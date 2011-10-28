Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию фигуры в отрасли связи. В 90-х годах они возглавили компанию «Инвестэлектросвязь» (торговая марка «Корбина-телеком»), оказывающую весь спектр услуг связи: фиксированную телефонию, доступ в инт

«ВымпелКом» завершил сделку по покупке 49% акций «Корбины Телеком» Телеком" за $404 млн. Компания объявила о подписании договора о приобретении 49% ЗАО "Кортек" (ГК "Корбина Телеком") у компании Inure Enterprises Limited, представляющей интересы предпринимате

«Корбина» полностью ушла в «Билайн» тор «Вымпелком» заключил соглашение о приобретении 49% акций своей «внучки» — группы компаний «Корбина Телеком». Сумма сделки составила $404 млн, продавцом акций выступил офшор Inure Enter

«Корбина Телеком» запустила мультисервисную оптическую сеть в Ярославле Компания «Корбина Телеком» получила разрешение на эксплуатацию оптической сети связи в Ярославле и объя

Golden Telecom начал переговоры о выкупе 49% акций «Корбины Телеком» m (GT) начал предварительные переговоры с компанией Inure Enterprises Limited, которая владеет 49% "Корбина Телеком", о выкупе ее доли. Об этом говорится в сообщении холдинга Golden Telecom, ко

«Билайн» перекрыл «Корбине» дорогу на биржу елка будет завершена, встанет вопрос о судьбе приобретенного год назад GT провайдера домовых сетей «Корбина-Телеком». Покупая 51% акций этой компании, GT обязался в 2008 г. вывести «Корбину» на

Новогодний подарок от "Корбины Телеком" Компания «Корбина Телеком» решила порадовать игроков фэнтези-3D игры ARENA Online новогодним подарком.

Abbyy и «Корбина Телеком» заключили соглашение Компании Abbyy и «Корбина Телеком» объявили о начале первого этапа сотрудничества в рамках глобального партнерс

"Корбина Телеком" планирует в 2008 г. подвести ВОЛС ко всем домам в Москве "Корбина Телеком" планирует в 2008 г. подвести свои волоконно-оптические линии связи ко всем д

«Корбина Телеком» тестирует Dr.Web AV-Desk кого местонахождения. «Для нас успешное развертывание пилотного проекта Dr.Web AV-Desk на площадке «Корбина Телеком» имеет особое значение», - считает генеральный директор компании «Доктор Веб»

«Корбина» в Петербурге создаст обучающий центр для телеком-персонала В декабре «Корбина-телеком» планирует открыть «Центр профессионального обучения работников телекоммуника

«Голден Телеком» опережает план по строительству сетей FTTB Компании «Голден Телеком» и «Корбина Телеком», входящая в группу компаний «Голден Телеком», объявили первые итоги реализац

«Голден Телеком» в ноябре запустит IPTV в Москве (IPTV) в Москве, а в 3 квартале 2008г. - еще в 20 городах РФ, заявил генеральный директор компании "Корбина Телеком", входящей в ГК "Голден Телеком", Александр Малис, сообщает РБК. По словам Ал

«Корбина» вышла на Васильевский остров Домашняя сеть «Корбина Телеком» в сентябре начала предоставлять свои услуги в Кировском и Василеостровском районах Петербурга. В данный момент компания оказывает услуги выделенного доступа в интернет в 10 рай

Гонка интернет-подключений вышла на новый виток ей больше, чем подписчик нового тарифа «Акадо», но получает чуть большую скорость в прямом канале. «Корбина» постарается побить карту «Акадо» одним из своих безлимитных тарифов: скорость 3500 к

Avaya модернизировала контакт-центр «Корбины Телеком» апа проекта модернизации мультимедийного контакт-центра российского телекоммуникационного холдинга «Корбина Телеком». В рамках данного этапа в дополнение к действующему контакт-центру в Москве

«Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM «Корбина Телеком» объявила о переводе абонентов мобильной телефонии из стандарта DAMPS в стандарт GSM. Перейти на тарифный план GSM можно будет до 1 ноября 2007 года. Все номера – федеральные и

«Корбина Телеком» нашла 3G в телевидении Компания «Корбина Телеком» начала предоставлять в Москве услугу платного телевидения на основе Microsof

«Корбина Телеком» удвоила пропускную способность магистральных линий «Корбина Телеком» увеличила пропускную способность магистральных линий в ядре сети в Москве в

