Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВГИК Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Первая в мире киношкола, открывшаяся в 1919 году, исторически и традиционно является интернациональным вузом. За годы существования ВГИК подготовлены специалисты для республик бывшего СССР, стран СНГ и 75 стран дальнего зарубежья. ВГИК — единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов. Университет готовит специалистов в области «Культура и искусство» по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Обучение ведётся по очной и заочной формам.
СОБЫТИЯ
ВГИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Охлобыстин Иван 4 1
|Черный Лев 1 1
|Распутин Григорий 4 1
|Корнихин Сергей 1 1
|Байсаров Руслан 1 1
|Либин Станислав 1 1
|Нефедова Анна 2 1
|Орбакайте Кристина 2 1
|Наймушин Алексей 3 1
|Арбенина Диана 7 1
|Гукасян Арман 1 1
|Шаяхметов Ренат 2 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Малис Александр 158 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Эрнст Константин 17 1
|Добровинский Александр 48 1
|Казаков Александр 69 1
|Мединский Владимир 14 1
|Митрополит Тихон 2 1
|Шевкунов Георгий 1 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
|Михалков Никита 16 1
|Порховский Тихон 1 1
|Серебренников Кирилл 2 1
|Голицын Сергей 53 1
|Павловский Павел 20 1
|Медуза - Meduza 48 2
|Незыгарь - Telegram-канал 5 1
|Ведомости 1437 1
|РИА Новости 1029 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
|Black Mirror 5 1
|The Insider 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454261, в очереди разбора - 727472.
Создано именных указателей - 197057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.