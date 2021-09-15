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Ципорин Павел


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 2
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
29.12.2020 Более тысячи югорчан завершили обучение по программе персональных цифровых сертификатов 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 2
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
01.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
21.08.2019 «Цифровая экономика» в Югре: «Ростелеком» обеспечит социальные объекты округа современной телеком-инфраструктурой 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 51, упоминаний - 53

Ципорин Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Directum - Директум 647 4
ОТР 135 4
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 3
Программный продукт ГК 92 3
Oracle Corporation 3363 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Schneider Electric 409 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Галактика - Корпорация 251 1
Cinimex - Синимекс 160 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Microsoft Corporation 11168 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Мегаполис ТК 90 1
Coca-Cola Company 113 1
Черкизово ГК 73 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
UBS AG 119 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
X5 Group 600 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Банк Зенит 132 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 29
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 20
Счётная палата РФ 461 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 19
Федеральное казначейство России 766 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
Правительство РФ 2208 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 23
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 4
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 4
Microsoft Windows 10 6676 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Электронный дневник 26 1
Цифровой инспектор 6 1
Atos AntiCOVID 2 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 26 1
Галактика ERP 64 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Apple - App Store 2198 1
Apple macOS 934 1
Apple iOS 5742 1
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Албычев Александр 74 17
Терещенко Денис 38 17
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Песчанских Георгий 38 14
Казарин Станислав 100 13
Петрушин Андрей 64 13
Меджитов Тимур 56 12
Швиндт Антоний 13 11
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Власов Сергей 76 11
Копырин Федор 11 11
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Катамадзе Анна 72 11
Симаков Олег 106 11
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Панов Евгений 16 11
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Кирюшин Сергей 52 11
Егоров Максим 23 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
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Шинкарук Елена 13 9
Анисимов Михаил 13 9
Скляр Алексей 49 9
Раков Ярослав 48 9
Акимов Максим 167 9
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Кузнецов Дмитрий 40 9
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Россия - Ярославская область 333 3
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