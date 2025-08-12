Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Деловой Петербург


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
18.10.2024 MANGO OFFICE получил премию за лучшее IT-решение для ресторанного рынка Санкт-Петербурга 1
21.06.2024 В России создан подводный дрон, способный погружаться на 50 метров 1
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз 1
16.01.2024 Погиб основатель крупной сети продаж MacBook, iPhone и iPad 1
30.11.2023 СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала 1
14.07.2022 Россия осталась без 5G на долгие годы 1
13.05.2022 МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost 1
05.03.2022 Как будет развиваться цифровизация общественного транспорта Петербурга 1
07.10.2021 Global Information Security Days 2021 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
19.03.2014 Бывший топ-менеджер банка «Тинькофф Кредитные Системы» войдет в совет директоров сервиса «Моё дело» 1
03.04.2013 First Line Software построила единую веб-платформу для всех СМИ Bonnier Group 1
04.05.2011 Определены финалисты и победители Всероссийского конкурса СМИ «Инновации в России глазами журналистов — 2011» 1
30.04.2010 Tieto обеспечивает стабильную работу интернет-сервисов издательства «Деловой Петербург» 1
12.02.2008 Государство разоряет почтальонов 1
29.08.2007 Праздник на Красной площади в Second Life 1
07.02.2007 В «Деловом Петербурге» «1C:Предприятие» перевели на МСФО 1
23.10.2006 В интернете создано хранилище рекламы 1
12.08.2005 Три года Питер будет лучшим местом для получения ИТ-прибыли 1
17.06.2004 "Система" выведет на рынок Петербурга собственного оператора фиксированной связи 1
30.04.2004 "Петербург Транзит Телеком" начал проект по подключению индивидуальных абонентов 1
22.04.2004 "Евросеть" оштрафовали за мат 1
27.11.2003 "Индиго" запустит GSM-сеть в Новгороде 1
30.07.2003 В Петербурге готовят проект "Союзный телевизор-2" 1
18.11.2002 ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диапазоне 450 МГц 1
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком 1
24.05.2002 Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски 1
01.04.2002 Cоздан холдинг "Лентелефонстрой" 1
14.06.2000 МПС, представительство Microsoft в России и компания Digital Design подписали соглашение о поставке и поддержке ПО 1
13.05.1999 Intel анонсировала ряд семинаров, компьютерную ярмарку и демо-дни в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Деловой Петербург и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24999 3
Питерская группа связистов 435 3
МегаФон 9487 2
Intel Corporation 12388 2
IBM - International Business Machines Corp 9498 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 186 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
Huawei 4081 2
Cisco Systems 5176 2
Check Point Software Technologies 775 1
Cisco IronPort Systems 53 1
SurfSecure 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
LG Electronics 3648 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1816 1
Lenovo Motorola 3509 1
Yahoo! 3700 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 1
Oracle Corporation 6791 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Huawei Technologies 399 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Ниеншанц 122 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 1
Евросеть 1412 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1520 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 60 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Почта России ПАО 2201 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
Сбер - СберТройка 14 1
НСПК - Национальная система платежных карт 872 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 34 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Trionix Lab - Подводные дроны 1 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Резонанс НПП 376 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5640 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1298 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1829 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 301 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28492 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4994 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7228 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25134 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3025 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12582 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11019 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4771 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4143 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5144 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5242 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4255 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21441 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7731 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6003 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1358 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1889 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1067 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 433 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2585 1
Linux OS 10545 3
Microsoft Windows 16064 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Citrix ICA - Citrix Independent Computing Architecture 10 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Aladdin eSafe 37 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Intel Pentium III 781 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 364 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 116 1
Microsoft Outlook 1429 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1749 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Теком - ORBOX 11 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Apple iOS 8045 1
Apple macOS 2161 1
Google Android 14420 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 19 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
Рябых Андрей 9 2
Рейман Леонид 1053 1
Евтушенков Владимир 209 1
Носик Антон 106 1
Гуляева Татьяна 39 1
Наумов Виктор 126 1
Анисимов Олег 3 1
Леонтьев Алексей 11 1
Куприянов Алексей 11 1
Денисов Дмитрий 16 1
Яремко Максим 13 1
Андреев Алексей 22 1
Рущин Дмитрий 2 1
Письменная Евгения 1 1
Дубовский Максим 1 1
Житнюк Ася 3 1
Климарев Михаил 48 1
Брюквин Юрий 299 1
Пронин Михаил 2 1
Романов Юрий 2 1
Григорьева Дарья 3 1
Pilipenko Vega - Пилипенко Вега 1 1
Панов Сергей 16 1
Атамасов Артем 2 1
Скалецкая Надежда 1 1
Исаев Максим 55 1
Самахова Ирина 1 1
Юдина Ксения 1 1
Ивакина Татьяна 2 1
Казьмин Андрей 17 1
Цейтлин Дмитрий 1 1
Пименов Сергей 5 1
Житнюк Павел 33 1
Кочетков Владислав 248 1
Сырцов Игорь 27 1
Желнин Вадим 1 1
Годунов Андрей 12 1
Кобылинский Владимир 1 1
Кулгарин Тимур 1 1
Зубашев Анатолий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151883 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44742 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 3
Европа 24472 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2013 2
Украина 7711 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 616 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 2
Россия - УФО - Челябинская область 1326 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4516 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1761 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1175 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 971 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 258 1
Швеция - Королевство 3653 1
СССР - Ленинград 109 1
Земля - планета Солнечной системы 10520 1
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7868 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4157 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 675 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 325 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 220 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 729 1
Перу - Республика 284 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 933 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7177 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3599 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4313 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4829 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6163 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6131 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2206 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1685 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Webmaster - Вебмастер 130 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2607 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11342 3
Рен ТВ - телеканал 74 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1055 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
Известия ИД 676 2
Росбалт ИА 60 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 2
Петербург Online 7 2
Коммерческие вести 1 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 659 1
Ведомости 1124 1
ComNews - Медиа-бизнес 130 1
Компьютерра 42 1
Фонтанка 32 1
РБК Daily 91 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Актион Медиа 4 1
Румедиа - Business FM 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 884 1
Открытые системы ИД 175 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Серебряный дождь 12 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Wikipedia - Википедия 544 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 1
Рустелеком ТК 304 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 580 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
CeBIT 612 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще