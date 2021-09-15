Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ципорин Павел
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Публикаций - 51, упоминаний - 53
Ципорин Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 29
|Лысенко Эдуард 209 21
|Семенов Алексей 67 20
|Рымар Максим 36 20
|Паршин Максим 142 20
|Малков Павел 38 19
|Кудрин Алексей 63 18
|Хайруллин Айрат 39 18
|Албычев Александр 74 17
|Терещенко Денис 38 17
|Рудзевич Мария 34 15
|Песчанских Георгий 38 14
|Казарин Станислав 100 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Меджитов Тимур 56 12
|Швиндт Антоний 13 11
|Малахов Александр 16 11
|Власов Сергей 76 11
|Копырин Федор 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Симаков Олег 106 11
|Кулешов Василий 11 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Панов Евгений 16 11
|Осипов Владимир 17 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Егоров Максим 23 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Разумовский Дмитрий 70 9
|Шинкарук Елена 13 9
|Анисимов Михаил 13 9
|Скляр Алексей 49 9
|Раков Ярослав 48 9
|Акимов Максим 167 9
|Попов Михаил 51 9
|Турчак Евгений 23 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Шипов Савва 70 9
|CNews Analytics 1991 3
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768234, в очереди разбора - 671918.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768234, в очереди разбора - 671918.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru