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ВымпелКом Билайн Корбина-Телеком Corbina Telecom

СОБЫТИЯ

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28.10.2011 Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию

фигуры в отрасли связи. В 90-х годах они возглавили компанию «Инвестэлектросвязь» (торговая марка «Корбина-телеком»), оказывающую весь спектр услуг связи: фиксированную телефонию, доступ в инт
10.06.2008 «ВымпелКом» завершил сделку по покупке 49% акций «Корбины Телеком»

Телеком" за $404 млн. Компания объявила о подписании договора о приобретении 49% ЗАО "Кортек" (ГК "Корбина Телеком") у компании Inure Enterprises Limited, представляющей интересы предпринимате
04.06.2008 «Корбина» полностью ушла в «Билайн»

тор «Вымпелком» заключил соглашение о приобретении 49% акций своей «внучки» — группы компаний «Корбина Телеком». Сумма сделки составила $404 млн, продавцом акций выступил офшор Inure Enter
22.02.2008 «Корбина Телеком» запустила мультисервисную оптическую сеть в Ярославле

Компания «Корбина Телеком» получила разрешение на эксплуатацию оптической сети связи в Ярославле и объя
07.02.2008 Golden Telecom начал переговоры о выкупе 49% акций «Корбины Телеком»

m (GT) начал предварительные переговоры с компанией Inure Enterprises Limited, которая владеет 49% "Корбина Телеком", о выкупе ее доли. Об этом говорится в сообщении холдинга Golden Telecom, ко
29.01.2008 «Билайн» перекрыл «Корбине» дорогу на биржу

елка будет завершена, встанет вопрос о судьбе приобретенного год назад GT провайдера домовых сетей «Корбина-Телеком». Покупая 51% акций этой компании, GT обязался в 2008 г. вывести «Корбину» на
25.12.2007 Новогодний подарок от "Корбины Телеком"

Компания «Корбина Телеком» решила порадовать игроков фэнтези-3D игры ARENA Online новогодним подарком.

14.12.2007 Abbyy и «Корбина Телеком» заключили соглашение

Компании Abbyy и «Корбина Телеком» объявили о начале первого этапа сотрудничества в рамках глобального партнерс
12.12.2007 "Корбина Телеком" планирует в 2008 г. подвести ВОЛС ко всем домам в Москве

"Корбина Телеком" планирует в 2008 г. подвести свои волоконно-оптические линии связи ко всем д
22.11.2007 «Корбина Телеком» тестирует Dr.Web AV-Desk

кого местонахождения. «Для нас успешное развертывание пилотного проекта Dr.Web AV-Desk на площадке «Корбина Телеком» имеет особое значение», - считает генеральный директор компании «Доктор Веб»
12.10.2007 «Корбина» в Петербурге создаст обучающий центр для телеком-персонала

В декабре «Корбина-телеком» планирует открыть «Центр профессионального обучения работников телекоммуника
11.10.2007 «Голден Телеком» опережает план по строительству сетей FTTB

Компании «Голден Телеком» и «Корбина Телеком», входящая в группу компаний «Голден Телеком», объявили первые итоги реализац
10.10.2007 «Голден Телеком» в ноябре запустит IPTV в Москве

(IPTV) в Москве, а в 3 квартале 2008г. - еще в 20 городах РФ, заявил генеральный директор компании "Корбина Телеком", входящей в ГК "Голден Телеком", Александр Малис, сообщает РБК. По словам Ал
25.09.2007 «Корбина» вышла на Васильевский остров

Домашняя сеть «Корбина Телеком» в сентябре начала предоставлять свои услуги в Кировском и Василеостровском районах Петербурга. В данный момент компания оказывает услуги выделенного доступа в интернет в 10 рай
15.08.2007 Гонка интернет-подключений вышла на новый виток

ей больше, чем подписчик нового тарифа «Акадо», но получает чуть большую скорость в прямом канале. «Корбина» постарается побить карту «Акадо» одним из своих безлимитных тарифов: скорость 3500 к
14.08.2007 Avaya модернизировала контакт-центр «Корбины Телеком»

апа проекта модернизации мультимедийного контакт-центра российского телекоммуникационного холдинга «Корбина Телеком». В рамках данного этапа в дополнение к действующему контакт-центру в Москве

02.08.2007 «Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM

«Корбина Телеком» объявила о переводе абонентов мобильной телефонии из стандарта DAMPS в стандарт GSM. Перейти на тарифный план GSM можно будет до 1 ноября 2007 года. Все номера – федеральные и

17.07.2007 «Корбина Телеком» нашла 3G в телевидении

Компания «Корбина Телеком» начала предоставлять в Москве услугу платного телевидения на основе Microsof
10.07.2007 «Корбина Телеком» удвоила пропускную способность магистральных линий

«Корбина Телеком» увеличила пропускную способность магистральных линий в ядре сети в Москве в

30.05.2007 "Голден Телеком": сделка по покупке "Корбины Телеком" завершена

 завершении сделки по приобретению 51% акций ЗАО «Кортек» и его дочерних компаний (группа компаний «Корбина Телеком»). «Корбина Телеком» — крупная независимая телекоммуникационная к
29.05.2007 В "Корбина Телеком" назначен председатель Cовета директоров

После завершения сделки по покупке контрольного пакета акций группы компаний "Корбина Телеком" группой компаний "Голден Телеком" акционер "Корбины Телеком" Александр Мамут
29.05.2007 Сумма IPO "Корбины Телеком" может превысить 25% акций

"Корбина Телеком," согласно соглашению акционеров, в 4 квартале 2008г. в ходе первичного разме
29.05.2007 Инвестиции "Голден Телекома" в фиксированную связь составят более $1 млрд.

