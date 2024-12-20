Дообученная версия нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT лежит в основе сервиса GigaChat - это современная модель генерации текста для русского языка на основе доработанной исследователями Сбера архитектуры GPT-3 от OpenAI.

Модель ruGPT-3.5 13B содержит 13 миллиардов параметров и умеет продолжать тексты на русском и английском языках , а также на языках программирования . Длина контекста модели составляет 2048 токенов. Она обучена на текстовом корпусе размером около 1 Тб, в который, помимо уже использованной для обучения ruGPT-3 большой коллекции текстовых данных из открытых источников, вошли, например, часть открытого сета с кодом The Stack от коллаборации исследователей BigCode и корпусы новостных текстов. Финальный чекпоинт модели — это базовый претрейн для дальнейших экспериментов.