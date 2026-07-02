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ВГИК Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Первая в мире киношкола, открывшаяся в 1919 году, исторически и традиционно является интернациональным вузом. За годы существования ВГИК подготовлены специалисты для республик бывшего СССР, стран СНГ и 75 стран дальнего зарубежья. ВГИК — единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов. Университет готовит специалистов в области «Культура и искусство» по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Обучение ведётся по очной и заочной формам. 

СОБЫТИЯ


02.07.2026 «Октава ДМ» и ВГИК расширяют сотрудничество в подготовке звукорежиссеров 1
07.05.2025 «МегаФон»: иркутские старшеклассники заинтересовались творческими профессиями 1
12.03.2025 В фокусе высоких технологий: киностудия Горького оцифрует документы на «ЭларСкан» 1
07.11.2024 «Т1 Искусственный интеллект» и ВГИК внедрят ИИ в кинопроизводство 2
04.10.2024 Департамент собственного производства «Иви» усилился новым руководителем 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
10.03.2016 Власти заблокировали Pleer.com 1
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера» 2
16.05.2013 Анимационная студия Toonbox передает домен multikov.net компании ivi.ru 1
06.07.2011 Разработчик 3D-модели «Сколково» привлек 4 млн евро инвестиций от эстонских металлургов 1
01.12.2010 Иван Охлобыстин назначен креативным директором «Евросети» 1
19.08.2010 ВГИК им. Герасимова отдал контракт на развитие АИС единственному участнику тендера 3
19.07.2010 ВГИК им. Герасимова ищет подрядчика для развития АИС 3
28.04.2010 ТГПУ им. Толстого развивает СЭД на базе ПО «Дело» 2
29.03.2010 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 1
21.11.2008 Уникальный тест: в луче проектора теперь можно писать 1
04.03.2008 ВГИК купит оборудование для инженерных систем 1
28.01.2008 В «МТС Украина» назначен генеральный директор 1

Публикаций - 18, упоминаний - 25

ВГИК и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10619 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 2
СофтЭксперт 48 2
LeaseWeb 5 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 63 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3308 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Telegram Group 2883 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Cloudflare 166 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Millicom International Cellular SA 57 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 1
Побужский ферроникелевый комбинат 1 1
Газпром ПАО 1483 1
Евросеть 1421 1
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 81 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3052 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 166 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
Союз кинематографистов России 11 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35766 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13843 4
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5896 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3905 2
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6439 2
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 1
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2479 1
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Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
Microsoft Office 4127 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2482 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 247 1
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