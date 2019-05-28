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ВымпелКом
Билайн
Корбина-Телеком
Corbina Telecom
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малис Александр 155 47
|Мамут Александр 126 18
|Анкилов Константин 93 9
|Малис Олег 73 8
|Брюквин Юрий 253 8
|Кочетков Владислав 222 7
|Вексельберг Виктор 123 6
|Овчинников Борис 116 6
|Морошкин Александр 111 5
|Слизень Виталий 220 4
|Фридман Михаил 89 4
|Захаров Дмитрий 40 4
|Кусков Денис 185 4
|Изосимов Александр 188 4
|Носик Антон 88 4
|Усманов Алишер 248 3
|Рейман Леонид 978 3
|Ноготков Максим 46 3
|Шаров Борис 65 3
|Пестерева Ольга 28 3
|Солонин Виталий 82 3
|Путин Владимир 2162 2
|Тач Майкл 36 2
|Клименко Герман 46 2
|Новиков Дмитрий 33 2
|Припачкин Юрий 50 2
|Керимов Сулейман 23 2
|Казакова Анастасия 7 2
|Умаров Михаил 50 2
|Кирюшин Геннадий 65 2
|Королев Игорь 55 2
|Мякишева Марина 84 2
|Богатов Антон 76 2
|Гирев Андрей 69 2
|Лацанич Василь 92 1
|Гуськова Оксана 8 1
|Чичваркин Евгений 129 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Солодухин Константин 113 1
|Парфенов Игорь 50 1
|РАН - Российская академия наук 588 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
|Сириус - Образовательный центр 102 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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