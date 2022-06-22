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Первый канал Общероссийский федеральный телеканал ОРТ Общественное российское телевидение

Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение

СОБЫТИЯ


22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

«Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против г
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС

ственное российское телевидение»), а в 1999 г. возглавил сам канал. Позднее ОРТ был переименован в «Первый канал». Глава «Первого канала» Константин Эрнст покинул совет директоров МТС Также Эрн
29.12.2021 Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал»

телеканалов», – заявил Бырдин. В список входят каналы первого и второго мультиплексов. В их числе «Первый канал», «Россия 1», ТНТ, «Спас», НТВ, «Мир» и Звезда. Все только начинается Бырдин отм
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

ты используются для эфирного аналогового телевещания. В частности, на частотах 48,5-56,5 МГц вещает первый канал ТВК, на частотах 76-84 МГц – третий канал ТВК. В то же время в конце 2019 г. в Р
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС

г. стал генеральным продюсером телеканала ОРТ, а в 1999 г. возглавил канал. Сейчас ОРТ называется «Первый канал», Эрнст продолжает им руководить. Кроме того, в конце 1990-х Эрнст возглавлял зв
19.03.2020 МТС и «Первый канал» создали совместное предприятие

МТС и «Первый канал» объявили о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия. Согла
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания

НСК, «Первый канал» и SPB TV (технологический разработчик) объявляют о коммерческом запуске универс
08.02.2017 Новое решение позволит ОТТ-сервисам легально транслировать прямой эфир телеканалов

«Национальный рекламный альянс» (НРА), «Первый канал» и компания SPB TV объявили о разработке и запуске в тестовом режиме универсальн
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры

«Первый канал» назвал легальные площадки пиратами Руководитель дирекции «Первого канала» по ве
13.07.2015 «МТТ Групп» соединила «Цифровое Телесемейство» «Первого канала» с Европой

семейства» «Первого канала» по всей Европе. Переход на мощности «Синтерра Медиа» позволил компании «Первый канал. Всемирная сеть» оперативно передавать сигналы тематических каналов «Первого» вс
18.02.2015 «ВКонтакте» покажет передачи «Первого канала»

Социальная сеть «ВКонтакте» и «Первый канал» договорились о сотрудничестве в рамках показа передач «Первого» на платформе со
24.07.2014 Официальное приложение «Первого канала» появилось в телевизорах Philips Smart TV

ips Smart TV 2011-2014 модельных годов (на телевизорах серии 6000 и выше 2013 г. пока не доступно). Первый канал обладает самой обширной аудиторией и самой большой зоной вещания среди российски
14.02.2014 «Акадо Телеком» улучшил качество трансляции Олимпиады

ды в Сочи. Для этих целей провайдер увеличил скорости видеопотоков цифровых телевизионных сигналов «Первого канала», «Первого канала HD», телеканалов «Спорт», «Спорт 1 HD», «Россия 1», «
31.10.2013 «Первый канал» и «Триколор ТВ» подписали договор на вещание всех каналов проекта «Цифровое Телесемейство»

Телекомпания «Первый канал. Всемирная сеть» и «Триколор ТВ» подписали долгосрочный лицензионный договор на вещание всех каналов проекта «Цифровое Телесемейство» в сети крупнейшего российского оператора цифро
16.05.2013 «Акадо Телеком» подготовился к запуску «Общественного телевидения России»

«Акадо Телеком» обеспечил прием и ввод в кабельную сеть сигнала нового федерального телеканала - «Общественное телевидение России» (ОТР) - в цифровом и аналоговом формате. Сигнал поступает в сеть непосредственно из студии телеканала, что обеспечивает высокое качество изображения. Как сообщи
04.04.2011 «Первый канал» и «Россия 1» для абонентов «Континент ТВ» в Сибири и на Урале будут транслироваться в часовой версии +4

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» принял решение, что для удобства абонентов Сибири и Урала в пакете спутникового телевидения «Континент ТВ» телеканалы «Россия 1» и «Первый канал» будут дополнительно транслироваться в часовой версии +4 от московского времени. Как отмечают в операторе, просмотр любимых передач станет удобнее. Не нужно ждать полуночи, чтобы п
24.07.2009 «Первый канал» разместился в московском ЦОД «Синтерры»

м-услуг участникам медиа-рынка, обеспечивает техническую сторону международного вещания телеканала «Первый канал. Всемирная сеть». В рамках сотрудничества операторы организуют круглосуточную до
25.06.2009 Ассоциация "Всемирный ОРТ" и НР открывают новые учебные центры GET-IT в России и Украине

