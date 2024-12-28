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Asus AAS Asus Active Aerodynamic System



28.12.2024 Какие риски видит бизнес в облачных базах данных 1
11.10.2024 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

 1
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 1
06.04.2021 Cisco Plus и aaS-модель дают заказчикам возможность делать закупки еще удобнее 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены 1
21.06.2019 HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 1
22.01.2019 Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России 1
09.10.2018 ASUS продолжает удивлять геймеров 1
08.12.2014 HP и Telecom Italia помогут клиентам в Италии оптимизировать работу облачных сред 1
03.09.2014 Новый пакет услуг и сервисов от HP предлагает комплексный подход к аналитике 1
22.06.2012 РТИ и Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области телекоммуникационных технологий 1
07.02.2011 Круглый стол «SaaS в России: в ожидании бума» 1
19.06.2009 Acronis запускает новые пакеты услуг техподдержки 1
03.06.2009 «Ситроникс» выпустил решение для WiMAX-сетей OmniMAX 1
06.11.2008 HD Radio: технологические перспективы 1
11.02.2008 Премии Американского астрономического общества присуждены российским астрофизикам 1
17.11.2006 Universal WiMAX прошла испытание в Японии 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Asus AAS и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
Nvidia Corp 3487 3
Cisco Systems 5114 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Google LLC 11775 2
HP Inc. 5685 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Acronis - Акронис 448 1
РТИ 145 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Ситроникс НИИ 3 1
Nokia Siemens 125 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Intel Corporation 12197 1
Ракурс НПФ 160 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
МегаФон 8805 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
8213 1
ServiceNow 88 1
HPE Aruba Networks 88 1
Vertica 38 1
HPE Enterprise Services 54 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Cisco Meraki 24 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Canalys 231 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
BMW Group 446 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Volvo Cars 253 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Меркури - Mercury 213 1
Ford 411 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Hyundai Motor Company 383 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Toyota - Lexus 71 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
BMW Designworks Group 13 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
101Hotels.com 456 1
Гута ГК 34 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Евротраст КБ 5 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
WiMAX Forum 68 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 331 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
Вентилятор - Fan 979 3
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 31 3
Nvidia G-Sync 148 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 54 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Microsoft Windows Hello 199 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 2
Pantone Validated 75 2
Asus ROG - Republic of Gamers 31 2
Nvidia Optimus 183 2
Asus Aura Sync 14 2
ESS Sabre 4 2
Asus ROG RangeBoost 6 2
Asus ROG Armoury Crate 4 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Apache Hadoop 427 2
Microsoft Azure 1408 2
Cisco Plus 2 2
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
Asus ROG Mothership - Ноутбук 2 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 22 1
Asus Strix SCAR 2 1
Asus ROG Boost 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
Asus ROG Keystone - NFC-брелок 1 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
HPE GreenLake 53 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 54 1
Тихонова Кристина 47 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Боев Сергей 25 1
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Тихонов Андрей 41 1
Шаров Борис 73 1
Ильин Николай 20 1
Карпий Андрей 2 1
Брагинский Матвей 9 1
Брызгалов Александр 11 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Серова Елена 319 1
Вихлинин Алексей 3 1
Назаров Алексей 70 1
Комков Алексей 16 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Шустер Дмитрий 4 1
Аксенов Константин 24 1
Трандин Сергей 91 1
Краснов Александр 74 1
Сюняев Рашид 2 1
Мартынов Евгений 19 1
Sakata Yoshio - Саката Есио 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Япония 13282 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Европа 21767 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Канада 4881 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Нидерланды 3517 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Индия - Bharat 5432 1
Франция - Французская Республика 7845 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Испания - Королевство 3706 1
Швеция - Королевство 3619 1
Польша - Республика 1959 1
Сингапур - Республика 1849 1
Америка - Американский регион 2160 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Китай - Тайвань 3984 1
Индонезия - Республика 956 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Малайзия 865 1
Таиланд - Королевство 816 1
Новая Зеландия 719 1
Чили - Республика 469 1
Перу - Республика 274 1
Колумбия - Республика 528 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Аренда 2416 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Английский язык 6634 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Forrester Research 821 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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