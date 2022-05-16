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Индексная книга CNews*
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USB Universal Serial Bus универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств

USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств


16.05.2022 Новый игровой микрофон Ritmix
23.03.2022 Подтверждена совместимость ОС No Touch Desktop и устройств «Рутокен»
22.03.2022 Мониторы G2 бренда AGON by AOC теперь поддерживают частоту обновления 165 Гц
09.03.2022 Цены на программы «1С» остаются прежними.
03.02.2022 BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C
14.01.2022 Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США
14.12.2021 «Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры 
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов
29.10.2021 После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB
26.10.2021 Можно ли спасти USB-порт, который перестал работать
16.08.2021 HIPER Singer set — универсальный набор для подкастера
15.08.2021 Как превратить смартфон в веб-камеру для ПК
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC
25.06.2021 SP-Q160 - мини USB-колонки от Genius с кристально чистым звуком
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж
21.01.2021 MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
16.12.2020 Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования
11.12.2020 Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото
19.11.2020 Что такое сертификат Power Delivery (PD)?
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM
02.11.2020 HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast
03.09.2020 Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»
22.07.2020 Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ
19.06.2020 У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы
12.06.2020 Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM
11.06.2020 Баг Windows 10 «ломает» USB-порт. Microsoft предложила решение проблемы
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП»
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России
28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд
27.05.2020 Acer представила в России новый ноутбук Aspire 7. Цена. Фото
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе

