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Сбер АБК VSR VS Robotics Voice Systems Robotics

Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics

Voice Systems Robotics (VSR, VS Robotics) — бренд, основанный ООО «АБК» (входит в экосистему Сбера) в апреле 2020 года. VS Robotics отвечает за развитие разработок компании в области речевых технологий. Команда VS Robotics создает ИТ-решения, которые помогают сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые направления бизнеса.

 

Иван Косаркин, Руководитель направления, VS Robotics "Как мы робота внедряем, и что у нас из этого получается", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023


11.12.2024 Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics

Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов дилерских центров компании будет голосовой робот. Го
21.10.2024 Использование ИИ на платформе Elementary от VS Robotics в три раза увеличило скорость разметки данных

Команда платформы Elementary (проект VS Robotics) запустила систему авторазметки с нейросетевыми моделями, позволяющую существенно облегчить последующую разметку данных ИИ-тренерами. Значительного ускорения удалось добиться в наиб
06.02.2024 VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта

Группа компаний ФСК внедрила систему речевой аналитики от разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») в свой контакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics п
22.01.2024 Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности

«Россети Цифра» (входит в группу «Россети») и компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») заключили договор на внедрение системы по ведению процедур банкротства контрагентов Bankro.TECH. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Ba
06.12.2023 VS Robotics принял участие в конференции «Современные контакт-центры 2023»

Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics принял участие в выставке в рамках конференции «Современные контакт-центры 2023», организованной интернет-изданием CNews. На стенде специалисты VS Robotics представили решени
03.11.2023 Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года»

хнологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика
01.11.2023 VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике

Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса кон
31.08.2023 VS Robotics запустила новый сервис email-рассылок mailking

Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics представил новый сервис маркетинговых email-рассылок mailking для быстрого и эффективного взаимодействия с клиентами. Сервис предлагает набор инструментов и функций, которые помогут
31.07.2023 Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай

щник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике работы центров. Для автоматизации обслуживания обращений граждан в контакт-центре МФЦ Республики Алтай совместно с командой VS Robotics был разработан голосовой помощник, который информирует об оказываемых услугах, способах записи на прием, необходимых документах для получения услуг, госпошлинах, адресах и графике р
17.07.2023 В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных

VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами на основе технологии распознавания речи и эмоций. Появление кластерного анализа данных в системе позволит компаниям усовершенс
23.06.2023 Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта

повышения эффективности диалогов с клиентами. В партнерстве с разработчиком ИТ-продуктов и решений VS Robotics Газпромбанк внедрил передовую разработку на базе искусственного интеллекта, уника
21.06.2023 Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса

Поставщик решений на базе речевых технологий VS Robotics (бренд компании «АБК») разработал платформу VS ICE, позволяющую совершать автомат
01.03.2023 Исследование VS Robotics: роботы-операторы на 40% повысили свою эффективность

Исследование разработчика ИТ-продуктов в области речевых технологий VS Robotics (бренд компании АБК, входит в экосистему «Сбера») показало рост эффективности голосовых роботов. В 2022 г. количество переводов звонков на оператора уменьшилось на 40% - до 2,2 млн

26.01.2023 Робот-оператор от VS Robotics заработал в контакт-центре банка «Дом.РФ»

т рутинных операций и дает возможность сосредоточиться на более сложной работе, уделить больше внимания решению нестандартных ситуаций для повышения лояльности клиентов банка», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий. «В нашей команде был определенный скепсис по поводу эффективности применения автоматизированных голосовых технологий. Однако в ходе пилотного проекта стало очевид
30.11.2022 VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора

Разработчики компании VS Robotics представили ИИ-генератор скриптов, который значительно сокращает ручной труд при создании скриптов для голосовых роботов. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. В

22.11.2022 Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics

Технология распознавания речи платформы SaluteSpeech, разработанная командой SberDevices, интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics. Система речевой аналитики VS Robotics позволяет проводить глубокий анализ разговоров с клиентами и оценивать качество работы операторов колл-центров, горячих линий, сотрудни
01.11.2022 Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»

х ежегодного мероприятия «CNews Forum 2022: Информационные технологии завтра» состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS, на которой эксперты определили лучшие ИТ-проекты 2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг приме
10.02.2022 «Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics

фровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь умный робот-опе
09.11.2021 В VS Robotics разработали технологию, позволяющую предупредить выгорание сотрудников контакт-центров

ания – самостоятельный продукт, а также входит в состав комплексного решения «Речевая аналитика» от VS Robotics. Справка: Voice Systems Robotics – бренд, основанный ООО «АБК» в апреле 2020 г. V
02.04.2021 Команда VS Robotics и ГК «ПИК- Комфорт» реализуют цифровизацию клиентского сервиса

Команда VS Robotics внедрила робота-оператора в контакт-центр УК «ПИК-Комфорт». Данное решение позвол
19.02.2021 Команда VS Robotics разработала персонального ассистента VS Adviser

и, сокращение времени обслуживания клиента, а также повышение качества обслуживания клиента Команда VS Robotics разработала персонального ассистента VS Adviser. Благодаря функциональности VS Ad
28.12.2020 Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии

Робот «Залина» компании VS Robotics начал работу в Республике Северная Осетия – Алания. Голосовой помощник на основе

08.12.2020 Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express

xpress известны на рынке своим высоким качеством клиентского сервиса и внедрение речевой аналитики – это стратегически важный шаг, который поможет усилить ключевое конкурентное преимущество компании. VS Robotics осуществляет собственные разработки и поэтому мы умеем отвечать самым сложным с технической точки зрения запросам клиентов. Например, мы отказались от интеграции с телефонией Pony E

Публикаций - 57, упоминаний - 75

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 17
Газинформсервис - ГИС 272 17
8213 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 16
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Microsoft Corporation 24623 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Oracle Corporation 6687 5
SAP SE 5276 4
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Naumen - Наумен 625 2
Neuro.net - Нейро 21 2
Ростелеком 9699 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Intel Corporation 12197 2
Adobe Systems 1549 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Flowwow - Флаувау 22 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 21
РЖД - Российские железные дороги 1903 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 17
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Pony Express - Фрейт линк 67 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Абсолют Банк 230 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Сантех Смарт 3 2
X5 5Post - 5Пост 48 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
Комус 94 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Альфа-Банк 1769 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Capital One 18 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Газпром нефть 618 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
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НКТ - Р7-Офис 380 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
Microsoft Windows 15656 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 4
Linux OS 9936 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Apple iOS 7809 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Office 3734 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Microsoft Skype 2067 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
ВТБ Бизнес 48 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 2
HPE GreenLake 53 1
Statista 229 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Совкомбанк Халва 21 1
Google Android 13994 1
Apple macOS 2058 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Теплицкий Дмитрий 73 38
Натрусов Артем 284 18
Шадаев Максут 1008 18
Чаркин Евгений 296 17
Абакумов Евгений 205 17
Александров Александр 70 17
Чурсин Дмитрий 61 17
Тятюшев Максим 97 17
Сотин Денис 205 17
Меденцев Константин 97 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 49 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 35 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Сергеев Сергей 138 16
Бабкин Николай 24 16
Ильина Наталья 18 16
Верисов Михаил 22 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Кубарев Алексей 52 16
Шойтов Александр 78 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тихонова Божена 16 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
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Ивницкий Дмитрий 16 16
Акопов Андрей 4 4
Кузьмин Павел 17 4
Меджитов Тимур 85 4
Огуряев Дмитрий 85 3
Толпышкин Михаил 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Украина 7608 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - СФО - Омская область 665 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа 21767 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 2
Беларусь - Белоруссия 5637 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 29
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 23
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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