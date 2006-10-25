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Телевидение NTSC National Television System Committee Национальный комитет по телевизионным системам Система аналогового цветного телевидения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.10.2006
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Pioneer DV-585A – качество дороже
отсутствуют деффекты изображения на крупных планах и динамичных сценах (при отключенном транскодере NTSC/PAL). Уж если тестировать хороший DVD-плеер, то на хорошем телевизоре (Hitachi 42 PD8900
|28.07.2006
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Тестируем уникальный настенный проектор
-кабелю корректную работу в формате 720p. И конечно же полная поддержка стандартных телеразрешений (NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N), а также полная поддержка всех компьютерных форматов от
|09.03.2006
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Выбор маленького телевизора: 5 главных советов
росите вы? Запросто, телевизоры с таким разрешением прекрасно работают в США и Японии, где стандарт NTSC предполагает как эти самые 480 строк. Мы же покупаем телевизоры, порой не особо интересу
|03.06.2005
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Samsung продемонстрировал перспективные разработки в области дисплеев
оматричная OLED-панель с диагональю 40 дюймов для сверхтонких (не толще 3 см) телевизоров Телевизионная ЖК-панель со светодиодной подсветкой и цветопередачей, составляющей 107% цветового пространства NTSC Система задней подсветки на базе светодиодов для мобильных систем, позволяющая отображать 86% цветового охвата NTSC. Представленный на конференции 40-дюймовый прототип OLED-дисплея
|03.06.2005
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Samsung продемонстрировал перспективные разработки в области дисплеев
оматричная OLED-панель с диагональю 40 дюймов для сверхтонких (не толще 3 см) телевизоров Телевизионная ЖК-панель со светодиодной подсветкой и цветопередачей, составляющей 107% цветового пространства NTSC Система задней подсветки на базе светодиодов для мобильных систем, позволяющая отображать 86% цветового охвата NTSC. Представленный на конференции 40-дюймовый прототип OLED-дисплея
|24.08.2004
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Новый видеоинтерфейс Sharp автоматически распознает PAL и NTSC
усовершенствованного видеоинтерфейса RB5P0090M IC для малых и средних ЖК-телевизоров. По заявлению компании, модель является первым в мире чипом, который автоматически распознает композитные сигналы NTSC и PAL и трансформирует их в стандарт RGB, использующемся в ЖК-дисплеях. Кроме того, новый видеоинтерфейс позволит снизить на 20% количество компонентов по сравнению с существующими ручными
Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:
|Ширшов Павел 76 15
|Наумов Максим 100 12
|Беляева Татьяна 29 7
|Сергеев Иван 74 6
|Ксенин Алекс 311 5
|Бровкин Дмитрий 55 4
|Хоменко Артем 7 3
|Чебатко Алексей 7 2
|Борушевский Денис 37 2
|Овсянников Денис 23 2
|Речменский Игорь 21 2
|Блохнин Сергей 10 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Виноградов-Фотов Андрей 2 2
|Артамонов Вадим 3 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Липатов Михаил 7 2
|Князева Мария 16 2
|Соловьев Александр 120 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
|Губин Александр 3 1
|Лукин Даниил 2 1
|Солонин Виталий 90 1
|Истомин Максим 26 1
|Мазуренко Илья 13 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Никитин Николай 24 1
|Гришин Андрей 8 1
|Болотов Дмитрий 10 1
|Левантовский Александр 7 1
|Прутков Козьма 7 1
|Ивутин Дмитрий 3 1
|Bond James - Бонд Джеймс 86 1
|Шикина Светлана 1 1
|Халутин Андрей 4 1
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