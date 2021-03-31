Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить

Samsung начала устанавливать на свои смартфоны российское ПО еще до вступления в силу закона о его предустановке. Она разослала обновления с приложениями «Яндекса» на уже находящиеся в пользовании устройства, что не соответствует требованиям нового закона. После установки апдейта эти программы невозможно удалить – они встроены в прошивку и занимают место в памяти устройства.

Перевыполнение требований закона

Компания Samsung начала исполнять требования закона о предустановке на смартфоны и другие гаджеты российских приложений. Теперь все ее мобильники будут поставляться с набором отечественного ПО, но, по данным «Коммерсанта», удалить этот софт стандартными средствами нельзя – он будет занимать место в памяти устройства.

Samsung начала рассылать обновления прошивки пользователям, купившим смартфоны до вступления в силу нового российского закона. В частности, апдейты поступили владельцам мобильников A-серии и флагмана Galaxy Note 20 Ultra и привнесли в них три неудаляемых приложения – веб-обозреватель «Яндекс.браузер», клиент облачного сервиса «Яндекс.диск» и навигатор «Яндекс.карты».

Стоит отметить, что текст закона не обязывает производителей устанавливать российский софт на устройства, проданные до его вступления в силу. Другими словами, действия Samsung буквой закона не продиктованы, что подтверждает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. Он сообщил «Коммерсанту», что закон о предустановке отечественного ПО не распространяется не только на устройства, которыми россияне уже пользуются, но и на всю умную технику, произведенную до 1 января 2021 г. Тот же Galaxy Note 20 Ultra Samsung выпускает с августа 2020 г.

Смартфоны Samsung занимают больше трети российского мобильного рынка

В середине марта 2021 г. устанавливать российское ПО на свои смартфоны и планшеты согласилась и компания Apple. В iPhone и iPad, в отличие от техники Samsung, это будет реализовано в виде отдельного меню, которое пользователь увидит при первом включении устройства, и в котором он сможет выбрать нужный ему российский софт. При желании он сможет полностью отказаться от его установки.

Комментарии Samsung и «Яндекса»

Представители компании Samsung рассказали «Коммерсанту», что у появления российского софта на находящихся в использовании гаджетах имеется определенное объяснение. «С учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», – уточнили они.

Другими словами, даже те пользователи, которые специально купили смартфон Samsung до 1 апреля 2020 г., не желая видеть в нем предустановленное отечественное ПО, не смогут избежать «встречи» с ним. Единственный выход – отказ от установки обновлений.

В Samsung заверили «Коммерсанта», что «большинство» предустановленных российских приложений можно удалить с устройства без следа. Все остальные останутся в смартфоне, будут отнимать десятки и сотни мегабайтов памяти, и максимум, что можно будет с ними сделать – это скрыть их иконку.

Какие именно приложения входят в упомянутое сотрудниками Samsung «большинство», на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Управляющий директор и член совета директоров группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян отреагировал на информацию о невозможности удаления приложений «Яндекса» со смартфонов Samsung. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором написал: «Мы никогда не просим никого из наших партнеров – будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров – делать наши приложения неудаляемыми. Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается – да, так делать нельзя».

«Мы изучили закон о предустановках. По нашему мнению, там нет требования о неудаляемости. Вероятно, так произошло, потому что некоторые сервисы Google неудаляемы и производитель телефонов применил принцип, который в законе звучит как «...обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ.....» по отношению к приложениям Яндекса, хотя, как нам кажется, это не подразумевало свойство "неудаляемости"», – добавил Тигран Худавердян. Он сообщил также, что «Яндекс» обратился к Samsung и другим производителям с просьбой не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности удаления.

Гигантские масштабы проблемы

Если Samsung распространит свою новую политику «неудаляемости» приложений на все свои гаджеты, то это затронет значительную часть россиян, поскольку мобильники этой марки признаны самыми популярными по итогам IV квартала 2020 г.

Согласно статистике аналитической компании IDC, в последней четверти 2020 г. На смартфоны Samsung пришлось более трети всего российского мобильного рынка – 35,3%. Ближайший конкурент – это компания Apple, но в процентном соотношении она сильно отстает. Ее доля составляет 19,1%, и за ней следует Xiaomi с 14,8%, то есть Samsung лидирует со значительным отрывом от основных соперников.

