Neri Antonio Нери Антонио


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный 2
02.06.2022 Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России 2
29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
11.05.2021 Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra 2
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 2
28.01.2020 Zenuity и HPE займутся разработкой беспилотных автомобилей 1
04.12.2019 HPE представила платформу управления нового поколения 1
04.10.2019 HP выгонит на улицу 16% сотрудников 2
23.08.2019 В HP назначен новый гендиректор 2
21.06.2019 HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 1
15.05.2019 Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard 2
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 2
22.11.2017 Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер 2
22.06.2017 AMD представила серверные процессоры Epyc для ЦОД 1
20.03.2015 HP представила новые технологии для поставщиков облачных сервисов 2
03.03.2015 HP купила производителя Wi-Fi-роутеров за $2,7 млрд 2
25.02.2015 HP представила новые коммутаторы для облачных ЦОД 2
04.12.2014 HP и Alcatel-Lucent расширяют глобальное сотрудничество 2
03.12.2014 Новые продукты и услуги HP помогут оптимизировать работу ЦОД и перейти к концепции New Style of IT 2
01.09.2014 HP представила девятое поколение серверов ProLiant 2

Публикаций - 20, упоминаний - 35

Neri Antonio и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 17
HP Inc. 5759 11
HP - Hewlett-Packard 3644 8
HPE Aruba Networks 91 4
HPE Financial Services - HPEFS 45 3
HPE Networking - HPE ProCurve 82 3
Samsung Electronics 10622 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
HP Autonomy 83 3
HPE Enterprise Services 54 2
HPE Technology Services 15 2
Accton Technology 10 2
SAP SE 5425 2
Oracle Corporation 6866 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Microsoft Corporation 25235 2
Intel Corporation 12534 2
AMD - Advanced Micro Devices 4466 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
AMD Xilinx 97 1
Supermicro 126 1
Equinix 45 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Google LLC 12249 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 26 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 1
Zenuity 3 1
CyrusOne 7 1
Veoneer 1 1
Парадигма 160 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
МегаФон 9884 1
Huawei 4217 1
ZTE Corporation 772 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 1
Lenovo Group 2360 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 2
eBay Inc 1631 2
Uber 337 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
UDR Inc 9 1
Volvo Cars 256 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2157 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23015 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11978 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31942 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7402 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6100 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10119 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3053 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27167 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4139 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11308 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12331 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1251 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5907 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 426 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21975 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5406 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12962 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 671 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1548 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9772 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9374 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 774 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6265 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1699 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5583 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 244 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2869 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12255 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 32 1
HPE GreenLake 55 5
HPE OneView 19 3
HPE Helion OpenStack 29 3
HPE ProLiant 399 3
HPE 3PAR 103 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
HPE Datacenter Suite 21 2
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 2
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Fortinet SD-Branch 11 1
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 1
HPE Pointnext Services 16 1
HPE Apollo 15 1
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 14 1
HPE BlueData 2 1
HPE Cloud Volumes 7 1
HPE Cloud Services - HPE Cloud Data Services - HPE Enterprise Cloud Services Compute 11 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 88 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne - HP PartnerOne 43 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
HP Cloudline 3 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 1
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Routing and Transport 1 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
HPE Helion CloudSystem 18 1
HPE FlexFabric 15 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 1
HPE Alletra 3 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
HPE InfoSight 22 1
Google Cloud Anthos 6 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 1
Linux OS 10882 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 5
Lores Enrique - Лорес Энрике 17 2
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 8 2
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 2
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 2
Щербина Александр 7 1
Грачев Андрей 17 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 9 1
Петров Иван 13 1
Ейнов Амир 1 1
Lynch Mike - Линч Майк 14 1
Schell Christoph - Шелл Кристоф 1 1
Breyer Charles - Брейер Чарльз 2 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 1
Nobelius Dennis - Нобелиус Деннис 2 1
Orr Dominic - Ор Доминик 1 1
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Делицын Леонид 133 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 6
США - Калифорния 4773 4
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 2
Россия - РФ - Российская федерация 156710 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3592 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 900 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18194 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2907 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1430 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 346 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1239 1
Новая Зеландия 731 1
Нидерланды 3630 1
Беларусь - Белоруссия 6020 1
Украина 7790 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17392 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4918 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8237 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7788 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8364 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25970 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5852 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15095 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7559 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6495 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5314 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2306 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1540 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20368 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 370 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4671 1
Английский язык 6872 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8114 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2066 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6357 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2699 1
Зоология - наука о животных 2790 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 317 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10732 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1319 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11755 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10277 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2951 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6014 1
Bloomberg 1413 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Forrester Research 828 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Escuela Nacional De Educacion Tecnica 1 1
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - National Technological University - Общенациональный национальный университет в Аргентине 1 1
HPE Discover More 1 1
