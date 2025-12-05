Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России 2

HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1

Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra 2

Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 2

Zenuity и HPE займутся разработкой беспилотных автомобилей 1

HPE представила платформу управления нового поколения 1

В HP назначен новый гендиректор 2

HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 1

AMD представила серверные процессоры Epyc для ЦОД 1

HP представила новые технологии для поставщиков облачных сервисов 2

HP представила новые коммутаторы для облачных ЦОД 2

Новые продукты и услуги HP помогут оптимизировать работу ЦОД и перейти к концепции New Style of IT 2