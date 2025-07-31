Украина - Запорожская область

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|31.07.2025
|
«СберМобайл» заработал в Запорожской и Херсонской областях
уальный мобильный оператор «СберМобайл» стал первым российским федеральным оператором на территории Запорожской и Херсонской областей. В Запорожской и Херсонской областях у абонентов ест
|24.01.2025
|
На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда
до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс
|19.11.2024
|
Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале
Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для соответствующих запретов и ограничений может быть сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике, в частности, прогнозируемый дефицит эл
|12.11.2024
|
Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях
от Белгорода и Брянска до Владикавказа и Москвы. В том числе десятки АРМ и сервер будут отправлены и в территориальные органы Росреестра на так называемых новых территориях: 32 АРМ – в г. Мелитополь Запорожской области, 40 АРМ – в село Стрелковое Херсонской области и один сервер – в г. Севастополь. В ответ на запрос CNews пресс-служба Росреестра сообщила, что гососзакупка на сумму 136 млн
|04.10.2024
|
На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов
ние работы центров управления регионов (ЦУР) на территориях новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР
|14.08.2024
|
На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов
лась на 86 месте между Еврейской АО (₽242 млн) и Карачаево-Черкесской Республикой (₽187 млн). ЛНР и Запорожская область занимают две последние строчки рейтинга с самыми маленькими ИКТ-бюджетами
|18.01.2024
|
4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
елении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом протоколе комиссии, опубликованном на сайте Минцифры, резуль
|14.04.2023
|
Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года
ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем засе
|10.02.2023
|
В России появится единый сотовый оператор
а российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручен
|13.12.2022
|
У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Т2
|09.12.2022
|
Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем засе
|22.06.2022
|
Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины
ная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о Херсонской области и части территории Запорожской области. Указанным оператором станет некая компания «МирТелеком». В конце мая на
|27.05.2022
|
На юге Украины начал работать российский сотовый оператор
Новый сотовый оператор в Херсонской и Запорожской областях Территории Херсонской и Запорожской областей Украины, находящиеся
|05.05.2022
|
Россия восстановила интернет на юге Украины
о информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные России территории Запорожской области. В украинском сотовом операторе «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелко
|25.03.2009
|
"Тарас Бульба. Запорожская сечь" на "золоте"
сёла, убивают мирных людей. Но переполнилась чаша терпения украинского народа! Собираются казаки в запорожской сечи, готовят острые сабли, чтобы расплатиться с захватчиками их же монетой. Стра
|16.07.2007
|
Запорожская АЭС развивает электронный документооборот с «Делом»
елов было принято решение о закупке дополнительного количества рабочих мест. На сегодняшний день на Запорожской атомной станции работает 43 рабочих места. Вместе с организационно-распорядительн
|13.06.2006
|
На Запорожской АЭС произошла авария
Как сообщает РБК, сегодня в 14 часов 2 минуты по московскому времени от сети действием электрической защиты статора генератора отключен энергоблок номер 6 Запорожской АЭС . Причины срабатывания защиты выясняются, сообщили в украинской компании "Энергоатом". В работе находятся 4 энергоблока станции суммарной мощностью 3960 МВт. Нарушений пределов
|13.06.2006
|
