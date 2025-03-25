Получите все материалы CNews по ключевому слову
Канаев Алексей
Канаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7509 3
|Huawei 3975 3
|Apple Inc 12188 3
|VK - Mail.ru Group 3468 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 2
|Samsung Electronics 10311 1
|Ростелеком 9813 1
|Xiaomi 1769 1
|Meta Platforms - Facebook 4449 1
|Google LLC 11875 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 3
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 3
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
|Жигарев Сергей 16 3
|Ющенко Александр 25 3
|Гутенёв Владимир 13 3
|Николаев Олег 16 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Путин Владимир 3209 2
|Чернышенко Дмитрий 569 2
|Худавердян Тигран 91 1
|Гуськов Антон 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
|Казахстан - Республика 5592 1
|Армения - Республика 2302 1
|Беларусь - Белоруссия 5758 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.