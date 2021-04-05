Получите все материалы CNews по ключевому слову
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access На стандарте IEEE 802.16 Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange WMAN Wireless Metropolitan Area Network WiMAN Wireless Metropolitan Area Network
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|05.04.2021
|
Власти просят не губить WiMAX в России
«Ростелеком» просит власти сохранить WiMAX В распоряжении CNews оказалось письмо президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, напр
|02.01.2019
|
Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве
Вопрос о переводе WiMAX-частот под LTE попал в повестку ГКРЧ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) н
|18.08.2016
|
Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш
поставит в Россию бывшее в употреблении абонентское оборудование китайского производства стандарта WiMAX. Об этом пишет местная газета The Daily Star. Речь идет о 4 тыс. устройств (как правило
|24.02.2016
|
Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»
едставила в суд мнение академика Российской академии естественных наук Сергея Портного. Портной - известный специалист в области телекоммуникаций, ранее возглавлял российское отделение международного WiMAX-форума. Российская академия естественных наук (РАЕН), членом которой состоит Сергей Портной - это общественная организация, не связанная с государственной Российской академией наук, преем
|06.11.2015
|
ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMax сети клиник эстетической стоматологии «Медента» в Березниках Пермского края. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК обеспечил беспроводным интернетом
|17.07.2015
|
ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Тобольске Тюменской области. Макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие подгорной части Тобольска, района Тобольского Кремля, центральных
|22.06.2015
|
ТТК запустил первую сеть WiMAX в Западной Сибири
Компания ТТК, российский оператор связи, начал предоставлять услугу беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Междуреченске Кемеровской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. Беспроводная сеть ТТК охватывает более 600 домов частного сектора Междуреченска. Для подключения услуги необходимо специ
|17.06.2015
|
ТТК запустил WiMAX в поселках Копейска Челябинской области
зоны покрытия беспроводной сети доступа в интернет в Копейске Челябинской области. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») обеспечил беспроводное покрытие по технологии WiMAX частных и малоэтажных домов поселков Горняк, Кадровик, Железнодорожный и района Шахты «Центральной». Абонентам доступны как безлимитные тарифные планы, так и с тарифицируемым объемом траф
|30.04.2015
|
«Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE
Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по покупке WiMAX-оператора Freshtel, включающего юрлица «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Сумма сделки составила i210 млн, совокупный долг приобретенных компаний — i2,3 млрд. То есть с учето
|18.03.2015
|
ТТК запустил WiMAX в Копейске Челябинской области
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Копейске Челябинской области. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») обеспечил беспроводное покрытие 60% частного сектора и малоэтажного жилого фонда Копе
|25.02.2015
|
ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Первоуральске Свердловской области. Макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие всего частного сектора в Первоуральске в районах Шайтанка и
|21.01.2015
|
ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Невинномысске Ставропольского края. Беспроводная сеть WiMAX компании ТТК охватывает всю малоэтажную застройку Невинномысска (70% всего жилого фонда города). Скорость доступа в ин
|16.12.2014
|
ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Березниках Пермского края. В результате реализации проекта, макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал»), обеспечил покрытие более 50% частного сектора Березников в районах
|15.12.2014
|
ТТК запустил WiMAX в Коврове Владимирской области
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Коврове Владимирской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жилого фонда Коврова. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги н
|04.12.2014
|
ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Канске и Ачинске Красноярского края. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора каждого из городов. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения
|02.12.2014
|
ТТК запустил WiMAX в Глазове Удмуртской Республики
Компания ТТК сообщила начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Глазове Удмуртской Республики. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жилого фонда Глазова. Скорость доступа в интернет – до 7 Мбит/с. Для подключения услуги
|28.10.2014
|
ТТК запустил WiMAX в Волгодонске
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Волгодонске Ростовской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора Волгодонска. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги необ
|22.09.2014
|
ТТК запустил WiMax в пяти городах
Компания ТТК запустила в коммерческую эксплуатацию сети беспроводного широкополосного интернет-доступа по технологии WiMax в пяти городах: Костроме (Костромская область), Ельце (Липецкая область), Ухте (Республика Коми), Балаково и Энгельсе (Саратовская область). Технология WiMax используется ТТК в ряд
|21.08.2014
|
Перспективы четвертого поколения связи в России
ого союза электросвязи (ITU) – самым распространенным LTE-Advanced и WirelessMAN-Advanced (в основе WiMAX). При пиковых нагрузках сети 4G должны обеспечивать скорость передачи данных от 100 Мби
|04.08.2014
|
ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома»
ударственный «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретает WiMAX-оператора Freshtel. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сдел
|11.06.2014
|
«Билайн Бизнес» развивает сеть Wireless MAN в регионах России
Metropolitan Area Network), используемая «ВымпелКомом», также известна под названием фиксированного WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Данное решение значительно расширяет
|04.06.2013
|
Мамуту перекрывают путь к 4G
