Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187752
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81200
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Украина Запорожская область

Украина - Запорожская область

СОБЫТИЯ


31.07.2025 «СберМобайл» заработал в Запорожской и Херсонской областях

уальный мобильный оператор «СберМобайл» стал первым российским федеральным оператором на территории Запорожской и Херсонской областей. В Запорожской и Херсонской областях у абонентов ест
24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс
19.11.2024 Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале

Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для соответствующих запретов и ограничений может быть сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике, в частности, прогнозируемый дефицит эл
12.11.2024 Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

от Белгорода и Брянска до Владикавказа и Москвы. В том числе десятки АРМ и сервер будут отправлены и в территориальные органы Росреестра на так называемых новых территориях: 32 АРМ – в г. Мелитополь Запорожской области, 40 АРМ – в село Стрелковое Херсонской области и один сервер – в г. Севастополь. В ответ на запрос CNews пресс-служба Росреестра сообщила, что гососзакупка на сумму 136 млн

04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов

ние работы центров управления регионов (ЦУР) на территориях новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР
14.08.2024 На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов

лась на 86 месте между Еврейской АО (₽242 млн) и Карачаево-Черкесской Республикой (₽187 млн). ЛНР и Запорожская область занимают две последние строчки рейтинга с самыми маленькими ИКТ-бюджетами
18.01.2024 4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

елении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом протоколе комиссии, опубликованном на сайте Минцифры, резуль
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем засе
10.02.2023 В России появится единый сотовый оператор

а российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручен
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Т2
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем засе
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

ная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о Херсонской области и части территории Запорожской области. Указанным оператором станет некая компания «МирТелеком». В конце мая на

27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор

Новый сотовый оператор в Херсонской и Запорожской областях Территории Херсонской и Запорожской областей Украины, находящиеся
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины

о информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные России территории Запорожской области. В украинском сотовом операторе «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелко
25.03.2009 "Тарас Бульба. Запорожская сечь" на "золоте"

сёла, убивают мирных людей. Но переполнилась чаша терпения украинского народа! Собираются казаки в запорожской сечи, готовят острые сабли, чтобы расплатиться с захватчиками их же монетой. Стра
16.07.2007 Запорожская АЭС развивает электронный документооборот с «Делом»

елов было принято решение о закупке дополнительного количества рабочих мест. На сегодняшний день на Запорожской атомной станции работает 43 рабочих места. Вместе с организационно-распорядительн
13.06.2006 На Запорожской АЭС произошла авария

Как сообщает РБК, сегодня в 14 часов 2 минуты по московскому времени от сети действием электрической защиты статора генератора отключен энергоблок номер 6 Запорожской АЭС . Причины срабатывания защиты выясняются, сообщили в украинской компании "Энергоатом". В работе находятся 4 энергоблока станции суммарной мощностью 3960 МВт. Нарушений пределов

13.06.2006 На Запорожской АЭС произошла авария

Как сообщает РБК, сегодня в 14 часов 2 минуты по московскому времени от сети действием электрической защиты статора генератора отключен энергоблок номер 6 Запорожской АЭС . Причины срабатывания защиты выясняются, сообщили в украинской компании "Энергоатом". В работе находятся 4 энергоблока станции суммарной мощностью 3960 МВт. Нарушений пределов


