СалютДевайсы GigaChat ruGPT Russian Generative Pretrained Transformer нейросетевая модель генерации текста для русского языка
Дообученная версия нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT лежит в основе сервиса GigaChat - это современная модель генерации текста для русского языка на основе доработанной исследователями Сбера архитектуры GPT-3 от OpenAI.
- Модель ruGPT-3.5 13B содержит 13 миллиардов параметров и умеет продолжать тексты на русском и английском языках, а также на языках программирования. Длина контекста модели составляет 2048 токенов. Она обучена на текстовом корпусе размером около 1 Тб, в который, помимо уже использованной для обучения ruGPT-3 большой коллекции текстовых данных из открытых источников, вошли, например, часть открытого сета с кодом The Stack от коллаборации исследователей BigCode и корпусы новостных текстов. Финальный чекпоинт модели — это базовый претрейн для дальнейших экспериментов.
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