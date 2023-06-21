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ivi Иви Онлайн-кинотеатр

ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр

IVI - онлайн-кинотеатр с каталогом, насчитывающим в 2021 году более 100 тысяч фильмов, анимации и сериалов от шести голливудских студий мейджоров, а также более 400 российских и международных кинопроизводителей. Аудитория сервиса превышает 50 млн уникальных пользователей в месяц. Сервис доступен более чем в 180 странах мир.  В 2021 году выручка компании выросла на 35%, до 11,9 млрд руб.


21.06.2023 «Джон Уик 4»: новые приключения легендарного героя. Смотрите на ivi.ru

Киану Ривз возвращается к роли неубиваемого Джона Уика в новом фильме от ivi.ru Четвертая глава этой культовой саги обещает стать настоящим зрелищем для всех поклонни
21.03.2022 Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35%

Онлайн-кинотеатр Ivi опубликовал финансовые и операционные итоги за 2021 г. Общая выручка компании за 2021 г. выросла на 35% по сравнению с 2020 г. и составила 11,9 млрд руб. по МСФО. Месячная аудитория сервиса
24.11.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров

В команде онлайн-кинотеатра Ivi произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский. Он находится в прямом подчинении генеральному директору Олегу Туманову. Смагаринский консолидируе
16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту

Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-модель доступа к видеоконтенту. Бизнес-модель п
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»

Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут не бояться оставить своих детей за просмотром кино, мультфильмов и программ на Ivi. Запуск функции «Родительский контр
06.08.2021 Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии

Онлайн-сервис Pyrus представил результаты проекта по трансформации клиентского опыта онлайн-кинотеатра Ivi: обработка более 4 тыс. обращений ежедневно, сокращение времени первого ответа до 5 секунд. За время пандемии ежемесячная аудитория онлайн-кинотеатра выросла до 50 млн зрителей, что повлиял
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций

IVI получает деньги и готовится к IPO Российский онлайн-кинотеатр IVI получил $250 млн финансирования от нынешних и привлеченных акционеров. Среди них — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВТБ капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александр
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве

Телеком-оператор «Дом.ru» («ЭР-телеком холдинг») и российский онлайн-кинотеатр Ivi объявили о старте нового этапа взаимовыгодного сотрудничества. В результате линейка онлайн-кинотеатров, представленных на медиаплатформе «Дом.ru» Movix, будет расширена. В ноябре 2020 г. ко
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney

чать за продажи и маркетинг (Chief Commercial and Marketing Officer) платформы «Авито» назначен Игорь Макаров, ранее возглавлявший направление пользовательского опыта и маркетинга в онлайн-кинотеатре Ivi, а также на протяжении 13 лет занимавший пост вице-президента российского офиса Disney. В сферу ответственности Макарова входило управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного к
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже

IPO российского видеосервиса ivi Media Ltd, головная компания онлайн-кинотеатра ivi, зарегистрированная на Кипре, п
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу

операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг». Позднее появились слухи о том, что Сбербанк станет владельцем 30% акций Ozon. Сейчас агентство Reuters пишет, что от этих планов было решено отказаться. Ivi также думает об IPO Reuters также сообщает, что вопрос проведения IPO на одной из американских фондовых площадок рассматривает российский онлайн-кинотеатр Ivi. В начале 2020 г. о воз
06.05.2020 Онлайн-кинотеатр Ivi усилил команду менеджмента

К команде онлайн-кинотеатра Ivi присоединились сразу несколько ключевых менеджеров: Иван Гродецкий, Мария Гречишникова и Юрий Смагаринский. Иван Гродецкий, бывший генеральный директор Okko, назначен на должность исполните
30.12.2019 Клиенты Сбербанка смогут покупать фильмы в ivi без ввода данных банковской карты

Онлайн-кинотеатр ivi совместно со Сбербанком запустили новую опцию для пользователей, которые предпочитают не расплачиваться банковской картой в интернете. Для того, чтобы оплатить покупки на ivi, теперь
30.07.2019 Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud

LanCloud объявила о том, что онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в ее облаке. ivi.ru – российский онлайн-кинотеатр с ау
21.06.2019 Онлайн-кинотеатр ivi перезапустил Apple TV

Онлайн-кинотеатр ivi обновил приложение для пользователей Apple TV. Изменения приложения произошли на всех уровнях: переработан интерфейс, изменена логика в навигации, внедрено кроссплатформенное решение дизайн
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV

