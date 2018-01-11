Транспорт Системы безопасности и контроля автотранспорта Безопасный транспорт Обеспечение транспортной безопасности
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- Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности
- ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля
- Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах
- ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств
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|11.01.2018
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Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»
Omnicomm завершила третий этап внедрения системы контроля транспорта Omnicomm Online на парк техники компании ООО «Свет Энергия». На сегодняшний день оснащено 84 единицы специализированного и легкового автотранспорта, задействованного в оказа
|30.09.2016
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«Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям
«Скаут» объявил о разработке модема ScoutWiFi, предназначенного для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям. Как рассказали CNews в компании, новое устройство подключается к модулям спутникового мониторинга транспорта и позволяет контролировать объ
|12.10.2015
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«Геолайф» и Navitel интегрируют системы online-контроля транспорта
ожность пользоваться обновленным личным кабинетом. Применение программного обес-печения компании Navitel в составе систем «Геолайф» позволяет существенно расширить функциональные возможности охраны и контроля транспорта. Благодаря картографии Navitel абоненты «Геолайф» смогут в автоматическом режиме переходить из мобильного приложения «Геолайф» в штатное приложе-ние «Навител Навигатор». Кро
|26.06.2014
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Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта
Компания Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта. Решение об этом было принято на заседании Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта (Mexican National Association of Companies for Track
|27.01.2012
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«Глосав» внедрит систему спутникового мониторинга и контроля транспорта в холдинге «Центргаз»
Компания «Глосав» объявила о начале масштабного проекта по внедрению системы спутникового мониторинга и контроля транспорта в многопрофильном инвестиционно-строительном холдинге «Центргаз». «Центргаз» включает в себя подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ. Компания оснащена высок
|25.03.2010
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Дмитрий Рутенберг возглавил управление контроля транспорта и связи ФАС России
Дмитрий Рутенберг назначен начальником управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы России, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Дмитрий Рутенберг сменил на этом посту Константина Сеничкина. Ранее
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Иван 60 17
|Шадаев Максут 1011 14
|Мартынова Елена 87 13
|Лысенко Эдуард 308 13
|Шпак Василий 223 12
|Разумовский Дмитрий 121 11
|Хайруллин Айрат 104 11
|Ципорин Павел 102 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Херсонцев Алексей 93 11
|Драгунов Алексей 25 11
|Ноян Ольга 10 10
|Свинцов Андрей 45 8
|Труненков Сергей 35 8
|Слышкин Василий 129 8
|Рутенберг Дмитрий 23 8
|Кортунов Михаил 8 8
|Звонарева Елена 19 8
|Сытник Андрей 23 7
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Савинов Олег 6 6
|Албычев Александр 150 6
|Пугачев Павел 63 6
|Логинов Станислав 31 6
|Чернышев Александр 11 6
|Хасин Евгений 20 5
|Токарева Мария 10 5
|Спиренков Вячеслав 25 5
|Матвеева Татьяна 104 5
|Терещенко Денис 88 5
|Кирюшин Сергей 83 5
|Немкин Антон 35 5
|Гладышев Евгений 9 5
|Баканов Дмитрий 30 5
|Чирков Сергей 16 5
|Раскина Ирина 24 5
|Артемов Андрей 15 5
|Евраев Михаил 262 4
|Иванов Сергей 388 4
|Хинштейн Александр 142 4
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