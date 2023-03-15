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Huawei HiSilicon Kirin серия микропроцессоров

Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров


15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm

ссор Kirin 950 – первый в мире CPU на ядрах Cortex-A72 и с графикой Mali-T880. В 2016 г. его сменил Kirin 960, раньше других получивший графику ARM Mali-G71. Процессоры Huawei годами опережали

10.08.2020 США разгромили производство процессоров Huawei Kirin

Судьба микросхем под вопросом Huawei прекратит производство микросхем Kirin уже в середине сентября 2020 г. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой

03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена

ртe продаж нового смартфона флагманской серии Honor 30 – Honor 30S. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также б
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены

рамочным экраном с диагональю 10,4 дюйма, функцией защиты зрения, мощной аудиосистемой, процессором Kirin 810 и набором интеллектуальных технологий, упрощающих решение повседневных задач. Huawe
22.05.2020 Huawei улизнула из-под санкций США. Она нашла сразу трех новых производителей процессоров

Вместо одного производителя – три Компания Huawei нашла выход из ситуации, сложившейся с производством ее собственных процессоров Kirin на фабрике TSMC, которое скоро прекратится по решению властей США. В будущем ее мобильные гаджеты будут собираться на чипах сторонних вендоров – компания ведет переговоры сразу с тремя пр
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить

Новый процессор Huawei Компания Huawei разработала новый мобильный процессор Kirin 985 для доступных флагманских смартфонов. Новый чип оказался дешевле топового Kirin<
25.02.2020 Huawei представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Цена

ерии Huawei Mate X. Получив полный набор актуальных технологий, среди которых флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G связи и тонкий корпус с механическим шарниром Falcon Wing, новинка

26.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

но дешевеет — сейчас аппарат официально продается за 32 тыс. рублей. И это за топовый фирменный чип Kirin 980, яркий AMOLED-дисплей с небольшой «каплей» и подэкранным датчиком, а также флагманс
13.12.2019 Huawei выпускает самый мощный мобильный процессор в мире

Самый передовой процессор Раскрыты первые подробности о новейшем процессоре Kirin 1020, над которым работает китайский техногигант Huawei. У него есть все шансы стать са
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото

ж в России умных часов нового поколения Huawei Watch GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специально для носимых устройств, и выпускаются в двух вариантах с д
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США

онов Компания Huawei приступила к пробному производству уникального на 1 октября 2019 г. процессора Kirin 1000. Это новый флагманский чип, ориентированный на будущие топовые смартфоны и, возмож
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G

сор для новых флагманов Компания Huawei сообщила CNews о создании новейшего флагманского процессора Kirin 990. Чип будет устанавливаться в топовые смартфоны брендов Huawei и Honor, и старшая ег
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G

Huawei представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G-версию. Новая линейка процессоров была создана, чтобы значительно повысить
20.06.2019 Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов

Новые смартфоны на новом процессоре Компания Huawei разработала мобильный процессор Kirin 810 с 7-нанометровым техпроцессом. Чип ляжет в основу новой серии смартфонов Nova 5, в

16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

активной работы, и достойное качество фотографий. Более того, аппарат работает на мощном 8-ядерном HiSilicon Kirin 970 с нейромодулем, который установлен в прежних флагманах Huawei. Оперативно
13.11.2018 Kirin 980: семь миллиардов и семь нанометров

Huawei показала созданный по 7-нанометровому техпроцессу процессор Kirin 980. Процессор состоит из 6,9 миллиардов транзисторов. В Kirin 980 были впервые

17.10.2018 Huawei объявила о старте продаж в России новой флагманской серии смартфонов Mate 20 и умных часов Watch GT. Цены

флагманской серии смартфонов Huawei Mate 20. Это первые устройства, построенные на базе процессора Kirin 980 — первого в мире коммерческого процессора, изготовленного по 7-нанометровой техноло
24.09.2018 Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple

awei, китайский производитель решений в сфере телекоммуникаций, заявил, что его новый фирменный чип Kirin 980 превосходит не только предшественника Kirin 970, но и последний процессор Ap
05.09.2018 Всё самое интересное с IFA 2018

ее и умнее Однозначно одной из самых интересных новинок выставки стал мобильный процессор HiSilicon Kirin 980 от Huawei, построенный на 7 нм техпроцессе. Он опережает Qualcomm Snapdargon 845 по
31.08.2018 Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм

ый директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусственного интеллекта. Став первым коммерч
14.08.2018 Новый флагман Huawei Mate 20 будет работать на секретном 7 нм процессоре

ов (на китайском языке), на которых впервые идентифицирован будущий флагманский мобильный процессор Kirin 980 компании HiSilicon (входит в корпорацию Huawei) и определены особенности архитектур
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года

