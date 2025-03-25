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Индексная книга (каталог) CNews*
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Канаев Алексей


25.03.2025 Теперь россияне могут заказать пиццу в «Додо Пицца» голосом 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Канаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7509 3
Huawei 3975 3
Apple Inc 12188 3
VK - Mail.ru Group 3468 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 2
Samsung Electronics 10311 1
Ростелеком 9813 1
Xiaomi 1769 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Google LLC 11875 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
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Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 500 1
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Apple iPad 3873 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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