Отразится ли новая политика Samsung на популярности ее мобильников - пока неизвестно

Более того, самым популярным смартфоном по итогам всего 2020 г. стал один из мобильников Samsung – Galaxy A51.

Какому закону подчиняется Samsung

Превышая требования закона о предустановке российского софта на свои гаджеты, Samsung, тем не менее, не выходит за рамки действующего в России законодательства. Так, например, актуальная редакция Закона о защите прав потребителей вовсе не содержит директиву по обязательному предоставлению пользователям устройств возможности самостоятельного удаления предварительно установленных программ.

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Закон, требования которого перевыполняет Samsung, и который предписывает предустановку российского софта на смартфоны, смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки – это закон №425-ФЗ «О внесении изменения в ст. 4 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"». Он получил подпись Президента России Владимира Путина в декабре 2019 г. и должен был вступить в силу еще в июле 2020 г., однако из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 по решению Владимира Путина дата была перенесена на 1 января 2021 г.

В ноябре 2020 г. ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят «Яндекс», Apple и Huawei, направила письмо в Правительство с просьбой отсрочить вступление в силу закона о предустановке российского ПО на умные устройства. В письме члены ассоциации высказали озабоченность неготовностью рынка к нововведениям ввиду отсутствия проработанной правовой базы.

В итоге, как сообщил CNews в начале декабря 2020 г., Госдума и Совет Федерации повторно перенесли дату начала обязательной предустановки российского ПО, на этот раз на 1 апреля 2021 г.

За отказ устанавливать российское ПО на технику будут предусмотрены штрафы – в начале марта 2021 г. Госдума одобрила во втором чтении законопроект об их введении. Документ начнет действовать с 1 июля 2021 г., и затронет как должностных, так и юридических лиц. Размер штрафа составит от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Что немаловажно, штрафовать власти будут за отсутствие на устройствах не только именно российского программного обеспечения. Законопроект о наказании рублем, подготовленный депутатами Госдумы Сергеем Жигаревым (ЛДПР), Олегом Николаевым («Справедливая Россия»), Александром Ющенко (КПРФ), Владимиром Гутеневым, Сергеем Чиндяскиным и Алексеем Канаевым (все трое из «Единой России») и зарегистрированный в Госдуме еще в июле 2019 г., требует, чтобы на устройствах, помимо российских, были еще и приложения из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В него, наряду Россией, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Какой софт установят на гаджеты

Под действие закона о предустановке российского ПО попали смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, ноутбуки и настольные ПК. Изначально в списке были еще и смарт-часы, но в итоге их из него исключили. Итоговый список приложений для предустановки Правительство России, как сообщал CNews, сформировало в начале января 2021 г.

Смартфонам и планшетам досталось больше всего обязательного отечественного софта, и его условно можно поделить на три неравные доли – ПО от «Яндекса», от Mail.ru и от других разработчиков. Интернет-гигант предоставляет для «импортозамещения» приложений на портативных гаджетах: обозреватель «Яндекс.браузер», клиент облачного хранилища «Яндекс.диск», поисковик «Яндекс» и навигацию «Яндекс.карты».

Перечень приложений Mail.ru Group включает: мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru с 2010 г.), почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» (Mail.ru владеет ею с марта 2014 г.) и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».

Другие разработчики предоставили следующее ПО: приложение платежной системы MirPay (исключительно для Android), «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы», антивирус Kaspersky Internet Security (снова только для Android) и агрегатор Applist.ru для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры России.

На ноутбуки и ПК будет устанавливаться лишь одна программа – офисное ПО «Мой офис стандартный. Домашняя версия». Нововведение касается только компьютеров на Windows – под macOS и Linux не будет предустановленного российского софта, а в случае с Windows избавиться от навязанного ПО гораздо легче, чем в случае с Android.

Умным телевизорам достанутся 11 приложений, их которых два предоставит «Яндекс» - это собственный поисковик компании и сервис «Кинопоиск». К ним присоединятся Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.