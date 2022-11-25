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Телевидение NTSC National Television System Committee Национальный комитет по телевизионным системам Система аналогового цветного телевидения



25.11.2022 В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi на замену MacBook и Samsung. Цена, видео 1
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой 1
09.08.2022 Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
26.11.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
10.11.2021 Aopen представит на российском рынке игровой монитор 27HC5UR 1
03.11.2021 В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США 1
29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 1
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 1
20.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1
15.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series 1
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 1
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 1
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP 1
16.08.2021 Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
05.08.2021 Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP c изогнутым 29-дюймовым экраном 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
19.05.2021 Безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов выпускает «Суперфон» и «супертелевизор» 1
16.03.2021 Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео 1
15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео 1
28.09.2020 Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung 1
12.08.2020 Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel 1
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео 1
03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена 1
19.06.2020 Honor объявил о старте предзаказа на смартфон 30S. Цена 1
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены 1

Публикаций - 337, упоминаний - 337

Телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9746 59
Xiaomi 1310 28
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 28
Sony 6484 28
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 24
LG Electronics 3543 23
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 553 21
Philips 2053 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 19
4A Games 742 17
Nvidia Corp 3215 17
Intel Corporation 11677 16
Xoro Eectronics 80 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 15
MAS Elektronik AG 190 15
Toshiba Corporation 2888 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 15
Hitachi - Хитачи 1455 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 13
Apple Inc 11221 12
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 12
Microsoft Corporation 23533 11
Huawei 3514 11
ViewSonic 312 10
HP Inc. 5526 9
Seiko Epson Corporation 888 8
Sharp Corporation 1042 8
JVC Kenwood 411 8
Pioneer Corporation 421 8
AMD - Advanced Micro Devices 3868 8
MediaTek 447 7
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 7
Google LLC 10969 7
Dell EMC 4921 7
ДОК 770 7
Canon 1377 6
Fostergroup 52 6
Navitel - Навител Навигатор 295 6
Fly - Explay - Эксплей 240 6
Acer - AOpen 49 6
Россети Ленэнерго 2352 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 9
Эра HD - Эра ХД 54 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 6
Композит 84 4
TÜV Rheinland Group 96 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Porsche - Порше Руссланд 96 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 3
Связной ГК 1339 2
101Hotels.com 706 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
Верный - торговая сеть 258 2
JD.com - Jingdong Mall 83 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Совкомбанк Совесть 266 1
UMA - United Music Agency 38 1
Carl Zeiss 299 1
Русский Стиль 43 1
Dyson 110 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 1
Grundig 29 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Muse Group 28 1
Геометрия НПО 127 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
DreamWorks Animation LLC 59 1
AliExpress Tmall 73 1
Yamaha - Ямаха 102 1
Nike 175 1
AliExpress 381 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 1
Возрождение - Коммерческий банк 327 1
Porsche Design GmbH 23 1
Tesla Motors 338 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1923 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 481 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 22
4CIO 709 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
Linux Foundation 174 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 1 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 263 166
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 134
Контрастность 2666 126
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5660 120
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6572 117
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11865 115
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17360 101
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3512 99
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 99
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 94
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9353 93
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19261 92
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9150 91
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12536 90
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 77
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1656 76
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12621 73
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2952 69
Аналоговые технологии 2664 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16093 65
Наушники - Headphones 3519 62
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 60
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4510 59
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8687 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21434 56
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 56
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2422 55
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1524 53
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1865 52
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3876 51
Аудиоустройства - Audio devices - акустика - акустические устройства 1692 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11535 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13255 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9854 44
Домашний кинотеатр 926 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 43
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 763 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22017 42
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2327 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15104 41
Microsoft Windows 2000 12692 40
VMware vCloud Director - VMware vCD 234 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 18
AMD Radeon FreeSync 124 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 650 17
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 275 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4362 17
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 693 17
Google Android 12590 16
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 230 15
Intel Core - Семейство процессоров 1746 15
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 15
Apple iPhone 6 6185 14
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 400 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 14
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 13
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 67 13
Acer ComfyView 45 12
Acer Low Dimming 39 12
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 12
Microsoft Windows 14471 11
Google YouTube - Видеохостинг 2436 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 219 10
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 51 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 311 10
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 377 10
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 121 10
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 556 9
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 9
Nvidia GeForce GTX 475 8
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 8
Google Android TV 226 8
Samsung SyncMaster 72 8
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 55 8
Xiaomi PatchWall 40 8
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 143 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 7
Наумов Максим 97 12
Ширшов Павел 76 12
Беляева Татьяна 23 6
Сергеев Иван 74 4
Бровкин Дмитрий 56 4
Хоменко Артем 7 3
Ксенин Алекс 311 3
Артамонов Вадим 3 2
Блохнин Сергей 10 2
Речменский Игорь 20 2
Малафеев Андрей 51 2
Овсянников Денис 23 2
Князева Мария 15 2
Истомин Максим 26 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 9 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 1
Соловьев Александр 65 1
Гришин Андрей 7 1
Прутков Козьма 3 1
Богатырев Кирилл 4 1
Солонин Виталий 89 1
Виноградов-Фотов Андрей 2 1
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 11 1
Губин Александр 3 1
Адров Дмитрий 34 1
Болотов Дмитрий 10 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Ефремов Сергей 16 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Horvath Christopher - Хорват Кристофер 2 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Катаев Александр 40 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 123299 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50237 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15121 39
Япония 12886 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 34
Европа 21327 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 20
Южная Корея - Республика 6295 16
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 10
Германия - Федеративная Республика 12022 8
Земля - планета Солнечной системы 9713 8
Китай - Тайвань 3750 7
Азия - Азиатский регион 4665 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 5
Индия - Республика 5079 5
Беларусь - Белоруссия 4289 4
Финляндия - Финляндская Республика 3477 4
Франция - Французская Республика 7089 4
Америка Северная 2837 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 986 3
США - Калифорния 4669 3
Украина 7284 3
Италия - Итальянская Республика 4229 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 304 3
Швеция - Королевство 3461 3
Америка 2155 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 3
Япония - Токио 922 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 2
Германия - Берлин 701 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Испания - Каталония - Барселона 716 2
Азия Восточная 141 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 490 2
Португалия - Порту 621 2
США - Массачусетс - Бостон 377 2
Великобритания - Лондон 2370 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 2
Европа Восточная 3001 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20260 44
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2176 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9984 28
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4448 25
Ergonomics - Эргономика 1496 22
Английский язык 6168 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4849 18
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15111 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 14
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3421 10
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6104 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10372 7
Дача - дачники 572 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41789 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1600 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4567 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1445 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4009 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24062 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42139 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2585 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 5
Дневной свет - Дневное освещение 134 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1175 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 889 5
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 471 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3422 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1605 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1614 4
Металлы - Серебро - Silver 684 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1378 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3503 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4505 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 4
CNews - ZOOM.CNews 1757 10
91Mobiles 1701 5
GizmoChina 97 4
Allprojectors.ru 54 3
Thomson Reuters - Рейтер 5774 2
The Register 1406 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
КиноПоиск - портал о кино 161 2
Times 648 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 1
Android Authority 38 1
Neowin 72 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
New Scientist 1447 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 1
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