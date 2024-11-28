Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО

Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении линейки продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA в Единый реестр отечественного программного обеспечения. В нее входят Nexign 5G Charging System (CCS) для тарификации, Nexign 5G Policy Control Function (PCF) для управления политиками, а также Nexign Service Communication Proxy (SCP) и Nexign Network Repository Function (NRF) для маршрутизации сигнального трафика в сетях 5G SA.

Линейка продуктов Nexign ускоряет возврат инвестиций от разворачивания автономных сетей 5G. Оператор получает инструменты для поддержки схем тарификации на базе сегментации сети (слайсинга) и глубокого контроля качества обслуживания. Таким образом, можно предлагать пакеты связи с дифференцированными параметрами соединения — в зависимости от потребности клиента в пропускной способности сети и уровня допустимой задержки. Больше всего такая модель востребована в бизнес-сегменте, который, по мнению аналитиков, станет ведущим источником роста выручки в сетях нового поколения. Также сегодня одним из актуальных сценариев становится использование продуктов Nexign в сетях 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) для предоставления услуг беспроводного широкополосного доступа (ШПД) на базе низкоорбитальных спутниковых группировок. Кроме того, операторы получат возможность расширить свои сервисы на базе фиксированного беспроводного доступа (FWA) в автономных сетях 5G. Например, они смогут предлагать тарифы с динамическим ценообразованием в зависимости от скорости передачи данных или продавать выделенные сегменты сети под задачи клиента.

Интерес к сетям 5G остается довольно высоким как в мире, так и в России: здесь на строительство 5G-сетей заложено 629 млрд руб., а к 2030 г. планируется установить не менее 106 тыс. базовых станций, что позволит обеспечить связью 5G около 25% населения страны. Также к 2028 г. планируется создание инфраструктуры для 5G-сетей в российских городах с населением более 1 млн жителей, а к 2030 — в городах с населением от 500 тыс. человек.

«Преимущество сетей 5G — в их сервисной, более открытой архитектуре, возможности выбирать решения по принципу best-of-breed. Наш последний опыт внедрения продуктов Nexign для сетей 5G подтверждает готовность операторов делать сети более открытыми и конвергентными. Например, в этом году мы завершили пилотный проект по внедрению Nexign Converged Charging для сетей 4G/5G для оператора в Узбекистане, где наш продукт Nexign CCS эффективно взаимодействует с мультивендорным окружением ядра сети 5G от других вендоров. Важно, что бесшовная интеграция с Nexign BSS позволяет нашему клиенту значительно ускорить вывод новых сервисов на рынок», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.

Решения Nexign позволяют снизить совокупную стоимость владения (TCO) за счет высокой производительности и значительного уменьшения требований к аппаратному обеспечению. Кроме того, они не уступают зарубежным аналогам по надежности, конфигурируемости и производительности и могут быть использованы в сетях операторов уровня Tier-1 и Tier-2. Конвергентная линейка продуктов Nexign для монетизации и повышения эффективности сетей обеспечивает единое и бесшовное управление тарификацией, политиками и маршрутизацией сигнального трафика в поколениях связи 3G, 4G и 5G. С ее помощью мобильные операторы смогут упростить архитектуру ядра сети и снизить стоимость управления сетями нескольких поколений.

Сетевые инженеры и администраторы могут управлять жизненным циклом сетевых функций Nexign, а также конфигурировать новые сценарии их работы в единой системе Nexign Network Management System (NMS) с удобным графическим интерфейсом. В зависимости от принятой стратегии развития сетевой архитектуры оператор может выбирать среду развертывания продуктов Nexign. Это могут быть как физические сервера, так и любая среда виртуализации: виртуализированные сетевые функции (VNF) или контейнеры в частных и публичных облаках (CNF). Все продукты разработаны в соответствии с международными спецификациями 3GPP и ETSI и рекомендациями TM Forum.