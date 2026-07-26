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USB Universal Serial Bus универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств

USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств

СОБЫТИЯ

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26.07.2026 10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

к порту ноутбука и выполняет функцию нагревательной подставки. Однако стандартный компьютерный порт USB 2.0 выдает напряжение всего 5 В и ток 0,5 А, то есть обеспечивает максимальную мощность в
24.06.2026 «М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет

«М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрели 2,2 млн USB-накопителей
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

0х1920 (2,8K), 243 ppi, 3:2, 1000 кд/м2, контрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-C 3.2 Gen2, 2x USB Type-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм, картридер Беспроводная связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 Г
16.04.2026 Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел

Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середин
18.03.2026 Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе

ри этом остается практичным инструментом для работы. Дополняют весь набор плюсов экрана полноценный USB‑хаб, мощная акустика и порт USB‑C с подачей питания до 90 Вт, что позволяет подклю
16.03.2026 «М.видео»: продажи USB-накопителей в России превысили 9 млн устройств

«М.видео» проанализировал рынок USB-накопителей в России. По итогам 2025 г. продажи флешек составили более 9 млн устройств, у
05.03.2026 Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2) 258V Графика Intel Arc Graphics (Intel Arc 140V) Оперативная память 32 ГБ DDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe SSD Разъемы USB 3.2 Gen 1 Type-A (х2), USB Type-C (х2, Thunderbolt), HDMI 2.1, 3,5-мм разъём, слот для microSD Беспроводная связь Wi-Fi 7 (802.11 а/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4+ Аккумулятор 65 Вт.
04.02.2026 «Актив» представила линейку аппаратных ключей Guardant Sign и Guardant Code с разъемом USB Type-C

Компания «Актив» расширяет линейку аппаратных ключей Guardant, представив модели Guardant Sign Type-C и Guardant Code Type-C с интерфейсом USB Type-C. Новые устройства сохраняют полную функциональность и надежность своих классических версий, предлагая современный форм-фактор для повышения удобства и совместимости. Основным преимущ
24.12.2025 Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

р (NPU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32 Гбайт LPDDR5X Накопитель SSD 1 Тбайт PCIe Gen4 Экран 14 дюймов, IPS, WQXGA+ (2880×1800 пикселей), 400 кд/м2, 100% sRGB, 60 Гц Разъемы 2х USB Type-C, 2х Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 1.4, 2х USB 3.2 Gen1 Type-A, 1х HDMI 2.1, комбинированный миниджек 3,5 мм Аккумулятор 65 Вт/ч Беспроводная связь Wi
11.12.2025 VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников

логический сбор на любую номенклатурную единицу, которая считается ввозимым товаром, будь то разъем USB или готовый ноутбук. «Сейчас все ожидают создания перечня товаров, но также необходима и

09.12.2025 Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

ить компьютер и периферию, технику для кухни и домашний кинотеатр. Кроме того, модель имеет разъемы USB Type-A и USB Type-С, а значит, может заряжать мобильные гаджеты без блока питания.
05.11.2025 D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U

Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U. Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n на скорости д
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

ng), генеральный директор компании Phison, производящей контроллеры памяти, и один из изобретателей USB-флешки. Прогноз относительно будущего тесно связанных рынков NAND-памяти и твердотельных

15.09.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»

USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных би
01.09.2025 UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках

ности. В линейку входят зарядное устройство 65 Вт, автомобильное зарядное устройство 145 Вт, кабель USB-C 100 Вт и внешний аккумулятор 20 000 мА·ч 165 Вт, создавая удобный и практичный комплект
20.08.2025 Acer CZ342CURV — изогнутый сверхширокий монитор с USB-C и игровыми функциями

ц, высокую контрастность, геймерский набор функций и универсальные возможности подключения, включая порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт. Об этом CNews сообщили представители Acer. A
15.08.2025 «Октава ДМ» разработала четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB»

Тульский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» разработал четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB». Продукт не имеет аналогов на рынке, утверждает производитель. «АРД-4-USB» — это автономный аудиорегистратор данных, предназначенный для приема, обработки и записи аудиопотока с циф
13.08.2025 Решение «НИО-Электроникс», защищающее от утери USB-токенов, совместимо с операционными системам «Альт»

USB-устройству с ключом удаленно. В зависимости от модели, концентраторы NIO-EUSB имеют от 4 до 32 USB-портов с внешним или внутренним размещением. «Альт Рабочая станция» 11 — операционная сис
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок

