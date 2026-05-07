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Huawei HarmonyOS Harmony OS HMOS Harmonica Hongmeng OS ранее Kirin OS

Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS

   

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07.05.2026 «Юникон Бизнес Солюшнс» будет внедрять Arenadata Harmony MDM
27.03.2026 «Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С»
14.11.2025 Arenadata Harmony MDM поможет ТМК управлять данными о материалах
02.09.2025 Arenadata Harmony MDM включена в реестр российского программного обеспечения
16.07.2025 В Arenadata Harmony MDM появился ИИ-агент
19.05.2025 США собрались запретить распространение по миру китайского «убийцы» Android

США хотят воспрепятствовать распространению HarmonyOS Республиканец Джон Моленар (John Moolenaar) и демократ Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), входящие в состав специального комитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю, п
12.05.2025 Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen

тей о своих мобильных ПК Huawei в рамках премьеры не раскрыла. Windows на них не будет – ее заменит Harmony OS. Как пишет портал Liliputing, Huawei пообещала поддержку более 2000 приложений на

07.05.2025 Готовится к выходу уникальный ПК с новой операционкой на замену Windows. И это не Linux

Windows по-китайски Компания Huawei завершила разработку первого в мире настольного компьютера под управлением Harmony OS. Как пишет профильный портал Huawei Central, его премьера ожидается 8 мая 2025 г. Harmony OS – это экосистемная операционная система Huawei, презентация которой состоялась в а
14.10.2024 Гигантский производитель смартфонов и умной техники решился на полный отказ от Android. До «дня икс» меньше недели

естированию этой ОС присоединилось более 1 млн человек. HarmonyOS Next – это новая версия платформы Harmony OS – форка Android Open Source Project, который Huawei показала в августе 2019 г. Отл
29.07.2024 Ноутбук Huawei на уникальной ОС, «убийце» Windows и Android, будет работать на «комично медленном» процессоре

я Huawei работает над ноутбуком, который будет управляться сравнительно новой операционной системой Harmony OS Next. Это собственная разработка компании на замену Android и Windows, которую она
18.07.2024 Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android

кие программы она будет поддерживать – возможно, только АРР-файлы, ставшие стандартом для мобильной Harmony OS. Подавляющее большинство ноутбуков Huawei, по крайней мере, тех, что продаются за

14.11.2023 Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы»

ервисов и приложений под ОС Android, пишет портал Gizmochina. Они одна за другой открывают для себя Harmony OS – платформу китайского техногиганта Huawei, созданную 2019 г. буквально назло Goog
13.11.2023 Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными

юдей по-прежнему покупают гаджеты на Android и iOS. Huawei не раскрывает точное число пользователей Harmony OS и количество проданных устройств на ее основе. Разработчики всех стран, объединяйт
28.07.2022 Huawei крупно переделала своего «убийцу» Android. Что изменилось?

ти все функции системы, включая как внешнюю оболочку, так и скрытые от глаз алгоритмы безопасности. Harmony OS – это замена Android на смартфонах и других умных устройствах Huawei. Компания вып
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2

лучила безрамочный 2K-экран Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма, фирменную операционную систему Harmony OS, обновленный дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройко
03.12.2021 Новая мобильная ОС Huawei работает намного быстрее Android. Назван срок ее появления в России

почти готова к запуску HarmonyOS 2.0 за пределами Поднебесной. Дерек Ю подчеркнул, что смартфоны на Harmony OS работают на 10% быстрее аналогичных моделей под управлением Android. Об этом говор
22.10.2021 Huawei создала совершенно новый язык программирования

Cangjie должен стать связующим звеном между двумя операционными системами Huawei – пользовательской Harmony OS и облачной OpenEuler. Он должен объединить их в сфере разработки приложений. Такую
16.09.2021 Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов

Компания Huawei сообщила, что фирменную операционную систему HarmonyOS 2 установили более 100 млн пользователей. 2 июня 2021 г. было выпущено обновление д
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S

Huawei объявляет о начале распространения новой версии фирменной операционной системы Harmony OS 2.0 (2.0.0.191) для умных экранов Huawei Vision S. Обновление предлагает несколько
05.07.2021 Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента

