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Softline Визитек Visitech


Компания «Визитек» (бренд VISITECH) специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности


21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
26.12.2024 SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
02.09.2024 SL Soft участвует в CNews Forum 1
26.06.2024 Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей 2
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 2
27.05.2024 Visitech вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 2
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 3
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
18.04.2017 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность работ в «Газпромнефти» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 241 6
Softline - Софтлайн 2846 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 2
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
Иторум ЭмАр 1 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 204 1
Онлайн патент - Online Patent 18 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 188 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 317 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 50 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 2
Русагро Группа Компаний 279 2
Газпром нефть 622 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Газпромнефть Мессояха - Мессояханефтегаз 1 1
Газпром ПАО 1345 1
Glencore International 4 1
Газпромнефть Хантос 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
РегБлок 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 6
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ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 134 4
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HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 5
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Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 2
Softline - Визитек - Visitech V-Track 1 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
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