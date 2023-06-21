ivi Иви Онлайн-кинотеатр

«Джон Уик 4»: новые приключения легендарного героя. Смотрите на ivi.ru Киану Ривз возвращается к роли неубиваемого Джона Уика в новом фильме от ivi.ru Четвертая глава этой культовой саги обещает стать настоящим зрелищем для всех поклонни

Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% Онлайн-кинотеатр Ivi опубликовал финансовые и операционные итоги за 2021 г. Общая выручка компании за 2021 г. выросла на 35% по сравнению с 2020 г. и составила 11,9 млрд руб. по МСФО. Месячная аудитория сервиса

Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров В команде онлайн-кинотеатра Ivi произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский. Он находится в прямом подчинении генеральному директору Олегу Туманову. Смагаринский консолидируе

«Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-модель доступа к видеоконтенту. Бизнес-модель п

Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль» Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут не бояться оставить своих детей за просмотром кино, мультфильмов и программ на Ivi. Запуск функции «Родительский контр

Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии Онлайн-сервис Pyrus представил результаты проекта по трансформации клиентского опыта онлайн-кинотеатра Ivi: обработка более 4 тыс. обращений ежедневно, сокращение времени первого ответа до 5 секунд. За время пандемии ежемесячная аудитория онлайн-кинотеатра выросла до 50 млн зрителей, что повлиял

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций IVI получает деньги и готовится к IPO Российский онлайн-кинотеатр IVI получил $250 млн финансирования от нынешних и привлеченных акционеров. Среди них — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВТБ капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александр

«Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве Телеком-оператор «Дом.ru» («ЭР-телеком холдинг») и российский онлайн-кинотеатр Ivi объявили о старте нового этапа взаимовыгодного сотрудничества. В результате линейка онлайн-кинотеатров, представленных на медиаплатформе «Дом.ru» Movix, будет расширена. В ноябре 2020 г. ко

Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney чать за продажи и маркетинг (Chief Commercial and Marketing Officer) платформы «Авито» назначен Игорь Макаров, ранее возглавлявший направление пользовательского опыта и маркетинга в онлайн-кинотеатре Ivi, а также на протяжении 13 лет занимавший пост вице-президента российского офиса Disney. В сферу ответственности Макарова входило управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного к

Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже IPO российского видеосервиса ivi Media Ltd, головная компания онлайн-кинотеатра ivi, зарегистрированная на Кипре, п

Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг». Позднее появились слухи о том, что Сбербанк станет владельцем 30% акций Ozon. Сейчас агентство Reuters пишет, что от этих планов было решено отказаться. Ivi также думает об IPO Reuters также сообщает, что вопрос проведения IPO на одной из американских фондовых площадок рассматривает российский онлайн-кинотеатр Ivi. В начале 2020 г. о воз

Онлайн-кинотеатр Ivi усилил команду менеджмента К команде онлайн-кинотеатра Ivi присоединились сразу несколько ключевых менеджеров: Иван Гродецкий, Мария Гречишникова и Юрий Смагаринский. Иван Гродецкий, бывший генеральный директор Okko, назначен на должность исполните

Клиенты Сбербанка смогут покупать фильмы в ivi без ввода данных банковской карты Онлайн-кинотеатр ivi совместно со Сбербанком запустили новую опцию для пользователей, которые предпочитают не расплачиваться банковской картой в интернете. Для того, чтобы оплатить покупки на ivi, теперь

Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud LanCloud объявила о том, что онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в ее облаке. ivi.ru – российский онлайн-кинотеатр с ау

Онлайн-кинотеатр ivi перезапустил Apple TV Онлайн-кинотеатр ivi обновил приложение для пользователей Apple TV. Изменения приложения произошли на всех уровнях: переработан интерфейс, изменена логика в навигации, внедрено кроссплатформенное решение дизайн

Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV Mail.ru Group совместно с онлайн-кинотеатром ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV. С его помощью рекламодатели смогут транслировать релевантные рекламные ролики пользователям, которые см

«Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты «Вымпелком» (бренд «Билайн») и партнер онлайн-кинотеатр ivi проанализировали пользовательские предпочтения в теле и киносмотрении среди 1,3 млн абонентов «Билайн ТВ» и более 40 млн подписчиков ivi. Внутренняя аналитика «Билайн» с применением

Ivi автоматизировал работу с партнерами с помощью PRMSaaS тчиком решения PRMSaaS, автоматизировала бизнес-процессы по работе с партнерами. В середине 2018 г. Ivi открыл дополнительный канал реализации услуг по установке Smart TV через сервисные центры

Онлайн-кинотеатр ivi объявил о перезапуске Онлайн-кинотеатр ivi анонсировал перезапуск, включающий редизайн (обновление интерфейса на всех платформах), а также запуск новых продуктов (ivi.чарт и ivi.рейтинг) и обновление коммуникационной с

МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi ефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, и ivi, один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров, объявили о партнерстве, благодаря которо

ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены «Мультикубик» (на зарубежном рынке CINEMOOD) и онлайн-кинотеатр ivi объявили о создании совместного продукта — компактного кинотеатра «Кинокубик ivi»,

ivi и МАИ будут совместно готовить IT-кадры отеатр, и Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) открывают совместную магистерскую программу «Управление процессом разработки программного обеспечения». Эксперты ivi примут участие в разработке всей программы, чтении спецкурсов, проведении совместных мероприятий, постановке задач на проектные работы, организации стажировок для студентов. Также студенты

Онлайн-кинотеатр ivi доступен на экранах портативного проектора CINEMOOD «Мультикубик» (резидент «Сколково», портфельная компании ФРИИ) объявила о доступности контента онлайн-кинотеатра ivi на портативном проекторе CINEMOOD. Приложение компании появилось на базе устройства. ivi стал первым сервисом, реализованным в CINEMOOD по модели подписки (SVOD). Мировое кино, сериа

Онлайн-кинотеатр ivi запустил продажу видеорекламы на Smart TV по телевизионной модели Онлайн-кинотеатр ivi запустил новый продукт Smart TRP — продажа видеорекламы на Smart TV по пунктам рейтинга. Характеристики данного продукта максимально приближены к модели продажи традиционного ТВ, сообщили C

Александра Стрелкова назначена новым директором по продажам онлайн-кинотеатра ivi Директором по продажам онлайн-кинотеатра ivi назначена Александра Стрелкова, ранее занимавшая пост директора по развитию рекламного продукта. Среди ее ключевых задач — реализация стратегии и выстраивание работы отдела продаж, сообщили

Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «НТВ-Плюс», это стало очередным шагом, направленным на расширение спектра дополнительных услуг, которые предлагает оператор зрител

Новым директором по контенту онлайн-кинотеатра ivi стала Софья Квашилава Новым директором по контенту онлайн-кинотеатра ivi назначена Софья Квашилава. В её обязанности входит развитие контентного направления, построение новых моделей стратегических партнерств, а также контент-маркетинг компании, сообщили CNews в

Вице-президент ivi Ольга Филипук назначена директором по контенту LeEco упила Ольга Филипук, ранее занимавшая пост вице-президента по контентной политике онлайн-кинотеатра ivi.ru «Онлайн видео-платформа и контент – ключевые элементы экосистемы LeEco, также включающ

«Норбит» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2016 в ivi Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения Microsoft Dynamics CRM 2016 в российской медиакомпании ivi. В сжатые сроки было разработано и внедрено решение, которое предоставляет специалистам в области маркетинга и продаж ivi новые инструменты для работы, сообщили CNews в «Ланите». Ожи

Онлайн-кинотеатр ivi расширил библиотеку игровым видеоконтентом Российский онлайн-кинотеатр ivi расширил сотрудничество с правообладателями видеоконтента игровой тематики. Теперь зрителям ivi доступны обзоры игр, гаджетов, анбоксинг и рейтинги. Соглашения подписаны с компаниями

ivi стал доступен для пользователей Android TV Российский онлайн-кинотеатр ivi выпустил приложение для телевизоров, медиаплееров и консолей, работающих на базе Android

ivi стал доступен для пользователей Apple TV 4.0 Российский онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») выпустил приложение для приставки Apple TV четвертого поколения. Найти его

Коммерческим директором GetIntent стал топ-менеджер ivi.ru ли CNews в GetIntent, ранее Надежда Бабиян занимала позицию директора по продажам онлайн-кинотеатра ivi.ru, сервиса лицензионного видео ivi. В новой должности Надежда Бабиян будет отвеча

ivi запустил персональное ТВ Онлайн-кинотеатр ivi запустил персональное телевидение ivi tv. Сервис объединяет привычный функционал традиционного ТВ с системой рекомендаций контента, разработанной ivi на основе многолетнего из

В 2014 г. совокупное количество просмотров видео на платформах ivi.ru составило почти 2,2 млрд Онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») подвел итоги работы первых пяти лет. В 2014 г. совокупное количество просмо

Вышли первые российские приложения для Xbox One ийская команда Xbox объявила о запуске первых локальных приложений, которыми стали онлайн-кинотеатр ivi.ru и Sportbox.ru. Новые сервисы доступны всем подписчикам Xbox Live бесплатно. «Появление

ivi.ru бесплатно покажет художественный фильм в 4К Онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») объявил о расширении каталога контента за счет фильмов в ультравысоком (Ult

ivi.ru объявила об увеличении количества контента в формате Full HD, запуске 3D и поддержке разрешения 4K Компания ivi.ru объявила о начале поддержки контента с разрешением 4K и других технологических достиже

За год аудитория «альтернативных» экранов ivi.ru выросла в 2 раза Компания ivi.ru (иви.ру) объявила результаты развития бизнеса на мобильных и Smart TV платформах. С мо