Инвестиции "Голден Телеком" и "Корбина Телеком" к концу 2010г. в развитие фиксированной сети связи в РФ составят более $1 мл
29.05.2007 Оборот "Корбины Телеком" вырос на 26,6%

Оборот "Корбины Телеком" в 2006г. вырос на 26,6% по сравнению с 2005г. - до $89,3 млн. Об этом сегодн
26.04.2007 Абоненты "Корбины Телеком" получат Golden WiFi

телекоммуникационных и интернет-услуг в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ, и «Корбина Телеком», универсальный телекоммуникационный холдинг, специализирующийся на оказании

22.03.2007 Российский союз прессы отражает DDos-атаку

Портал печатных СМИ Witrina.ru, физически расположенный на одном из серверов хостинг-провайдера «Корбина Телеком», подвергся серьезной и длительной DDos-атаке. Примечательно, что инцидент пр
22.02.2007 3G-лицензии: появились неожиданные претенденты

ги сотовой связи третьего поколения (3G) еще трем компаниям: "Инвестэлектросвязь" (группа компаний "Корбина Телеком"), СМАРТС и "Комтел плюс". Ранее конкурсные документы были высланы операторам
21.02.2007 Интернет: московским абонентам сбавили скорость

ой московской квартире. Крупнейшими столичными провайдерами являются «Стрим» (360 тыс. абонентов), «Корбина Телеком» (110 тыс.), «Комкор-ТВ» (98 тыс.) и «Центральный телеграф» (75 тыс.). В ходе
21.12.2006 Мамут нашел «Корбине» нового владельца

Группа компаний «Корбина-Телеком» станет частью альтернативного оператора Golden Telecom (GT). Соответствующую
14.12.2006 Быстрый интернет: Москва опередила мир

ернет в несколько мегабит по вполне умеренным ценам. Как рассказал старший вице-президент компании «Корбина Телеком» Александр Малис в ходе пресс-конференции 12 декабря, «…например, за $33 в ме
08.11.2006 "Корбина Телеком" получила лицензию на кабельное вещание

Компания «Корбина Телеком» получила лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания. Лице
03.11.2006 "Инвестэлектросвязь" получила лицензию на кабельное вещание в Москве и Подмосковье

Одна из компаний группы компаний "Корбина Телеком" - "Инвестэлектросвязь" - получила лицензию на оказание услуг кабельного веща
26.10.2006 "Корбина" запустила новый сервис для абонентов мобильной телефонии

Кража или потеря сотового телефона больше не страшна абонентам компании «Корбина Телеком». Клиенты компании получили доступ к новому сервису, позволяющему создавать р
21.09.2006 Заряженная реклама в "Дневном Дозоре"

действия одного из уровней тактической ролевой игры "Дневной Дозор" стал виртуальный офис компании "Корбина телеком" .Компания "Корбина телеком" при поддержке рекламного агентства Enter

30.08.2006 Мелкие интернет-провайдеры захватили Москву

т в районах Cреди всех провайдеров Cреди кабельных провайдеров Стрим 67 - Комкор-ТВ 8 11 Центел 7 9 Корбина 3 10 Корвет-Телеком 3 4 ТК EXE 3 4 Ринет 2 4 Дегунино.нет 2 4 МИГ-Телеком 2 3 Нет-бай
18.08.2006 "Корбина Телеком" вернет рекламу водки на экраны

«Корбина Телеком» вышла на рынок интернет-рекламы, запустив проект «Новое кино в интернете», в
04.07.2006 Москва: три Ethernet-оператора слились

тся для перепродажи. Приобретателем, скорее всего, выступит крупный отечественный игрок, например, «Корбина телеком». Для нее такой актив достаточно привлекателен, хотя сам по себе он мало влия
07.06.2006 Зачем нужны и сколько стоят защищенные сети?

но пересчитать по пальцам. Это такие сервис-провайдеры как «Транстелеком» (ТТК), «Голден телеком», «Корбина телеком» и другие. Они обладают мощной инфраструктурой, ядром которой служат высокоск
19.05.2006 "Корбина" принимает заказы на эксклюзивные телефоны

«Корбина Телеком» предлагает своим абонентам новые эксклюзивные модели телефонов, от декориров
03.03.2006 Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom

ых инвестиций «Ренова-Капитал», приобрел 100% акций телекоммуникационной компании Corbina Telecom («Корбина Телеком») у американской корпорации IDT, сообщает РБК. Сумма сделки составила $146 мл

Публикаций - 284, упоминаний - 576

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 91
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 65
МегаФон 10742 47
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 39
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 36
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 31
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 26
Ростелеком 10948 26
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 23
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
Microsoft Corporation 25775 15
IDT 60 14
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 14
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 13
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Dr.Web - Доктор Веб 1294 10
Cisco Systems 5372 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 9
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 8
Lenovo Motorola 3566 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
Элтел Нетворкс 57 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 6
СИНХ - Таттелеком 229 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 19
Евросеть 1421 11
Альфа-Групп 745 11
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 11
Ренова Капитал - Renova Capital 13 7
Связной ГК 1401 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
Альфа-Банк 1979 4
Solvers 26 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 3
ОНЭКСИМ ГК 50 3
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Автомир ГК 43 3
Разгуляй 40 3
КАДВИ - Калужский двигатель 20 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
Панавто 10 3
Балтик Петролеум 12 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Связной Банк 113 3
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Trellas Enterprises 11 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Менатеп - Menatep 39 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству 3 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Электрокабель 13 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 80
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 71
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 56
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 53
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 28
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 26
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 25
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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