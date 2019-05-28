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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВымпелКом
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28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 1
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1
27.10.2015 В «Связном» назначен новый вице-президент по ИТ, логистике и региональному развитию 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 1
29.08.2013 «Билайн» вложил 1 млрд рублей в свой крупнейший контакт-центр 1
25.07.2013 Модель «MVNO на сетях LTE»: перспективы развития в России и мире 1
11.12.2012 В «Вымпелкоме» стартовал мега-проект внедрения Amdocs 1
05.12.2012 Провайдеры НЕ блокируют почти половину запрещенных сайтов 1
09.08.2012 Евгений Чермашенцев назначен директором по работе с бизнес-рынком «МегаФона» 3
19.07.2012 «Манго Телеком» открыла филиал в Ростове-на-Дону 1
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика 1
28.10.2011 Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию 3
24.06.2011 Контакт-центры перебираются за МКАД 1
11.11.2010 Bell Integrator подключил критичные ИТ-системы «Совинтела» к единой системе мониторинга «ВымпелКома» 1
28.07.2010 Pro-Vision Communications исследовало мнения блоггеров о московских интернет-провайдерах 1
28.12.2009 ZyXEL NBG318S: интернет-центр для подключения к Сети и IPTV по Ethernet 1
21.12.2009 ZyXEL начал поставки домашних интернет-центров для высокоскоростных тарифных планов 1
16.12.2009 Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому» 2
23.10.2009 Россия: число операторов дальней связи удвоится 1
21.09.2009 Девушек из МТС, "Билайна" и "Мегафона" переселили за МКАД 1
14.09.2009 «Синтерра» запустила новый ЦОД за 100 млн 1
24.08.2009 Акадо: В России появилась первая абсолютная интернет-безлимитка 1
18.06.2009 4GAME закрывается 1
29.04.2009 Телеком в России: внедрение NGN необратимо 2
10.04.2009 Россия: SaaS-антивирусы наступают 2
17.03.2009 На Урале назначен директор объединенного регионального управления ГК «ВымпелКом» 1
06.02.2009 Кино в Рунете: сколько зарабатывают пираты? 2
28.01.2009 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов «ПетерСтара» от вирусов и спама 1
25.11.2008 Dr.Web как услугу предлагают более 50 провайдеров 1
01.10.2008 «Евросеть» пошла по рукам 1
01.10.2008 Провайдеры поделили HDTV-каналы: «Билайн» и «Стрим» вне игры 1
17.09.2008 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet 1
29.08.2008 “Билайн” отключил Golden WiFi 1
25.08.2008 МГТС устроила «разборки» 1
20.08.2008 Россия : HDTV вышло на орбиту 1
19.08.2008 «Доктор Веб» запустил новый интернет-проект: «Есть покрытие!» 1
11.07.2008 Абонентская база домашнего ШПД в Москве выросла во 2 квартале на 180 тыс 1

Публикаций - 222, упоминаний - 488

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 75
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 34
Акадо Телеком - Комкор 773 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 29
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 26
Центел - Центральный телеграф 315 25
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 19
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 17
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 13
Microsoft Corporation 20359 13
АФК Система ПАО 1585 12
Dr.Web - Доктор Веб 1134 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2200 9
Cisco Systems 4573 9
Ростелеком - Связьинвест 1652 9
НТВ-Плюс 249 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 8
СМАРТС Компания 491 8
Синтерра - Synterra 733 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 932 6
Ренова-Медиа 56 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 6
Telia Company 778 6
Lenovo Motorola 3213 5
Таттелеком 145 5
Telenor 681 5
Рустелеком ТК 255 5
Сонет 141 5
Альфа-Групп - Altimo 381 5
Nokia Alcatel-Lucent 1373 4
IBM 8299 4
Yota - Скартел 625 4
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 4
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 4
МегаФон ПетерСтар 285 4
Альфа-Групп 579 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 10
Евросеть 1312 9
Связной ГК 1057 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 6
Solvers 15 4
ТНК-ВР Холдинг 228 4
CyberPlat - КиберПлат 326 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 103 3
ОНЭКСИМ ГК 36 3
Ингосстрах СПАО 274 3
ЮКОС НК 100 3
Альфа-Банк 1301 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 118 2
Citibank - Ситибанк 248 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 2
Квадра ПАО 14 2
Trellas Enterprises 7 2
Dixis - Диксис 339 2
X5 Group 621 2
X5 Group - Пятерочка 592 2
Аэрофлот 587 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 754 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1502 2
Газпром ПАО 711 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 2
Свобода 34 1
РТК Лизинг 62 1
АвтоВАЗ 153 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 1
Enron - Enrongate 118 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 1
Тинькофф ГК - TCS Group 69 1
Cisco Capital 17 1
Intel Capital 146 1
Норникель - Норильский никель 247 1
Paramount Pictures Corporation 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 2
Правительство РФ 2485 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2185 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 309 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
Правительство Москвы 789 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 96 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1785 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Рособоронэкспорт 48 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1133 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 233 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 578 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1078 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 477 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1437 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 350 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 656 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 14
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 11
