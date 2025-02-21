Softline Визитек Visitech
Компания «Визитек» (бренд VISITECH) специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Миланов Рустам 3 3
|Вайнштейн Виктор 34 2
|Зимина Ангелина 2 2
|Захаров Павел 60 1
|Стариков Дмитрий 13 1
|Путин Владимир 3189 1
|Козлов Михаил 174 1
|Бобылев Сергей 14 1
|Трутнев Юрий 13 1
|Шубин Сергей 25 1
|Паршин Константин 63 1
|Севастьянова Наталья 2 1
|Мирошников Анатолий 1 1
|Леонтьева Лидия 1 1
|Лисовский Владимир 1 1
|Косырев Павел 1 1
|Ходьков Дмитрий 4 1
|Тихонов Алексей 15 1
|Прыгунков Александр 2 1
|Саркисов Руслан 5 1
|Касимов Денис 22 1
|Акиншина Алина 7 1
|Авакимян Анна 2 1
|Компасенко Елена 1 1
|Лавров Владимир 70 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Рахимов Игорь 1 1
|Воробьев Сергей 15 1
|Рензяев Константин 63 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
|Ведомости 1021 1
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