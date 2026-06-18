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Ципорин Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 103, упоминаний - 106
Ципорин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
|ГосИнформСистемы 160 4
|Лысенко Эдуард 317 72
|Хайруллин Айрат 108 68
|Петрушин Андрей 110 65
|Терещенко Денис 95 62
|Разумовский Дмитрий 125 59
|Мартынова Елена 90 56
|Шадаев Максут 1210 54
|Албычев Александр 168 53
|Херсонцев Алексей 93 50
|Шпак Василий 279 48
|Паршин Максим 323 43
|Власов Сергей 101 42
|Меджитов Тимур 85 40
|Слышкин Василий 129 38
|Кудрин Алексей 125 35
|Малков Павел 51 35
|Чернышенко Дмитрий 581 32
|Сорокин Даниил 33 31
|Кирюшин Сергей 91 27
|Рымар Максим 50 26
|Пугачев Павел 63 25
|Дюбанов Анатолий 95 24
|Черников Алексей 53 24
|Скиба Владимир 42 24
|Петров Михаил 139 23
|Рудзевич Мария 36 21
|Куртяник Надежда 441 21
|Матвеева Татьяна 110 20
|Катамадзе Анна 133 18
|Драгунов Алексей 25 18
|Труненков Сергей 35 18
|Майнина Кристина 18 17
|Казарин Станислав 175 16
|Панов Евгений 16 16
|Раскина Ирина 24 16
|Баканов Дмитрий 35 15
|Чирков Сергей 16 15
|Спиренков Вячеслав 38 15
|Артемов Андрей 15 15
|Песчанских Георгий 39 14
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
|Госрасходы - портал 70 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.