атору New Generation Graphics Limited (NGGL). Как пишет местная газета Dhaka Tribune, иск был подан WiMax-оператором Bangalion. Представитель истца заявил газете, что решение суда не позволит р
|19.04.2013
|
Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии
Россиянин Даниил Купсин приобрел болгарского WiMAX-оператора Max Telecom, сообщает издание Standart. Продавцом выступил основатель компани
|29.03.2013
|
«Билайн Бизнес» запускает сеть WiMAX в Ростове-на-Дону
а базе технологии организации высокоскоростного беспроводного доступа к услугам фиксированной связи WiMAX в Ростове-на-Дону. Технология фиксированного WiMAX используемая «ВымпелКомом», т
|07.02.2013
|
«Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России
Metropolitan Area Network), используемая «ВымпелКомом», также известна под названием фиксированного WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Данное решение значительно расширяет
|29.01.2013
|
К 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД
& Partners Consulting представила краткие результаты аналитического исследования «Перспективы рынка WiMAX в России и в мире, возможности миграции на LTE», в котором проанализированы основные тр
|29.12.2012
|
TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана
onera сообщила о завершении сделки по приобретению двух телекоммуникационных компаний в Казахстане: WiMAX-активов холдинга Alem Communications и 20% акций магистрального оператора «Казтранском»
|17.12.2012
|
Первопроходец WiMAX продан
вых станций и беспроводных модемов. Это единственная крупная американская компания, которая выбрала WiMAX в качестве основной технологии для строительства своей 4G-сети. Тогда как другие операт
|09.08.2012
|
ТТК планирует запустить WiMAX в 27 российских городах
Один из крупнейших российских операторов связи «ТрансТелеКом» (ТТК) планирует запустить беспроводной высокоскоростной интернет по технологии WiMAX в 27 российских городах, сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова президента компании Артема Кудрявцева. Технология уже отработана в опытной зоне в городе Муроме. «Проект находится на
|27.07.2012
|
МТС начинает продажу модемов 4G
ератор «Мобильные ТелеСистемы» сообщила о старте продаж комплектов «МТС Коннект» с поддержкой высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE, Long Term Evolution) и начале перевода абонентов «Комстар WiMAX» в мобильные сети высокоскоростной передачи данных. В салонах розничной сети МТС в Москве и Московской области будут доступны 4G-модемы «МТС Коннект», которые также обеспечивают высокоско
|18.06.2012
|
CNews TV. «Стокманн Невский Центр» готов к WiFi, WiMax и LTE
тог: реализованная в торговом центре «Стокманн» инфраструктура мультиоператорского решения позволяет подключать в дальнейшем несколько провайдеров, а также поддерживать стандарты связи GSM, 3G, WiFi, WiMax и LTE. смотреть на CNews.TV
|10.05.2012
|
Yota запустила LTE, абоненты в шоке
перезапуск своей московской сети беспроводной передачи данных. Работавшая до сих пор сеть стандарта WiMAX была выключена примерно в 2 часа ночи. Вскоре была запущена сеть другого стандарта — LT
|03.04.2012
|
Yota помешали «яйца»: запуск LTE в Москве переносится
Компания «Скартел» (бренд Yota) сообщила об изменении сроков перевода своей московской WiMAX-сети на технологию LTE. Изначально это планировалось осуществить в ночь с 14 на 15 апре
|21.02.2012
|
Yota отключает WiMAX и бесплатно раздает LTE-модемы. СПИСОК ЗАМЕНЫ
еспроводной передачи данных по технологии LTE. Существующая сеть компании, работающая по технологии WiMAX, будет выключена в ночь с 14 на 15 апреля. На перезапуск сетевого оборудования потребуе
|09.02.2012
|
Huawei представила решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети
демонстрировало комплексное решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети 3G/WiFi/WiMax на выставке CSTB 2012. В области систем хранения и передачи медиа данных Huawei
|30.01.2012
|
Власти не признали WiMax от Yota и МТС перспективным
Ни один из московских WiMAX-операторов не получил скидку при расчете стоимости оплаты радиочастот в 2012 г., сообщи
|16.12.2011
|
Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota
Yota Del Peru, владеющего частотами, пригодными для развертывания беспроводных сетей по технологии WiMAX. Продавцом выступа Yota Holding, которая владеет российской компанией «Скартел» (WiM
|30.11.2011
|
NewNet приобретает WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks
NewNet совместно с частной инвестиционной компанией Skyview Capital планирует приобрести WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks. В соответствии с условиями соглашения, NewNet получит по
|25.10.2011
|
МТС свернул WiMAX-сеть, открытую Медведевым
М» с 1 ноября прекращает работу сети беспроводного широкополосного доступа, созданной по технологии WiMAX. Гендиректор компании Борис Демирханян в своем обращении к абонентам с сожалением конст
|23.09.2011
|
D-Link выпустил универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX и 3G
организации проводных и беспроводных сетей для дома и офиса. DIR-320/NRU – это универсальное устройство, позволяющее выбирать наиболее удобный способ доступа в сеть интернет: беспроводное подключение WiMAX, 3G или через Ethernet-подключение. DIR-320/NRU оборудован одним WAN-портом 10/100 BASE-TX, встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 BASE-TX, а также USB-портом 2.0 для оперативного по
WiMAX и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 67
|Медведев Дмитрий 1663 40
|Щеголев Игорь 698 39
|Слизень Виталий 243 30
|Рейман Леонид 1059 30
|Морошкин Александр 118 26
|Путин Владимир 3370 26
|Солонин Виталий 89 25
|Никифоров Николай 1137 21
|Кусков Денис 221 20
|Усманов Алишер 305 19
|Анкилов Константин 115 19
|Мардер Наум 116 18
|Брюквин Юрий 299 16
|Ройтман Евгений 44 16
|Ситников Сергей 79 16
|Приданцев Сергей 148 16
|Чемезов Сергей 146 15
|Адоньев Сергей 35 15
|Горбунов Александр 55 13
|Юсуфов Виталий 26 13
|Тайнов Олег 20 13
|Сердюков Анатолий 84 11
|Авдолян Альберт 31 11
|Иванов Олег 146 11
|Шамолин Михаил 124 10
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 9
|Невская Екатерина 19 9
|Иванов Егор 24 8
|Овчинников Борис 129 8
|Торгов Игорь 42 8
|Портной Сергей 9 8
|Мамут Александр 132 7
|Евтушенков Владимир 212 7
|Каплунов Павел 46 7
|Калугин Сергей 168 7
|Голомолзин Анатолий 75 7
|Андреева Екатерина 54 7
|Ивантер Дмитрий 35 7
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.