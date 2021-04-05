Разделы

05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России

«Ростелеком» просит власти сохранить WiMAX В распоряжении CNews оказалось письмо президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, напр
02.01.2019 Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве

Вопрос о переводе WiMAX-частот под LTE попал в повестку ГКРЧ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) н
18.08.2016 Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш

поставит в Россию бывшее в употреблении абонентское оборудование китайского производства стандарта WiMAX. Об этом пишет местная газета The Daily Star. Речь идет о 4 тыс. устройств (как правило
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»

едставила в суд мнение академика Российской академии естественных наук Сергея Портного. Портной - известный специалист в области телекоммуникаций, ранее возглавлял российское отделение международного WiMAX-форума. Российская академия естественных наук (РАЕН), членом которой состоит Сергей Портной - это общественная организация, не связанная с государственной Российской академией наук, преем
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMax сети клиник эстетической стоматологии «Медента» в Березниках Пермского края. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК обеспечил беспроводным интернетом
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Тобольске Тюменской области. Макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие подгорной части Тобольска, района Тобольского Кремля, центральных

22.06.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX в Западной Сибири

Компания ТТК, российский оператор связи, начал предоставлять услугу беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Междуреченске Кемеровской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. Беспроводная сеть ТТК охватывает более 600 домов частного сектора Междуреченска. Для подключения услуги необходимо специ
17.06.2015 ТТК запустил WiMAX в поселках Копейска Челябинской области

зоны покрытия беспроводной сети доступа в интернет в Копейске Челябинской области. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») обеспечил беспроводное покрытие по технологии WiMAX частных и малоэтажных домов поселков Горняк, Кадровик, Железнодорожный и района Шахты «Центральной». Абонентам доступны как безлимитные тарифные планы, так и с тарифицируемым объемом траф
30.04.2015 «Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE

Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по покупке WiMAX-оператора Freshtel, включающего юрлица «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Сумма сделки составила i210 млн, совокупный долг приобретенных компаний — i2,3 млрд. То есть с учето
18.03.2015 ТТК запустил WiMAX в Копейске Челябинской области

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Копейске Челябинской области. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») обеспечил беспроводное покрытие 60% частного сектора и малоэтажного жилого фонда Копе
25.02.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Первоуральске Свердловской области. Макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие всего частного сектора в Первоуральске в районах Шайтанка и
21.01.2015 ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Невинномысске Ставропольского края. Беспроводная сеть WiMAX компании ТТК охватывает всю малоэтажную застройку Невинномысска (70% всего жилого фонда города). Скорость доступа в ин
16.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Березниках Пермского края. В результате реализации проекта, макрорегиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал»), обеспечил покрытие более 50% частного сектора Березников в районах
15.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Коврове Владимирской области

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Коврове Владимирской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жилого фонда Коврова. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги н
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Канске и Ачинске Красноярского края. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора каждого из городов. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения
02.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Глазове Удмуртской Республики

Компания ТТК сообщила начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Глазове Удмуртской Республики. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жилого фонда Глазова. Скорость доступа в интернет – до 7 Мбит/с. Для подключения услуги

28.10.2014 ТТК запустил WiMAX в Волгодонске

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Волгодонске Ростовской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора Волгодонска. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги необ
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах

Компания ТТК запустила в коммерческую эксплуатацию сети беспроводного широкополосного интернет-доступа по технологии WiMax в пяти городах: Костроме (Костромская область), Ельце (Липецкая область), Ухте (Республика Коми), Балаково и Энгельсе (Саратовская область). Технология WiMax используется ТТК в ряд
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России

ого союза электросвязи (ITU) – самым распространенным LTE-Advanced и WirelessMAN-Advanced (в основе WiMAX). При пиковых нагрузках сети 4G должны обеспечивать скорость передачи данных от 100 Мби
04.08.2014 ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома»

ударственный «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретает WiMAX-оператора Freshtel. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сдел
11.06.2014 «Билайн Бизнес» развивает сеть Wireless MAN в регионах России

Metropolitan Area Network), используемая «ВымпелКомом», также известна под названием фиксированного WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Данное решение значительно расширяет
04.06.2013 Мамуту перекрывают путь к 4G

атору New Generation Graphics Limited (NGGL). Как пишет местная газета Dhaka Tribune, иск был подан WiMax-оператором Bangalion. Представитель истца заявил газете, что решение суда не позволит р
19.04.2013 Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии

Россиянин Даниил Купсин приобрел болгарского WiMAX-оператора Max Telecom, сообщает издание Standart. Продавцом выступил основатель компани
29.03.2013 «Билайн Бизнес» запускает сеть WiMAX в Ростове-на-Дону