в себе экологичный подход к производству, современный дизайн и широкий набор встроенных функций: от USB-хаба до веб-камеры и микрофона. Серия Vero CB3 делает ставку на устойчивое развитие и выс
23.07.2025 В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

овор и т.д.) через «1С:Клиент ЭДО» пользователь применяет КЭП с устройств «Рутокен», подключенных к USB-порту или по NFC, для подписания. Тем самым USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечива
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

tex-A73@2,4 ГГЦ + 4 ядра Cortex-A53@1,9 ГГц ОС EMUI 14 Память 4/128 Гбайт 6/128 Гбайт Камеры Основная: 50 Мп (f/1.8) + макро 2 Мп Фронтальная: 8 Мп (f/2.0) Интерфейсы Wi-Fi 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5 USB Type-C NFC Датчики Датчик гравитации Сканер отпечатков пальцев Компас Датчик освещенности Датчик приближения Навигация GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS Аккумулятор 6000 мАч Размеры и ма
17.06.2025 TerraMaster представил новое устройство — D4 SSD: четырехдисковое all-flash-хранилище с интерфейсом USB 4 и скоростью до 40 Гбит/с для медиакреаторов и расширения NAS

высокая скорость и гибкость. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster. Благодаря поддержке USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, D4 SSD обеспечивает исключительную производител
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

ЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динамика Аккумулятор 3200 мАч Размеры и масса 190 х 137 х 78 мм, 275 г Ср
18.04.2025 Компания «Ванэнерджи» выводит на российский рынок многофункциональный USB-хаб Philips SWV6115G/59

В России стартовали продажи 5-в-1 USB-хаба Philips SWV6115G/59 — многофункционального решения для пользователей, которым важно

18.04.2025 Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1

Бренд памяти и систем хранения данных Teamgroup представил внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup. Внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 поддерживает

18.04.2025 Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2

Adata Technology Co., Ltd. объявляет о выпуске трех новых продуктов: карты памяти Premier Extreme SD 8.0 Express, флеш-накопителя UE720 USB 3.2 Gen2 и корпуса для SSD EC680 M.2. Об этом CNews сообщили представители Adata. Карта памяти Premier Extreme SD 8.0 Express Adata представляет карту памяти SD 8.0 Express, оснащенную инте
26.03.2025 Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Вт) Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5X Накопитель 2 Тбайт NVMe PCIE 4.0 x4 RAID0 Порты 2 x Type-С USB 3.2 Gen.2 2 x Type-A USB 3.2 Gen.1 1 x HDMI 2.1 1 x комбинированный порт для наушн
20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

все продаваемые на его территории гаджеты должны иметь поддержку зарядного устройства с интерфейсом USB Type-C (USB-C). В действительности директива обязывает производителей смартфонов о
12.03.2025 «Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»

з первых кейсов внедрения новой схемы работы». Сергей Казаков, руководитель «Контур.Диадока»: «"Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" можно использовать не только на мобильных устройствах, но и стандартно — с помощью USB-порта на компьютерах и ноутбуках. Такое решение значительно упрощает работу руководителей и индивидуальных предпринимателей: под рукой у них всегда есть уведомление о входящих документах. Э
18.02.2025 У китайцев в приказном порядке отбирают разработчика USB-чипов

оторый предписывает ему избавиться от мажоритарной доли в шотландском разработчике чипов FTDI, пишет The Register. FTDI является бесфабричным разработчиком интегральных микросхем, преимущественно для USB- контроллеры и -конвертеры, а также выпускает USB-модули в сборе и кабели для них. Кроме того, компания выполняет разработку специализированных чипов (ASIC) на заказ, оказывает конса
10.02.2025 Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен»

ик. Также в «Альт Сервер» вошли новые инструменты для администраторов, включая контроль подключения USB-устройств. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Альт Домен» В установщике
04.02.2025 «МегаФон»: в России окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C

Это можно объяснить универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на все
30.12.2024 Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд

