 20
OpenStack 347 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 18
Kubernetes 307 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
ARM64 - Архитектура процессора 1017 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 15
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 14
DDR - Double data rate 1066 13
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 12
DevOps - Development и Operations 296 11
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 10
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 8
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 8
Big Data - Большие данные 1136 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
Intel x86 - Архитектура процессора 991 45
HPE GreenLake 41 39
Linux OS 4249 35
Microsoft Azure 1171 29
Nvidia GeForce GTX 2055 23
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 25 22
AWS - Amazon Web Services 568 22
HPE 3PAR 87 21
HPE ProLiant - Серия серверов 100 20
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 18
HPE SimpliVity 25 17
HPE InfoSight 18 17
Microsoft Windows 10 6622 16
Stack Group - M1Cloud 76 16
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 14
HPE Aruba Instant On 16 13
Veeam Backup&Replication 90 13
Veeam Availability Suite 46 13
HPE Synergy 21 13
HPE Pointnext Services 12 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 12
HPE Apollo 11 11
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 18 11
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 11 11
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 11
VMware vSphere 281 11
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 11
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 10
Microsoft Office 365 769 10
HPE Aruba Central 9 9
Microsoft SQL Server 790 9
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 9
Google Cloud Platform - GCP 194 8
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 8
Veeam Cloud Connect 34 7
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 7
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 6
HPE OneView 7 6
Intel Itanium 80 6
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 23
Лебедев Михаил 38 23
Попов Михаил 51 13
Neri Antonio - Нери Антонио 18 11
McKay Peter - Маккей Питер 20 8
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 7
Whitman Margaret - Уитман Мэг 31 7
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 6
Лебедев Владимир 41 6
Шумилин Александр 8 6
Пенязь Дмитрий 8 5
Черепенников Антон 52 5
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 5
White Keith - Уайт Кит 5 5
Казьмин Алексей 7 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 4
Caswell Lee - Касвелл Ли 9 4
Hurd Mark - Херд Марк 87 4
Главчев Владимир 17 4
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 4
Lores Enrique - Лорес Энрике 8 4
Shetti Milan - Шетти Милан 4 4
Соловьев Дмитрий 51 4
OsbornePatrick - Осборн Патрик 4 4
Щербина Александр 5 4
Данильянц Алексей 20 4
Maguranis Paul - Магуранис Пол 3 3
Русанов Сергей 44 3
Lisa Su - Лиза Су 32 3
Largent Bill - Ларджент Билл 7 3
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 5 3
Богданов Кирилл 91 3
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 11 3
Коробов Евгений 22 3
Галкин Николай 15 3
Тимашев Ратмир 58 3
Подуков Игорь 3 3
Меньшов Кирилл 72 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 14
Европа 3736 12
Япония 2771 12
Африка 1486 11
Ближний Восток 1471 11
Северная Америка 1407 11
США - Калифорния 972 11
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 7
Восточная Европа 1674 7
Латинская Америка 722 7
Казахстан - Республика 2622 6
Австралия - Австралийский Союз 1121 6
Франция - Французская Республика 2116 6
Швеция - Королевство 750 5
Канада 1295 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 5
Южная Корея - Республика 1454 5
Польша - Республика 824 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
США - Колорадо 55 5
США - Кремниевая долина 398 4
Ирландия - Республика 362 4
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
США - Сан-Франциско 689 4
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 4
США - Денвер 25 4
Китай - Тайвань 589 4
США - Санта-Клара 72 4
Украина 3353 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 12
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Образование в России 332 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
Болезнь Альцгеймера 26 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Антитеррор 62 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
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