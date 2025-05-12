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Huawei HiSilicon Kirin серия микропроцессоров
СОБЫТИЯ
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|12.05.2025
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Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen
Настольный Huawei Компания Huawei ведет разработку процессора Kirin X90 для настольных компьютеров, пишет портал Gizchina. Он предназначен для ПК под управ
|27.12.2023
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Возвращение десятилетия. Huawei ворвался в топ мирового рынка процессоров вопреки санкциям США. Опрос
е» HiSilicon, пока весной 2020 г. власти США не ввели против нее ограничения. До этого момента чипы Kirin были одними из лучших в мире, а некоторые модели и вовсе опережали по своим возможностя
|15.03.2023
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Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm
ссор Kirin 950 – первый в мире CPU на ядрах Cortex-A72 и с графикой Mali-T880. В 2016 г. его сменил Kirin 960, раньше других получивший графику ARM Mali-G71. Процессоры Huawei годами опережали
|10.08.2020
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США разгромили производство процессоров Huawei Kirin
Судьба микросхем под вопросом Huawei прекратит производство микросхем Kirin уже в середине сентября 2020 г. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой
|03.07.2020
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Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена
ртe продаж нового смартфона флагманской серии Honor 30 – Honor 30S. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также б
|22.05.2020
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Huawei улизнула из-под санкций США. Она нашла сразу трех новых производителей процессоров
Вместо одного производителя – три Компания Huawei нашла выход из ситуации, сложившейся с производством ее собственных процессоров Kirin на фабрике TSMC, которое скоро прекратится по решению властей США. В будущем ее мобильные гаджеты будут собираться на чипах сторонних вендоров – компания ведет переговоры сразу с тремя пр
|16.04.2020
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Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить
Новый процессор Huawei Компания Huawei разработала новый мобильный процессор Kirin 985 для доступных флагманских смартфонов. Новый чип оказался дешевле топового Kirin<
|13.12.2019
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Huawei выпускает самый мощный мобильный процессор в мире
Самый передовой процессор Раскрыты первые подробности о новейшем процессоре Kirin 1020, над которым работает китайский техногигант Huawei. У него есть все шансы стать са
|01.10.2019
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Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США
онов Компания Huawei приступила к пробному производству уникального на 1 октября 2019 г. процессора Kirin 1000. Это новый флагманский чип, ориентированный на будущие топовые смартфоны и, возмож
|06.09.2019
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Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G
сор для новых флагманов Компания Huawei сообщила CNews о создании новейшего флагманского процессора Kirin 990. Чип будет устанавливаться в топовые смартфоны брендов Huawei и Honor, и старшая ег
|06.09.2019
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Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G
Huawei представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G-версию. Новая линейка процессоров была создана, чтобы значительно повысить
|20.06.2019
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Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов
Новые смартфоны на новом процессоре Компания Huawei разработала мобильный процессор Kirin 810 с 7-нанометровым техпроцессом. Чип ляжет в основу новой серии смартфонов Nova 5, в
|13.11.2018
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Kirin 980: семь миллиардов и семь нанометров
Huawei показала созданный по 7-нанометровому техпроцессу процессор Kirin 980. Процессор состоит из 6,9 миллиардов транзисторов. В Kirin 980 были впервые
|24.09.2018
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Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple
awei, китайский производитель решений в сфере телекоммуникаций, заявил, что его новый фирменный чип Kirin 980 превосходит не только предшественника Kirin 970, но и последний процессор Ap
|31.08.2018
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Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм
ый директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусственного интеллекта. Став первым коммерч
|14.08.2018
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Новый флагман Huawei Mate 20 будет работать на секретном 7 нм процессоре
ов (на китайском языке), на которых впервые идентифицирован будущий флагманский мобильный процессор Kirin 980 компании HiSilicon (входит в корпорацию Huawei) и определены особенности архитектур
|02.04.2018
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Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года
Фирменный процессор Huawei HiSilicon Kirin 970 с технологией ИИ и нейронными сетями, работающий на основе машинного обучения, «пер
|17.10.2017
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Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены
ила смартфоны Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Porsche Design Huawei Mate 10 на базе процессора Kirin 970 и интерфейса EMUI 8.0. «Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственно
|04.09.2017
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Huawei решила обогнать Apple и Samsung за счет процессора с искусственным интеллектом
роста производительности и на 50% большее энергосбережение нежели у его предшественника, процессора Kirin 960. Особенности нового процессора HuaweiМобильный чип Kirin 970 представляет собой 8-я
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