брал в бенчмарке почти 183 балла, заняв первое место. На второй строчке оказался еще один аппарат с Harmony OS на борту – Huawei Mate 40E 4G, получивший 181,03 балла. Замыкает первую тройку еще
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео

омпания Huawei привезла в Россию умные телевизоры Vision S на базе собственной операционной системы Harmony OS. Как сообщили CNews ее представители, на российском рынке будут доступны две модел
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео

есто Android Huawei анонсировала первые в мире устройства на своей собственной операционной системе Harmony OS 2.0. Это второе поколение оригинальной Harmony OS, премьера которого состоя
09.04.2021 Huawei рассказала о технологическом будущем Harmony OS

т возможности для отраслевой трансформации. Кроме того, Ван Чэнлу призвал к сотрудничеству игроков всех уровней, чтобы совместно построить успешную экосистему и сформировать эру мобильного интернета. HarmonyOS, являясь операционной системой следующего поколения, позволяет разнообразным умным устройствам подключаться и взаимодействовать друг с другом, обеспечивая плавное и адаптированное под
09.03.2021 Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту

Harmony OS 2.0 назвали форком Android Мобильная операционная система Harmony OS 2.0, которая позиционируется ее разработчиком – китайской Huawei – в качестве неза
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов

wei Developer Day 2020 в Пекине официально представила бета-версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств. Релиз ознаменовал важный этап в создании комплексной и
16.12.2020 Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео

Китайская альтернатива Android Компания Huawei выпустила операционную систему Harmony OS 2.0 для своих смартфонов, работающих под управлением ОС Android. Она, пишет ресурс
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS

дставлены обновления ключевых экосистемных продуктов Huawei и Honor: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services). Инновации, реализо
11.09.2020 Huawei выпустила ОС c открытым кодом на замену Android

Второе пришествие Harmony OS Компания Huawei провела презентацию своей новейшей ОС Harmony OS 2.0, ориен
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы

Huawei анонсировала крупные обновления продуктов HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS Core 5.0, Huawei HiLink и Huawei Research. Это позволит разработч
13.05.2020 Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei

Замена Android Опубликован «живой» снимок первого в мире смартфона на Harmony OS – собственной мобильной платформе компании Huawei. Фотография появилась в китайско
03.09.2019 Выложен бесплатный компилятор приложений из Android в мобильную ОС Huawei. Обещан 60% рост скорости

Ключ в мир Harmony OS Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исхо
09.08.2019 Huawei выпустила своего «убийцу» Android. В чем их отличия?

Китайский аналог Android Компания Huawei выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, известную также как Kirin OS и HongMeng. Платформа разработана для использования

08.08.2019 Раскрыты подробности о первом в мире смарт-ТВ, работающем на «убийце» Android

Доступные смарт-ТВ из Китая Опубликованы «живые» фотографии смарт-телевизора Honor Smart Screen на базе операционной системы HongMeng. Над новыми ТВ работает компания Huawei (Honor – это ее дочерний бренд, под которым она производит недорогие гаджеты), а свою платформу HongMeng она планирует сделать универсаль
10.07.2019 Рассекречены первые отличия новой ОС Huawei от Android

есной 2019 г. Перспективы HongMeng Фирменная ОС Huawei, создаваемая с 2012 г. и также известная как Kirin OS, будет устанавливаться не только на смартфоны и планшеты китайского вендора. По слов
05.07.2019 Впервые объявлен срок выхода «убийцы» Android от Huawei. Что о нем известно?

ndroid Huawei прилагает все усилия, чтобы Hongmeng OS (рабочее название, может быть переименована в Kirin OS, Oak или в Ark OS) была максимально похожа на Android. Делает она это для упрощения

20.04.2018 Schneider Electric представила решения Harmony eXLhoist Compact
05.03.2014 Harmony Smart Keyboard - клавиатура для всего
07.11.2011 МТС запустила платформу Harmony Gateway для сжатия трафика при передаче данных в мобильных сетях

Публикаций - 205, упоминаний - 316

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