Получите все материалы CNews по ключевому слову
CNX Software
СОБЫТИЯ
CNX Software и организации, системы, технологии, персоны:
|RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
|JD.com - Jingdong Mall 97 1
|Tallwood Venture Capital 2 1
|MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 365 1
|Tom’s Hardware 533 2
|ITHome 40 1
|Liliputing 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.