Власти просят не губить WiMAX в России «Ростелеком» просит власти сохранить WiMAX В распоряжении CNews оказалось письмо президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, напр

Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве Вопрос о переводе WiMAX-частот под LTE попал в повестку ГКРЧ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) н

Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш поставит в Россию бывшее в употреблении абонентское оборудование китайского производства стандарта WiMAX. Об этом пишет местная газета The Daily Star. Речь идет о 4 тыс. устройств (как правило

Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика» едставила в суд мнение академика Российской академии естественных наук Сергея Портного. Портной - известный специалист в области телекоммуникаций, ранее возглавлял российское отделение международного WiMAX-форума. Российская академия естественных наук (РАЕН), членом которой состоит Сергей Портной - это общественная организация, не связанная с государственной Российской академией наук, преем

ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMax сети клиник эстетической стоматологии «Медента» в Березниках Пермского края. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК обеспечил беспроводным интернетом

ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Тобольске Тюменской области. Макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие подгорной части Тобольска, района Тобольского Кремля, центральных

ТТК запустил первую сеть WiMAX в Западной Сибири Компания ТТК, российский оператор связи, начал предоставлять услугу беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Междуреченске Кемеровской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. Беспроводная сеть ТТК охватывает более 600 домов частного сектора Междуреченска. Для подключения услуги необходимо специ

ТТК запустил WiMAX в поселках Копейска Челябинской области зоны покрытия беспроводной сети доступа в интернет в Копейске Челябинской области. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») обеспечил беспроводное покрытие по технологии WiMAX частных и малоэтажных домов поселков Горняк, Кадровик, Железнодорожный и района Шахты «Центральной». Абонентам доступны как безлимитные тарифные планы, так и с тарифицируемым объемом траф

«Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по покупке WiMAX-оператора Freshtel, включающего юрлица «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Сумма сделки составила i210 млн, совокупный долг приобретенных компаний — i2,3 млрд. То есть с учето

ТТК запустил WiMAX в Копейске Челябинской области Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Копейске Челябинской области. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») обеспечил беспроводное покрытие 60% частного сектора и малоэтажного жилого фонда Копе

ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Первоуральске Свердловской области. Макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие всего частного сектора в Первоуральске в районах Шайтанка и

ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Невинномысске Ставропольского края. Беспроводная сеть WiMAX компании ТТК охватывает всю малоэтажную застройку Невинномысска (70% всего жилого фонда города). Скорость доступа в ин

ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Березниках Пермского края. В результате реализации проекта, макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал»), обеспечил покрытие более 50% частного сектора Березников в районах

ТТК запустил WiMAX в Коврове Владимирской области Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Коврове Владимирской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жилого фонда Коврова. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги н

ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Канске и Ачинске Красноярского края. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора каждого из городов. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения

ТТК запустил WiMAX в Глазове Удмуртской Республики Компания ТТК сообщила начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Глазове Удмуртской Республики. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жилого фонда Глазова. Скорость доступа в интернет – до 7 Мбит/с. Для подключения услуги

ТТК запустил WiMAX в Волгодонске Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Волгодонске Ростовской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора Волгодонска. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги необ

ТТК запустил WiMax в пяти городах Компания ТТК запустила в коммерческую эксплуатацию сети беспроводного широкополосного интернет-доступа по технологии WiMax в пяти городах: Костроме (Костромская область), Ельце (Липецкая область), Ухте (Республика Коми), Балаково и Энгельсе (Саратовская область). Технология WiMax используется ТТК в ряд

Перспективы четвертого поколения связи в России ого союза электросвязи (ITU) – самым распространенным LTE-Advanced и WirelessMAN-Advanced (в основе WiMAX). При пиковых нагрузках сети 4G должны обеспечивать скорость передачи данных от 100 Мби

ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома» ударственный «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретает WiMAX-оператора Freshtel. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сдел

«Билайн Бизнес» развивает сеть Wireless MAN в регионах России Metropolitan Area Network), используемая «ВымпелКомом», также известна под названием фиксированного WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Данное решение значительно расширяет

Мамуту перекрывают путь к 4G атору New Generation Graphics Limited (NGGL). Как пишет местная газета Dhaka Tribune, иск был подан WiMax-оператором Bangalion. Представитель истца заявил газете, что решение суда не позволит р

Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии Россиянин Даниил Купсин приобрел болгарского WiMAX-оператора Max Telecom, сообщает издание Standart. Продавцом выступил основатель компани

«Билайн Бизнес» запускает сеть WiMAX в Ростове-на-Дону а базе технологии организации высокоскоростного беспроводного доступа к услугам фиксированной связи WiMAX в Ростове-на-Дону. Технология фиксированного WiMAX используемая «ВымпелКомом», т

«Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России Metropolitan Area Network), используемая «ВымпелКомом», также известна под названием фиксированного WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Данное решение значительно расширяет

К 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД & Partners Consulting представила краткие результаты аналитического исследования «Перспективы рынка WiMAX в России и в мире, возможности миграции на LTE», в котором проанализированы основные тр

TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана onera сообщила о завершении сделки по приобретению двух телекоммуникационных компаний в Казахстане: WiMAX-активов холдинга Alem Communications и 20% акций магистрального оператора «Казтранском»

Первопроходец WiMAX продан вых станций и беспроводных модемов. Это единственная крупная американская компания, которая выбрала WiMAX в качестве основной технологии для строительства своей 4G-сети. Тогда как другие операт

ТТК планирует запустить WiMAX в 27 российских городах Один из крупнейших российских операторов связи «ТрансТелеКом» (ТТК) планирует запустить беспроводной высокоскоростной интернет по технологии WiMAX в 27 российских городах, сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова президента компании Артема Кудрявцева. Технология уже отработана в опытной зоне в городе Муроме. «Проект находится на

МТС начинает продажу модемов 4G ератор «Мобильные ТелеСистемы» сообщила о старте продаж комплектов «МТС Коннект» с поддержкой высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE, Long Term Evolution) и начале перевода абонентов «Комстар WiMAX» в мобильные сети высокоскоростной передачи данных. В салонах розничной сети МТС в Москве и Московской области будут доступны 4G-модемы «МТС Коннект», которые также обеспечивают высокоско

CNews TV. «Стокманн Невский Центр» готов к WiFi, WiMax и LTE тог: реализованная в торговом центре «Стокманн» инфраструктура мультиоператорского решения позволяет подключать в дальнейшем несколько провайдеров, а также поддерживать стандарты связи GSM, 3G, WiFi, WiMax и LTE. смотреть на CNews.TV

Yota запустила LTE, абоненты в шоке перезапуск своей московской сети беспроводной передачи данных. Работавшая до сих пор сеть стандарта WiMAX была выключена примерно в 2 часа ночи. Вскоре была запущена сеть другого стандарта — LT

Yota помешали «яйца»: запуск LTE в Москве переносится Компания «Скартел» (бренд Yota) сообщила об изменении сроков перевода своей московской WiMAX-сети на технологию LTE. Изначально это планировалось осуществить в ночь с 14 на 15 апре

Yota отключает WiMAX и бесплатно раздает LTE-модемы. СПИСОК ЗАМЕНЫ еспроводной передачи данных по технологии LTE. Существующая сеть компании, работающая по технологии WiMAX, будет выключена в ночь с 14 на 15 апреля. На перезапуск сетевого оборудования потребуе

Huawei представила решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети демонстрировало комплексное решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети 3G/WiFi/WiMax на выставке CSTB 2012. В области систем хранения и передачи медиа данных Huawei

Власти не признали WiMax от Yota и МТС перспективным Ни один из московских WiMAX-операторов не получил скидку при расчете стоимости оплаты радиочастот в 2012 г., сообщи

Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota Yota Del Peru, владеющего частотами, пригодными для развертывания беспроводных сетей по технологии WiMAX. Продавцом выступа Yota Holding, которая владеет российской компанией «Скартел» (WiM

NewNet приобретает WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks NewNet совместно с частной инвестиционной компанией Skyview Capital планирует приобрести WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks. В соответствии с условиями соглашения, NewNet получит по

МТС свернул WiMAX-сеть, открытую Медведевым М» с 1 ноября прекращает работу сети беспроводного широкополосного доступа, созданной по технологии WiMAX. Гендиректор компании Борис Демирханян в своем обращении к абонентам с сожалением конст