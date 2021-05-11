Huawei выпустила ноутбук на собственном процессоре и китайском Linux

Huawei выпустила ноутбук на собственном ARM-процессоре Kirin 990, одном из самых современных в ее портфолио. Он заменил собой чипы Intel, а вместо Windows 10 на лэптопе работает Unity OS – один из китайских государственных дистрибутивов Linux. Ноутбук выполнен в корпусе модели MateBook 14, и в дальнейшем его можно будет перевемти на Harmony OS – фирменную платформу Huawei.

Полностью китайский ноутбук

Компания Huawei, находящаяся под давлением американских санкций, выпустила ноутбук Qingyun L410 без процессора и ОС из США. Мобильный ПК, пишет портал ITHome, предназначен в первую очередь для корпоративных и правительственных клиентов Китая, хотя в этой стране его могут приобрести и обычные потребители.

На момент публикации материала Qingyun L410 был доступен на крупной китайской интернет-площадке JD. Сроки его появления в других государствах не установлены.

В качестве процессора в Qingyun L410 используется Kirin 990 – ARM-чип собственной разработки Huawei. Программное обеспечение ноутбука – это Linux-дистрибутив под названием Unity OS или UOS, считающийся одной из нескольких государственных операционных систем Китая.

Huawei MateBook 14 - с него скопирован Qingyun L410

В рознице цена Qingyun L410 составляет около $1272 (94 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 мая 2021 г.). Эта комплектация предусматривает 8 ГБ оперативной памяти, штатный накопитель на 256 ГБ и полное отсутствие предустановленной ОС – покупателю нужно будет поставить ее самостоятельно. Модификация с теми же характеристиками и Unity OS обойдется в $1390 (102,7 тыс. руб.). Впервые информация о подготовке Huawei к выпуску этого ноутбука появилась в декабре 2020 г. Компания на тот момент не стала подтверждать или опровергать ее.

Дежавю по-китайски

Qingyun L410 нельзя считать полностью новым ноутбуком. С точки зрения дизайна и эргономики это Huawei MateBook B5-420, он же MateBook 14 для китайского госсектора, поделившийся с ним своим корпусом. Оригинальный ноутбук изначально работал на процессоре Intel и поставлялся с Windows 10, хотя у Huawei была попытка выпуска ряда моделей ноутбуков с Deepin – еще одним китайским Linux-дистрибутивом.

Ноутбук Huawei Qingyun L410

Все прочие особенности MateBook B5-420 в Qingyun L410 тоже сохранены, то есть Huawei в проработку эргономики лэптопа не вкладывалась. На месте даже веб-камера, расположенная здесь прямо в клавиатуре и маскирующаяся под одну из кнопок.

Возможности процессора

Чип Kirin 990 – одна из самых современных разработок Huawei, которой, тем не менее, на момент выхода Qingyun L410 было более полутора лет. Как сообщал CNews, премьера этого процессора состоялась еще в сентябре 2019 г., а год спустя ему на смену пришел более современный Kirin 9000.

Kirin 990 выпускался на фабрике компании TSMC по 7-нанометровому техпроцессу, но сейчас ей запрещено производить для Huawei чипы по современным технологиям. Пока неизвестно, сколько таких процессоров у Huawei в запасе.

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В составе Kirin 990 есть восемь ядер в трех кластерах. В первом находятся два высокопроизводительных ядра Cortex A76 с частотой 2,86 ГГц, во второй – еще пара Cortex A76, но с более низкой частотой (2,09 ГГц). Третий кластер вмещает четыре энергоэффективных ядра Cortex A55 на частоте 1,86 ГГц. В наличии также видеокарта Mali G76MP16 на частоте до 700 МГц, у которой есть свои 16 ядер.

Спецификации ноутбука

Помимо процессора, в ноутбуке Qingyun L410 есть оперативная память LPDDR4-4266. До более современной LPDDR5 Huawei не стала обновлять ее, потому что Kirin 990 этот стандарт не поддерживает.

Веб-камера, скрытая в клавиатуре ноутбука

Емкость встроенного в ноутбук накопителя может достигать 512 ГБ. Вместе с экраном на 14 дюймов, поддерживающим разрешение 2К и имеющим соотношение сторон 3:2, лэптоп весит 1,49 кг.

Толщина Qingyun L410 составляет 16 мм. В ноутбуке присутствуют сканер отпечатков пальцев, активная система охлаждения Shark Fin 2.0 и корпус из металла. По данным портала CNX Software, пользователь сможет заменить Unity OS на Harmony OS 2.0, как только она выйдет. Harmony OS – это фирменная платформа Huawei, на которую она хочет перевести все свои устройства, от телевизоров до смартфонов и компьютеров. Ее первую версию она показала еще в августе 2019 г., а анонс версии 2.0 состоялся в сентябре 2020 г.

Стандартная операционная система

Несмотря на возможность установки любой ОС, поддерживающей ARM-процессоры, и скорого перехода на Harmony OS, основная операционка для ноутбука Qingyun L410 – это именно Unity OS. Она создается в версиях для ПК и серверов, ее первую публичную бета-версию разработчики выпустили 19 декабря 2019 г., а до первой стабильной версии она обновилась 14 января 2020 г.

Интерфейс Unity OS

В основе Unity OS лежит Linux-дистрибутив Deepin, который сам по себе построен на Debian. У Huawei даже есть опыт выпуска мобильных ПК с Deepin внутри – в сентябре 2019 г. она анонсировала семейство лэптопов с этим дистрибутивом на борту, продажи которого стартовали в октябре 2019 г.