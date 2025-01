Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics

Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов дилерских центров компании будет голосовой робот. Го

Использование ИИ на платформе Elementary от VS Robotics в три раза увеличило скорость разметки данных Команда платформы Elementary (проект VS Robotics) запустила систему авторазметки с нейросетевыми моделями, позволяющую существенно облегчить последующую разметку данных ИИ-тренерами. Значительного ускорения удалось добиться в наиб

VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта Группа компаний ФСК внедрила систему речевой аналитики от разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») в свой контакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics п

Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности «Россети Цифра» (входит в группу «Россети») и компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») заключили договор на внедрение системы по ведению процедур банкротства контрагентов Bankro.TECH. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. Ba

VS Robotics принял участие в конференции «Современные контакт-центры 2023» Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics принял участие в выставке в рамках конференции «Современные контакт-центры 2023», организованной интернет-изданием CNews. На стенде специалисты VS Robotics представили решени

Речевая аналитика от VS Robotics получила награду CNews Awards в номинации «Анализ разговоров: решение года» хнологии завтра» состоялась церемония награждения премии CNews Awards. Система речевой аналитики от VS Robotics получила награду в номинации «Анализ разговоров: решение года». Речевая аналитика

VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса кон

VS Robotics запустила новый сервис email-рассылок mailking Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics представил новый сервис маркетинговых email-рассылок mailking для быстрого и эффективного взаимодействия с клиентами. Сервис предлагает набор инструментов и функций, которые помогут

Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай щник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике работы центров. Для автоматизации обслуживания обращений граждан в контакт-центре МФЦ Республики Алтай совместно с командой VS Robotics был разработан голосовой помощник, который информирует об оказываемых услугах, способах записи на прием, необходимых документах для получения услуг, госпошлинах, адресах и графике р

В систему речевой аналитики VS Robotics интегрирована технология кластерного анализа данных VS Robotics интегрировала технологию кластерного анализа данных в систему речевой аналитики для выявления и группировки похожих фраз из большого массива разговорных данных. Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами на основе технологии распознавания речи и эмоций. Появление кластерного анализа данных в системе позволит компаниям усовершенс

Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта повышения эффективности диалогов с клиентами. В партнерстве с разработчиком ИТ-продуктов и решений VS Robotics Газпромбанк внедрил передовую разработку на базе искусственного интеллекта, уника

Команда VS Robotics разработала платформу для обзвона клиентов компаний малого и среднего бизнеса Поставщик решений на базе речевых технологий VS Robotics (бренд компании «АБК») разработал платформу VS ICE, позволяющую совершать автомат

Исследование VS Robotics: роботы-операторы на 40% повысили свою эффективность Исследование разработчика ИТ-продуктов в области речевых технологий VS Robotics (бренд компании АБК, входит в экосистему «Сбера») показало рост эффективности голосовых роботов. В 2022 г. количество переводов звонков на оператора уменьшилось на 40% - до 2,2 млн

Робот-оператор от VS Robotics заработал в контакт-центре банка «Дом.РФ» т рутинных операций и дает возможность сосредоточиться на более сложной работе, уделить больше внимания решению нестандартных ситуаций для повышения лояльности клиентов банка», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий. «В нашей команде был определенный скепсис по поводу эффективности применения автоматизированных голосовых технологий. Однако в ходе пилотного проекта стало очевид

VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора Разработчики компании VS Robotics представили ИИ-генератор скриптов, который значительно сокращает ручной труд при создании скриптов для голосовых роботов. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. В

Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics Технология распознавания речи платформы SaluteSpeech, разработанная командой SberDevices, интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics. Система речевой аналитики VS Robotics позволяет проводить глубокий анализ разговоров с клиентами и оценивать качество работы операторов колл-центров, горячих линий, сотрудни

Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года» х ежегодного мероприятия «CNews Forum 2022: Информационные технологии завтра» состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS, на которой эксперты определили лучшие ИТ-проекты 2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг приме

«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics фровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь умный робот-опе

В VS Robotics разработали технологию, позволяющую предупредить выгорание сотрудников контакт-центров ания – самостоятельный продукт, а также входит в состав комплексного решения «Речевая аналитика» от VS Robotics. Справка: Voice Systems Robotics – бренд, основанный ООО «АБК» в апреле 2020 г. V

Команда VS Robotics и ГК «ПИК- Комфорт» реализуют цифровизацию клиентского сервиса Команда VS Robotics внедрила робота-оператора в контакт-центр УК «ПИК-Комфорт». Данное решение позвол

Команда VS Robotics разработала персонального ассистента VS Adviser и, сокращение времени обслуживания клиента, а также повышение качества обслуживания клиента Команда VS Robotics разработала персонального ассистента VS Adviser. Благодаря функциональности VS Ad

Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии Робот «Залина» компании VS Robotics начал работу в Республике Северная Осетия – Алания. Голосовой помощник на основе