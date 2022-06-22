Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ «Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против г

Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС ственное российское телевидение»), а в 1999 г. возглавил сам канал. Позднее ОРТ был переименован в «Первый канал». Глава «Первого канала» Константин Эрнст покинул совет директоров МТС Также Эрн

Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал» телеканалов», – заявил Бырдин. В список входят каналы первого и второго мультиплексов. В их числе «Первый канал», «Россия 1», ТНТ, «Спас», НТВ, «Мир» и Звезда. Все только начинается Бырдин отм

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию ты используются для эфирного аналогового телевещания. В частности, на частотах 48,5-56,5 МГц вещает первый канал ТВК, на частотах 76-84 МГц – третий канал ТВК. В то же время в конце 2019 г. в Р

Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС г. стал генеральным продюсером телеканала ОРТ, а в 1999 г. возглавил канал. Сейчас ОРТ называется «Первый канал», Эрнст продолжает им руководить. Кроме того, в конце 1990-х Эрнст возглавлял зв

МТС и «Первый канал» создали совместное предприятие МТС и «Первый канал» объявили о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия. Согла

НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания НСК, «Первый канал» и SPB TV (технологический разработчик) объявляют о коммерческом запуске универс

Новое решение позволит ОТТ-сервисам легально транслировать прямой эфир телеканалов «Национальный рекламный альянс» (НРА), «Первый канал» и компания SPB TV объявили о разработке и запуске в тестовом режиме универсальн

«Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры «Первый канал» назвал легальные площадки пиратами Руководитель дирекции «Первого канала» по ве

«МТТ Групп» соединила «Цифровое Телесемейство» «Первого канала» с Европой семейства» «Первого канала» по всей Европе. Переход на мощности «Синтерра Медиа» позволил компании «Первый канал. Всемирная сеть» оперативно передавать сигналы тематических каналов «Первого» вс

«ВКонтакте» покажет передачи «Первого канала» Социальная сеть «ВКонтакте» и «Первый канал» договорились о сотрудничестве в рамках показа передач «Первого» на платформе со

Официальное приложение «Первого канала» появилось в телевизорах Philips Smart TV ips Smart TV 2011-2014 модельных годов (на телевизорах серии 6000 и выше 2013 г. пока не доступно). Первый канал обладает самой обширной аудиторией и самой большой зоной вещания среди российски

«Акадо Телеком» улучшил качество трансляции Олимпиады ды в Сочи. Для этих целей провайдер увеличил скорости видеопотоков цифровых телевизионных сигналов «Первого канала», «Первого канала HD», телеканалов «Спорт», «Спорт 1 HD», «Россия 1», «

«Первый канал» и «Триколор ТВ» подписали договор на вещание всех каналов проекта «Цифровое Телесемейство» Телекомпания «Первый канал. Всемирная сеть» и «Триколор ТВ» подписали долгосрочный лицензионный договор на вещание всех каналов проекта «Цифровое Телесемейство» в сети крупнейшего российского оператора цифро

«Акадо Телеком» подготовился к запуску «Общественного телевидения России» «Акадо Телеком» обеспечил прием и ввод в кабельную сеть сигнала нового федерального телеканала - «Общественное телевидение России» (ОТР) - в цифровом и аналоговом формате. Сигнал поступает в сеть непосредственно из студии телеканала, что обеспечивает высокое качество изображения. Как сообщи

«Первый канал» и «Россия 1» для абонентов «Континент ТВ» в Сибири и на Урале будут транслироваться в часовой версии +4 Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» принял решение, что для удобства абонентов Сибири и Урала в пакете спутникового телевидения «Континент ТВ» телеканалы «Россия 1» и «Первый канал» будут дополнительно транслироваться в часовой версии +4 от московского времени. Как отмечают в операторе, просмотр любимых передач станет удобнее. Не нужно ждать полуночи, чтобы п

«Первый канал» разместился в московском ЦОД «Синтерры» м-услуг участникам медиа-рынка, обеспечивает техническую сторону международного вещания телеканала «Первый канал. Всемирная сеть». В рамках сотрудничества операторы организуют круглосуточную до

Ассоциация "Всемирный ОРТ" и НР открывают новые учебные центры GET-IT в России и Украине Ассоциация «Всемирный ОРТ» («Образовательные ресурсы и технологический тренинг») и компания НР объявили о расширении программы HP GET-IT (Graduate Entrepreneurship Training through IT) и открытии десяти новых учебны

GoGo.Ru ищет по видеоновостям «Первого канала» и ВГТРК Поисковая система GoGo.Ru приступила к индексации видеоконтента на проектах «Первого канала» и ВГТРК. Для сбора данных о новых роликах на сайтах используется технология XML-синдикации, которая позволяет оперативно добавлять видео в базу поисковика. На проекте «Первый но

«Первый канал» начинает интернет-вещание на основе Microsoft Silverlight «Первый канал» объявил о старте пилотного проекта интернет-вещания на основе технологии Micros

В Рунет пришли "Выборы 2003" ны помочь избирателю лучше ориентироваться в происходящем, представлены в разделе "Экспертный клуб "Первого канала". На портале также можно ознакомиться и с текущими рейтингами политических пар

У "Первого канала" возникли трудности с запуском в космос ре. Еще одной проблемой проекта все же следует назвать деньги. Проект стоит $20 млн., и до сих пор "Первый канал" четко не прояснил, откуда же они появятся. Логично предположить, что бюджет буд

У "Первого канала" возникли трудности с запуском в космос ре. Еще одной проблемой проекта все же следует назвать деньги. Проект стоит $20 млн., и до сих пор "Первый канал" четко не прояснил, откуда же они появятся. Логично предположить, что бюджет буд

ОРТ и Кремль запустят в космос участника телешоу достаточно денег для старта. Практически вся ответственность за реализацию проекта ложится на ОРТ. Первый канал проводит все отборочные мероприятия, и, по условиям контракта, должен предостави

Обзор сайтов телепередач в интернете тражают" сюжет, но, по существу, предлагают зрителям НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПРОСМОТРА, которая подразумевает некое "виртуальное действие" посетителя. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ Сайт передачи "Здоровье" телеканала ОРТ как бы "продолжает" передачу в Сети. Помимо традиционных разделов, на сайте размещены: "Аптека" - подробная информация о тех препаратах, которые упоминались в передаче (что очень удобно как

"Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура" о компанией "Телеком-Центр" и Российским НИИ Развития Общественных Сетей ( РосНИИРОС). Компания "Телеком-Центр" со своей технической площадки Останкино проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской

"Яблоко" предлагает контролировать ОРТ Государственной Думе Сергей Иваненко "совершенно не уверен" в том, что передача части пакета акций ОРТ в руки государства станет гарантом того, что канал будет отражать интересы общества. Таки

3 июля в Сети можно будет пообщаться с ведущими ОРТ Сегодня начала работать новая версия официального сайта ОРТ. Новая версия "домашней странички" ОРТ будет полностью интерактивной, оперативно обновляемой, появится множество новых рубрик. Формирование содержания страниц будет идти вокруг своео