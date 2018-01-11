Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия» Omnicomm завершила третий этап внедрения системы контроля транспорта Omnicomm Online на парк техники компании ООО «Свет Энергия». На сегодняшний день оснащено 84 единицы специализированного и легкового автотранспорта, задействованного в оказа

«Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям «Скаут» объявил о разработке модема ScoutWiFi, предназначенного для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям. Как рассказали CNews в компании, новое устройство подключается к модулям спутникового мониторинга транспорта и позволяет контролировать объ

«Геолайф» и Navitel интегрируют системы online-контроля транспорта ожность пользоваться обновленным личным кабинетом. Применение программного обес-печения компании Navitel в составе систем «Геолайф» позволяет существенно расширить функциональные возможности охраны и контроля транспорта. Благодаря картографии Navitel абоненты «Геолайф» смогут в автоматическом режиме переходить из мобильного приложения «Геолайф» в штатное приложе-ние «Навител Навигатор». Кро

Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта Компания Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта. Решение об этом было принято на заседании Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта (Mexican National Association of Companies for Track

«Глосав» внедрит систему спутникового мониторинга и контроля транспорта в холдинге «Центргаз» Компания «Глосав» объявила о начале масштабного проекта по внедрению системы спутникового мониторинга и контроля транспорта в многопрофильном инвестиционно-строительном холдинге «Центргаз». «Центргаз» включает в себя подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ. Компания оснащена высок