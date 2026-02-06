Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

CNX Software


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога 1
13.11.2024 Выпущен ноутбук без Windows, Intel и AMD с уникальными возможностями апгрейда. На него можно установить Android и Linux. Цена 1
03.10.2024 Создан уникальный компьютер на процессоре RISC-V. Он стоит 1 евро 1
07.02.2024 Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V 1
27.07.2023 Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена 1
29.06.2023 Выпущен крошечный компьютер на Linux за $29 1
18.05.2023 Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена 1
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
11.05.2021 Huawei выпустила ноутбук на собственном процессоре и китайском Linux 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
21.09.2017 Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

CNX Software и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12577 5
Shenzhen Xunlong Software 17 5
Microsoft Corporation 25325 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 51 3
GitHub 988 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
Qilinlog 3 2
Huawei 4279 2
Apple Inc 12728 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 48 2
Google LLC 12330 2
Radxa 10 2
OnwardMobility 8 1
FriendlyELEC 4 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
ASUS - AAEON Technology 6 1
Sophgo 16 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 7 1
Olimex 1 1
9tripod Innovation and Development 1 1
Berkshire Hathaway - Mouser Electronics - Crowd Supply 4 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2110 1
AMD - Advanced Micro Devices 4492 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 266 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Amlogic 56 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
Realtek Semiconductor 65 1
Canyon Technology Group 53 1
Элвис-НеоТек 49 1
Imagination Technologies - VideoLogic 41 1
MIPS Technologies 32 1
Raspberry Pi Trading 3 1
MIPS Computer Systems 3 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
JD.com - Jingdong Mall 97 1
Tallwood Venture Capital 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 11
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 365 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6182 11
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4061 10
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 801 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7710 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 2199 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 6
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 87 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4234 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 89 5
USB Type-A - USB-A 636 5
Repository - Репозиторий 1053 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 4
DDR - Double data rate 2940 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2787 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 374 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 797 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 4
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 10 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 3
Микрофон - Microphone 2704 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 805 3
Linux OS 11004 13
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 9
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 60 8
Linux - Debian GNU 541 7
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 6
Google Android 14809 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 949 5
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 88 5
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 5
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 27 5
Broadcom BCM chip 65 5
Microsoft Windows 16422 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 4
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 3
Microsoft Windows 11 733 2
Shenzhen Xunlong Orange Pi OS 6 2
Raspberry Pi Pico 14 2
Microsoft Windows 10 1901 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 2
Intel Core i - Cерия процессоров 530 2
Intel Celeron - Серия процессоров 975 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 2
Raspberry Pi Compute Module 22 2
Intel Apollo Lake 19 2
Raspberry Pi Zero 29 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 37 2
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 2
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 1
Nokia Nseries 538 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 65 1
Raspberry Pi SQFMI BeepBerry 1 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
SBC SiPeed LicheeRV 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 1
Raspberry Pi RTC 1 1
Тетрис 77 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Upton Eben - Аптон Эбен 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 14
Россия - РФ - Российская федерация 158235 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 2
Канада 4995 1
Китай - Тайвань 4144 1
Болгария - Республика 788 1
Китай - Шанхай 811 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 82 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 194 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
Английский язык 6888 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 347 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1352 1
Tom’s Hardware 533 2
ITHome 40 1
Liliputing 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще