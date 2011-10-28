Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВымпелКом Билайн Корбина-Телеком Corbina Telecom
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.10.2011
|
Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию
фигуры в отрасли связи. В 90-х годах они возглавили компанию «Инвестэлектросвязь» (торговая марка «Корбина-телеком»), оказывающую весь спектр услуг связи: фиксированную телефонию, доступ в инт
|10.06.2008
|
«ВымпелКом» завершил сделку по покупке 49% акций «Корбины Телеком»
Телеком" за $404 млн. Компания объявила о подписании договора о приобретении 49% ЗАО "Кортек" (ГК "Корбина Телеком") у компании Inure Enterprises Limited, представляющей интересы предпринимате
|04.06.2008
|
«Корбина» полностью ушла в «Билайн»
тор «Вымпелком» заключил соглашение о приобретении 49% акций своей «внучки» — группы компаний «Корбина Телеком». Сумма сделки составила $404 млн, продавцом акций выступил офшор Inure Enter
|22.02.2008
|
«Корбина Телеком» запустила мультисервисную оптическую сеть в Ярославле
Компания «Корбина Телеком» получила разрешение на эксплуатацию оптической сети связи в Ярославле и объя
|07.02.2008
|
Golden Telecom начал переговоры о выкупе 49% акций «Корбины Телеком»
m (GT) начал предварительные переговоры с компанией Inure Enterprises Limited, которая владеет 49% "Корбина Телеком", о выкупе ее доли. Об этом говорится в сообщении холдинга Golden Telecom, ко
|29.01.2008
|
«Билайн» перекрыл «Корбине» дорогу на биржу
елка будет завершена, встанет вопрос о судьбе приобретенного год назад GT провайдера домовых сетей «Корбина-Телеком». Покупая 51% акций этой компании, GT обязался в 2008 г. вывести «Корбину» на
|25.12.2007
|
Новогодний подарок от "Корбины Телеком"
Компания «Корбина Телеком» решила порадовать игроков фэнтези-3D игры ARENA Online новогодним подарком.
|14.12.2007
|
Abbyy и «Корбина Телеком» заключили соглашение
Компании Abbyy и «Корбина Телеком» объявили о начале первого этапа сотрудничества в рамках глобального партнерс
|12.12.2007
|
"Корбина Телеком" планирует в 2008 г. подвести ВОЛС ко всем домам в Москве
"Корбина Телеком" планирует в 2008 г. подвести свои волоконно-оптические линии связи ко всем д
|22.11.2007
|
«Корбина Телеком» тестирует Dr.Web AV-Desk
кого местонахождения. «Для нас успешное развертывание пилотного проекта Dr.Web AV-Desk на площадке «Корбина Телеком» имеет особое значение», - считает генеральный директор компании «Доктор Веб»
|12.10.2007
|
«Корбина» в Петербурге создаст обучающий центр для телеком-персонала
В декабре «Корбина-телеком» планирует открыть «Центр профессионального обучения работников телекоммуника
|11.10.2007
|
«Голден Телеком» опережает план по строительству сетей FTTB
Компании «Голден Телеком» и «Корбина Телеком», входящая в группу компаний «Голден Телеком», объявили первые итоги реализац
|10.10.2007
|
«Голден Телеком» в ноябре запустит IPTV в Москве
(IPTV) в Москве, а в 3 квартале 2008г. - еще в 20 городах РФ, заявил генеральный директор компании "Корбина Телеком", входящей в ГК "Голден Телеком", Александр Малис, сообщает РБК. По словам Ал
|25.09.2007
|
«Корбина» вышла на Васильевский остров
Домашняя сеть «Корбина Телеком» в сентябре начала предоставлять свои услуги в Кировском и Василеостровском районах Петербурга. В данный момент компания оказывает услуги выделенного доступа в интернет в 10 рай
