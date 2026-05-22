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Full HD FHD Full High Definition разрешение экрана монитора 1920×1080

Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080

СОБЫТИЯ

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22.05.2026 В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki

ффективной и тихой системой охлаждения мощной лампы подсветки OSRAM 240 Вт, DMD-матрицей с нативным FHD-разрешением 1920х1080 пикселей и полной коллекцией фирменных утилит Acer, гарантирующих н
17.04.2026 В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1

Acer Nitro KG270X1, предназначенный для пользователей, которые ценят плавную картинку и точную цветопередачу без переплаты за лишние функции. Новинка предлагает 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и высокой частотой обновления до 200 Гц, который отлично подходит для динамичных игр и повседневной работы. Дизайн Acer Nitro KG270X1 воплощает баланс между игровым драйвом и офисной сд
05.06.2025 Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц

Российским покупателям стали доступны модели игровой серии Nitro – KG241YX1 и KG271X1 – основным отличием являются диагонали экранов 60 и 69 см. Однотипные FullHD-матрицы новинок оптимально подходят для современного гейминга, их частота обновления до 200 Гц, а время отклика - 1 мс. При яркости в 250 кд/м² статичный контраст, достигаемый матрицами

04.04.2025 FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс

менем отклика, обеспечивая плавное и четкое изображение. Об этом CNews сообщили представители Acer. Основные характеристики Nitro VG270G: диагональ 27 дюймов; формат 16:9; тип матрицы IPS; разрешение FullHD (1920x1080); частота обновления: до 120 Гц; время отклика — до 1 мс; пиковая яркость 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync; прочее — встроенные стереоколонки (2х2 Вт), разъем VESA 100x100. М
05.02.2025 Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости

зработке и согласованию частотно-территориальных планов цифрового ТВ для двух новых цифровых мультиплексов. Предполагается организовать на всей территории России трансляцию 10 телеканалов в стандарте высокой четкости с использованием формата кодирования H.264/AVC. Также в столицах субъектов РФ и городах с численностью населения свыше 100 тыс. должно быть предусмотрено не менее одного дополн
31.01.2025 Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой

cer Vero CB272D5, подходящий как для рабочих задач, так и для развлечений. Новинка получила плоский FullHD-экран с диагональю 27 дюймов, с 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для
04.03.2024 Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве

ерсант», разработчики выпустили апдейт, после установки которого телевизор с заявленным разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей начинает выдавать картинку 1280х720 точек (формат HD). Напомни
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений

России линейку планшетов TCL TAB. В модельный ряд вошли TCL TAB 8 4G, TCL TAB 10 Wi-Fi и 4G в HD и FHD версиях, а также полноразмерный планшет TCL TABMAX 10.4. Об этом CNews сообщили представи
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM

ельным для своего уровня процессором и неплохой автономностью. 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ поддерживает частоту обновления кадров 90 Гц, то есть при взаимодействии с интерфейс
24.06.2022 В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook

20, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в

24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую экшн-камеру На что стоит обратить внимание при выборе экшн-камеры? Во-первых, это разрешение: если вам нужны кадры с высоким качеством, то выбирайте камеру Full HD или выше. От разрешения зависит качество картинки, но не меньшую роль играют процессор, размер матрицы, качество объектива. Также не забывайте, что видео высокого качества занимают гора
11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд

о от «Вконтакте» представил отдельное приложение «VK клипы» для мобильных устройств iOS и Android. Авторы смогут быстрее запустить съемку и приступить к творчеству. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновленном редакторе, увеличенная до трех минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента. Для зрителей п
21.03.2022 Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже

юйма. Это позволяет при всей компактности наблюдать четкое изображение. Камера записывает в формате Full HD с разрешением 1920x1080. Она использует процессор GP2247 и матрицу GC1054. С большим

13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Современные веб-камеры обычно имеют разрешение HD (720p) или Full HD (1080p). Модели, которые ведут запись в 4K, встречаются в продаже не так часто и отно
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2