а базе технологии организации высокоскоростного беспроводного доступа к услугам фиксированной связи WiMAX в Ростове-на-Дону. Технология фиксированного WiMAX используемая «ВымпелКомом», т
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России

Metropolitan Area Network), используемая «ВымпелКомом», также известна под названием фиксированного WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Данное решение значительно расширяет
29.01.2013 К 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД

& Partners Consulting представила краткие результаты аналитического исследования «Перспективы рынка WiMAX в России и в мире, возможности миграции на LTE», в котором проанализированы основные тр
29.12.2012 TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана

onera сообщила о завершении сделки по приобретению двух телекоммуникационных компаний в Казахстане: WiMAX-активов холдинга Alem Communications и 20% акций магистрального оператора «Казтранском»
17.12.2012 Первопроходец WiMAX продан

вых станций и беспроводных модемов. Это единственная крупная американская компания, которая выбрала WiMAX в качестве основной технологии для строительства своей 4G-сети. Тогда как другие операт
09.08.2012 ТТК планирует запустить WiMAX в 27 российских городах

Один из крупнейших российских операторов связи «ТрансТелеКом» (ТТК) планирует запустить беспроводной высокоскоростной интернет по технологии WiMAX в 27 российских городах, сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова президента компании Артема Кудрявцева. Технология уже отработана в опытной зоне в городе Муроме. «Проект находится на

27.07.2012 МТС начинает продажу модемов 4G

ератор «Мобильные ТелеСистемы» сообщила о старте продаж комплектов «МТС Коннект» с поддержкой высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE, Long Term Evolution) и начале перевода абонентов «Комстар WiMAX» в мобильные сети высокоскоростной передачи данных. В салонах розничной сети МТС в Москве и Московской области будут доступны 4G-модемы «МТС Коннект», которые также обеспечивают высокоско
18.06.2012 CNews TV. «Стокманн Невский Центр» готов к WiFi, WiMax и LTE

тог: реализованная в торговом центре «Стокманн» инфраструктура мультиоператорского решения позволяет подключать в дальнейшем несколько провайдеров, а также поддерживать стандарты связи GSM, 3G, WiFi, WiMax и LTE. смотреть на CNews.TV
10.05.2012 Yota запустила LTE, абоненты в шоке

перезапуск своей московской сети беспроводной передачи данных. Работавшая до сих пор сеть стандарта WiMAX была выключена примерно в 2 часа ночи. Вскоре была запущена сеть другого стандарта — LT
03.04.2012 Yota помешали «яйца»: запуск LTE в Москве переносится

Компания «Скартел» (бренд Yota) сообщила об изменении сроков перевода своей московской WiMAX-сети на технологию LTE. Изначально это планировалось осуществить в ночь с 14 на 15 апре
21.02.2012 Yota отключает WiMAX и бесплатно раздает LTE-модемы. СПИСОК ЗАМЕНЫ

еспроводной передачи данных по технологии LTE. Существующая сеть компании, работающая по технологии WiMAX, будет выключена в ночь с 14 на 15 апреля. На перезапуск сетевого оборудования потребуе
09.02.2012 Huawei представила решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети

демонстрировало комплексное решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети 3G/WiFi/WiMax на выставке CSTB 2012. В области систем хранения и передачи медиа данных Huawei
30.01.2012 Власти не признали WiMax от Yota и МТС перспективным

Ни один из московских WiMAX-операторов не получил скидку при расчете стоимости оплаты радиочастот в 2012 г., сообщи
16.12.2011 Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota

Yota Del Peru, владеющего частотами, пригодными для развертывания беспроводных сетей по технологии WiMAX. Продавцом выступа Yota Holding, которая владеет российской компанией «Скартел» (WiM
30.11.2011 NewNet приобретает WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks

NewNet совместно с частной инвестиционной компанией Skyview Capital планирует приобрести WiMAX-бизнес Nokia Siemens Networks. В соответствии с условиями соглашения, NewNet получит по
25.10.2011 МТС свернул WiMAX-сеть, открытую Медведевым

М» с 1 ноября прекращает работу сети беспроводного широкополосного доступа, созданной по технологии WiMAX. Гендиректор компании Борис Демирханян в своем обращении к абонентам с сожалением конст
23.09.2011 D-Link выпустил универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX и 3G

организации проводных и беспроводных сетей для дома и офиса. DIR-320/NRU – это универсальное устройство, позволяющее выбирать наиболее удобный способ доступа в сеть интернет: беспроводное подключение WiMAX, 3G или через Ethernet-подключение. DIR-320/NRU оборудован одним WAN-портом 10/100 BASE-TX, встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 BASE-TX, а также USB-портом 2.0 для оперативного по