1080 пикс., 60-75 Гц, 16:9, 250 кд/м2 Оперативная память 1x 16 Гбайт SODIMM с возможностью расширения Хранилище 512 Гбайт NVME M.2-2280 ОС Windows 11 Professional Камера 5 Мп выдвижная Интерфейсы 4x USB Type-A 3.2 Gen 1; 2x USB Type-A 2.0; 2x USB Type-C 2.0; DisplayPort 1.4; Gigabit Ethernet; HDMI 2.0; 2х 3,5 мм; привод DVD-RW; картридер SD Регулировка Регулировка в трех плос
25.12.2024 Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Процессор Intel Core i5 12450H Видеокарта Встроенная Intel UHD Graphics Оперативная память 16 Гбайт DDR4 SODIMM Хранилище 512 Гбайт NVMe M.2 Операционная система Windows 11 Professional Интерфейсы 1х USB Type-C, 2х USB Type-А, HDMI 2.0, mini-jack, microSD Беспроводная связь Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 Динамики 2х 1Вт Аккумулятор 4500 мАч Размеры и масса 357,6 х 229,5 × 19,2 мм
24.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3

ro B7 B247YE и B277KC3 подойдут для домашнего ПК, а также офисного использования. Благодаря разъему USB-C 90 Вт подзарядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие всех основных т
13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux

оссийский производитель и разработчик программно-аппаратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Д
06.12.2024 Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C

nology выпустила новый внешний твердотельный накопитель SC740. SC740 со встроенным кабелем передачи USB-C и соответствующим зажимом для хранения, сочетающий скорость чтения/записи до 1050/1000

20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

кость 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C, 2x USB Type-A Энергоемкость батареи 100 Вт*ч Напряжение батареи 20 В Сила

29.10.2024 Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Ч 30 мм Bluetooth v 5.3 Аккумулятор 29,6 Втч / 7,4 В / 4000 мАч Время работы До 20 часов Интерфейсы USB Type-С, USB Type-А, AUX 3,5 мм Защита от воды и пыли IP67 Размеры и масса 24,5 × 9
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Времена громоздких зарядных устройств, которые нагревались и имели только один разъем USB, постепенно проходят. Их заменяют компактные и высокоэффективные зарядные устройства GaN