Компания LG Electronics представляет портативный smart-проектор LG CineBeam PF610P Full HD LED с разрешением Full HD (1920x1080), яркостью 1000 ANSI люмен, поддержкой AirPlay 2 / Miracast / Bluetooth и 4-канальным LED источником света. Проектор обеспечивает диагональ и
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса

Acer представила на российском рынке монитор Acer K243Y. Модель отлично подойдет для домашнего или офисного использования. Новинка получила 23,8-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 (FullHD), скоростью отклика 1 мс и частотой обновления 75 Гц. Помимо этого, Acer K243Y имеет поддержку технологии FreeSync и фирменный набор Acer K243Y полностью оформлен в черном цвете и имеет

05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена

ма новинка отличается безупречным экологичным дизайном и может использоваться для развлечений, общения и выполнения рабочих задач. Кроме того, HP представила новые модели мониторов серии M: HP M24fwa FHD и HP M27fwa FHD. Оба монитора оснащены встроенными динамиками, входят в число первых мониторов, прошедших сертификацию Eyesafe, а также изготовлены с использованием переработанного о
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото

яркость экрана и цветовую температуру в соответствии с окружающей средой. Дисплей IPS с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) располагается на функциональной подставке Ergostand, которая позволя
30.07.2020 Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов

сии портативный беспроводной проектор C250i. Новинка способна проецировать изображение в разрешении Full HD, отличается компактными размерами, стильным дизайном корпуса уникальной многогранной

11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото

выми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0, FHD+ AMOLED-дисплей и четырехмодульная камера с максимальным разрешением 48 Мп. Oppo A91 осна
30.01.2020 Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж

, Санкт-Петербург и иные муниципальные образования с численностью жителей от 500 тысяч до 1,5 миллионов человек. Отметим, что мы не ставили перед собой целью разграничить модели телевизоров стандарта Full HD по диагонали экрана и не выделяли их в отдельные группы по цене или наличию Smart TV. Однако лидерами продаж стали аппараты с диагоналями от 32 до 43 дюймов и поддержкой умных функций.

04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM

NSI. И, если вы хотите просматривать изображения или видео при хорошем освещении, стоит выбрать более контрастные DLP-модели. Большинство современных проекторов умеют отображать картинку в разрешении Full HD – этого достаточно для проекций с диагональю до 2-2,5 метров. Кроме того, такие модели гораздо доступнее 4K-проекторов. Именно поэтому в нашем обзоре будут только Full HD модели.
06.08.2019 TrueConf выпустила приложение для вывода FullHD видеосвязи со смартфонов на ТВ

держивающие технологию Chromecast (Smart TV, цифровые ресиверы или ТВ-адаптеры с поддержкой Google Cast). Нововведение позволяет переводить вызовы с экрана смартфона на большой телевизор в разрешении FullHD по беспроводному соединению, тем самым превратив смартфон в передовой кодек видеоконференцсвязи. «Мобильные устройства в корпоративной среде стремительно становятся ключевым элементом пр
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена

G550, который отвечает высоким требованиям современной игровой индустрии: проектор имеет разрешение Full HD 1920x1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц, а также уменьшенную задержку ввода — 8
24.12.2018 Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены

нем кинотеатре. 15-дюймовые ноутбуки Acer Swift 5 (515-51T) уже появились в продаже в России по цене от 79 990 руб. Доступны два цвета — серый и синий, в следующих конфигурациях: Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i5-8265U/ 8 GB LP DDR4 / 256 GB SSD – 79 990 руб. Acer Swift 5 / 15,6" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8565U/ 8 GB LP DDR4 / 512 GB SSD – 109 990 руб. Acer
01.03.2018 MMD представила три новых модели мониторов Philips

дизайн и оптимальное качество изображения. Широкоэкранные мониторы Philips E9 оснащены 27-дюймовыми Full HD дисплеями с узкими рамками. Технология Ultra-Wide Color обеспечивает реалистичную кар
06.02.2018 Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены

отличается сверхмалым весом (970 грамм), оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD-экраном с цветовым охватом 72% NTSC и узкими рамками, толщиной 9,2 мм. Корпус Swift 5
15.01.2018 ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости

D являются повышенная четкость и высокая детализация изображения. Оно в 4 раза превышает разрешение Full HD. Добавление функции HDR и совместимость с Rec. 2020 позволяют добиться еще лучшего цв
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD

о состоянии проектора (электропитание, срок службы лампы и местоположение устройства). «Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PG, которые устанавливают новые стандарты, предлагая разрешение 1080p, высокую яркость и увеличенный ресурс лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. – Эти проекторы можно размещать в недостаточно за
30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости

Тестовый запуск HD-каналов в московском эфире Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV). Вещание было организовано на время проходившей в столице выставке оборудования для телевещания и кинопроизводства Natexpo-2017. Вещание осуществлялось с Останкинской те
16.06.2017 Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305

ет апертуру f/2.0. Угол обзора в 100 градусов позволит зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах.MiVue C305 записывает видеоролики в циклическом режиме в разрешении Full HD. Формат AVI позволит просмотреть отснятый материал на любом устройстве, от планшета или смартфона до домашнего телевизора. Новый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и поддержи
17.05.2017 «АМТ-Груп» обеспечит доставку цифровых ТВ-сигналов Full HD на Чемпионате мира по футболу и Кубке Конфедераций

Компания «АМТ-Груп» объявила о подписании государственного контракта на оказание услуг, обеспечивающих доставку и распространение цифровых ТВ-сигналов Full HD на объектах проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Заказчиком выступает «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Стоимость контракта сост
21.12.2016 Представлен обновленный ноутбук-трансформер KREZ Ninja с Full HD-экраном

потребительской электроники и компьютерных аксессуаров, представила обновленную модель ноутбука-трансформера KREZ Ninja. Теперь универсальный гаджет для работы и развлечений получил разрешение экрана Full HD и стал еще более тонким и лёгким, сообщили CNews в KREZ. К тому же, устройство доступно как в традиционной чёрной, так и в лакированной белой расцветке. KREZ Ninja — это планшет и ноутб
14.11.2016 D-Link представила в России облачные беспроводные Full HD-камеры с объективом Wide Eye

Компания D-Link представила облачные беспроводные Full HD-камеры DCS-2530L и DCS-2630L с инновационным широкоугольным объективом Wide Eye, инфракрасной подсветкой, поддержкой microSD-карт емкостью до 128 ГБ и мобильными приложениями для удален
14.10.2016 Vivitek анонсировал новый портативный Full HD-проектор

ю 1 000 лм. Срок службы LED-источника света, по информации производителя, составляет 30 тыс. часов. Full HD-изображение состоит из более чем 2 млн пикселей. Удвоенное количество пикселей сделае
07.10.2016 Vivitek представил Full HD проектор H5098

ессиональной модели проектора H5098. Как рассказали CNews в компании Digis, являющейся российским дистрибьютором продукции Vivitek, высокое качество изображения проектора H5098 обеспечивается за счёт Full HD разрешения и коэффициента контрастности 50/000:1. В модели используются технологии DLP и BrilliantColor для точной цветопередачи, а также источник света повышенной эффективности для соз
23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора

Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и
04.05.2016 Производство и доставка контента в формате UltraHD

Опасения по поводу формата UltraHD многие связывают со значительным отличием его от привычного уже Full HD – всё-таки в четыре раза больше пикселей на экране требует соответствующих мощностей,
01.02.2016 «Ростелеком» увеличил количество HD-телеканалов во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ»

С 1 февраля 2016 г. «Ростелеком» увеличил количество телеканалов в формате высокой четкости и теперь во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ» представлено не менее 22 HD-каналов. Абонентская плата за пакеты останется без изменений. Также доступен для подключения о
10.11.2015 МТС включила связь высокой четкости в голосовых сетях по всей России

