Деловой Петербург
УПОМИНАНИЯ
Деловой Петербург и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябых Андрей 9 2
|Рейман Леонид 1053 1
|Евтушенков Владимир 209 1
|Носик Антон 106 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Наумов Виктор 126 1
|Анисимов Олег 3 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Денисов Дмитрий 16 1
|Яремко Максим 13 1
|Андреев Алексей 22 1
|Рущин Дмитрий 2 1
|Письменная Евгения 1 1
|Дубовский Максим 1 1
|Житнюк Ася 3 1
|Климарев Михаил 48 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Пронин Михаил 2 1
|Романов Юрий 2 1
|Григорьева Дарья 3 1
|Pilipenko Vega - Пилипенко Вега 1 1
|Панов Сергей 16 1
|Атамасов Артем 2 1
|Скалецкая Надежда 1 1
|Исаев Максим 55 1
|Самахова Ирина 1 1
|Юдина Ксения 1 1
|Ивакина Татьяна 2 1
|Казьмин Андрей 17 1
|Цейтлин Дмитрий 1 1
|Пименов Сергей 5 1
|Житнюк Павел 33 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Желнин Вадим 1 1
|Годунов Андрей 12 1
|Кобылинский Владимир 1 1
|Кулгарин Тимур 1 1
|Зубашев Анатолий 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
