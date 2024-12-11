Сбер АБК VSR VS Robotics Voice Systems Robotics
Voice Systems Robotics (VSR, VS Robotics) — бренд, основанный ООО «АБК» (входит в экосистему Сбера) в апреле 2020 года. VS Robotics отвечает за развитие разработок компании в области речевых технологий. Команда VS Robotics создает ИТ-решения, которые помогают сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые направления бизнеса.
Иван Косаркин, Руководитель направления, VS Robotics "Как мы робота внедряем, и что у нас из этого получается", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023
|11.12.2024
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Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics
Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов дилерских центров компании будет голосовой робот. Го
|21.10.2024
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Использование ИИ на платформе Elementary от VS Robotics в три раза увеличило скорость разметки данных
Команда платформы Elementary (проект VS Robotics) запустила систему авторазметки с нейросетевыми моделями, позволяющую существенно облегчить последующую разметку данных ИИ-тренерами. Значительного ускорения удалось добиться в наиб
|06.02.2024
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VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта
Группа компаний ФСК внедрила систему речевой аналитики от разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») в свой контакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics п
|22.01.2024
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Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности
«Россети Цифра» (входит в группу «Россети») и компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») заключили договор на внедрение системы по ведению процедур банкротства контрагентов Bankro.TECH. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Ba
|06.12.2023
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VS Robotics принял участие в конференции «Современные контакт-центры 2023»
Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics принял участие в выставке в рамках конференции «Современные контакт-центры 2023», организованной интернет-изданием CNews. На стенде специалисты VS Robotics представили решени
|03.11.2023
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Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»
хнологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика
|01.11.2023
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VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике
Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса кон
|31.08.2023
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VS Robotics запустила новый сервис email-рассылок mailking
Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics представил новый сервис маркетинговых email-рассылок mailking для быстрого и эффективного взаимодействия с клиентами. Сервис предлагает набор инструментов и функций, которые помогут
|31.07.2023
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Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай
щник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике работы центров. Для автоматизации обслуживания обращений граждан в контакт-центре МФЦ Республики Алтай совместно с командой VS Robotics был разработан голосовой помощник, который информирует об оказываемых услугах, способах записи на прием, необходимых документах для получения услуг, госпошлинах, адресах и графике р
|17.07.2023
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В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных
VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами на основе технологии распознавания речи и эмоций. Появление кластерного анализа данных в системе позволит компаниям усовершенс
|23.06.2023
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Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта
повышения эффективности диалогов с клиентами. В партнерстве с разработчиком ИТ-продуктов и решений VS Robotics Газпромбанк внедрил передовую разработку на базе искусственного интеллекта, уника
|21.06.2023
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Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса
Поставщик решений на базе речевых технологий VS Robotics (бренд компании «АБК») разработал платформу VS ICE, позволяющую совершать автомат
|01.03.2023
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Исследование VS Robotics: роботы-операторы на 40% повысили свою эффективность
Исследование разработчика ИТ-продуктов в области речевых технологий VS Robotics (бренд компании АБК, входит в экосистему «Сбера») показало рост эффективности голосовых роботов. В 2022 г. количество переводов звонков на оператора уменьшилось на 40% - до 2,2 млн
|26.01.2023
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Робот-оператор от VS Robotics заработал в контакт-центре банка «Дом.РФ»
т рутинных операций и дает возможность сосредоточиться на более сложной работе, уделить больше внимания решению нестандартных ситуаций для повышения лояльности клиентов банка», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий. «В нашей команде был определенный скепсис по поводу эффективности применения автоматизированных голосовых технологий. Однако в ходе пилотного проекта стало очевид
|30.11.2022
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VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора
Разработчики компании VS Robotics представили ИИ-генератор скриптов, который значительно сокращает ручной труд при создании скриптов для голосовых роботов. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. В
|22.11.2022
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Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics
Технология распознавания речи платформы SaluteSpeech, разработанная командой SberDevices, интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics. Система речевой аналитики VS Robotics позволяет проводить глубокий анализ разговоров с клиентами и оценивать качество работы операторов колл-центров, горячих линий, сотрудни
|01.11.2022
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Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»
х ежегодного мероприятия «CNews Forum 2022: Информационные технологии завтра» состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS, на которой эксперты определили лучшие ИТ-проекты 2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг приме
|10.02.2022
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«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics
фровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь умный робот-опе
|09.11.2021
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В VS Robotics разработали технологию, позволяющую предупредить выгорание сотрудников контакт-центров
ания – самостоятельный продукт, а также входит в состав комплексного решения «Речевая аналитика» от VS Robotics. Справка: Voice Systems Robotics – бренд, основанный ООО «АБК» в апреле 2020 г. V
|02.04.2021
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Команда VS Robotics и ГК «ПИК- Комфорт» реализуют цифровизацию клиентского сервиса
Команда VS Robotics внедрила робота-оператора в контакт-центр УК «ПИК-Комфорт». Данное решение позвол
|19.02.2021
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Команда VS Robotics разработала персонального ассистента VS Adviser
и, сокращение времени обслуживания клиента, а также повышение качества обслуживания клиента Команда VS Robotics разработала персонального ассистента VS Adviser. Благодаря функциональности VS Ad
|28.12.2020
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Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии
Робот «Залина» компании VS Robotics начал работу в Республике Северная Осетия – Алания. Голосовой помощник на основе
|08.12.2020
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Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express
xpress известны на рынке своим высоким качеством клиентского сервиса и внедрение речевой аналитики – это стратегически важный шаг, который поможет усилить ключевое конкурентное преимущество компании. VS Robotics осуществляет собственные разработки и поэтому мы умеем отвечать самым сложным с технической точки зрения запросам клиентов. Например, мы отказались от интеграции с телефонией Pony E
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Теплицкий Дмитрий 73 38
|Натрусов Артем 284 18
|Шадаев Максут 1008 18
|Чаркин Евгений 296 17
|Абакумов Евгений 205 17
|Александров Александр 70 17
|Чурсин Дмитрий 61 17
|Тятюшев Максим 97 17
|Сотин Денис 205 17
|Меденцев Константин 97 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Харитонов Дмитрий 49 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Богданов Андрей 41 16
|Свинцов Андрей 45 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Бабкин Николай 24 16
|Ильина Наталья 18 16
|Верисов Михаил 22 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шаев Виталий 43 16
|Кубарев Алексей 52 16
|Шойтов Александр 78 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 22 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Акопов Андрей 4 4
|Кузьмин Павел 17 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Толпышкин Михаил 5 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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