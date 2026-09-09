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Индексная книга (каталог) CNews*
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Теплицкий Дмитрий

СОБЫТИЯ


09.09.2026 CNews AWARDS 2026: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
30.10.2025 Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1

Публикаций - 89, упоминаний - 89

Теплицкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 507 58
9648 57
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 819 57
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 663 45
Скала^р - ранее InterLab IBS 298 42
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 41
ФинГрад - FinGrad 49 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 150 41
Аусферр ИТЦ 45 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15979 41
R-Vision - Р-Вижн 271 41
Polymedia - Полимедиа 162 41
Ланит Интеграция 221 40
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 69 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5017 17
Т1 Иннотех 214 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 16
ММК Информсервис 69 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 15
Diasoft - Диасофт 1166 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 13
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 121 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 12
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 11
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа Цифровые Решения 25 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 32 11
Microsoft Corporation 25828 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 61 9
МегаФон 10867 9
Oracle Corporation 7093 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
РЖД - Российские железные дороги 2104 59
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 554 58
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 627 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 45
ВТБ - Почта Банк 515 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 635 42
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 40
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 625 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 86 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 18
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 17
Русагро Группа Компаний 386 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2443 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 15
Кофемания 85 15
ФосАгро 177 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 236 14
Альфа-Банк 1985 13
Северсталь ПАО - Severstal 636 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 59
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2349 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2085 42
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 41
Федеральное казначейство России 1953 41
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2884 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 13
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 476 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5767 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3976 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3448 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3672 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5722 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 53 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 34 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 127 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 66
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1126 61
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8330 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35448 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24586 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7874 56
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23235 52
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6293 52
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7773 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9372 44
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3610 44
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2833 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 42
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 243 41
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4909 41
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 40
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1170 40
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 214 40
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 40
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 922 37
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7541 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 28
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 750 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12276 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18255 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12359 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 21
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1941 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3373 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2809 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14032 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 18
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 421 17
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 41 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 34 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4526 16
НКТ - Р7-Офис 553 58
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 948 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 376 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 303 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 70 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 96 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 41
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 41
НКТ - Р7-графика 48 40
Новые облачные технологии - МойОфис 962 37
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 119 35
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 342 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2472 14
Протек - Здравсити 32 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1059 8
Microsoft Windows 16958 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1815 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 606 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6340 5
Linux OS 11607 4
OpenAI - ChatGPT 742 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 3
Oracle Java - язык программирования 3485 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5795 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 374 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
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