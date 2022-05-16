Индексная книга CNews*
USB Universal Serial Bus универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств
Публикаций - 9347, упоминаний - 13769
USB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 252
|Ксенин Алекс 311 189
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 51
|Сергеев Иван 71 45
|Наумов Максим 90 30
|Ширшов Павел 76 27
|Малафеев Андрей 51 26
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 25
|Ерофеева Мария 31 24
|Адров Дмитрий 34 23
|Лаптева Марина 114 22
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 18
|Лебедев Артемий 94 16
|Симонов Игорь 100 16
|Овсянников Денис 23 16
|Бровкин Дмитрий 56 15
|Никитин Николай 19 14
|Кожевников Алексей 61 14
|Газаров Артур 77 14
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 14
|Гордеева Анна 36 13
|Борушевский Денис 36 13
|Катаев Александр 39 12
|Клинаичев Андрей 30 12
|Константинов Константин 30 12
|Набоков Сергей 27 12
|Буров Олег 25 11
|Blass Evan - Бласс Эван 34 11
|Путин Владимир 2542 10
|Попов Алексей 329 10
|Евстигнеев Денис 10 10
|Речменский Игорь 20 10
|Чубайс Анатолий 193 10
|Горелов Дмитрий 55 10
|Принцевская Людмила 33 9
|Сорокин Андрей 18 9
|Lin James - Лин Джеймс 15 9
|Потапкин Никита 17 9
|Фролов Александр 30 9
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.