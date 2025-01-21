Сосин Сергей
Сосин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 5
|Huawei 3934 1
|Oracle Corporation 6688 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 7
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
|Узбекистан - Республика 1726 1
|Индия - Bharat 5446 1
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