ния «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о включении на территории действия GSM-сетей МТС в регионах России технологии передачи голосам в формате HD, позволяющей абонентам оператора вести разговоры высокой четкости. Технология HD-Voice улучшает качество передачи голосового трафика в сетях сотовой связи и позволяет транслировать речь с минимальными искажениями, обеспечивая высокую разборчи

Публикаций - 6462, упоминаний - 8846

Full HD и организации, системы, технологии, персоны:

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Sony 6739 770
Apple Inc 13154 605
Intel Corporation 12811 595
Nvidia Corp 4002 585
LG Electronics 3735 470
Google LLC 12688 444
Acer Group - Acer Inc 2776 420
Microsoft Corporation 25775 401
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 373
Xiaomi - Сяоми 2231 369
Huawei 4676 368
Lenovo Group 2446 348
AMD - Advanced Micro Devices 4641 301
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 256
Qualcomm Technologies 1974 219
HP Inc. 5883 215
Toshiba Corporation 2980 212
Philips 2099 196
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 194
HTC Corporation 1512 193
Dell EMC 5180 170
Canon 1439 167
MediaTek - Ralink 595 156
МегаФон 10742 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 135
Meta Platforms - Facebook 4621 126
Sharp Corporation 1062 117
Nikon 646 117
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 117
X Corp - Twitter 2938 114
Yandex - Яндекс 9216 114
Lenovo Motorola 3566 101
Ростелеком 10948 101
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 97
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 96
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BBK OPPO Electronics 484 86
Leica Camera 282 85
JVC Kenwood 422 82
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 140
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 114
Россети Ленэнерго 1699 85
Carl Zeiss AG 307 83
TÜV Rheinland Group 181 66
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 62
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 46
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 37
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 33
Walt Disney Company 647 28
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Композит 99 25
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 23
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 23
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 22
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 21
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 20
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 19
Warner Bros. International Television Distribution 289 19
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 17
Совкомбанк Совесть 279 17
Hyundai Motor Company 436 16
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 16
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VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 159
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 113
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 17
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 7
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 4
HD DVD Promotion Group 10 4
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Электрокабель 13 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2692
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2304
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2143
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1973
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1860
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1797
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1753
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1743
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1613
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1420
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1413
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1409
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1313
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1296
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1279
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1246
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1213
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1089
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1075
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1042
Контрастность 3042 959
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 952
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 928
Наушники - Headphones 4478 924
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 908
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 881
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 854
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 853
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 805
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 788
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 787
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 749
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 738
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 737
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 732
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 701
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 693
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 653
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 649
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 621
Google Android 15243 1278
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 777
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 620
Microsoft Windows 16882 551
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 480
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 418
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 407
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 399
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 392
Intel Core - Семейство процессоров 1251 347
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 332
Apple iOS 8583 314
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 310
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 277
Google YouTube - Видеохостинг 3002 272
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 256
Samsung Galaxy 1035 254
Apple iPad 4011 241
Microsoft Windows 10 1938 240
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 232
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 223
Apple iPhone 6 4861 219
Samsung Galaxy Note 702 216
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 215
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 208
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 190
Linux OS 11533 189
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 187
Intel Core i - Cерия процессоров 534 182
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 182
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 180
Nvidia GeForce GTX 525 176
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 173
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 169
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 168
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 164
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 160
Microsoft Windows 2000 8678 160
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 152
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 151
Наумов Максим 100 59
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 47
Ширшов Павел 76 46
Бровкин Дмитрий 55 23
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 19
Евлоев Мурад 56 17
Беляева Татьяна 29 15
Катаев Александр 40 13
Готальский Михаил 95 13
Путин Владимир 3454 12
Никифоров Николай 1138 11
Одинцов Дмитрий 119 10
Фролов Александр 40 10
Макаров Александр 47 10
Jun Lei - Цзунь Лей 46 10
Самойленко Игорь 68 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Lin James - Лин Джеймс 15 9
Коваленко Павел 70 9
Медведев Дмитрий 1665 8
Князева Мария 16 8
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 8
Овсянников Денис 23 8
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 8
Ксенин Алекс 311 7
Starck Philippe - Старк Филипп 12 7
Насруллаев Магомед 56 7