Mail.ru Group совместно с онлайн-кинотеатром ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV. С его помощью рекламодатели смогут транслировать релевантные рекламные ролики пользователям, которые см
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и партнер онлайн-кинотеатр ivi проанализировали пользовательские предпочтения в теле и киносмотрении среди 1,3 млн абонентов «Билайн ТВ» и более 40 млн подписчиков ivi. Внутренняя аналитика «Билайн» с применением

25.01.2019 Ivi автоматизировал работу с партнерами с помощью PRMSaaS

тчиком решения PRMSaaS, автоматизировала бизнес-процессы по работе с партнерами. В середине 2018 г. Ivi открыл дополнительный канал реализации услуг по установке Smart TV через сервисные центры
07.12.2018 Онлайн-кинотеатр ivi объявил о перезапуске

Онлайн-кинотеатр ivi анонсировал перезапуск, включающий редизайн (обновление интерфейса на всех платформах), а также запуск новых продуктов (ivi.чарт и ivi.рейтинг) и обновление коммуникационной с
02.11.2018 МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi

ефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, и ivi, один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров, объявили о партнерстве, благодаря которо
08.08.2018 ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены

«Мультикубик» (на зарубежном рынке CINEMOOD) и онлайн-кинотеатр ivi объявили о создании совместного продукта — компактного кинотеатра «Кинокубик ivi»,
12.03.2018 ivi и МАИ будут совместно готовить IT-кадры

отеатр, и Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) открывают совместную магистерскую программу «Управление процессом разработки программного обеспечения». Эксперты ivi примут участие в разработке всей программы, чтении спецкурсов, проведении совместных мероприятий, постановке задач на проектные работы, организации стажировок для студентов. Также студенты

05.12.2017 Онлайн-кинотеатр ivi доступен на экранах портативного проектора CINEMOOD

«Мультикубик» (резидент «Сколково», портфельная компании ФРИИ) объявила о доступности контента онлайн-кинотеатра ivi на портативном проекторе CINEMOOD. Приложение компании появилось на базе устройства. ivi стал первым сервисом, реализованным в CINEMOOD по модели подписки (SVOD). Мировое кино, сериа
26.05.2017 Онлайн-кинотеатр ivi запустил продажу видеорекламы на Smart TV по телевизионной модели

Онлайн-кинотеатр ivi запустил новый продукт Smart TRP — продажа видеорекламы на Smart TV по пунктам рейтинга. Характеристики данного продукта максимально приближены к модели продажи традиционного ТВ, сообщили C
08.11.2016 Александра Стрелкова назначена новым директором по продажам онлайн-кинотеатра ivi

Директором по продажам онлайн-кинотеатра ivi назначена Александра Стрелкова, ранее занимавшая пост директора по развитию рекламного продукта. Среди ее ключевых задач — реализация стратегии и выстраивание работы отдела продаж, сообщили
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi

Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «НТВ-Плюс», это стало очередным шагом, направленным на расширение спектра дополнительных услуг, которые предлагает оператор зрител
21.07.2016 Новым директором по контенту онлайн-кинотеатра ivi стала Софья Квашилава

Новым директором по контенту онлайн-кинотеатра ivi назначена Софья Квашилава. В её обязанности входит развитие контентного направления, построение новых моделей стратегических партнерств, а также контент-маркетинг компании, сообщили CNews в
05.07.2016 Вице-президент ivi Ольга Филипук назначена директором по контенту LeEco

упила Ольга Филипук, ранее занимавшая пост вице-президента по контентной политике онлайн-кинотеатра ivi.ru «Онлайн видео-платформа и контент – ключевые элементы экосистемы LeEco, также включающ
16.05.2016 «Норбит» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2016 в ivi

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения Microsoft Dynamics CRM 2016 в российской медиакомпании ivi. В сжатые сроки было разработано и внедрено решение, которое предоставляет специалистам в области маркетинга и продаж ivi новые инструменты для работы, сообщили CNews в «Ланите». Ожи
16.05.2016 Онлайн-кинотеатр ivi расширил библиотеку игровым видеоконтентом

Российский онлайн-кинотеатр ivi расширил сотрудничество с правообладателями видеоконтента игровой тематики. Теперь зрителям ivi доступны обзоры игр, гаджетов, анбоксинг и рейтинги. Соглашения подписаны с компаниями
19.04.2016 ivi стал доступен для пользователей Android TV

Российский онлайн-кинотеатр ivi выпустил приложение для телевизоров, медиаплееров и консолей, работающих на базе Android

21.12.2015 ivi стал доступен для пользователей Apple TV 4.0

Российский онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») выпустил приложение для приставки Apple TV четвертого поколения. Найти его