Ассоциация «Всемирный ОРТ» («Образовательные ресурсы и технологический тренинг») и компания НР объявили о расширении программы HP GET-IT (Graduate Entrepreneurship Training through IT) и открытии десяти новых учебны
14.05.2008 GoGo.Ru ищет по видеоновостям «Первого канала» и ВГТРК

Поисковая система GoGo.Ru приступила к индексации видеоконтента на проектах «Первого канала» и ВГТРК. Для сбора данных о новых роликах на сайтах используется технология XML-синдикации, которая позволяет оперативно добавлять видео в базу поисковика. На проекте «Первый но
14.11.2007 «Первый канал» начинает интернет-вещание на основе Microsoft Silverlight

«Первый канал» объявил о старте пилотного проекта интернет-вещания на основе технологии Micros
14.07.2003 В Рунет пришли "Выборы 2003"

ны помочь избирателю лучше ориентироваться в происходящем, представлены в разделе "Экспертный клуб "Первого канала". На портале также можно ознакомиться и с текущими рейтингами политических пар
16.12.2002 У "Первого канала" возникли трудности с запуском в космос

ре. Еще одной проблемой проекта все же следует назвать деньги. Проект стоит $20 млн., и до сих пор "Первый канал" четко не прояснил, откуда же они появятся. Логично предположить, что бюджет буд
16.12.2002 У "Первого канала" возникли трудности с запуском в космос

ре. Еще одной проблемой проекта все же следует назвать деньги. Проект стоит $20 млн., и до сих пор "Первый канал" четко не прояснил, откуда же они появятся. Логично предположить, что бюджет буд
09.10.2002 ОРТ и Кремль запустят в космос участника телешоу

достаточно денег для старта. Практически вся ответственность за реализацию проекта ложится на ОРТ. Первый канал проводит все отборочные мероприятия, и, по условиям контракта, должен предостави
10.12.2001 Обзор сайтов телепередач в интернете

тражают" сюжет, но, по существу, предлагают зрителям НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПРОСМОТРА, которая подразумевает некое "виртуальное действие" посетителя. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ Сайт передачи "Здоровье" телеканала ОРТ как бы "продолжает" передачу в Сети. Помимо традиционных разделов, на сайте размещены: "Аптека" - подробная информация о тех препаратах, которые упоминались в передаче (что очень удобно как
29.08.2000 "Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура"

о компанией "Телеком-Центр" и Российским НИИ Развития Общественных Сетей ( РосНИИРОС). Компания "Телеком-Центр" со своей технической площадки Останкино проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской
09.08.2000 "Яблоко" предлагает контролировать ОРТ

Государственной Думе Сергей Иваненко "совершенно не уверен" в том, что передача части пакета акций ОРТ в руки государства станет гарантом того, что канал будет отражать интересы общества. Таки
26.06.2000 3 июля в Сети можно будет пообщаться с ведущими ОРТ

Сегодня начала работать новая версия официального сайта ОРТ. Новая версия "домашней странички" ОРТ будет полностью интерактивной, оперативно обновляемой, появится множество новых рубрик. Формирование содержания страниц будет идти вокруг своео
09.04.2000 Борис Березовский не хочет отдавать ОРТ

Борис Березовский не намерен отказываться от участия в судьбе телеканала ОРТ. Об этом предприниматель заявил в четверг в интервью НТВ. Он провел минувший день в Екатеринбурге, где встретился с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. По словам предприним

Публикаций - 445, упоминаний - 529

Первый канал и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 66
Yandex - Яндекс 9215 57
Ростелеком 10948 53
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 50
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 42
VK - Mail.ru Group 3602 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 35
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 33
МегаФон 10742 26
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 25
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 24
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 20
Apple Inc 13154 18
Google LLC 12688 17
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 15
Samsung Electronics 11064 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
ОТР ГК - ОТР 2000 227 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
Microsoft Corporation 25775 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 8
SPB TV 47 7
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 7
X Corp - Twitter 2938 7
Telegram Group 2940 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 37
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 32
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 29
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 23
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 20
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 18
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 16
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 15
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 9
Почта России ПАО 2370 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Газпром ПАО 1493 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Кинополис - Объединенные русские киностудии 8 4
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 4
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 4
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Альфа-Банк 1979 4
Альфа-Групп 745 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 92
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 60
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 5
Президент Украины 128 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 10
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Интернет-видео - ассоциация 21 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
ЛДПР 116 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
НРА - Национальный рекламный альянс 5 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 232
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 75
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 68
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 47
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 45
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 37
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 35
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 33
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 33
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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