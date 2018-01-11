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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Системы безопасности и контроля автотранспорта Безопасный транспорт Обеспечение транспортной безопасности



11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»

Omnicomm завершила третий этап внедрения системы контроля транспорта Omnicomm Online на парк техники компании ООО «Свет Энергия». На сегодняшний день оснащено 84 единицы специализированного и легкового автотранспорта, задействованного в оказа
30.09.2016 «Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям

«Скаут» объявил о разработке модема ScoutWiFi, предназначенного для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям. Как рассказали CNews в компании, новое устройство подключается к модулям спутникового мониторинга транспорта и позволяет контролировать объ
12.10.2015 «Геолайф» и Navitel интегрируют системы online-контроля транспорта

ожность пользоваться обновленным личным кабинетом. Применение программного обес-печения компании Navitel в составе систем «Геолайф» позволяет существенно расширить функциональные возможности охраны и контроля транспорта. Благодаря картографии Navitel абоненты «Геолайф» смогут в автоматическом режиме переходить из мобильного приложения «Геолайф» в штатное приложе-ние «Навител Навигатор». Кро
26.06.2014 Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта

Компания Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта. Решение об этом было принято на заседании Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта (Mexican National Association of Companies for Track
27.01.2012 «Глосав» внедрит систему спутникового мониторинга и контроля транспорта в холдинге «Центргаз»

Компания «Глосав» объявила о начале масштабного проекта по внедрению системы спутникового мониторинга и контроля транспорта в многопрофильном инвестиционно-строительном холдинге «Центргаз». «Центргаз» включает в себя подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ. Компания оснащена высок
25.03.2010 Дмитрий Рутенберг возглавил управление контроля транспорта и связи ФАС России

Дмитрий Рутенберг назначен начальником управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы России, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Дмитрий Рутенберг сменил на этом посту Константина Сеничкина. Ранее


Публикаций - 122, упоминаний - 122

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Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
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Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 700 3
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Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 154 3
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Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 2
Земля - планета Солнечной системы 10379 2
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Испания - Королевство 3709 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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