"Голден Телеком": сделка по покупке "Корбины Телеком" завершена завершении сделки по приобретению 51% акций ЗАО «Кортек» и его дочерних компаний (группа компаний «Корбина Телеком»). «Корбина Телеком» — крупная независимая телекоммуникационная к

В "Корбина Телеком" назначен председатель Cовета директоров После завершения сделки по покупке контрольного пакета акций группы компаний "Корбина Телеком" группой компаний "Голден Телеком" акционер "Корбины Телеком" Александр Мамут

Сумма IPO "Корбины Телеком" может превысить 25% акций "Корбина Телеком," согласно соглашению акционеров, в 4 квартале 2008г. в ходе первичного разме

Инвестиции "Голден Телекома" в фиксированную связь составят более $1 млрд. Инвестиции "Голден Телеком" и "Корбина Телеком" к концу 2010г. в развитие фиксированной сети связи в РФ составят более $1 мл

Оборот "Корбины Телеком" вырос на 26,6% Оборот "Корбины Телеком" в 2006г. вырос на 26,6% по сравнению с 2005г. - до $89,3 млн. Об этом сегодн

Абоненты "Корбины Телеком" получат Golden WiFi телекоммуникационных и интернет-услуг в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ, и «Корбина Телеком», универсальный телекоммуникационный холдинг, специализирующийся на оказании

Российский союз прессы отражает DDos-атаку Портал печатных СМИ Witrina.ru, физически расположенный на одном из серверов хостинг-провайдера «Корбина Телеком», подвергся серьезной и длительной DDos-атаке. Примечательно, что инцидент пр

3G-лицензии: появились неожиданные претенденты ги сотовой связи третьего поколения (3G) еще трем компаниям: "Инвестэлектросвязь" (группа компаний "Корбина Телеком"), СМАРТС и "Комтел плюс". Ранее конкурсные документы были высланы операторам

Интернет: московским абонентам сбавили скорость ой московской квартире. Крупнейшими столичными провайдерами являются «Стрим» (360 тыс. абонентов), «Корбина Телеком» (110 тыс.), «Комкор-ТВ» (98 тыс.) и «Центральный телеграф» (75 тыс.). В ходе

Мамут нашел «Корбине» нового владельца Группа компаний «Корбина-Телеком» станет частью альтернативного оператора Golden Telecom (GT). Соответствующую

Быстрый интернет: Москва опередила мир ернет в несколько мегабит по вполне умеренным ценам. Как рассказал старший вице-президент компании «Корбина Телеком» Александр Малис в ходе пресс-конференции 12 декабря, «…например, за $33 в ме

"Корбина Телеком" получила лицензию на кабельное вещание Компания «Корбина Телеком» получила лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания. Лице

"Инвестэлектросвязь" получила лицензию на кабельное вещание в Москве и Подмосковье Одна из компаний группы компаний "Корбина Телеком" - "Инвестэлектросвязь" - получила лицензию на оказание услуг кабельного веща

"Корбина" запустила новый сервис для абонентов мобильной телефонии Кража или потеря сотового телефона больше не страшна абонентам компании «Корбина Телеком». Клиенты компании получили доступ к новому сервису, позволяющему создавать р

Заряженная реклама в "Дневном Дозоре" действия одного из уровней тактической ролевой игры "Дневной Дозор" стал виртуальный офис компании "Корбина телеком" .Компания "Корбина телеком" при поддержке рекламного агентства Enter

Мелкие интернет-провайдеры захватили Москву т в районах Cреди всех провайдеров Cреди кабельных провайдеров Стрим 67 - Комкор-ТВ 8 11 Центел 7 9 Корбина 3 10 Корвет-Телеком 3 4 ТК EXE 3 4 Ринет 2 4 Дегунино.нет 2 4 МИГ-Телеком 2 3 Нет-бай

"Корбина Телеком" вернет рекламу водки на экраны «Корбина Телеком» вышла на рынок интернет-рекламы, запустив проект «Новое кино в интернете», в

Москва: три Ethernet-оператора слились тся для перепродажи. Приобретателем, скорее всего, выступит крупный отечественный игрок, например, «Корбина телеком». Для нее такой актив достаточно привлекателен, хотя сам по себе он мало влия

Зачем нужны и сколько стоят защищенные сети? но пересчитать по пальцам. Это такие сервис-провайдеры как «Транстелеком» (ТТК), «Голден телеком», «Корбина телеком» и другие. Они обладают мощной инфраструктурой, ядром которой служат высокоск

"Корбина" принимает заказы на эксклюзивные телефоны «Корбина Телеком» предлагает своим абонентам новые эксклюзивные модели телефонов, от декориров