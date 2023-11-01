VS Robotics автоматизировала процесс оценки диалогов в речевой аналитике

Компания VS Robotics, занимающаяся разработкой ИТ-решений и продуктов для бизнеса, автоматизировала процесс оценки звонков в системе речевой аналитики для повышения эффективности и точности процесса контроля качества.

Система речевой аналитики от VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами. Это позволяет выявить и устранить даже самые редкие ошибки в работе операторов, имеющие значительное влияние на бизнес. Например, за время прослушивания одного разговора длительностью 3 минуты специалистом службы контроля качества, система речевой аналитики производит оценку 10 тыс. звонков.

Кроме высокой скорости оценки диалогов, еще одной особенностью новой функции является возможность быстрой настройки персонализированного дашборда с результатами. С его помощью можно легко отслеживать ключевые маркеры и оперативно реагировать на появление ошибок.

«До сих пор сотрудники службы контроля качества тратили много времени на прослушивание и оценку каждого диалога вручную. Автооценка значительно упрощает этот процесс и освобождает специалистов от монотонной работы, позволяя им сосредоточиться на решении более сложных задач. Это помогает оптимизировать клиентское обслуживание и повысить уровень комфорта и мотивации сотрудников», – сказал руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.