15.09.2015 Коммерческим директором GetIntent стал топ-менеджер ivi.ru

ли CNews в GetIntent, ранее Надежда Бабиян занимала позицию директора по продажам онлайн-кинотеатра ivi.ru, сервиса лицензионного видео ivi. В новой должности Надежда Бабиян будет отвеча
28.05.2015 ivi запустил персональное ТВ

Онлайн-кинотеатр ivi запустил персональное телевидение ivi tv. Сервис объединяет привычный функционал традиционного ТВ с системой рекомендаций контента, разработанной ivi на основе многолетнего из
27.02.2015 В 2014 г. совокупное количество просмотров видео на платформах ivi.ru составило почти 2,2 млрд

Онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») подвел итоги работы первых пяти лет. В 2014 г. совокупное количество просмо
19.12.2014 Вышли первые российские приложения для Xbox One

ийская команда Xbox объявила о запуске первых локальных приложений, которыми стали онлайн-кинотеатр ivi.ru и Sportbox.ru. Новые сервисы доступны всем подписчикам Xbox Live бесплатно. «Появление
10.10.2014 ivi.ru бесплатно покажет художественный фильм в 4К

Онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») объявил о расширении каталога контента за счет фильмов в ультравысоком (Ult
03.09.2014 ivi.ru объявила об увеличении количества контента в формате Full HD, запуске 3D и поддержке разрешения 4K

Компания ivi.ru объявила о начале поддержки контента с разрешением 4K и других технологических достиже
06.08.2014 За год аудитория «альтернативных» экранов ivi.ru выросла в 2 раза

Компания ivi.ru (иви.ру) объявила результаты развития бизнеса на мобильных и Smart TV платформах. С мо
31.03.2014 Вышло новое приложение онлайн-кинотеатра ivi.ru для Android

Онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») объявил о запуске полностью обновленной версии своего мобильного приложения

Публикаций - 365, упоминаний - 467

ivi и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6390 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3236 53
Samsung Electronics 9942 38
Ростелеком 10641 38
VK - Mail.ru Group 3276 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10625 33
LG Electronics 3568 32
Google LLC 11353 31
Apple Inc 11608 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4497 19
Sony 6480 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8385 19
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 195 19
Meta Platforms - Facebook 4366 18
Huawei 3684 16
МегаФон 7696 15
Cinemood - МультиКубик 30 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 806 15
Philips 2035 14
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 13
Microsoft Corporation 24001 13
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 243 12
Amazon Inc - Amazon.com 2880 11
Триколор - Национальная спутниковая компания 308 11
X Corp - Twitter 2795 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2682 10
Rambler Group - Рамблер ГК 872 9
7591 9
АФК Система ПАО 1763 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 8
Xiaomi 1488 8
Telegram Group 1413 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1964 8
Intel Corporation 11873 7
LeEco - LeTV 61 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 750 7
DEXP 42 6
Toshiba Corporation 2905 6
Hisense Group Holdings 115 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 182 80
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 193 58
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 55
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 45
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 31
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6466 23
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 23
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 150 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1095 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 412 18
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2008 16
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 15
Walt Disney Company 576 13
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 20 13
НМГ - Национальная Медиа Группа 96 11
ЦИАН - CIAN 117 10
Открытие ФК - Банк Открытие 523 9
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 9
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 36 9
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 121 9
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1013 8
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 7
Лента - Сеть розничной торговли 1891 7
Hyundai Motor Company 351 7
Альфа-Банк 1664 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1929 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 204 6
FGI Wireless 13 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2601 5
Gett 76 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 38 5
Warner Bros. International Television Distribution 275 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 245 5
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 5
PPE Group 16 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10331 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3099 18
Президент Российской Федерации 4001 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2546 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4200 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2100 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 318 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2737 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 736 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4673 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 250 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2896 4
ФСБ РФ - Управление «К» 5 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 621 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 980 3
Судебная власть - Judicial power 2206 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 240 3
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2626 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1252 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 304 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 103 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 85 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 743 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1105 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 59 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 138 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3354 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2254 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 277 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 124 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2645 13
Единая Россия - Политическая партия 284 6
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 539 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 4
Интернет-видео - ассоциация 18 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
ЛДПР 100 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 23 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
FairSearch альянс 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 1
Linux Foundation 177 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 228 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2230 120
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6860 97
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9132 93
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 882 87
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22645 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43787 73
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22574 64
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6842 63
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9629 60
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 463 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11683 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11983 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23442 51
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3128 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15245 46
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