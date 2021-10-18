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18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 2
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
25.05.2021 Российская компания разработала технологию интерактивного взаимодействия с видеоконтентом Viewevo 1
26.04.2021 Медиаактивы МТС подешевели на 2 миллиарда 2
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены 2
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
29.03.2021 Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 2
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 2
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 3
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 2

Публикаций - 231, упоминаний - 311

Первый канал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
Yandex - Яндекс 4098 32
VK - Mail.ru Group 2482 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
Rambler Group - Рамблер ГК 483 11
Акадо Телеком - Комкор 605 11
Apple Inc - Эппл Рус 7669 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 8
Google LLC 7124 7
Samsung Electronics 5627 6
Синтерра - Synterra 562 6
АФК Система ПАО 990 6
НТВ-Плюс 174 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 4
ОТР 133 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Microsoft Corporation 10997 3
Globecast 7 3
Telstra Corporation Limited 59 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Facebook 3764 3
MX 1 3 3
RuTube - видеохостинг 120 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
Viasat 59 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 2
Huawei 2723 2
Juniper Networks 168 2
Yota - Скартел 623 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Dr.Web - Доктор Веб 974 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 19
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 8
Орион-Экспресс - Телекарта 133 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
МТС Медиа 8 3
Газпром ПАО 518 3
Sony Pictures Entertainment 78 2
Альфа-Групп 318 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
X5 Group 599 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Almaz Capital Partners 118 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Национальные приоритеты АНО 5 2
Anko Retail 1 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Shopping Live 4 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Бизнес-Недвижимость 9 1
MIG - Metromedia International Group 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Белый Ветер 49 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 35
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 19
Президент Российской Федерации 1439 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Правительство РФ 2198 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
МКС - Международная космическая станция 98 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Законодательное собрание Владимирской области 1 1
Администрация Псковской области 22 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию 1 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 14 1
Правительство Пермского края 15 1
Администрация Президента РФ 267 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Интернет-видео - ассоциация 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
ЛДПР 68 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Website - Вебсайт 115 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 19
Google Android 10750 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
Microsoft Windows 10 6602 8
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 7
Apple iOS 5741 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Google YouTube - Видеохостинг 1702 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Apple iPad 3263 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Linux OS 4236 4
Apple iTunes Store 566 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Symbian OS 755 3
Apple macOS 921 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 3
МТС ТВ 37 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 2
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
ICQ 493 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Terrasoft Creatio 44 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Путин Владимир 1820 19
Волин Алексей 113 8
Эрнст Константин 11 7
Жаров Александр 165 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Корня Алексей 73 4
Никифоров Николай 1126 3
Бырдин Алексей 21 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Ющенко Александр 25 3
Канаев Алексей 3 3
Левин Леонид 83 3
Ермаков Валерий 71 3
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
Сачков Илья 105 2
Евтушенков Владимир 130 2
Юмашев Валентин 6 2
Бусаргин Андрей 23 2
Холодов Алексей 11 2
Засурский Артём 7 2
Худавердян Тигран 66 2
Навальный Алексей 58 2
Евтушенков Феликс 15 2
Николаев Вячеслав 56 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 2
Рейман Леонид 407 2
Мишин Игорь 5 2
Галицкий Александр 82 2
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Бельская Яна 9 2
Климарев Михаил 46 2
Кулин Филипп 39 2
Костин Андрей 45 1
Кореш Виктор 71 1
Стюгин Михаил 15 1
Паршин Максим 141 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Шадаев Максут 384 1
Свердлов Денис 163 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Украина 3344 9
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 5
Казахстан - Республика 2618 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Япония 2752 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Франция - Французская Республика 2109 3
Германия - Федеративная Республика 3606 3
Россия - Сочи 910 3
Россия - Республика Мордовия 386 3
Россия - Ростовская область 859 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Нидерланды 969 2
Малайзия 336 2
Россия - Калининградская область 531 2
Индия - Республика 2156 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Грозный 93 1
Россия - Красноярский край 657 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Тверская область 246 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Кемеровская область 461 1
Россия - Иркутская область 536 1
Россия - Кировск - Кировская область 301 1
Египет - Арабская Республика 366 1
Португалия - Португальская Республика 313 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Алтай 681 1
Пиратство - Авторское право 200 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
Русский язык 966 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
White list - Белый список 34 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Запугивание и шантаж 2 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральное законодательство 254 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Образование в России 328 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 20
НТВ - Телекомпания 163 15
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 13
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 13
Рен ТВ - телеканал 47 12
ТНТ - Телеканал 94 11
Пятый канал - Телеканал 38 10
Россия 24 - телеканал 86 10
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 7
Вести 24 - Российский информационный канал 20 6
КиноПоиск - Портал о кино 118 6
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