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Huawei HiSilicon Kirin серия микропроцессоров

Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.05.2025 Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen

Настольный Huawei Компания Huawei ведет разработку процессора Kirin X90 для настольных компьютеров, пишет портал Gizchina. Он предназначен для ПК под управ
27.12.2023 Возвращение десятилетия. Huawei ворвался в топ мирового рынка процессоров вопреки санкциям США. Опрос

е» HiSilicon, пока весной 2020 г. власти США не ввели против нее ограничения. До этого момента чипы Kirin были одними из лучших в мире, а некоторые модели и вовсе опережали по своим возможностя
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm

ссор Kirin 950 – первый в мире CPU на ядрах Cortex-A72 и с графикой Mali-T880. В 2016 г. его сменил Kirin 960, раньше других получивший графику ARM Mali-G71. Процессоры Huawei годами опережали

10.08.2020 США разгромили производство процессоров Huawei Kirin

Судьба микросхем под вопросом Huawei прекратит производство микросхем Kirin уже в середине сентября 2020 г. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой

03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена

ртe продаж нового смартфона флагманской серии Honor 30 – Honor 30S. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также б
22.05.2020 Huawei улизнула из-под санкций США. Она нашла сразу трех новых производителей процессоров

Вместо одного производителя – три Компания Huawei нашла выход из ситуации, сложившейся с производством ее собственных процессоров Kirin на фабрике TSMC, которое скоро прекратится по решению властей США. В будущем ее мобильные гаджеты будут собираться на чипах сторонних вендоров – компания ведет переговоры сразу с тремя пр
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить

Новый процессор Huawei Компания Huawei разработала новый мобильный процессор Kirin 985 для доступных флагманских смартфонов. Новый чип оказался дешевле топового Kirin<
13.12.2019 Huawei выпускает самый мощный мобильный процессор в мире

Самый передовой процессор Раскрыты первые подробности о новейшем процессоре Kirin 1020, над которым работает китайский техногигант Huawei. У него есть все шансы стать са
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США

онов Компания Huawei приступила к пробному производству уникального на 1 октября 2019 г. процессора Kirin 1000. Это новый флагманский чип, ориентированный на будущие топовые смартфоны и, возмож
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G

сор для новых флагманов Компания Huawei сообщила CNews о создании новейшего флагманского процессора Kirin 990. Чип будет устанавливаться в топовые смартфоны брендов Huawei и Honor, и старшая ег
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G

Huawei представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G-версию. Новая линейка процессоров была создана, чтобы значительно повысить
20.06.2019 Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов

Новые смартфоны на новом процессоре Компания Huawei разработала мобильный процессор Kirin 810 с 7-нанометровым техпроцессом. Чип ляжет в основу новой серии смартфонов Nova 5, в

13.11.2018 Kirin 980: семь миллиардов и семь нанометров

Huawei показала созданный по 7-нанометровому техпроцессу процессор Kirin 980. Процессор состоит из 6,9 миллиардов транзисторов. В Kirin 980 были впервые

24.09.2018 Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple

awei, китайский производитель решений в сфере телекоммуникаций, заявил, что его новый фирменный чип Kirin 980 превосходит не только предшественника Kirin 970, но и последний процессор Ap
31.08.2018 Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм

ый директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусственного интеллекта. Став первым коммерч
14.08.2018 Новый флагман Huawei Mate 20 будет работать на секретном 7 нм процессоре

ов (на китайском языке), на которых впервые идентифицирован будущий флагманский мобильный процессор Kirin 980 компании HiSilicon (входит в корпорацию Huawei) и определены особенности архитектур
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года

Фирменный процессор Huawei HiSilicon Kirin 970 с технологией ИИ и нейронными сетями, работающий на основе машинного обучения, «пер
17.10.2017 Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены

ила смартфоны Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Porsche Design Huawei Mate 10 на базе процессора Kirin 970 и интерфейса EMUI 8.0. «Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственно
04.09.2017 Huawei решила обогнать Apple и Samsung за счет процессора с искусственным интеллектом

роста производительности и на 50% большее энергосбережение нежели у его предшественника, процессора Kirin 960. Особенности нового процессора HuaweiМобильный чип Kirin 970 представляет собой 8-я

Публикаций - 433, упоминаний - 696

Huawei и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 132
Samsung Electronics 11064 124
Apple Inc 13154 122
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 120
Qualcomm Technologies 1974 80
Xiaomi - Сяоми 2231 74
Leica Camera 282 69
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 68
Intel Corporation 12811 62
Microsoft Corporation 25775 43
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LG Electronics 3735 31
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BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 25
Yandex - Яндекс 9216 24
Lenovo Group 2446 24
BBK OPPO Electronics 484 24
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 23
Sony 6739 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Nvidia Corp 4002 20
BBK OnePlus 298 20
Meta Platforms - Facebook 4621 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
ZTE Corporation 800 20
Huawei Mobile Services 75 19
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 19
HTC Corporation 1512 14
Lenovo Motorola 3566 13
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 12
AKG 66 11
X Corp - Twitter 2938 11
HMD Global - Nokia 144 10
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ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 7
TÜV Rheinland Group 181 18
Carl Zeiss AG 307 12
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Porsche Design GmbH 23 8
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Связной ГК 1401 5
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Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Volkswagen Audi Group 232 2
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Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 2
KGI Securities 50 2
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
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Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
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SoftBank Group 284 1
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Совкомбанк Совесть 279 1
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