Шихалиев Фрэнк
|19.02.2025
|«Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта 1
|28.03.2023
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|09.03.2023
|Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
Шихалиев Фрэнк и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
|Лебедев Артемий 99 2
|Ермилов Дмитрий 2 2
|Галкин Николай 106 2
|Иванов Максим 10 2
|Щиров Илья 45 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Бугаенко Андрей 13 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Мартынов Родион 3 2
|Дробышевская Алена 9 2
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Саркисов Артём 2 2
|Вишневский Константин 3 2
|Граденко Михаил 5 2
|Капустина Алена 4 2
|Азбуханов Айрат 2 2
|Лисовец Валерий 2 2
|Симонова Анна 2 2
|Меркулова Екатерина 3 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Иронов Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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