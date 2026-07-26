USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны к порту ноутбука и выполняет функцию нагревательной подставки. Однако стандартный компьютерный порт USB 2.0 выдает напряжение всего 5 В и ток 0,5 А, то есть обеспечивает максимальную мощность в

«М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет «М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрели 2,2 млн USB-накопителей

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем 0х1920 (2,8K), 243 ppi, 3:2, 1000 кд/м2, контрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-C 3.2 Gen2, 2x USB Type-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм, картридер Беспроводная связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 Г

Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середин

Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе ри этом остается практичным инструментом для работы. Дополняют весь набор плюсов экрана полноценный USB‑хаб, мощная акустика и порт USB‑C с подачей питания до 90 Вт, что позволяет подклю

«М.видео»: продажи USB-накопителей в России превысили 9 млн устройств «М.видео» проанализировал рынок USB-накопителей в России. По итогам 2025 г. продажи флешек составили более 9 млн устройств, у

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2) 258V Графика Intel Arc Graphics (Intel Arc 140V) Оперативная память 32 ГБ DDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe SSD Разъемы USB 3.2 Gen 1 Type-A (х2), USB Type-C (х2, Thunderbolt), HDMI 2.1, 3,5-мм разъём, слот для microSD Беспроводная связь Wi-Fi 7 (802.11 а/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4+ Аккумулятор 65 Вт.

«Актив» представила линейку аппаратных ключей Guardant Sign и Guardant Code с разъемом USB Type-C Компания «Актив» расширяет линейку аппаратных ключей Guardant, представив модели Guardant Sign Type-C и Guardant Code Type-C с интерфейсом USB Type-C. Новые устройства сохраняют полную функциональность и надежность своих классических версий, предлагая современный форм-фактор для повышения удобства и совместимости. Основным преимущ

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник р (NPU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32 Гбайт LPDDR5X Накопитель SSD 1 Тбайт PCIe Gen4 Экран 14 дюймов, IPS, WQXGA+ (2880×1800 пикселей), 400 кд/м2, 100% sRGB, 60 Гц Разъемы 2х USB Type-C, 2х Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 1.4, 2х USB 3.2 Gen1 Type-A, 1х HDMI 2.1, комбинированный миниджек 3,5 мм Аккумулятор 65 Вт/ч Беспроводная связь Wi

VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников логический сбор на любую номенклатурную единицу, которая считается ввозимым товаром, будь то разъем USB или готовый ноутбук. «Сейчас все ожидают создания перечня товаров, но также необходима и

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки ить компьютер и периферию, технику для кухни и домашний кинотеатр. Кроме того, модель имеет разъемы USB Type-A и USB Type-С, а значит, может заряжать мобильные гаджеты без блока питания.

D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U. Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n на скорости д

Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет ng), генеральный директор компании Phison, производящей контроллеры памяти, и один из изобретателей USB-флешки. Прогноз относительно будущего тесно связанных рынков NAND-памяти и твердотельных

Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка» USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных би

UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках ности. В линейку входят зарядное устройство 65 Вт, автомобильное зарядное устройство 145 Вт, кабель USB-C 100 Вт и внешний аккумулятор 20 000 мА·ч 165 Вт, создавая удобный и практичный комплект

Acer CZ342CURV — изогнутый сверхширокий монитор с USB-C и игровыми функциями ц, высокую контрастность, геймерский набор функций и универсальные возможности подключения, включая порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт. Об этом CNews сообщили представители Acer. A

«Октава ДМ» разработала четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB» Тульский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» разработал четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB». Продукт не имеет аналогов на рынке, утверждает производитель. «АРД-4-USB» — это автономный аудиорегистратор данных, предназначенный для приема, обработки и записи аудиопотока с циф

Решение «НИО-Электроникс», защищающее от утери USB-токенов, совместимо с операционными системам «Альт» USB-устройству с ключом удаленно. В зависимости от модели, концентраторы NIO-EUSB имеют от 4 до 32 USB-портов с внешним или внутренним размещением. «Альт Рабочая станция» 11 — операционная сис

Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок в себе экологичный подход к производству, современный дизайн и широкий набор встроенных функций: от USB-хаба до веб-камеры и микрофона. Серия Vero CB3 делает ставку на устойчивое развитие и выс

В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» овор и т.д.) через «1С:Клиент ЭДО» пользователь применяет КЭП с устройств «Рутокен», подключенных к USB-порту или по NFC, для подписания. Тем самым USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечива

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка tex-A73@2,4 ГГЦ + 4 ядра Cortex-A53@1,9 ГГц ОС EMUI 14 Память 4/128 Гбайт 6/128 Гбайт Камеры Основная: 50 Мп (f/1.8) + макро 2 Мп Фронтальная: 8 Мп (f/2.0) Интерфейсы Wi-Fi 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5 USB Type-C NFC Датчики Датчик гравитации Сканер отпечатков пальцев Компас Датчик освещенности Датчик приближения Навигация GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS Аккумулятор 6000 мАч Размеры и ма