Публикаций - 119, упоминаний - 201

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10323 25
Миранда-Медиа 71 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 13
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 12
К Телеком - Исеть Телеком 90 12
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 10
К-Телеком - Win Mobile 46 10
МегаФон 9935 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 9
АйСи Инвест 10 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 7
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4541 6
Vodafone Group 1394 5
Киевстар - Kyivstar 557 5
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 124 5
Intel Corporation 12545 4
Telegram Group 2584 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 4
СИНХ - Таттелеком 219 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 4
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 4
Лугаком - Lugacom 12 4
Oracle Corporation 6873 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 3
Yandex - Яндекс 8463 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 3
Cisco Systems 5224 3
Ростех - Автоматика Концерн 1746 3
Meta Platforms - Facebook 4535 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
Apple Inc 12645 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 290 3
Broadcom - VMware 2495 3
Microsoft Corporation 25251 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 2
МТС - Иртея 78 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 11
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1378 4
Энергоатом - Хмельницкая АЭС - атомная электростанция 6 3
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 3
MODIS - Одежда 3000 57 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 3
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 3
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 11 2
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2006 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Киномакс - сеть кинотеатров 12 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 1
Спецстройкрым 1 1
Rockwool - Роквул 9 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
Ладога Менеджмент 2 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Лента - Сеть розничной торговли 2274 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Microsoft - LinkedIn 685 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
NanduQ - Qiwi 1005 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 1
Фин-Партнер УК 4 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2170 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 215 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 10
Единая Россия - Политическая партия 316 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 13 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5160 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 16
FreePik 1453 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 9
Pixabay 193 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 7
Минцифры РФ - Госключ 186 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 527 4
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 3
GeoEye IKONOS 110 3
Microsoft Office 3962 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 3
Linux OS 10929 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 26 2
Новые облачные технологии - МойОфис 898 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
НКТ - Р7-Офис 479 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 2
Microsoft Windows 16349 2
ПриватБанк - Приват24 116 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 2
Google Android 14714 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
Шадаев Максут 1150 10
Путин Владимир 3354 9
Кузнецов Павел 39 7
Чернышенко Дмитрий 575 5
Зима Иван 22 4
Жижикин Игорь 32 4
Мантуров Денис 120 4
Волков Сергей 103 4
Куртяник Надежда 375 2
Романенко Сергей 4 2
Сухов Андрей 6 2
Крючков Олег 7 2
Данкин Александр 2 2
Топорищев Павел 3 2
Зарубин Павел 2 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 2
Мишустин Михаил 737 2
Галушко Дмитрий 23 2
Золотарев Андрей 18 2
Бастрыкин Александр 25 2
Казакова Валентина 6 1
Бабкин Николай 24 1
Холодов Андрей 44 1
Самокрик Сергей 2 1
Королёв Дмитрий 36 1
Фролов Кирилл 5 1
Семион Кирилл 43 1
Стремоусов Кирилл 1 1
Жаркин Валерий 2 1
Шарапова Ольга 3 1
Бориславский Даниил 22 1
Хмельницкий Алексей 16 1
Кириченко Назар 1 1
Тятюшев Максим 160 1
Рогов Владимир 1 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Бочаров Михаил 23 1
Порошин Тимур 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 98
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 77
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 71
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 51
Украина 7798 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 35
Россия - ЮФО - Севастополь 582 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 13
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 10
Украина - Харьковская область - Харьков 219 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 9
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 342 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 351 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 8
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 8
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 8
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 7
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 7
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 7
Земля - планета Солнечной системы 10662 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 6
Украина - Киев 1141 6
Россия - ПФО - Самарская область 1454 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 6
Россия - УФО - Свердловская область 1751 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 676 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 6
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 5
Россия - ЦФО - Курская область 699 5
Россия - ЦФО - Брянская область 382 5
Армения - Республика 2373 4
Индия - Bharat 5706 4
Европа 24649 4
Турция - Турецкая республика 2494 4
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 25
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 8
Паспорт - Паспортные данные 2737 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 7
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 5
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 10
Ведомости 1246 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 6
РИА Новости 985 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Forbes - Форбс 914 2
РБК Украина 12 1
ТВ-Новости АНО 7 1
ЦТАК - Центральное телеграфное агентство Кореи - 조선중앙통신 - государственное информационное агентство КНДР - Korean Central News Agency 8 1
Bigmir)net 21 1
Радио России - радиостанция 49 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Wikipedia - Википедия 586 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Известия ИД 708 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Juniper Research 551 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
РАН - Российская академия наук 2016 2
Pearson VUE 55 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 29 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 19 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 263 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 155 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Битва роботов 13 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408743, в очереди разбора - 731361.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще