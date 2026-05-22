Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080

В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki ффективной и тихой системой охлаждения мощной лампы подсветки OSRAM 240 Вт, DMD-матрицей с нативным FHD-разрешением 1920х1080 пикселей и полной коллекцией фирменных утилит Acer, гарантирующих н

В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1 Acer Nitro KG270X1, предназначенный для пользователей, которые ценят плавную картинку и точную цветопередачу без переплаты за лишние функции. Новинка предлагает 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и высокой частотой обновления до 200 Гц, который отлично подходит для динамичных игр и повседневной работы. Дизайн Acer Nitro KG270X1 воплощает баланс между игровым драйвом и офисной сд

Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц Российским покупателям стали доступны модели игровой серии Nitro – KG241YX1 и KG271X1 – основным отличием являются диагонали экранов 60 и 69 см. Однотипные FullHD-матрицы новинок оптимально подходят для современного гейминга, их частота обновления до 200 Гц, а время отклика - 1 мс. При яркости в 250 кд/м² статичный контраст, достигаемый матрицами

FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс менем отклика, обеспечивая плавное и четкое изображение. Об этом CNews сообщили представители Acer. Основные характеристики Nitro VG270G: диагональ 27 дюймов; формат 16:9; тип матрицы IPS; разрешение FullHD (1920x1080); частота обновления: до 120 Гц; время отклика — до 1 мс; пиковая яркость 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync; прочее — встроенные стереоколонки (2х2 Вт), разъем VESA 100x100. М

Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости зработке и согласованию частотно-территориальных планов цифрового ТВ для двух новых цифровых мультиплексов. Предполагается организовать на всей территории России трансляцию 10 телеканалов в стандарте высокой четкости с использованием формата кодирования H.264/AVC. Также в столицах субъектов РФ и городах с численностью населения свыше 100 тыс. должно быть предусмотрено не менее одного дополн

Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой cer Vero CB272D5, подходящий как для рабочих задач, так и для развлечений. Новинка получила плоский FullHD-экран с диагональю 27 дюймов, с 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для

Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве ерсант», разработчики выпустили апдейт, после установки которого телевизор с заявленным разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей начинает выдавать картинку 1280х720 точек (формат HD). Напомни

TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений России линейку планшетов TCL TAB. В модельный ряд вошли TCL TAB 8 4G, TCL TAB 10 Wi-Fi и 4G в HD и FHD версиях, а также полноразмерный планшет TCL TABMAX 10.4. Об этом CNews сообщили представи

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM ельным для своего уровня процессором и неплохой автономностью. 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ поддерживает частоту обновления кадров 90 Гц, то есть при взаимодействии с интерфейс

В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook 20, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM Как выбрать хорошую экшн-камеру На что стоит обратить внимание при выборе экшн-камеры? Во-первых, это разрешение: если вам нужны кадры с высоким качеством, то выбирайте камеру Full HD или выше. От разрешения зависит качество картинки, но не меньшую роль играют процессор, размер матрицы, качество объектива. Также не забывайте, что видео высокого качества занимают гора

«Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд о от «Вконтакте» представил отдельное приложение «VK клипы» для мобильных устройств iOS и Android. Авторы смогут быстрее запустить съемку и приступить к творчеству. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновленном редакторе, увеличенная до трех минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента. Для зрителей п

Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже юйма. Это позволяет при всей компактности наблюдать четкое изображение. Камера записывает в формате Full HD с разрешением 1920x1080. Она использует процессор GP2247 и матрицу GC1054. С большим

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM Современные веб-камеры обычно имеют разрешение HD (720p) или Full HD (1080p). Модели, которые ведут запись в 4K, встречаются в продаже не так часто и отно

LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 Компания LG Electronics представляет портативный smart-проектор LG CineBeam PF610P Full HD LED с разрешением Full HD (1920x1080), яркостью 1000 ANSI люмен, поддержкой AirPlay 2 / Miracast / Bluetooth и 4-канальным LED источником света. Проектор обеспечивает диагональ и

Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса Acer представила на российском рынке монитор Acer K243Y. Модель отлично подойдет для домашнего или офисного использования. Новинка получила 23,8-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 (FullHD), скоростью отклика 1 мс и частотой обновления 75 Гц. Помимо этого, Acer K243Y имеет поддержку технологии FreeSync и фирменный набор Acer K243Y полностью оформлен в черном цвете и имеет

HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена ма новинка отличается безупречным экологичным дизайном и может использоваться для развлечений, общения и выполнения рабочих задач. Кроме того, HP представила новые модели мониторов серии M: HP M24fwa FHD и HP M27fwa FHD. Оба монитора оснащены встроенными динамиками, входят в число первых мониторов, прошедших сертификацию Eyesafe, а также изготовлены с использованием переработанного о

Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото яркость экрана и цветовую температуру в соответствии с окружающей средой. Дисплей IPS с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) располагается на функциональной подставке Ergostand, которая позволя

Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов сии портативный беспроводной проектор C250i. Новинка способна проецировать изображение в разрешении Full HD, отличается компактными размерами, стильным дизайном корпуса уникальной многогранной

Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото выми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0, FHD+ AMOLED-дисплей и четырехмодульная камера с максимальным разрешением 48 Мп. Oppo A91 осна

Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж , Санкт-Петербург и иные муниципальные образования с численностью жителей от 500 тысяч до 1,5 миллионов человек. Отметим, что мы не ставили перед собой целью разграничить модели телевизоров стандарта Full HD по диагонали экрана и не выделяли их в отдельные группы по цене или наличию Smart TV. Однако лидерами продаж стали аппараты с диагоналями от 32 до 43 дюймов и поддержкой умных функций.

Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM NSI. И, если вы хотите просматривать изображения или видео при хорошем освещении, стоит выбрать более контрастные DLP-модели. Большинство современных проекторов умеют отображать картинку в разрешении Full HD – этого достаточно для проекций с диагональю до 2-2,5 метров. Кроме того, такие модели гораздо доступнее 4K-проекторов. Именно поэтому в нашем обзоре будут только Full HD модели.

TrueConf выпустила приложение для вывода FullHD видеосвязи со смартфонов на ТВ держивающие технологию Chromecast (Smart TV, цифровые ресиверы или ТВ-адаптеры с поддержкой Google Cast). Нововведение позволяет переводить вызовы с экрана смартфона на большой телевизор в разрешении FullHD по беспроводному соединению, тем самым превратив смартфон в передовой кодек видеоконференцсвязи. «Мобильные устройства в корпоративной среде стремительно становятся ключевым элементом пр

Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена G550, который отвечает высоким требованиям современной игровой индустрии: проектор имеет разрешение Full HD 1920x1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц, а также уменьшенную задержку ввода — 8

Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены нем кинотеатре. 15-дюймовые ноутбуки Acer Swift 5 (515-51T) уже появились в продаже в России по цене от 79 990 руб. Доступны два цвета — серый и синий, в следующих конфигурациях: Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i5-8265U/ 8 GB LP DDR4 / 256 GB SSD – 79 990 руб. Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8565U/ 8 GB LP DDR4 / 512 GB SSD – 109 990 руб. Acer

MMD представила три новых модели мониторов Philips дизайн и оптимальное качество изображения. Широкоэкранные мониторы Philips E9 оснащены 27-дюймовыми Full HD дисплеями с узкими рамками. Технология Ultra-Wide Color обеспечивает реалистичную кар

Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены отличается сверхмалым весом (970 грамм), оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD-экраном с цветовым охватом 72% NTSC и узкими рамками, толщиной 9,2 мм. Корпус Swift 5

ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости D являются повышенная четкость и высокая детализация изображения. Оно в 4 раза превышает разрешение Full HD. Добавление функции HDR и совместимость с Rec. 2020 позволяют добиться еще лучшего цв

ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD о состоянии проектора (электропитание, срок службы лампы и местоположение устройства). «Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PG, которые устанавливают новые стандарты, предлагая разрешение 1080p, высокую яркость и увеличенный ресурс лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. – Эти проекторы можно размещать в недостаточно за

В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости Тестовый запуск HD-каналов в московском эфире Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV). Вещание было организовано на время проходившей в столице выставке оборудования для телевещания и кинопроизводства Natexpo-2017. Вещание осуществлялось с Останкинской те

Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305 ет апертуру f/2.0. Угол обзора в 100 градусов позволит зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах.MiVue C305 записывает видеоролики в циклическом режиме в разрешении Full HD. Формат AVI позволит просмотреть отснятый материал на любом устройстве, от планшета или смартфона до домашнего телевизора. Новый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и поддержи

«АМТ-Груп» обеспечит доставку цифровых ТВ-сигналов Full HD на Чемпионате мира по футболу и Кубке Конфедераций Компания «АМТ-Груп» объявила о подписании государственного контракта на оказание услуг, обеспечивающих доставку и распространение цифровых ТВ-сигналов Full HD на объектах проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Заказчиком выступает «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Стоимость контракта сост

Представлен обновленный ноутбук-трансформер KREZ Ninja с Full HD-экраном потребительской электроники и компьютерных аксессуаров, представила обновленную модель ноутбука-трансформера KREZ Ninja. Теперь универсальный гаджет для работы и развлечений получил разрешение экрана Full HD и стал еще более тонким и лёгким, сообщили CNews в KREZ. К тому же, устройство доступно как в традиционной чёрной, так и в лакированной белой расцветке. KREZ Ninja — это планшет и ноутб

D-Link представила в России облачные беспроводные Full HD-камеры с объективом Wide Eye Компания D-Link представила облачные беспроводные Full HD-камеры DCS-2530L и DCS-2630L с инновационным широкоугольным объективом Wide Eye, инфракрасной подсветкой, поддержкой microSD-карт емкостью до 128 ГБ и мобильными приложениями для удален

Vivitek анонсировал новый портативный Full HD-проектор ю 1 000 лм. Срок службы LED-источника света, по информации производителя, составляет 30 тыс. часов. Full HD-изображение состоит из более чем 2 млн пикселей. Удвоенное количество пикселей сделае

Vivitek представил Full HD проектор H5098 ессиональной модели проектора H5098. Как рассказали CNews в компании Digis, являющейся российским дистрибьютором продукции Vivitek, высокое качество изображения проектора H5098 обеспечивается за счёт Full HD разрешения и коэффициента контрастности 50/000:1. В модели используются технологии DLP и BrilliantColor для точной цветопередачи, а также источник света повышенной эффективности для соз

«Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и

Производство и доставка контента в формате UltraHD Опасения по поводу формата UltraHD многие связывают со значительным отличием его от привычного уже Full HD – всё-таки в четыре раза больше пикселей на экране требует соответствующих мощностей,

«Ростелеком» увеличил количество HD-телеканалов во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ» С 1 февраля 2016 г. «Ростелеком» увеличил количество телеканалов в формате высокой четкости и теперь во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ» представлено не менее 22 HD-каналов. Абонентская плата за пакеты останется без изменений. Также доступен для подключения о