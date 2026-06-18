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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ципорин Павел

СОБЫТИЯ


18.06.2026 R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 2
06.11.2024 Белые хакеры вновь проверят цифровые ресурсы Югры на уязвимости 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября 1
11.07.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1

Публикаций - 103, упоминаний - 106

Ципорин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 15
Ростелеком 10948 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 10
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 9
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 9
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 8
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Comindware - Колловэар 202 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 4
Directum - Директум 1268 4
Программный Продукт ГК 104 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Кеды профессора 8 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Центр2М - Center2М 67 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 2
Notamedia - Нотамедиа 22 2
Picvario - Пикварио 23 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Coca-Cola Company 261 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Маяк НПП 2 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Газпром ПАО 1493 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 82
Федеральное казначейство России 1949 74
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 70
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 69
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 64
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 53
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 35
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 32
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 20
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 19
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 18
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 18
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 18
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 17
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 16
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 14
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 13
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
ГосИнформСистемы 160 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 81
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 80
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 31
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 30
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 19
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 19
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 13
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 37
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 6
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 5
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 5
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Apple - App Store 3109 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 1
Лысенко Эдуард 317 72
Хайруллин Айрат 108 68
Петрушин Андрей 110 65
Терещенко Денис 95 62
Разумовский Дмитрий 125 59
Мартынова Елена 90 56
Шадаев Максут 1210 54
Албычев Александр 168 53
Херсонцев Алексей 93 50
Шпак Василий 279 48
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Кирюшин Сергей 91 27
Рымар Максим 50 26
Пугачев Павел 63 25
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Драгунов Алексей 25 18
Труненков Сергей 35 18
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Панов Евгений 16 16
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Баканов Дмитрий 35 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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