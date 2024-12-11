Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics

Voice Systems Robotics (VSR, VS Robotics) — бренд, основанный ООО «АБК» (входит в экосистему Сбера) в апреле 2020 года. VS Robotics отвечает за развитие разработок компании в области речевых технологий. Команда VS Robotics создает ИТ-решения, которые помогают сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые направления бизнеса.

Иван Косаркин, Руководитель направления, VS Robotics "Как мы робота внедряем, и что у нас из этого получается", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023