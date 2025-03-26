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Минтранс РФ Зеленый цифровой коридор пассажира
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Исаев Максим 55 2
|Давыдова Полина 13 2
|Остренин Алексей 3 2
|Иванов Сергей 388 1
|Сварник Павел 22 1
|Вильде Александр 10 1
|Руденя Игорь 7 1
|Смирнов Денис 24 1
|Клейменов Александр 2 1
|Каушанский Александр 33 1
|Мацкевич Антон 8 1
|Попов Сергей 136 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Никитин Андрей 48 1
|Попов Дмитрий 32 1
|Черкасов Илья 13 1
|Симонов Сергей 7 1
|Алдошин Олег 28 1
|Парамонов Леонид 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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