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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шихалиев Фрэнк



19.02.2025 «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
09.03.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шихалиев Фрэнк и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 2
Сбер - СберБизнес Софт 56 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 2
Yandex - Яндекс 7411 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 81 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
OpenAI 232 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 353 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Студия Артемия Лебедева 97 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
Газпром нефть 622 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 627 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3182 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3054 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1573 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 838 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 1
Data Preparation - подготовка данных 10 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3745 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 292 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5345 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4504 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1744 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
Метавселенная - Metaverse 105 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3900 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5325 1
Оцифровка - Digitization 4566 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1210 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 36 2
OpenAI ChatGPT 356 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 1
МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
NVision Барьер 656 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 94 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 13 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии - РН-СИМТЕП 1 1
Лебедев Артемий 99 2
Ермилов Дмитрий 2 2
Галкин Николай 106 2
Иванов Максим 10 2
Щиров Илья 45 2
Вертоградов Владимир 27 2
Бугаенко Андрей 13 2
Алешкин Сергей 65 2
Мартынов Родион 3 2
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Азбуханов Айрат 2 2
Лисовец Валерий 2 2
Симонова Анна 2 2
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Ветроградов Владимир 1 1
Иронов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 816 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Экономический эффект 1071 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 1
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Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2018 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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