|15.08.2007
|
Гонка интернет-подключений вышла на новый виток
ей больше, чем подписчик нового тарифа «Акадо», но получает чуть большую скорость в прямом канале. «Корбина» постарается побить карту «Акадо» одним из своих безлимитных тарифов: скорость 3500 к
|14.08.2007
|
Avaya модернизировала контакт-центр «Корбины Телеком»
апа проекта модернизации мультимедийного контакт-центра российского телекоммуникационного холдинга «Корбина Телеком». В рамках данного этапа в дополнение к действующему контакт-центру в Москве
|02.08.2007
|
«Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM
«Корбина Телеком» объявила о переводе абонентов мобильной телефонии из стандарта DAMPS в стандарт GSM. Перейти на тарифный план GSM можно будет до 1 ноября 2007 года. Все номера – федеральные и
|17.07.2007
|
«Корбина Телеком» нашла 3G в телевидении
Компания «Корбина Телеком» начала предоставлять в Москве услугу платного телевидения на основе Microsof
|10.07.2007
|
«Корбина Телеком» удвоила пропускную способность магистральных линий
«Корбина Телеком» увеличила пропускную способность магистральных линий в ядре сети в Москве в
|30.05.2007
|
"Голден Телеком": сделка по покупке "Корбины Телеком" завершена
завершении сделки по приобретению 51% акций ЗАО «Кортек» и его дочерних компаний (группа компаний «Корбина Телеком»). «Корбина Телеком» — крупная независимая телекоммуникационная к
|29.05.2007
|
В "Корбина Телеком" назначен председатель Cовета директоров
После завершения сделки по покупке контрольного пакета акций группы компаний "Корбина Телеком" группой компаний "Голден Телеком" акционер "Корбины Телеком" Александр Мамут
|29.05.2007
|
Сумма IPO "Корбины Телеком" может превысить 25% акций
"Корбина Телеком," согласно соглашению акционеров, в 4 квартале 2008г. в ходе первичного разме
|29.05.2007
|
Инвестиции "Голден Телекома" в фиксированную связь составят более $1 млрд.
Инвестиции "Голден Телеком" и "Корбина Телеком" к концу 2010г. в развитие фиксированной сети связи в РФ составят более $1 мл
|29.05.2007
|
Оборот "Корбины Телеком" вырос на 26,6%
Оборот "Корбины Телеком" в 2006г. вырос на 26,6% по сравнению с 2005г. - до $89,3 млн. Об этом сегодн
|26.04.2007
|
Абоненты "Корбины Телеком" получат Golden WiFi
телекоммуникационных и интернет-услуг в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ, и «Корбина Телеком», универсальный телекоммуникационный холдинг, специализирующийся на оказании
|22.03.2007
|
Российский союз прессы отражает DDos-атаку
Портал печатных СМИ Witrina.ru, физически расположенный на одном из серверов хостинг-провайдера «Корбина Телеком», подвергся серьезной и длительной DDos-атаке. Примечательно, что инцидент пр
|22.02.2007
|
3G-лицензии: появились неожиданные претенденты
ги сотовой связи третьего поколения (3G) еще трем компаниям: "Инвестэлектросвязь" (группа компаний "Корбина Телеком"), СМАРТС и "Комтел плюс". Ранее конкурсные документы были высланы операторам
|21.02.2007
|
Интернет: московским абонентам сбавили скорость
ой московской квартире. Крупнейшими столичными провайдерами являются «Стрим» (360 тыс. абонентов), «Корбина Телеком» (110 тыс.), «Комкор-ТВ» (98 тыс.) и «Центральный телеграф» (75 тыс.). В ходе
|21.12.2006
|
Мамут нашел «Корбине» нового владельца
Группа компаний «Корбина-Телеком» станет частью альтернативного оператора Golden Telecom (GT). Соответствующую
|14.12.2006
|
Быстрый интернет: Москва опередила мир
