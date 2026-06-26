HPE - Hewlett Packard Enterprise

Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами Компания Cloud4Y объявила о вводе в продуктивную эксплуатацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud4Y К41 и М14 — между площадками

HPE срочно исправляет опасные уязвимости в своей ОС для коммутаторов Без пароля и привилегий Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила ряд патчей к уязвимостям в своей операционной системе для коммутаторов Aruba A

HPE разрешила себе повышать цены на серверы после согласования с клиентом. Клиенты не возражают HPE берет контроль над ценами в свои руки Компания HPE, американский производитель серверного и сетевого оборудования, внесла изменения в условия обслуживания клиентов. По сообщению The Register, вендор, входящий в мировой топ-5 поставщиков сер

«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю приходится 59% спроса на сервисные услуги. К такому выводу пришли аналитики «К2Тех», которые изучили тендерные запросы за 2025 г. и статистику обра

Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный Удивительные показатели HPE Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчиталась о падении доходо

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд терство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать сделку по слиянию Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper стоимостью $14 млрд, пишет Reuters. На фоне этого акции обеих компаний упали н

Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры Проверка на ИТ-инциденты Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) проводит расследование возможной хакерской атаки, так как на хак-форуме выставили на про

Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны Никто никуда не уходил Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), объявившая о своем уходе из России летом 2022 г., по результатам 2023 г. по-прежнему ос

Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов тракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от ушедшей из России американской компании HPE. В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. О прекращении всех опера

Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE), пишет ТАСС. «ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в А

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов ett Packard Enterprise. О том, что сделка вот-вот состоится, стало известно в начале января 2024 г. HPE готова отдать за Juniper почти $14 млрд. После сделки на одного независимого игрока на ры

Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE истем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г. В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры

К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise Команда «Мобиус технологии» усиливает экспертизу в области оборудования Hewlett Packard Enterprise: в августе 2023 г. на должность ведущего инженера этого направлени

Сумма секретных долгов HPE перед российским дистрибутором выросла до 2 миллиардов ом-оборудования, бытовой техники и электроники OCS к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise (HPE) было подано 5 апреля 2023 г. В заявлении говорится о взыскании 520,2 млн руб. и проценто

Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS ООО «О-си-эс-центр» к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» было подано 31 октября 2022 г. В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр. П

Российская ИТ-компания выбила полсотни миллионов из бежавшей из страны HPE Взыскание с HPE Как выяснил CNews, «Мерлион» отсудил у российского юрлица HPE (ООО «Хьюлетт паккар

Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов Взыскание для HPE Как выяснил CNews, Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Ком

Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис л CNews, российское представительство американской компании (HP, ранее Hewlett-Packard; не путать с HPE — Hewlett Packard Enterprise), ООО «Эйчпи инк» последний год своего активного присутствия

Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору Прощение долгов Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» посчитало необходимым списать свыше 800 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой

Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett Packard Enterprise, HPE). Напомним, в июне 2022 г. американская корпорация сообщила о том, что сворачивает свою д

Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России Техподдержка HPE для «Т плюс» Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американ

Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России Техподдержка HPE в «Т плюс» Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере элект

Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму Рекордный штраф для HPE Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Hewlett Packard En

Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть еских центров и т. д. Среди ее заказчиков — «Ростелеком», «Северсталь», Hewlett Packard Enterprise (HPE), Ericsson, Headhunter, Adidas и др. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайдекс констракшн» было заре

Сбежавшую из России HPE подчеркнуто рутинно наказали рублем за обиды «Мегафона» и «Московского метрополитена» Взыскание с HPE Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 38,7 млн руб.

ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE Долг российского офиса HPE Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Спра

Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE Иск к HPE на полмиллиарда Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «Имкотрейд» пытается взыскать ч

Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE Победа над HPE Как выяснил CNews, российский подрядчик атомной отрасли добился в суде признания недейств

Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая Азиатское решение На смену ушедшим американским производителям вычислительного и сетевого оборудования на российский рынок рвутся азиатские вендоры. Место популярных в России Dell, HPE и Cisco могут занять китайские компании Maipu, Gooxi, DCN и пр. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на крупных российских дистрибуторов. Например, Maipu, которая поставляет сетевое оборудован

Как серверы FenixHost на базе HPE поддерживают бизнес российских компаний уги уровня Enterprise для СМБ и крупного бизнеса. Размещение ИТ-сервисов осуществляется на серверах HPE. Это hi-end оборудование от Hewlett-Packard, оснащенное наиболее прогрессивными технологи

Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России HPE сворачивается Hewlett Packard Enterprise (HPE) полностью уходит из России и Белоруссии и приступает к сворачиванию своего оставшегося б

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор Отказ HPE от техподдержки Как стало известно CNews, американская компания Hewlett Packard Enterpris

«Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали Параллельный он же «серый» импорт Как стало известно CNews, так называемый серый импорт в Россию «железа» Cisco, HPE, Dell и других зарубежных вендоров с момента начала известных событий на Украине 24 февраля 2022 г. вырос как минимум в два-три раза. Такую оценку в разговоре с редакцией дал представитель

Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок оборудования НРЕ по модели HPE GreenLake. Решение предназначено для трансформации ИТ-инфраструктуры организаций по принц

HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк» Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что компания успешно внедрила модульную программно-определяемую СХД на б

«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» — сервисной компании, обеспечивающей работу

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора ий и разработки у заказчиков. «Сочетание возможностей MerliOnCloud, продуктов и технологий компании HPE, как надежной, безопасной, производительной и управляемой платформы для построения компле

Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку ак Чехия. Однако, судя по наименованиям товара, в нем указаны американский процессор Intel и сервер HPE, в том числе составляющие к нему. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Та

Aruba признана лидером магического квадранта Gartner проводных и беспроводных сетей» на протяжении многих лет». Gartner также отметила лидерскую позицию HPE (Aruba) и в других категориях, оценивая портфель передовых отраслевых решений. В сентябре