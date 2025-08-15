Разделы

D2C Direct to Cellular «спутник-смартфон» технология гибридной неназемной сотовой связи NTN Non-Terrestrial Networks Гибридные сети связи Неназемные сети


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 МТС испытала прототип базовой станции 5G для гибридной спутниковой связи 3
02.06.2025 В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА 1
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО 2
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года 1
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 1
21.05.2024 В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G 1
20.05.2024 5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

D2C и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 54 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 3
ИКС 353 3
Samsung Electronics 10443 1
Ростелеком 10074 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3016 1
МегаФон 9502 1
Qualcomm Technologies 1867 1
Apple Inc 12360 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
SAS Institute 1010 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9006 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 288 1
Цифра ГК 2501 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 177 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 237 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
Omnispace 2 1
РуСат 59 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 117 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 2
Федеральное собрание Российской Федерации 305 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 693 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 73 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 44 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9512 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9946 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7102 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2908 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8858 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10321 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3621 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25016 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3150 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6589 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8557 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 2
5G SA - 5G Standalone 29 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1118 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3439 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3869 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12740 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7866 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11784 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9076 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1819 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11976 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4049 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 919 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4774 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1360 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1815 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 68 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 290 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 365 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 248 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1903 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 33 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 6 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Management System 1 1
Путин Владимир 3284 3
Шадаев Максут 1090 3
Уткин Никита 37 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 383 1
Белов Виктор 57 1
Шпак Василий 248 1
Григоренко Дмитрий 157 1
Алдошин Олег 29 1
Сосин Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 8
Земля - планета Солнечной системы 10525 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Южная Корея - Республика 6769 1
Япония 13413 1
Финляндия - Финляндская Республика 3635 1
Канада 4940 1
США - Нью-Йорк 3113 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1363 1
Узбекистан - Республика 1816 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 793 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 937 1
Китай - Пекин - Beijing 1025 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10321 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6634 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 365 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 2
Энергетика - Energy - Energetically 5359 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2518 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1014 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6138 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2210 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2242 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9307 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8807 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2962 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1843 1
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 25 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 913 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 9 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 51 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 46 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3750 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 403 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 846 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2550 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 671 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4222 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1408 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
Национальный проект 350 1
Ведомости 1126 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 640 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
