Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Первый канал
Общероссийский федеральный телеканал
ОРТ
Общественное российское телевидение
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 231, упоминаний - 311
Первый канал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 19
|Волин Алексей 113 8
|Эрнст Константин 11 7
|Жаров Александр 165 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Корня Алексей 73 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Ющенко Александр 25 3
|Канаев Алексей 3 3
|Левин Леонид 83 3
|Ермаков Валерий 71 3
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
|Сачков Илья 105 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Юмашев Валентин 6 2
|Бусаргин Андрей 23 2
|Холодов Алексей 11 2
|Засурский Артём 7 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Навальный Алексей 58 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 2
|Рейман Леонид 407 2
|Мишин Игорь 5 2
|Галицкий Александр 82 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Бельская Яна 9 2
|Климарев Михаил 46 2
|Кулин Филипп 39 2
|Костин Андрей 45 1
|Кореш Виктор 71 1
|Стюгин Михаил 15 1
|Паршин Максим 141 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Шадаев Максут 384 1
|Свердлов Денис 163 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755063, в очереди разбора - 658753.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755063, в очереди разбора - 658753.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru