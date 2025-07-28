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MLOps LLM Vibe coding Вайб-кодинг
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Google выпустила инструмент для ленивых программистов, которые не умеют и не хотят писать код. Видео 1
|07.03.2025
|Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты 1
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Arduino Software 67 1
|OpenAI 284 1
|GitHub 900 1
|Microsoft Corporation 24969 1
|Anthropic - Claude ИИ-чатбот 18 1
|OpenAI ChatGPT 435 1
|Microsoft 365 Copilot 152 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1247 1
|Канада 4939 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
|Английский язык 6791 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 1
|Ars Technica 429 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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