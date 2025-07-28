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Индексная книга (каталог) CNews*
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MLOps LLM Vibe coding Вайб-кодинг


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Google выпустила инструмент для ленивых программистов, которые не умеют и не хотят писать код. Видео 1
07.03.2025 Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Arduino Software 67 1
OpenAI 284 1
GitHub 900 1
Microsoft Corporation 24969 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2371 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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