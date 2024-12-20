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СалютДевайсы GigaChat ruGPT Russian Generative Pretrained Transformer нейросетевая модель генерации текста для русского языка


Дообученная версия нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT лежит в основе сервиса GigaChat - это современная модель генерации текста для русского языка на основе доработанной исследователями Сбера архитектуры GPT-3 от OpenAI.

  • Модель ruGPT-3.5 13B содержит 13 миллиардов параметров и умеет продолжать тексты на русском и английском языках, а также на языках программирования. Длина контекста модели составляет 2048 токенов. Она обучена на текстовом корпусе размером около 1 Тб, в который, помимо уже использованной для обучения ruGPT-3 большой коллекции текстовых данных из открытых источников, вошли, например, часть открытого сета с кодом The Stack от коллаборации исследователей BigCode и корпусы новостных текстов. Финальный чекпоинт модели — это базовый претрейн для дальнейших экспериментов.

20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
05.09.2023 «Сбер» открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех 1
20.07.2023 «Сбер» открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке 4
29.03.2023 Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке 2
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
01.03.2023 Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT 1
13.02.2023 Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом 3
09.02.2023 Языковая модель от «Сбера» и SberDevices стала лучшей в мире по пониманию текстов на русском языке 2
28.11.2022 «Сбер» анонсировал Molotilka — новый инструмент для непрерывного обучения фундаментальных нейросетевых моделей 1
13.09.2022 Стартап CopyMonkey выпустил русскоязычного AI-копирайтера для бизнес задач, способного заменить ручной копирайтинг 1
24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 1
19.05.2022 «Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла 1
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию 1
01.02.2022 «Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к инструменту подготовки датасетов 1
19.01.2022 «Сбер» выложил в открытый доступ новые увеличенные версии модели ruCLIP 1
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space 1
12.11.2021 «Сбер» обучил нейросеть ruGPT-3 писать программный код 1
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
11.11.2021 «Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo 1
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды 2
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 2
29.01.2021 Нейросеть «Сбера» ruGPT-3 стала вдвое «умнее» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 32

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 16
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 10
OpenAI 217 5
Yandex - Яндекс 7340 4
Microsoft Corporation 24625 3
GitHub 814 3
Social Data Hub - SocialDataHub 19 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Nvidia Corp 3487 2
Google LLC 11775 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Ростелеком 9701 2
Intel Corporation 12197 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
NetApp - Network Appliance 636 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Fujitsu 2041 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Cactus 26 1
Alphabet 130 1
Google DeepMind 46 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 19
Газпром нефть 618 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
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Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
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Unsplash 764 1
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 10 5
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Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 3
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Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 3
Amazon Honeycode 7 2
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Microsoft Power Fx - язык программирования 5 2
Microsoft 365 Copilot 115 2
Microsoft Lobe 5 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 43 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
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Nvidia Tesla GPU 156 1
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C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
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МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Nvidia Volta GV 31 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 1
Fujitsu A64FX 3 1
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Fujitsu Fugaku 10 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 1
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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