TerraMaster представил новое устройство — D4 SSD: четырехдисковое all-flash-хранилище с интерфейсом USB 4 и скоростью до 40 Гбит/с для медиакреаторов и расширения NAS высокая скорость и гибкость. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster. Благодаря поддержке USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, D4 SSD обеспечивает исключительную производител

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего ЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динамика Аккумулятор 3200 мАч Размеры и масса 190 х 137 х 78 мм, 275 г Ср

Компания «Ванэнерджи» выводит на российский рынок многофункциональный USB-хаб Philips SWV6115G/59 В России стартовали продажи 5-в-1 USB-хаба Philips SWV6115G/59 — многофункционального решения для пользователей, которым важно

Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1 Бренд памяти и систем хранения данных Teamgroup представил внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup. Внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 поддерживает

Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 Adata Technology Co., Ltd. объявляет о выпуске трех новых продуктов: карты памяти Premier Extreme SD 8.0 Express, флеш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews сообщили представители Adata. Карта памяти Premier Extreme SD 8.0 Express Adata представляет карту памяти SD 8.0 Express, оснащенную инте

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы Вт) Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5X Накопитель 2 Тбайт NVMe PCIE 4.0 x4 RAID0 Порты 2 x Type-С USB 3.2 Gen.2 2 x Type-A USB 3.2 Gen.1 1 x HDMI 2.1 1 x комбинированный порт для наушн

iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C все продаваемые на его территории гаджеты должны иметь поддержку зарядного устройства с интерфейсом USB Type-C (USB-C). В действительности директива обязывает производителей смартфонов о

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен» з первых кейсов внедрения новой схемы работы». Сергей Казаков, руководитель «Контур.Диадока»: «"Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" можно использовать не только на мобильных устройствах, но и стандартно — с помощью USB-порта на компьютерах и ноутбуках. Такое решение значительно упрощает работу руководителей и индивидуальных предпринимателей: под рукой у них всегда есть уведомление о входящих документах. Э

У китайцев в приказном порядке отбирают разработчика USB-чипов оторый предписывает ему избавиться от мажоритарной доли в шотландском разработчике чипов FTDI, пишет The Register. FTDI является бесфабричным разработчиком интегральных микросхем, преимущественно для USB- контроллеры и -конвертеры, а также выпускает USB-модули в сборе и кабели для них. Кроме того, компания выполняет разработку специализированных чипов (ASIC) на заказ, оказывает конса

Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен» ик. Также в «Альт Сервер» вошли новые инструменты для администраторов, включая контроль подключения USB-устройств. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Альт Домен» В установщике

«МегаФон»: в России окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C Это можно объяснить универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на все

Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд 1080 пикс., 60-75 Гц, 16:9, 250 кд/м2 Оперативная память 1x 16 Гбайт SODIMM с возможностью расширения Хранилище 512 Гбайт NVME M.2-2280 ОС Windows 11 Professional Камера 5 Мп выдвижная Интерфейсы 4x USB Type-A 3.2 Gen 1; 2x USB Type-A 2.0; 2x USB Type-C 2.0; DisplayPort 1.4; Gigabit Ethernet; HDMI 2.0; 2х 3,5 мм; привод DVD-RW; картридер SD Регулировка Регулировка в трех плос

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса Процессор Intel Core i5 12450H Видеокарта Встроенная Intel UHD Graphics Оперативная память 16 Гбайт DDR4 SODIMM Хранилище 512 Гбайт NVMe M.2 Операционная система Windows 11 Professional Интерфейсы 1х USB Type-C, 2х USB Type-А, HDMI 2.0, mini-jack, microSD Беспроводная связь Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 Динамики 2х 1Вт Аккумулятор 4500 мАч Размеры и масса 357,6 х 229,5 × 19,2 мм

Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 ro B7 B247YE и B277KC3 подойдут для домашнего ПК, а также офисного использования. Благодаря разъему USB-C 90 Вт подзарядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие всех основных т

Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux оссийский производитель и разработчик программно-аппаратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Д

Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C nology выпустила новый внешний твердотельный накопитель SC740. SC740 со встроенным кабелем передачи USB-C и соответствующим зажимом для хранения, сочетающий скорость чтения/записи до 1050/1000

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств кость 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C, 2x USB Type-A Энергоемкость батареи 100 Вт*ч Напряжение батареи 20 В Сила

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная Ч 30 мм Bluetooth v 5.3 Аккумулятор 29,6 Втч / 7,4 В / 4000 мАч Время работы До 20 часов Интерфейсы USB Type-С, USB Type-А, AUX 3,5 мм Защита от воды и пыли IP67 Размеры и масса 24,5 × 9