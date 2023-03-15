Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров

Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm ссор Kirin 950 – первый в мире CPU на ядрах Cortex-A72 и с графикой Mali-T880. В 2016 г. его сменил Kirin 960, раньше других получивший графику ARM Mali-G71. Процессоры Huawei годами опережали

США разгромили производство процессоров Huawei Kirin Судьба микросхем под вопросом Huawei прекратит производство микросхем Kirin уже в середине сентября 2020 г. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой

Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена ртe продаж нового смартфона флагманской серии Honor 30 – Honor 30S. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также б

Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены рамочным экраном с диагональю 10,4 дюйма, функцией защиты зрения, мощной аудиосистемой, процессором Kirin 810 и набором интеллектуальных технологий, упрощающих решение повседневных задач. Huawe

Huawei улизнула из-под санкций США. Она нашла сразу трех новых производителей процессоров Вместо одного производителя – три Компания Huawei нашла выход из ситуации, сложившейся с производством ее собственных процессоров Kirin на фабрике TSMC, которое скоро прекратится по решению властей США. В будущем ее мобильные гаджеты будут собираться на чипах сторонних вендоров – компания ведет переговоры сразу с тремя пр

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Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны но дешевеет — сейчас аппарат официально продается за 32 тыс. рублей. И это за топовый фирменный чип Kirin 980, яркий AMOLED-дисплей с небольшой «каплей» и подэкранным датчиком, а также флагманс

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Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США онов Компания Huawei приступила к пробному производству уникального на 1 октября 2019 г. процессора Kirin 1000. Это новый флагманский чип, ориентированный на будущие топовые смартфоны и, возмож

Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G сор для новых флагманов Компания Huawei сообщила CNews о создании новейшего флагманского процессора Kirin 990. Чип будет устанавливаться в топовые смартфоны брендов Huawei и Honor, и старшая ег

Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G Huawei представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G-версию. Новая линейка процессоров была создана, чтобы значительно повысить

Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов Новые смартфоны на новом процессоре Компания Huawei разработала мобильный процессор Kirin 810 с 7-нанометровым техпроцессом. Чип ляжет в основу новой серии смартфонов Nova 5, в

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Kirin 980: семь миллиардов и семь нанометров Huawei показала созданный по 7-нанометровому техпроцессу процессор Kirin 980. Процессор состоит из 6,9 миллиардов транзисторов. В Kirin 980 были впервые

Huawei объявила о старте продаж в России новой флагманской серии смартфонов Mate 20 и умных часов Watch GT. Цены флагманской серии смартфонов Huawei Mate 20. Это первые устройства, построенные на базе процессора Kirin 980 — первого в мире коммерческого процессора, изготовленного по 7-нанометровой техноло

Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple awei, китайский производитель решений в сфере телекоммуникаций, заявил, что его новый фирменный чип Kirin 980 превосходит не только предшественника Kirin 970, но и последний процессор Ap

Всё самое интересное с IFA 2018 ее и умнее Однозначно одной из самых интересных новинок выставки стал мобильный процессор HiSilicon Kirin 980 от Huawei, построенный на 7 нм техпроцессе. Он опережает Qualcomm Snapdargon 845 по

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Новый флагман Huawei Mate 20 будет работать на секретном 7 нм процессоре ов (на китайском языке), на которых впервые идентифицирован будущий флагманский мобильный процессор Kirin 980 компании HiSilicon (входит в корпорацию Huawei) и определены особенности архитектур

Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года Фирменный процессор Huawei HiSilicon Kirin 970 с технологией ИИ и нейронными сетями, работающий на основе машинного обучения, «пер

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