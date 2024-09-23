Новые мониторы Acer CB2 — универсальные решения для домашних и рабочих задач

Ассортимент мониторов Acer у российских ритейлеров пополнился моделями линейки СВ2, ориентированными на домашнее и офисное использование. Это качественные и недорогие решения с оптимальным балансом характеристик. Новинки представлены в диагоналях экрана 23,8 и 27 дюймов с разрешением Full HD, повышенной частотой обновления 75 или 100 Гц, а также с встроенными динамиками и всеми необходимыми для подключения современных устройств интерфейсами. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Мониторы Acer CB242YE можно приобрести в черном и серебристом цветах корпуса соответственно. По совокупности характеристик эти модели отлично подходят для работы в офисе, просмотра фильмов или домашнего использования. IPS-матрица с разрешением 1920x1080 точек имеет хорошие углы обзора 178 градусов.

Хотя устройство не относится к игровым, частота обновления увеличена до 100 Гц — за счет этого достигается в первую очередь плавность скроллинга и других взаимодействий с операционной системой. Есть и поддержка технологии AMD FreeSync, позволяющая добиться идеальной синхронизации монитора и графического адаптера.

Новые мониторы Acer CB2 — универсальные решения для домашних и рабочих задач

Цвета на экране максимально реалистичны: производитель заявляет покрытие 99% пространства sRGB. В качестве источника можно использовать как современные устройства (через HDMI, DP), так и устройства старшего поколения (через VGA). Последний момент очень важен, потому что во многих офисах можно встретить системные блоки возрастом 10 и более лет.

Мониторы имеют матовое покрытие экрана и комплекс технологий для защиты зрения. В частности, они избавлены от раздражающего мерцания Acer Flicker-Less и меньше утомляют глаза за счет минимального количества вредного синего спектра света Acer BlueLight Shield. Регулировка по высоте и углу наклона помогает оптимально настроить положение экрана на рабочем месте или на домашнем столе. Для воспроизведения системных звуков, видеозвонков, просмотра роликов можно использовать встроенные динамики (2x2 Вт).

Среди новинок — две 27-дюймовые модели. Acer CB272 в серебристом корпусе также ориентирована на базовое использование: экран имеет разрешение 1920x1080, частоту обновления 75 Гц и покрытие цветового пространства NTSC 72%.

Acer CB272E с черным корпусом создан для более требовательных пользователей. В его основе — IPS-матрица с таким же разрешением, частотой обновления уже 100 Гц и более широким цветовым охватом: 99% пространства sRGB.

Оба монитора получили все преимущества современной линейки Acer. Это и дизайн ZeroFrame с минимальными рамками вокруг экрана, и комплекс технологий защиты зрения, и возможность быстрой и простой индивидуальной настройки.

Новый мониторы CB2 серии уже доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 14,8 тыс. руб.