Фирменный процессор Huawei HiSilicon Kirin 970 с технологией ИИ и нейронными сетями, работающий на основе машинного обучения, «пер
28.11.2017 Huawei выпустила бюджетный смартфон с характеристиками флагмана

Китае новый смартфон Honor V10. Новинка обладает безрамочным дизайном, оснащена мощным процессором Kirin 970 и сдвоенной основной камерой. Несмотря на большой 6-дюймовый экран почти во всю пер
17.10.2017 Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены

ила смартфоны Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Porsche Design Huawei Mate 10 на базе процессора Kirin 970 и интерфейса EMUI 8.0. «Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственно
04.09.2017 Huawei решила обогнать Apple и Samsung за счет процессора с искусственным интеллектом

роста производительности и на 50% большее энергосбережение нежели у его предшественника, процессора Kirin 960. Особенности нового процессора HuaweiМобильный чип Kirin 970 представляет собой 8-я

Публикаций - 332, упоминаний - 563

Huawei замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Huawei 3641 300
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 571 107
Samsung Electronics 9892 103
Google LLC 11281 103
Apple Inc 11523 90
Leica Camera 249 66
Xiaomi 1450 63
Qualcomm Technologies 1742 61
5nine Software 1910 51
Intel Corporation 11816 46
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 763 45
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6538 39
4A Games 788 38
Microsoft Corporation 23927 36
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 27
MediaTek 483 25
LG Electronics 3558 25
BBK OPPO Electronics 357 23
BBK OnePlus 200 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5625 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 313 21
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 273 20
Meta Platforms - Facebook 4362 19
ZTE Corporation 732 19
Yandex - Яндекс 6255 19
Huawei - HiSilicon Technologies 51 18
Lenovo Group 2221 18
Sony 6481 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 490 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1984 16
Huawei Mobile Services 65 15
AMD - Advanced Micro Devices 3963 15
ДОК 801 13
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 277 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 85 10
HMD Global - Nokia 131 10
HTC Corporation 1492 10
Nvidia Corp 3277 10
X Corp - Twitter 2776 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6740 29
Carl Zeiss AG 292 12
TÜV Rheinland Group 114 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1973 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6298 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1084 8
Porsche Design GmbH 23 8
Геометрия НПО 132 7
Porsche - Порше Руссланд 98 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4891 6
Связной ГК 1354 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 459 5
Boeing 992 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 4
Градиент 84 3
Россети Ленэнерго 1941 3
Открытие ФК - Банк Открытие 521 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 412 3
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 241 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 186 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 146 2
KGI Securities 50 2
Volkswagen Audi Group 199 2
LEGO 233 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Asahi Glass 43 1
Афимолл ТРЦ 19 1
Ferrari NV 155 1
Резонанс НПП 354 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 1
Меркури - Mercury 214 1
Caterpillar - Катерпиллар 88 1
JD.com - Jingdong Mall 85 1
SoftBank Group 250 1
Студия Артемия Лебедева 94 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 39 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1095 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1373 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4032 23
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 370 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 260 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 618 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10047 3
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 27 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 3
Президент Российской Федерации 3949 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2143 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 97 2
Судебная власть - Judicial power 2183 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 54 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 136 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
Шанхайское муниципальное народное правительство - Муниципальное народное правительство Шанхая 6 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 84 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 188 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 416 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3230 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4647 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2860 1
4CIO 755 38
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 14
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 10
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 5
8K Association - Ассоциация 8K 169 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 2
Linux Foundation 176 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 262 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22345 298
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19701 250
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8675 171
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8951 169
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12048 147
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1885 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23124 130
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6783 123
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5735 118
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9366 111
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7328 109
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7072 104
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5857 102
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Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 690 95
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 871 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11891 87
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4310 84
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2521 79
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2283 69
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13600 60
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Google Android 8 - Android Oreo 190 30
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Microsoft Windows 14834 27
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2570 27
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Moore Gordon - Мур Гордон 63 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 32 1
Комлев Николай 82 1
Евдокимов Андрей 80 1
Трушкин Константин 55 1
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Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 36
Европа 21384 35
Южная Корея - Республика 6392 31
Китай - Тайвань 3838 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13827 25
Германия - Федеративная Республика 12329 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4964 21
Япония 13068 15
Италия - Итальянская Республика 4256 14
Франция - Французская Республика 7653 11
Индия - Bharat 5206 9
Испания - Королевство 3638 9
Германия - Берлин 706 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40027 8
Испания - Каталония - Барселона 735 8
США - Калифорния - Купертино 252 7
Азия - Азиатский регион 5216 7
Германия - Бавария - Мюнхен 467 7
Америка Северная 3126 6
Малайзия 833 6
Канада 4759 6
Финляндия - Финляндская Республика 3515 5
Америка Латинская 1739 4
Великобритания - Лондон 2375 4
США - Колумбия - Вашингтон 1361 4
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