Публикаций - 9347, упоминаний - 13769

USB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 1244
Samsung Electronics 9333 1080
Apple Inc 10683 894
Microsoft Corporation 22497 814
Sony 6145 718
Nvidia Corp 3118 690
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 604
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 526
Google LLC 10352 510
HP Inc. 5313 445
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 425
LG Electronics 3372 407
Lenovo Group 2077 401
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 375
AMD - Advanced Micro Devices 3661 362
Toshiba Corporation 2830 334
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 304
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 303
Dell EMC 4736 277
Элемент ГК - Elementec 1523 258
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 252
Huawei 3222 251
ДОК 339 241
Philips 1960 224
Xiaomi 1095 194
HTC Corporation 1428 185
Lenovo Motorola 3463 183
Meta Platforms - Facebook 4267 182
Canon 1339 167
AMD Graphics Product Group - ATI 872 154
Twitter 2493 152
Seiko Epson Corporation 864 148
Qualcomm Technologies 1639 146
Fujitsu 1898 141
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 131
Yandex - Яндекс 5015 125
IBM - International Business Machines Corp 8941 123
Sony Ericsson 1107 122
HP - Hewlett-Packard 3567 122
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 116
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 273
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 145
Точка 1820 106
Россети Ленэнерго 786 100
Carl Zeiss 294 78
Открытие ФК 2713 67
Лента - Сеть розничной торговли 912 59
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 56
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 52
Магнит - Сеть магазинов 447 45
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 39
Белый Ветер 340 37
Геометрия НПО 64 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 37
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 31
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 30
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 29
Связной ГК 1190 26
Kickstarter 117 24
Hyundai Motor 316 24
AliExpress 327 23
Ferrari NV 144 23
TÜV Rheinland Group 86 22
Евросеть 1393 22
Совкомбанк Совесть 95 21
Эра HD - Эра ХД 52 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 19
X5 Group 709 19
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 19
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 17
Yamaha - Ямаха 98 16
Родник 81 16
BMW Group 392 15
Самолёт ГК 216 15
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 13
UPS 129 13
Почта России ПАО 1853 13
Swarovski AG 69 13
Техносила - СервисТрейд 239 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 157
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 70
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 39
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 25
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 15
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 9
Президент Российской Федерации 3770 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 8
Таможня - Таможенная служба 421 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
МВД РФ Управление К 94 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 4
Федеральное казначейство России 1345 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 229
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 145
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 71
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 10
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 9
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 7
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 4
OLPC - One Laptop per Child 81 4
UTMA - Universal Transportable Memory Association - Ассоциация универсальной мобильной памяти 4 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
Linux Foundation 167 4
Web development - Веб-разработка 0 4
USB Promoter Group - Индустриальная группа 3 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 3
WiMAX Forum 66 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 2
TCG - Trusted Computing Group 19 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2862
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2554
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 2476
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 2465
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 2239
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 1961
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1911
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 1903
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 1818
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 1811
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1809
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1787
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 1716
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 1395
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 1382
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 1316
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 1291
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 1153
Наушники - Headphones 1760 1096
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 1067
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 1024
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 1009
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 978
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 938
DDR - Double data rate 2422 934
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 924
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 898
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 864
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 816
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 798
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 749
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 727
QWERTY-клавиатура 1546 724
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 686
Беспроводные технологии - Wireless technologies 2050 680
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 665
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 644
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 643
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 626
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 614
Google Android 11959 1366
Microsoft Windows 10 11713 1303
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 659
Linux OS 7669 549
Intel Core - Семейство процессоров 1519 508
ЭОС Дело СЭД 4365 501
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 494
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 476
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 461
Apple iOS 6422 399
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 347
Apple iPad 3663 335
Microsoft Windows 7 1780 310
Google Play - Google Store - Android Market 2732 285
Microsoft Windows XP 2291 283
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 277
Apple iPhone 6 2649 275
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 275
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 271
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 271
Google YouTube - Видеохостинг 2277 265
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 264
Microsoft Windows 2000 2856 261
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 255
Intel Celeron - Серия процессоров 924 253
Microsoft Skype 1940 249
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 235
Intel Core i - Cерия процессоров 418 224
LG 75SM99 2832 219
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 217
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 215
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 212
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 211
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 208
Microsoft Office 3247 206
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 198
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 197
Apple macOS 1457 196
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 188
Microsoft Windows 2104 185
Исанин Антон 9365 252
Ксенин Алекс 311 189
Jobs Steve - Джобс Стив 996 51
Сергеев Иван 71 45
Наумов Максим 90 30
Ширшов Павел 76 27
Малафеев Андрей 51 26
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 25
Ерофеева Мария 31 24
Адров Дмитрий 34 23
Лаптева Марина 114 22
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 18
Лебедев Артемий 94 16
Симонов Игорь 100 16
Овсянников Денис 23 16
Бровкин Дмитрий 56 15
Никитин Николай 19 14
Кожевников Алексей 61 14
Газаров Артур 77 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 14
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Борушевский Денис 36 13
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Клинаичев Андрей 30 12
Константинов Константин 30 12
Набоков Сергей 27 12
Буров Олег 25 11
Blass Evan - Бласс Эван 34 11
Путин Владимир 2542 10
Попов Алексей 329 10
Евстигнеев Денис 10 10
Речменский Игорь 20 10
Чубайс Анатолий 193 10
Горелов Дмитрий 55 10
Принцевская Людмила 33 9
Сорокин Андрей 18 9
Lin James - Лин Джеймс 15 9
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Фролов Александр 30 9
Rubin Andy - Рубин Энди 61 8
Россия - РФ - Российская федерация 108428 3159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 953
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 622
Япония 10069 423
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 422
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 380
Европа 12319 372
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 343
Южная Корея - Республика 4394 224
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 221
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 190
Германия - Федеративная Республика 8903 187
Китай - Тайвань 2115 180
Португалия - Порту 268 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 94
Франция - Французская Республика 5665 94
Азия - Азиатский регион 3803 86
Индия - Республика 4263 82
Украина 6212 72
Испания - Королевство 2917 65
Италия - Итальянская Республика 3310 64
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 62
Земля - планета Солнечной системы 7427 59
Африка - Африканский регион 2928 59
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 58
Америка Северная 2650 54
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 54
Канада 3319 53
Германия - Берлин 635 48
Америка 2011 47
Испания - Каталония - Барселона 707 46
Беларусь - Белоруссия 3525 44
Ближний Восток 2549 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 44
Австралия - Австралийский Союз 2791 40
Финляндия - Финляндская Республика 1816 40
Казахстан - Республика 4467 39
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 36
США - Нью-Йорк 2616 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 730
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 530
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 489
Ergonomics - Эргономика 840 427
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 362
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 298
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 282
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 272
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 200
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 194
Английский язык 764 188
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 186
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 162
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 161
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 156
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 123
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 112
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 100
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 100
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 81
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 65
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 54
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 53
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 53
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 51
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 267 49
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 47
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 46
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 127 45
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 44
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 44
Паспорт - Паспортные данные 1175 42
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 42
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 286 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 39
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 37
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
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École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 2 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 52
CeBIT 454 52
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 50
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 39
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Red Dot Design Award 50 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 10
MacWorld Expo 35 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 9
iF Design Awards 23 7
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 3
Связь-Экспокомм 48 3
JD.com 618 Shopping Festival 19 3
Samsung Forum 14 3
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День знаний - 1 сентября 25 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 2
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 2
Siemens Westinghouse 0 2
GITEX Technology Week - Выставка 20 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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