Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс

MAINTEX — российская консалтинговая компания, входящая в группу OMEGALLIANCE. Специализируется на практической реализации стратегического подхода к управлению основными производственными активами на предприятиях различных отраслей.

26.02.2026 «Датабриз» внедрила интеллектуальное управление ремонтами на Надеждинском заводе «Норникеля» 2
11.11.2025 Maintex FabricaONE.AI завершила пилотный проект по управлению остановочными ремонтами в ERG Kazakhstan 2
27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО 3
27.06.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс» 1
25.04.2025 SL Soft (ГК Softline) и Maintex объявляют о сотрудничестве 1
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») 1
14.09.2023 Maintex и «Галактика» усилили совместную работу по реализации проектов по управлению техническим обслуживанием и надежностью производственных активов 1
06.10.2020 Компания «Мейнтекс» приглашает на вебинар по теме «Практика применения предиктивной аналитики на примере промышленных предприятий различных отраслей промышленности Российской Федерации» 1
08.02.2018 «Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами 1
22.10.2012 Круглый стол: «Офис будущего: инфраструктурные решения» 1

