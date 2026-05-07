Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS

США собрались запретить распространение по миру китайского «убийцы» Android США хотят воспрепятствовать распространению HarmonyOS Республиканец Джон Моленар (John Moolenaar) и демократ Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), входящие в состав специального комитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю, п

Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen тей о своих мобильных ПК Huawei в рамках премьеры не раскрыла. Windows на них не будет – ее заменит Harmony OS. Как пишет портал Liliputing, Huawei пообещала поддержку более 2000 приложений на

Готовится к выходу уникальный ПК с новой операционкой на замену Windows. И это не Linux Windows по-китайски Компания Huawei завершила разработку первого в мире настольного компьютера под управлением Harmony OS. Как пишет профильный портал Huawei Central, его премьера ожидается 8 мая 2025 г. Harmony OS – это экосистемная операционная система Huawei, презентация которой состоялась в а

Гигантский производитель смартфонов и умной техники решился на полный отказ от Android. До «дня икс» меньше недели естированию этой ОС присоединилось более 1 млн человек. HarmonyOS Next – это новая версия платформы Harmony OS – форка Android Open Source Project, который Huawei показала в августе 2019 г. Отл

Ноутбук Huawei на уникальной ОС, «убийце» Windows и Android, будет работать на «комично медленном» процессоре я Huawei работает над ноутбуком, который будет управляться сравнительно новой операционной системой Harmony OS Next. Это собственная разработка компании на замену Android и Windows, которую она

Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android кие программы она будет поддерживать – возможно, только АРР-файлы, ставшие стандартом для мобильной Harmony OS. Подавляющее большинство ноутбуков Huawei, по крайней мере, тех, что продаются за

Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы» ервисов и приложений под ОС Android, пишет портал Gizmochina. Они одна за другой открывают для себя Harmony OS – платформу китайского техногиганта Huawei, созданную 2019 г. буквально назло Goog

Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными юдей по-прежнему покупают гаджеты на Android и iOS. Huawei не раскрывает точное число пользователей Harmony OS и количество проданных устройств на ее основе. Разработчики всех стран, объединяйт

Huawei крупно переделала своего «убийцу» Android. Что изменилось? ти все функции системы, включая как внешнюю оболочку, так и скрытые от глаз алгоритмы безопасности. Harmony OS – это замена Android на смартфонах и других умных устройствах Huawei. Компания вып

Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 лучила безрамочный 2K-экран Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма, фирменную операционную систему Harmony OS, обновленный дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройко

Новая мобильная ОС Huawei работает намного быстрее Android. Назван срок ее появления в России почти готова к запуску HarmonyOS 2.0 за пределами Поднебесной. Дерек Ю подчеркнул, что смартфоны на Harmony OS работают на 10% быстрее аналогичных моделей под управлением Android. Об этом говор

Huawei создала совершенно новый язык программирования Cangjie должен стать связующим звеном между двумя операционными системами Huawei – пользовательской Harmony OS и облачной OpenEuler. Он должен объединить их в сфере разработки приложений. Такую

Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов Компания Huawei сообщила, что фирменную операционную систему HarmonyOS 2 установили более 100 млн пользователей. 2 июня 2021 г. было выпущено обновление д

Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S Huawei объявляет о начале распространения новой версии фирменной операционной системы Harmony OS 2.0 (2.0.0.191) для умных экранов Huawei Vision S. Обновление предлагает несколько

Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента брал в бенчмарке почти 183 балла, заняв первое место. На второй строчке оказался еще один аппарат с Harmony OS на борту – Huawei Mate 40E 4G, получивший 181,03 балла. Замыкает первую тройку еще

В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео омпания Huawei привезла в Россию умные телевизоры Vision S на базе собственной операционной системы Harmony OS. Как сообщили CNews ее представители, на российском рынке будут доступны две модел

Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео есто Android Huawei анонсировала первые в мире устройства на своей собственной операционной системе Harmony OS 2.0. Это второе поколение оригинальной Harmony OS, премьера которого состоя

Huawei рассказала о технологическом будущем Harmony OS т возможности для отраслевой трансформации. Кроме того, Ван Чэнлу призвал к сотрудничеству игроков всех уровней, чтобы совместно построить успешную экосистему и сформировать эру мобильного интернета. HarmonyOS, являясь операционной системой следующего поколения, позволяет разнообразным умным устройствам подключаться и взаимодействовать друг с другом, обеспечивая плавное и адаптированное под

«Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту Harmony OS 2.0 назвали форком Android Мобильная операционная система Harmony OS 2.0, которая позиционируется ее разработчиком – китайской Huawei – в качестве неза

Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов wei Developer Day 2020 в Пекине официально представила бета-версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств. Релиз ознаменовал важный этап в создании комплексной и

Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео Китайская альтернатива Android Компания Huawei выпустила операционную систему Harmony OS 2.0 для своих смартфонов, работающих под управлением ОС Android. Она, пишет ресурс

Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS дставлены обновления ключевых экосистемных продуктов Huawei и Honor: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services). Инновации, реализо

Huawei выпустила ОС c открытым кодом на замену Android Второе пришествие Harmony OS Компания Huawei провела презентацию своей новейшей ОС Harmony OS 2.0, ориен

Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы Huawei анонсировала крупные обновления продуктов HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS Core 5.0, Huawei HiLink и Huawei Research. Это позволит разработч

Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei Замена Android Опубликован «живой» снимок первого в мире смартфона на Harmony OS – собственной мобильной платформе компании Huawei. Фотография появилась в китайско

Выложен бесплатный компилятор приложений из Android в мобильную ОС Huawei. Обещан 60% рост скорости Ключ в мир Harmony OS Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исхо

Huawei выпустила своего «убийцу» Android. В чем их отличия? Китайский аналог Android Компания Huawei выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, известную также как Kirin OS и HongMeng. Платформа разработана для использования

Раскрыты подробности о первом в мире смарт-ТВ, работающем на «убийце» Android Доступные смарт-ТВ из Китая Опубликованы «живые» фотографии смарт-телевизора Honor Smart Screen на базе операционной системы HongMeng. Над новыми ТВ работает компания Huawei (Honor – это ее дочерний бренд, под которым она производит недорогие гаджеты), а свою платформу HongMeng она планирует сделать универсаль

Рассекречены первые отличия новой ОС Huawei от Android есной 2019 г. Перспективы HongMeng Фирменная ОС Huawei, создаваемая с 2012 г. и также известная как Kirin OS, будет устанавливаться не только на смартфоны и планшеты китайского вендора. По слов