ернет в несколько мегабит по вполне умеренным ценам. Как рассказал старший вице-президент компании «Корбина Телеком» Александр Малис в ходе пресс-конференции 12 декабря, «…например, за $33 в ме
|08.11.2006
|
"Корбина Телеком" получила лицензию на кабельное вещание
Компания «Корбина Телеком» получила лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания. Лице
|03.11.2006
|
"Инвестэлектросвязь" получила лицензию на кабельное вещание в Москве и Подмосковье
Одна из компаний группы компаний "Корбина Телеком" - "Инвестэлектросвязь" - получила лицензию на оказание услуг кабельного веща
|26.10.2006
|
"Корбина" запустила новый сервис для абонентов мобильной телефонии
Кража или потеря сотового телефона больше не страшна абонентам компании «Корбина Телеком». Клиенты компании получили доступ к новому сервису, позволяющему создавать р
|21.09.2006
|
Заряженная реклама в "Дневном Дозоре"
действия одного из уровней тактической ролевой игры "Дневной Дозор" стал виртуальный офис компании "Корбина телеком" .Компания "Корбина телеком" при поддержке рекламного агентства Enter
|30.08.2006
|
Мелкие интернет-провайдеры захватили Москву
т в районах Cреди всех провайдеров Cреди кабельных провайдеров Стрим 67 - Комкор-ТВ 8 11 Центел 7 9 Корбина 3 10 Корвет-Телеком 3 4 ТК EXE 3 4 Ринет 2 4 Дегунино.нет 2 4 МИГ-Телеком 2 3 Нет-бай
|18.08.2006
|
"Корбина Телеком" вернет рекламу водки на экраны
«Корбина Телеком» вышла на рынок интернет-рекламы, запустив проект «Новое кино в интернете», в
|04.07.2006
|
Москва: три Ethernet-оператора слились
тся для перепродажи. Приобретателем, скорее всего, выступит крупный отечественный игрок, например, «Корбина телеком». Для нее такой актив достаточно привлекателен, хотя сам по себе он мало влия
|07.06.2006
|
Зачем нужны и сколько стоят защищенные сети?
но пересчитать по пальцам. Это такие сервис-провайдеры как «Транстелеком» (ТТК), «Голден телеком», «Корбина телеком» и другие. Они обладают мощной инфраструктурой, ядром которой служат высокоск
|19.05.2006
|
"Корбина" принимает заказы на эксклюзивные телефоны
«Корбина Телеком» предлагает своим абонентам новые эксклюзивные модели телефонов, от декориров
|03.03.2006
|
Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom
ых инвестиций «Ренова-Капитал», приобрел 100% акций телекоммуникационной компании Corbina Telecom («Корбина Телеком») у американской корпорации IDT, сообщает РБК. Сумма сделки составила $146 мл
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Малис Александр 158 52
|Мамут Александр 133 19
|Брюквин Юрий 300 14
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 12
|Кусков Денис 221 12
|Анкилов Константин 121 11
|Малис Олег 86 10
|Овчинников Борис 129 8
|Малов Дмитрий 13 8
|Слизень Виталий 244 8
|Кочетков Владислав 248 8
|Вексельберг Виктор 155 7
|Морошкин Александр 118 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Захаров Дмитрий 46 5
|Изосимов Александр 192 5
|Приданцев Сергей 149 4
|Богатов Антон 79 4
|Носик Антон 106 4
|Саяпина Елена 46 4
|Алимбеков Сергей 29 4
|Бецков Григорий 23 4
|Фридман Михаил 146 4
|Новиков Дмитрий 41 4
|Королев Игорь 65 3
|Мякишева Марина 84 3
|Солонин Виталий 90 3
|Гирев Андрей 77 3
|Пинчук Виктор 44 3
|Морозов Павел 27 3
|Невская Екатерина 19 3
|Каледин Виктор 13 3
|Савчук Сергей 8 3
|Таранов Иван 8 3
|Усманов Алишер 311 3
|Ноготков Максим 53 3
|Пестерева Ольга 34 3
|Казакова Анастасия 8 3
|Шаров Борис 73 3
|Кирюшин Геннадий 91 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.