Публикаций - 10595, упоминаний - 14563

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JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 11
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 9
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 9
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 9
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 5
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 5
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 5
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 5
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 4
UTMA - Universal Transportable Memory Association - Ассоциация универсальной мобильной памяти 4 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
WiMAX Forum 69 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3523
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 3160
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3156
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2828
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2764
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 2761
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2760
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2720
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2449
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 2378
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 2235
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2204
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1952
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1884
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1849
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1743
Наушники - Headphones 4478 1719
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1713
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1641
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1610
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1395
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1352
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1344
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1250
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1227
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1213
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1182
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1180
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1120
Микрофон - Microphone 2808 1118
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1116
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1113
DDR - Double data rate 3083 1091
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1089
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1062
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 988
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 986
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 968
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 958
Контрастность 3042 952
Microsoft Windows 16882 1487
Google Android 15243 1335
Linux OS 11533 697
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 668
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 608
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 576
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 474
Intel Core - Семейство процессоров 1251 466
Apple iOS 8583 454
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 388
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 384
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 360
Microsoft Windows 10 1938 359
Microsoft Windows 2000 8678 346
Microsoft Windows 7 2007 342
Apple iPad 4011 337
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 315
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 300
Microsoft Windows XP 2431 292
Apple iPhone 6 4861 285
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 283
Intel Celeron - Серия процессоров 979 275
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 273
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 272
Apple macOS 2419 268
Google YouTube - Видеохостинг 3002 268
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 263
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 261
Intel Core i - Cерия процессоров 534 256
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 254
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 239
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 232
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 227
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 226
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 226
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 223
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 218
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 207
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 206
Microsoft Office 4170 202
Ксенин Алекс 311 187
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 48
Сергеев Иван 74 48
Наумов Максим 100 36
Малафеев Андрей 52 28
Анфимов Павел 59 27
Ширшов Павел 76 27
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 25
Адров Дмитрий 34 23
Лаптева Марина 114 22
Ерофеева Мария 31 22
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 19
Симонов Игорь 103 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 16
Гордеева Анна 36 16
Газаров Артур 77 15
Бровкин Дмитрий 55 15
Овсянников Денис 23 15
Лебедев Артемий 110 14
Константинов Константин 32 14
Клинаичев Андрей 33 14
Никитин Николай 24 14
Горелов Дмитрий 61 13
Виноградов Дмитрий 74 13
Кожевников Алексей 66 13
Борушевский Денис 37 13
Шаврова Ксения 25 12
Катаев Александр 40 12
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 11
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 11
Буров Олег 25 11
Речменский Игорь 21 11
Путин Владимир 3454 11
Попов Алексей 339 10
Набоков Сергей 27 10
Чубайс Анатолий 222 9
Lin James - Лин Джеймс 15 9
Фролов Александр 40 9
Принцевская Людмила 34 9
Потапкин Никита 14 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3855
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1013
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 743
Европа 24964 606
Япония 13807 544
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 490
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 449
Южная Корея - Республика 7052 338
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 297
Китай - Тайвань 4245 287
Германия - Федеративная Республика 13221 246
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 224
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 147
Азия - Азиатский регион 5920 132
Франция - Французская Республика 8177 110
Индия - Bharat 5870 93
Земля - планета Солнечной системы 10865 81
Финляндия - Финляндская Республика 3697 76
Украина 7928 74
Канада 5082 72
Испания - Королевство 3840 72
Италия - Итальянская Республика 4508 71
Россия - СФО - Новосибирск 4876 70
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 64
Африка - Африканский регион 3641 64
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 63
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 61
Беларусь - Белоруссия 6289 57
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 53
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 52
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 51
Ближний Восток 3154 50
Нидерланды 3746 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 48
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 46
Америка - Американский регион 2206 45
Германия - Берлин 732 45
США - Калифорния 4829 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1126
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 910
Ergonomics - Эргономика 1755 644
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 580
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 418
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 378
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 360
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 327
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 323
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 311
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 310
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 296
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 288
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 277
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 267
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 255
Английский язык 7030 239
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 239
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 214
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 201
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 180
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 169
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 166
Видеокамера - Видеосъёмка 720 161
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 160
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 152
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 146
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 128
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 125
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 124
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 118
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 111
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 105
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 100
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 100
Литий - Lithium - химический элемент 663 97
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 94
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 93
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 93
CNews - ZOOM.CNews 1866 664
DigiTimes - Издание 1331 51
Engadget - Блог о технологиях 429 43
Tom’s Hardware 600 35
The Verge - Издание 619 33
Inquirer 463 27
GizmoChina 171 27
The Register - The Register Hardware 1784 26
Liliputing 76 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 24
Reddit 398 21
Wikipedia - Википедия 650 20
Bloomberg 1627 20
CNET Networks - CNET News 1643 19
Ars Technica 450 18
X-Bit Labs 83 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
SlashGear 134 15
Чудо техники 60 15
ZDnet 663 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
Neowin 217 14
MacWorld 134 14
allNetDevices 160 14
Times 661 14
CNX Software 18 13
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 13
HPC.ru 117 12
Electronista 166 11
Silicon 494 11
NYT - The New York Times 1100 10
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 10
AppleInsider 400 10
Reg Hardware 91 10
ITHome 46 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 9
Wired - Издание 276 9
9to5Mac 70 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 200
IDC - International Data Corporation 4975 79
Gartner - Гартнер 3658 43
HFS Research 49 17
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 14
NPD DisplaySearch 285 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Strategy Analytics 285 10
Cinebench 29 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
In-Stat 115 7
Fortune Global 500 295 6
ABI Research 236 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Gartner - Dataquest 353 5
ITResearch 123 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
In-Stat/MDR 74 4
Forrester Research 834 3
Frost & Sullivan 207 3
Counterpoint Research 110 3
Mercury Research 73 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
SmartMarketing 74 3
Mobile Research Group 87 3
Wainhouse Research 40 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
TrendForce 187 2
Microsoft Research 144 2
IBM Research 111 2
Synergy Research Group 48 2
Fortune Global 100 142 2
CNews Мишень 186 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 48
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 42
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
WakeUp - Академия soft skills 3 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
Информзащита Учебный центр 38 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 132
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 95
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 70
CeBIT 614 67
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 57
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 56
День молодёжи - 27 июня 1087 40
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
Intel Developer Forum - IDF 317 29
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 15
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
Red Dot Design Award 57 12
Связь-Экспокомм 276 12
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 9
Международный женский день - 8 марта 418 9
MacWorld Expo 35 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 7
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Black Hat - Конференция 120 6
Samsung Unpacked 41 6
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
CSTB Telecom & Media 83 5
ISE - Integrated Systems Europe 51 5
iF Design Awards 26 5
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 4
Photokina 60 4
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Фотофорум 48 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Битва роботов 14 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
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