Гольцов Александр 84 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 6
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 6
Бельская Яна 11 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Соловьев Александр 120 6
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 6
Герман Андрей 24 6
Bond James - Бонд Джеймс 86 6
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 5
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2908
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 843
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 776
Европа 24964 539
Япония 13807 446
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 361
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 344
Южная Корея - Республика 7052 303
Китай - Тайвань 4245 174
Индия - Bharat 5869 151
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 147
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 136
Германия - Федеративная Республика 13221 121
Азия - Азиатский регион 5920 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 106
Земля - планета Солнечной системы 10865 73
Германия - Берлин 732 67
Франция - Французская Республика 8177 64
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 63
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 59
Испания - Каталония - Барселона 752 58
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 57
Канада 5081 55
Финляндия - Финляндская Республика 3697 51
Африка - Африканский регион 3641 51
Ближний Восток 3154 51
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 45
Испания - Королевство 3840 43
Беларусь - Белоруссия 6289 43
Россия - СФО - Новосибирск 4876 42
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 41
США - Калифорния - Купертино 281 41
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 41
Нидерланды 3746 40
Америка - Американский регион 2206 39
Украина 7928 39
Италия - Итальянская Республика 4508 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 35
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 35
Солнечная система - Solar system 2569 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 769
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 744
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 359
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 319
Ergonomics - Эргономика 1755 289
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 288
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 279
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 250
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 250
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 240
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 221
Видеокамера - Видеосъёмка 720 219
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 186
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 172
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 164
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 150
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 150
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 137
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 117
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 114
Английский язык 7030 109
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 109
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 106
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 99
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 99
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 95
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 94
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 90
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 90
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 81
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 78
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 77
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 76
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 75
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 74
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 74
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 74
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 72
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 71
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 68
CNews - ZOOM.CNews 1866 511
Engadget - Блог о технологиях 429 59
GizmoChina 171 38
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 36
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 35
The Verge - Издание 619 33
GSM Arena 78 32
DigiTimes - Издание 1331 30
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 28
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 27
Bloomberg 1627 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
National Geographic 95 19
Спорт 1 HD - телеканал 44 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 18
Wikipedia - Википедия 650 17
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 17
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
DxOMark - Издание 36 15
Electronista 166 15
Liliputing 76 13
SlashGear 134 13
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 12
CNET Networks - CNET News 1643 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 11
Ars Technica 450 11
TENAA 19 11
Pocket-Lint 71 11
Tom’s Hardware 600 10
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 10
Viasat Premium HD 22 10
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 10
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 10
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 10
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 10
ITHome 46 9
NPD DisplaySearch 285 52
IDC - International Data Corporation 4975 48
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 47
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 23
Gartner - Гартнер 3658 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 17
Wainhouse Research 40 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 14
Counterpoint Research 110 10
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 10
Cinebench 29 8
Strategy Analytics 285 8
Forrester Research 834 7
Frost & Sullivan 207 7
NPD Group 140 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
Displaybank 15 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
HFS Research 49 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ABI Research 236 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Harris Interactive 81 4
CNews Инновация года - награда 155 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
In-Stat 115 3
Nielsen VideoScan 5 3
IMS Research 31 3
Futuresource Consulting 16 3
Tolly Group 14 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Redshift Research 7 2
Juniper Research 131 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Мировой рынок ВКС 5 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 57
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 14
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 127
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 113
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 104
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 97
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 45
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 33
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 29
День молодёжи - 27 июня 1087 21
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
CeBIT 614 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 14
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
Photokina 60 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 9
Samsung Unpacked 41 9
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 8
CSTB Telecom & Media 83 7
Red Dot Design Award 57 7
Международный женский день - 8 марта 418 7
Фотофорум 48 7
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 6
Связь-Экспокомм 276 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
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FPD International 17 5
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Intel Developer Forum - IDF 317 4
ИгроМир 125 4
CEATEC 45 4
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
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BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
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