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Сосин Сергей



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО 1
21.10.2024 IoT-платформа от Nexign полностью перешла на импортонезависимые технологии 1
20.05.2024 «Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов 1
16.05.2024 Nexign выпустила решение для автоматизации взаиморасчетов с партнерами 1
03.10.2023 Nexign представила обновленный продукт для автоматизации расчетов между операторами связи 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сосин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 5
Huawei 3934 1
Oracle Corporation 6688 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2185 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
5G NSA - 5G Non-Standalone 25 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 30 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
Diameter 20 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
VoNR - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 9 1
5G SA - 5G Standalone 28 1
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 22 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 10 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 1
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 11 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3841 1
Маршрутизация - Routing 498 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 2
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 2 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Charging System 2 1
МегаФон - Nexign Interconnect 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
МегаФон - Nexign Partner Management 2 1
ИКС - Гарда PCEF 2 1
Рожкевич Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Индия - Bharat 5446 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
GSMA Intelligence 10 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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