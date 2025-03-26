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Минтранс РФ Зеленый цифровой коридор пассажира


26.03.2025 В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
23.01.2024 Технология open loop в Ижевске: в 6 раз выросло число оплат в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт» 1
17.11.2022 МТС и «Датапакс» обеспечат внедрение инноваций в транспортный комплекс России 1
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области 1
05.03.2022 Как будет развиваться цифровизация общественного транспорта Петербурга 3
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Датапакс 48 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 2
Ланит Интеграция 193 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
ИКС - Форпост 74 1
Ростелеком 9817 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 866 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
ГЛОНАСС АО 200 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Ramax - Рамакс 117 1
ИКС 326 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
SAP SE 5305 1
8343 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
РЖД - Российские железные дороги 1926 2
Сбер - СберТройка 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1040 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3310 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2937 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 217 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Администрация Ижевска 7 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 96 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 3
Электронный билет - e-ticket 170 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2504 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1338 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2989 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 520 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1070 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1543 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1755 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8683 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4637 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2212 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3776 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5164 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7363 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2553 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
Apple - App Store 2913 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 7 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 28 1
Исаев Максим 55 2
Давыдова Полина 13 2
Остренин Алексей 3 2
Иванов Сергей 388 1
Сварник Павел 22 1
Вильде Александр 10 1
Руденя Игорь 7 1
Смирнов Денис 24 1
Клейменов Александр 2 1
Каушанский Александр 33 1
Мацкевич Антон 8 1
Попов Сергей 136 1
Чаркин Евгений 297 1
Алифанов Кирилл 69 1
Никитин Андрей 48 1
Попов Дмитрий 32 1
Черкасов Илья 13 1
Симонов Сергей 7 1
Алдошин Олег 28 1
Парамонов Леонид 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 712 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 707 2
Европа 21851 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2461 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 1
Армения - Республика 2303 1
Беларусь - Белоруссия 5760 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 832 1
Казахстан - Республика 5593 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 586 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1499 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 722 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 258 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2642 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5237 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2430 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10062 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 308 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 829 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6469 2
Паспорт - Паспортные данные 2547 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8138 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3526 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7045 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9980 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1288 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2154 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 76 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1725 1
Деловой Петербург 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
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