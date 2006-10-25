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Телевидение NTSC National Television System Committee Национальный комитет по телевизионным системам Система аналогового цветного телевидения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.10.2006 Pioneer DV-585A – качество дороже

отсутствуют деффекты изображения на крупных планах и динамичных сценах (при отключенном транскодере NTSC/PAL). Уж если тестировать хороший DVD-плеер, то на хорошем телевизоре (Hitachi 42 PD8900
28.07.2006 Тестируем уникальный настенный проектор

-кабелю корректную работу в формате 720p. И конечно же полная поддержка стандартных телеразрешений (NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N), а также полная поддержка всех компьютерных форматов от
09.03.2006 Выбор маленького телевизора: 5 главных советов

росите вы? Запросто, телевизоры с таким разрешением прекрасно работают в США и Японии, где стандарт NTSC предполагает как эти самые 480 строк. Мы же покупаем телевизоры, порой не особо интересу
03.06.2005 Samsung продемонстрировал перспективные разработки в области дисплеев

оматричная OLED-панель с диагональю 40 дюймов для сверхтонких (не толще 3 см) телевизоров Телевизионная ЖК-панель со светодиодной подсветкой и цветопередачей, составляющей 107% цветового пространства NTSC Система задней подсветки на базе светодиодов для мобильных систем, позволяющая отображать 86% цветового охвата NTSC. Представленный на конференции 40-дюймовый прототип OLED-дисплея

03.06.2005 Samsung продемонстрировал перспективные разработки в области дисплеев

оматричная OLED-панель с диагональю 40 дюймов для сверхтонких (не толще 3 см) телевизоров Телевизионная ЖК-панель со светодиодной подсветкой и цветопередачей, составляющей 107% цветового пространства NTSC Система задней подсветки на базе светодиодов для мобильных систем, позволяющая отображать 86% цветового охвата NTSC. Представленный на конференции 40-дюймовый прототип OLED-дисплея

24.08.2004 Новый видеоинтерфейс Sharp автоматически распознает PAL и NTSC

усовершенствованного видеоинтерфейса RB5P0090M IC для малых и средних ЖК-телевизоров. По заявлению компании, модель является первым в мире чипом, который автоматически распознает композитные сигналы NTSC и PAL и трансформирует их в стандарт RGB, использующемся в ЖК-дисплеях. Кроме того, новый видеоинтерфейс позволит снизить на 20% количество компонентов по сравнению с существующими ручными

Публикаций - 432, упоминаний - 459

Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 72
Acer Group - Acer Inc 2776 44
Sony 6739 36
Xiaomi - Сяоми 2231 30
Nvidia Corp 4002 29
LG Electronics 3735 27
Intel Corporation 12811 26
Philips 2099 22
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 20
Xoro Eectronics 81 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 17
Apple Inc 13154 15
Toshiba Corporation 2980 15
Hitachi - Хитачи 1501 15
Microsoft Corporation 25775 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 13
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
Huawei 4676 11
HP Inc. 5883 11
ViewSonic 325 11
JVC Kenwood 422 10
Sharp Corporation 1062 10
Seiko Epson Corporation 908 9
Fostergroup 52 8
Dell EMC 5180 8
Canon 1439 8
Acer - AOpen 58 8
Google LLC 12688 8
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 7
MediaTek - Ralink 595 7
Adobe Systems 1597 7
Nikon 646 7
InFocus 70 6
Optoma 31 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Эра HD - Эра ХД 54 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Россети Ленэнерго 1699 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Композит 99 7
TÜV Rheinland Group 181 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
Верный - торговая сеть 326 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Русский Стиль 45 2
Связной ГК 1401 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Dyson 157 1
Faraday Future - FF 15 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Геометрия НПО 165 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Grundig 42 1
ТПК - Торговая промышленная компания 8 1
101Hotels.com 456 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
ТопМэн 4 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Tesla Motors 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Yamaha - Ямаха 110 1
UMA - United Music Agency 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 178
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 150
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 148
Контрастность 3042 147
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 139
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 134
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 130
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 124
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 123
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 111
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 97
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 94
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 92
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 90
Телевидение - SECAM - Séquentiel couleur à mémoire - Séquentiel couleur avec mémoire - последовательный цвет с памятью 121 85
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 82
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 82
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 80
Наушники - Headphones 4478 80
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 75
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 74
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 74
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 68
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 67
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 66
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 63
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 62
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 62
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 62
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 55
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 55
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 54
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 52
Microsoft Windows 2000 8678 34
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 23
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 22
Microsoft Windows 16882 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 21
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 21
Acer ComfyView 102 21
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 20
Google Android 15243 19
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 18
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 17
Acer Low Dimming 83 17
Intel Core - Семейство процессоров 1251 16
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 16
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 14
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 14
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 14
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 13
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Samsung SyncMaster 71 10
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 10
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 10
Nvidia GeForce GTX 525 10
Intel Core i - Cерия процессоров 534 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 10
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 9
Microsoft Windows 11 827 9
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 9
Linux OS 11533 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 9
Ширшов Павел 76 15
Наумов Максим 100 12
Беляева Татьяна 29 7
Сергеев Иван 74 6
Ксенин Алекс 311 5
Бровкин Дмитрий 55 4
Хоменко Артем 7 3
Чебатко Алексей 7 2
Борушевский Денис 37 2
Овсянников Денис 23 2
Речменский Игорь 21 2
Блохнин Сергей 10 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Виноградов-Фотов Андрей 2 2
Артамонов Вадим 3 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Малафеев Андрей 52 2
Липатов Михаил 7 2
Князева Мария 16 2
Соловьев Александр 120 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Губин Александр 3 1
Лукин Даниил 2 1
Солонин Виталий 90 1
Истомин Максим 26 1
Мазуренко Илья 13 1
Адров Дмитрий 34 1
Беляев Дмитрий 32 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Никитин Николай 24 1
Гришин Андрей 8 1
Болотов Дмитрий 10 1
Левантовский Александр 7 1
Прутков Козьма 7 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Шикина Светлана 1 1
Халутин Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 196
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 48
Япония 13807 45
Европа 24964 43
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Южная Корея - Республика 7052 21
Китай - Тайвань 4245 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Индия - Bharat 5869 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Швеция - Королевство 3782 3
Америка - Американский регион 2206 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Украина 7928 3
США - Калифорния 4829 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Япония - Токио 1020 3
Азия Восточная 191 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Дания - Королевство 1337 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 44
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 34
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 32
Ergonomics - Эргономика 1755 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 22
Английский язык 7030 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Видеокамера - Видеосъёмка 720 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
Литий - Lithium - химический элемент 663 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
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Дневной свет - Дневное освещение 146 6
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 6
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Металлы - Серебро - Silver 827 5
Металлы - Золото - Gold 1251 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
GizmoChina 171 4
Allprojectors.ru 54 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Inquirer 463 2
New Scientist 1448 1
NotebookCheck 18 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Electronista 166 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Silicon 494 1
NE Asia Online 313 1
Euronews - телеканал 52 1
EurekAlert 291 1
Times 661 1
CineTrailer 3 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Televisa - Grupo Televisa - TelevisaUnivision - Univision Communications - Univision Holdings Inc - Spanish International Communications Corporation 9 1
Hardware Zone 20 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ITHome 46 1
Bloomberg 1627 1
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