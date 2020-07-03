Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена

Бренд Honor компании Huawei объявил о стартe продаж нового смартфона флагманской серии Honor 30 – Honor 30S. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также быстрой зарядкой Honor SuperCharge 40 Вт, способной за 30 минут зарядить аккумулятор до 70%.

Honor 30S воплотил в себе актуальные технологические решения на рынке мобильных устройств. Смартфон построен на базе 7-нм процессора Kirin 820 5G, архитектура которого подразумевает одно большое ядро (на базе Cortex-A76), три средних ядра (на базе Cortex-A76), четыре малых ядра (на базе Cortex-A55) и поддерживает максимальную частоту 2,36 ГГц. Такое сочетание значительно повышает энергоэффективность и производительность смартфона. Процессор получил усовершенствованный графический модуль на архитектуре Mali-G57 MC6, а технологии GPU Turbo и Kirin Gaming+ дополнительно повышают игровые возможности смартфона. Новый нейронный модуль гарантирует быструю и эффективную обработку приложений алгоритмами искусственного интеллекта.

Honor 30S создан для любителей мобильной фотографии, которые ценят высокое качество и четкость изображений. Смартфон оснащён основной камерой с четырьмя объективами, в состав которой входит модуль 64 МП с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный модуль 8 МП с диафрагмой f/2.4, модуль 2 МП для измерения глубины резкости и модуль 2 МП с диафрагмой f/2.4 для макросъемки миниатюрных объектов. Сигнальный процессор Kirin ISP 5.0, унаследованный от флагманского 5G-процессора Kirin 990, и интеллектуальные алгоритмы обработки изображений позволяют пользователям создавать качественные фотоснимки.

Фронтальная камера Honor 30S построена на базе сенсора 16 МП с диафрагмой f/2.0. Режим Super Night Selfie позволяет создавать яркие автопортреты даже в условиях слабого освещения – режим автоматически подсвечивает лицо и настраивает свет, насыщенность и контрастность фона благодаря технологии объединения четырех промежуточных снимков.

Honor 30S оснащён безрамочным экраном с диагональю 6,5 дюйма, способным воспроизводить 96% гаммы NTSC. Фронтальная камера смартфона интегрирована в экран, что повышает его полезную площадь и предоставляет комфорт при работе с изображениями, а также во время просмотра фильмов и другого динамичного контента. Задняя панель Honor 30S выполнена из 3D-стекла с нанотекстурным покрытием, переливающимся при изменении угла зрения.

Смартфон оснащён аккумулятором с номинальной ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, с помощью которой можно зарядить смартфон до 70% за 30 минут. А поддержка Dual SIM Dual Standby позволяет использовать сразу две активные сим-карты.

В России Honor 30S доступен в трёх цветах переливающегося корпуса: полночный чёрный, неоновый фиолетовый и титановый серебристый.

Продажи флагманского смартфона Honor 30S начнутся 3 июля в каналах официальных партнеров бренда и 6 июля в интернет-магазине Honor. Рекомендуемая розничная цена смартфона в версии 6 ГБ + 128 ГБ составит 27 990 рублей. За покупку Honor 30S на официальном сайте интернет-магазина Honor пользователи получат скидку в размере 3 000 рублей при добавлении продукта в корзину, а также фитнес-трекер Honor Band 5 или беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. А в период с 19 июня по 31 июля пользователи смартфонов Honor 30S смогут получить купоны на 3 месяца бесплатной подписки на «Яндекс.Плюс» и три любых фильма из раздела «КиноПоиск HD».