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 9
3G - Стандарт мобильной связи 4911 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1243 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 211 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1769 5
Gigabit Ethernet 802 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 4
ЦОВ - Центр обработки вызовов 125 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 224 4
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 3
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 276 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 604 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3192 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 3
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 48 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 71 3
FTTH - Fiber To The Home 122 2
Dr.Web AV-Desk 131 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 749 3
Dr.Web Антивирус 199 3
LiveInternet - блог-платформа 143 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 482 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 383 3
Microsoft Skype 1759 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 42 2
Microsoft Windows 7 1667 2
Microsoft Windows 10 9823 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 2
Linux OS 7015 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1280 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 2
Google WideVine 11 1
MasterCard Maestro 132 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 385 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 103 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 70 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 424 1
Visa Electron 62 1
Myspace - социальная сеть 600 1
Superjob 183 1
Microsoft Windows Media Player 500 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Avaya Interaction Center 12 1
Avaya Definity 17 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 1
Eastwind Contact Center 7 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Nokia Alcatel-Lucent Open Media Platform - Alcatel Open Media Suite - Alcatel Open Media Applications 2 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Kaspersky Anti-Spam 51 1
Google Android 10872 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 45 1
Apple iOS 5838 1
Малис Александр 155 47
Мамут Александр 126 18
Анкилов Константин 93 9
Малис Олег 73 8
Брюквин Юрий 253 8
Кочетков Владислав 222 7
Вексельберг Виктор 123 6
Овчинников Борис 116 6
Морошкин Александр 111 5
Слизень Виталий 220 4
Фридман Михаил 89 4
Захаров Дмитрий 40 4
Кусков Денис 185 4
Изосимов Александр 188 4
Носик Антон 88 4
Усманов Алишер 248 3
Рейман Леонид 978 3
Ноготков Максим 46 3
Шаров Борис 65 3
Пестерева Ольга 28 3
Солонин Виталий 82 3
Путин Владимир 2162 2
Тач Майкл 36 2
Клименко Герман 46 2
Новиков Дмитрий 33 2
Припачкин Юрий 50 2
Керимов Сулейман 23 2
Казакова Анастасия 7 2
Умаров Михаил 50 2
Кирюшин Геннадий 65 2
Королев Игорь 55 2
Мякишева Марина 84 2
Богатов Антон 76 2
Гирев Андрей 69 2
Лацанич Василь 92 1
Гуськова Оксана 8 1
Чичваркин Евгений 129 1
Вольфсон Влад 55 1
Солодухин Константин 113 1
Парфенов Игорь 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 13
Европа 6508 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 9
Россия - СФО - Новосибирск 2799 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1721 6
Украина 5174 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1360 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 6
Россия - ЦФО - Тульская область 909 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 384 6
Германия - Федеративная Республика 6787 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 5
США - Нью-Йорк 2310 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 5
Казахстан - Республика 3768 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 448 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 4
Северная Америка 2355 4
Азия - Азиатский регион 2886 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 531 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 4
Америка 917 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 4
Великобритания - Лондон 1602 4
Кипр - Республика 321 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 3
Япония 6710 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 3
Россия - СФО - Кемеровская область 618 3
Европа Западная 1197 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 409 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 116 1
Русский язык 1413 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 307 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
Великая Отечественная война 168 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2581 1
Черкизон - Черкизовский рынок 69 1
Образование в России 533 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 23
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 19
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 313 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 3
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 2
National Geographic 51 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 2
Известия ИД 188 2
Коммерсантъ - Издательский дом 733 2
Рен ТВ - телеканал 54 1
Деловой Петербург 20 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
ТНТ - Телеканал 110 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
Секрет фирмы 28 1
Муз-ТВ - телеканал 34 1
НТВ - Телекомпания 262 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 16
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 68 3
Synergy Research Group 38 2
Datamonitor 81 2
IDC - International Data Corporation 4414 1
Gartner 3095 1
Nielsen Holdings 228 1
Frost & Sullivan 174 1
AC&M Consulting 181 1
eMarketer 195 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
TeleGeography Research 38 1
РАН - Российская академия наук 588 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
Сириус - Образовательный центр 102 1
Олимпийские игры - Olympic Games 417 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 672 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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