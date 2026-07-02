Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Первая в мире киношкола, открывшаяся в 1919 году, исторически и традиционно является интернациональным вузом. За годы существования ВГИК подготовлены специалисты для республик бывшего СССР, стран СНГ и 75 стран дальнего зарубежья. ВГИК — единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов. Университет готовит специалистов в области «Культура и искусство» по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Обучение ведётся по очной и заочной формам.